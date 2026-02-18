Выпуск AsteroidOS 2.0, Linux-платформы для умных часов, использующей Qt

После восьми лет разработки представлен релиз операционной системы AsteroidOS 2.0, предназначенной для использования на портативных носимых устройствах, таких как умные часы. Сборки подготовлены для 26 моделей часов от таких производителей, как Asus, LG, Samsung, Sony, Huawei, Casio, OPPO и TicWatch. Код низкоуровневых компонентов платформы написан на языках Си и C++, для построения интерфейса используется Qt и QML. Наработки проекта распространяются под лицензиями BSD/MIT (композитный менеджер) и GPL (приложения). Системные компоненты построены с использованием наработок проекта OpenEmbedded, предоставляющего средства для сборки GNU/Linux дистрибутивов для встраиваемых систем. В ОС задействованы systemd, BlueZ и PulseAudio. Для взаимодействия с оборудованием применяется прослойка libhybris, позволяющая применять драйверы, созданные для платформы Android, что упрощает портирование платформы для устройств, изначально поставляемых с прошивкой на базе Android. Базовая оболочка и прикладные приложения в AsteroidOS написаны с использованием библиотеки Qt, компонентов qml-asteroid и технологии QtQuick. Вывод информации организован с применением QtWayland и протокола Wayland. Работу пользовательского интерфейса обеспечивает композитный сервер asteroid-launcher, реализованный на основе фреймворка Lipstick, который также применяется для создания пользовательского интерфейса в Sailfish. Среди входящих в состав AsteroidOS приложений: часы, будильник, секундомер, таймер, калькулятор, календарь, напоминание о событиях, интерфейс для управления воспроизведением музыки на телефоне, конфигуратор, прогноз погоды, вывод уведомлений со смартфона, компас, фонарик, пульсометр, шагомер. Для разработчиков приложений предлагается SDK, инструментарий для кастомизации оформления и эмулятор умных часов. Синхронизация со смартфоном осуществляется через Bluetooth Low Energy. Предоставляются клиентские приложения для синхронизации внешних устройств с AsteroidOS: AsteroidOS Sync (для Android, поддерживает уведомления о звонках), Gadgetbridge (для Android), Amazfish (для SailfishOS и Linux) и Telescope (для UBports Ubuntu Touch). Особенности AsteroidOS 2.0: Реализован режим "Always-on Display", при котором экран не выключается и постоянно отображает время (не требуется нажатие кнопки для пробуждения устройства).

Добавлена функция "Tilt-to-wake", позволяющая автоматически активировать экран при движении руки, характерном для взгляда на часы.

Функция "Palm-to-sleep" для быстрого перевода устройства в ждущий режим через касания ко всей поверхности сенсорного экрана ладонью.

Добавлено приложение для отслеживания пульса.

Добавлена поддержка отслеживания пройденных шагов.

В приложение для управления воспроизведением музыки на смартфоне добавлена функция изменения громкости.

Добавлено приложение с компасом.

Добавлена поддержка звуковых устройств и устройств ввода (HID), подключаемых через Bluetooth.

Добавлена настраиваемая панель для быстрого изменения настроек и режимов, а также вызова часто используемых функций и приложений.

Предложено семь новых стилей оформление базового интерфейса App Launcher. Для выбора стиля в настройки добавлена отдельная страница.

Улучшен интерфейс для выбора фоновых изображений и циферблатов часов. Обеспечен подбор циферблатов, сочетающихся c выбранными обоями. Значительно повышена производительность галерей обоев и циферблатов.

Добавлен режим Nightstand для использования в качестве настольных часов или постоянного отображения состояния при зарядке.

Добавлена новая анимация фона.

Добавлена игра Diamonds в стиле игры 2048, пригодная для небольших экранов.

Переделано оформление приложения для показа прогноза погоды.

Переделано оформление таймера, которые теперь работает в фоне и оптимизирован для устройств в круглым экраном.

Добавлено приложение с функцией фонарика (показывает белый экран в максимальной яркости).

Предложена анимированная загрузочная заставка.

Добавлена поддержка круглых экранов с нижним плоским срезом под датчики.

В калькуляторе изменена раскладка кнопок для более удобной работы на круглых экранах.

Улучшены и унифицированы элементы интерфейса, такие как переключатели и индикаторы прогресса.

Задействован шрифт Noto Sans и цветные Emoji.

Добавлена опция для настройки вибросигнала при поступлении звонка.

Интерфейс переведён на 49 языков. Для русского и украинского языков уровень перевода составил 100%, литовского - 89%, белорусского - 59%, узбекского - 52%.

Значительно повышена производительность отрисовки интерфейса пользователя и реализована более плавная анимация.

Добавлены оптимизации для снижения энергопотребления.

Добавлена полная поддержка часов: Fossil Gen 4/5/6 Huawei Watch/Watch 2 LG Watch W7 Moto 360 2015 MTK6580 OPPO Watch Polar M600 (pike) Ticwatch C2+ & C2 Ticwatch E & S Ticwatch E2 & S2 Ticwatch Pro, Pro 2020, Pro 3

Добавлена частичная поддержка часов: Casio WSD-F10/F20 LG Watch Urbane 2 Moto 360 1st gen Samsung Gear 2 (используются драйверы для штатного Linux-ядра, без применения libhybris) Samsung Gear Live

Из планов на будущее отмечено создание приложения для фитнеса, конфигуратора Wi-Fi, web-приложений для прошивки и дизайна циферблатов, запуск каталога-магазина приложений.







