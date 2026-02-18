Выпуск AsteroidOS 2.0, Linux-платформы для умных часов, использующей Qt

|
2.11, Аноним (11), 11:22, 18/02/2026
На фото видно как элементы интерфейса выходят за пределы круглого дисплея. Мне кажется там вообще мало что готово.
3.15, Аноним (1), 11:27, 18/02/2026
Это современное веяние в дизайне. Виндоуз мобайл тоже так делали.
1.3, Аноним (1), 11:10, 18/02/2026
Чего и следовало ожидать только старые часы поддерживаются. А часы выходят из строя гораздо быстрее и батарейки в них никто не меняет. Без своей открытой аппаратной платформы не нужно вдвойне.
2.7, мяв (?), 11:15, 18/02/2026
даже с поддержкой нужность под большим вопросом.
такое чувство, что мои часы от саляси в связке с GB больше, лучше и мб даже приватнее умеют, чем этот "полноценный линус".
люди до линукса на телефонах-то не дошли еще.
а тут на часах !
3.32, Аноним (32), 13:00, 18/02/2026
Я даже б/у смарт часы не смог найти они в природе интересно есть.
2.16, 12yoexpert (ok), 11:28, 18/02/2026
открытые хардварные платформы часов есть, но никто в здравом уме не будет в них пихать райзен и 64 гига рамы для запуска системды
1.5, Аноним (5), 11:12, 18/02/2026
|
>Код низкоуровневых компонентов платформы написан на языках Си и C++, для построения интерфейса используется Qt и Qtшные варианты JS и HTML.
Спасибо, обойдёмся без очередного Electronа.
3.18, Аноним (18), 11:53, 18/02/2026
Это не электрон, так как там не настоящий HTML, и JS не совсем настоящий (диалект QtScript, впрочем движок ведёт род от V8)
1.12, q (ok), 11:25, 18/02/2026
|
> Реализован режим "Always-on Display", при котором экран не выключается и постоянно отображает время
Часы Casio это умели еще в 90-ых. Механические часы это умели на протяжение нескольких веков.
1.20, gt (??), 11:59, 18/02/2026
|
Напорхуа в часах линукс,сустемда,пульша,вяленый,кутя?
Что они такого делают, что вот это всё нужно?
Хентай какойто имхо.
3.34, Аноним (34), 13:37, 18/02/2026
lvgl конечно же - на нем точно такие же интерфейсы можно делать, а потребляет килобайты памяти и линукс не нужон.
1.23, Аноним (23), 12:15, 18/02/2026
|
>релиз операционной системы AsteroidOS 2.0, предназначенной для использования на портативных носимых устройствах, таких как умные часы
>systemd
Противоречие. Либо авторам нужно подсказать про существование нормальных инитив вместо комбайна systemd. К тому же потребление ресурсов может уменьшиться.
2.31, Аноним (31), 12:59, 18/02/2026
Так то эмбедщики systemd очень полюбили. Но если есть что-то полегче с такой-же идеологией, то подскажи, пожалуйста.
1.26, Ананоним (?), 12:44, 18/02/2026
Кому нужны эти все "часы", работающие сутки или несколько от одного заряда? Что там такого необходимого в этих "часах", что они так привлекают некоторых потребителей? Неужели они все хотят знать точное время? Советские тупые часы "Электроника" для меня гораздо лучше, чем эта новомодная хрень. По крайней мере на них не нужно отвлекаться по 200 раз в день.
