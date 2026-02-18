The OpenNET Project / Index page

Выпуск AsteroidOS 2.0, Linux-платформы для умных часов, использующей Qt

18.02.2026 10:39 (MSK)

После восьми лет разработки представлен релиз операционной системы AsteroidOS 2.0, предназначенной для использования на портативных носимых устройствах, таких как умные часы. Сборки подготовлены для 26 моделей часов от таких производителей, как Asus, LG, Samsung, Sony, Huawei, Casio, OPPO и TicWatch. Код низкоуровневых компонентов платформы написан на языках Си и C++, для построения интерфейса используется Qt и QML. Наработки проекта распространяются под лицензиями BSD/MIT (композитный менеджер) и GPL (приложения).

Системные компоненты построены с использованием наработок проекта OpenEmbedded, предоставляющего средства для сборки GNU/Linux дистрибутивов для встраиваемых систем. В ОС задействованы systemd, BlueZ и PulseAudio. Для взаимодействия с оборудованием применяется прослойка libhybris, позволяющая применять драйверы, созданные для платформы Android, что упрощает портирование платформы для устройств, изначально поставляемых с прошивкой на базе Android.

Базовая оболочка и прикладные приложения в AsteroidOS написаны с использованием библиотеки Qt, компонентов qml-asteroid и технологии QtQuick. Вывод информации организован с применением QtWayland и протокола Wayland. Работу пользовательского интерфейса обеспечивает композитный сервер asteroid-launcher, реализованный на основе фреймворка Lipstick, который также применяется для создания пользовательского интерфейса в Sailfish.

Среди входящих в состав AsteroidOS приложений: часы, будильник, секундомер, таймер, калькулятор, календарь, напоминание о событиях, интерфейс для управления воспроизведением музыки на телефоне, конфигуратор, прогноз погоды, вывод уведомлений со смартфона, компас, фонарик, пульсометр, шагомер. Для разработчиков приложений предлагается SDK, инструментарий для кастомизации оформления и эмулятор умных часов. Синхронизация со смартфоном осуществляется через Bluetooth Low Energy. Предоставляются клиентские приложения для синхронизации внешних устройств с AsteroidOS: AsteroidOS Sync (для Android, поддерживает уведомления о звонках), Gadgetbridge (для Android), Amazfish (для SailfishOS и Linux) и Telescope (для UBports Ubuntu Touch).

Особенности AsteroidOS 2.0:

  • Реализован режим "Always-on Display", при котором экран не выключается и постоянно отображает время (не требуется нажатие кнопки для пробуждения устройства).
  • Добавлена функция "Tilt-to-wake", позволяющая автоматически активировать экран при движении руки, характерном для взгляда на часы.
  • Функция "Palm-to-sleep" для быстрого перевода устройства в ждущий режим через касания ко всей поверхности сенсорного экрана ладонью.
  • Добавлено приложение для отслеживания пульса.
  • Добавлена поддержка отслеживания пройденных шагов.
  • В приложение для управления воспроизведением музыки на смартфоне добавлена функция изменения громкости.
  • Добавлено приложение с компасом.
  • Добавлена поддержка звуковых устройств и устройств ввода (HID), подключаемых через Bluetooth.
  • Добавлена настраиваемая панель для быстрого изменения настроек и режимов, а также вызова часто используемых функций и приложений.
  • Предложено семь новых стилей оформление базового интерфейса App Launcher. Для выбора стиля в настройки добавлена отдельная страница.
  • Улучшен интерфейс для выбора фоновых изображений и циферблатов часов. Обеспечен подбор циферблатов, сочетающихся c выбранными обоями. Значительно повышена производительность галерей обоев и циферблатов.
  • Добавлен режим Nightstand для использования в качестве настольных часов или постоянного отображения состояния при зарядке.
  • Добавлена новая анимация фона.
  • Добавлена игра Diamonds в стиле игры 2048, пригодная для небольших экранов.
  • Переделано оформление приложения для показа прогноза погоды.
  • Переделано оформление таймера, которые теперь работает в фоне и оптимизирован для устройств в круглым экраном.
  • Добавлено приложение с функцией фонарика (показывает белый экран в максимальной яркости).
  • Предложена анимированная загрузочная заставка.
  • Добавлена поддержка круглых экранов с нижним плоским срезом под датчики.
  • В калькуляторе изменена раскладка кнопок для более удобной работы на круглых экранах.
  • Улучшены и унифицированы элементы интерфейса, такие как переключатели и индикаторы прогресса.
  • Задействован шрифт Noto Sans и цветные Emoji.
  • Добавлена опция для настройки вибросигнала при поступлении звонка.
  • Интерфейс переведён на 49 языков. Для русского и украинского языков уровень перевода составил 100%, литовского - 89%, белорусского - 59%, узбекского - 52%.
  • Значительно повышена производительность отрисовки интерфейса пользователя и реализована более плавная анимация.
  • Добавлены оптимизации для снижения энергопотребления.
  • Добавлена полная поддержка часов:
    • Fossil Gen 4/5/6
    • Huawei Watch/Watch 2
    • LG Watch W7
    • Moto 360 2015
    • MTK6580
    • OPPO Watch
    • Polar M600 (pike)
    • Ticwatch C2+ & C2
    • Ticwatch E & S
    • Ticwatch E2 & S2
    • Ticwatch Pro, Pro 2020, Pro 3
  • Добавлена частичная поддержка часов:
    • Casio WSD-F10/F20
    • LG Watch Urbane 2
    • Moto 360 1st gen
    • Samsung Gear 2 (используются драйверы для штатного Linux-ядра, без применения libhybris)
    • Samsung Gear Live

Из планов на будущее отмечено создание приложения для фитнеса, конфигуратора Wi-Fi, web-приложений для прошивки и дизайна циферблатов, запуск каталога-магазина приложений.



  • 1.1, Аноним (1), 10:59, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ОС даже скриншоты делать не умеет. Чем они занимались 8 лет?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:22, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На фото видно как элементы интерфейса выходят за пределы круглого дисплея. Мне кажется там вообще мало что готово.
     
     
  • 3.15, Аноним (1), 11:27, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это современное веяние в дизайне. Виндоуз мобайл тоже так делали.
     

  • 1.3, Аноним (1), 11:10, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чего и следовало ожидать только старые часы поддерживаются. А часы выходят из строя гораздо быстрее и батарейки в них никто не меняет. Без своей открытой аппаратной платформы не нужно вдвойне.      
     
     
  • 2.7, мяв (?), 11:15, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    даже с поддержкой нужность под большим вопросом.
    такое чувство, что мои часы от саляси в связке с GB больше, лучше и мб даже приватнее умеют, чем этот "полноценный линус".
    люди до линукса на телефонах-то не дошли еще.
    а тут на часах !
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:16, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без Tomoyo совсем небезопасно. :(
     
  • 3.32, Аноним (32), 13:00, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я даже б/у смарт часы не смог найти они в природе интересно есть.
     
  • 2.16, 12yoexpert (ok), 11:28, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    открытые хардварные платформы часов есть, но никто в здравом уме не будет в них пихать райзен и 64 гига рамы для запуска системды
     
  • 2.35, Аноним (35), 13:40, 18/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:12, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Код низкоуровневых компонентов платформы написан на языках Си и C++, для построения интерфейса используется Qt и Qtшные варианты JS и HTML.

    Спасибо, обойдёмся без очередного Electronа.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:14, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не Electron, Electron-оподобие это QtWebEngine.
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 11:16, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    QtQuick это самое оно электрон.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 11:57, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Electron на уровне отрисовки использует GTK.
     
  • 3.10, мяв (?), 11:19, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это же вебкит-подобное
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:53, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не электрон, так как там не настоящий HTML, и JS не совсем настоящий (диалект QtScript, впрочем движок ведёт род от V8)
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:16, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это часы! С калькулятором.
     
     
  • 2.13, Аноним (1), 11:26, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Монтана с калькулятором раньше был топ за свои деньги.
     

  • 1.12, q (ok), 11:25, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Реализован режим "Always-on Display", при котором экран не выключается и постоянно отображает время

    Часы Casio это умели еще в 90-ых. Механические часы это умели на протяжение нескольких веков.

     
  • 1.17, Аноним (17), 11:31, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    не нужно, есть pebble
     
     
  • 2.25, 12yoexpert (ok), 12:22, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    который через неделю закроется, как всегда
     

  • 1.20, gt (??), 11:59, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напорхуа в часах линукс,сустемда,пульша,вяленый,кутя?
    Что они такого делают, что вот это всё нужно?
    Хентай какойто имхо.
     
     
  • 2.27, Смузихлеб забывший пароль (?), 12:48, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну а посредством чего им норм граф. интерфейсы рисовать ?
    вдобавок, иксы едва ли сильно легче вяленого
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 13:37, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    lvgl конечно же - на нем точно такие же интерфейсы можно делать, а потребляет килобайты памяти и линукс не нужон.
     

  • 1.23, Аноним (23), 12:15, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >релиз операционной системы AsteroidOS 2.0, предназначенной для использования на портативных носимых устройствах, таких как умные часы
    >systemd

    Противоречие. Либо авторам нужно подсказать про существование нормальных инитив вместо комбайна systemd. К тому же потребление ресурсов может уменьшиться.

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:59, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так то эмбедщики systemd очень полюбили. Но если есть что-то полегче с такой-же идеологией, то подскажи, пожалуйста.
     

  • 1.26, Ананоним (?), 12:44, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому нужны эти все "часы", работающие сутки или несколько от одного заряда? Что там такого необходимого в этих "часах", что они так привлекают некоторых потребителей? Неужели они все хотят знать точное время? Советские тупые часы "Электроника" для меня гораздо лучше, чем эта новомодная хрень. По крайней мере на них не нужно отвлекаться по 200 раз в день.
     

