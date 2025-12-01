The OpenNET Project / Index page

Релиз мобильной платформы Ubuntu Touch 24.04-1.1

01.12.2025 22:26

Представлены обновления прошивок Ubuntu Touch 24.04-1.1 и 20.04 OTA-11, основанных на пакетных базах Ubuntu 24.04 и Ubuntu 20.04. Прошивки развиваются проектом UBports, взявшим в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch 24.04-1.1 в ближайшие дни будет сформировано для устройств Asus Zenfone Max Pro M1, F(x)tec Pro1 X, Fairphone 3/3+/4/5, Google Pixel 3a/3a XL, JingPad A1, Oneplus 5/5T/6/6T, OnePlus Nord N10 5G/N100, Sony Xperia X, Vollaphone X/22/X23, Xiaomi Poco X3 NFC / X3, Xiaomi Poco M2 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro/Pro Max/9S, Volla Phone Quintus, Volla Tablet, Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen, Rabbit R1 и Xiaomi Redmi 9/9 Prime.

Среди изменений в Ubuntu Touch 24.04-1.1 и 20.04 OTA-11 упомянуто включение в прошивки для устройств Fairphone 4 и Volla Phone 22 поддержки VoLTE (Voice over LTE), технологии передачи голоса по сетям LTE. Сокращено время первой загрузки после обновления серии Ubuntu Touch 20.04 до Ubuntu Touch 24.04. В 20.04 OTA-11 реализована поддержка гарнитур с интерфейсом USB-C. В остальном отмечаются исправления проблем, таких как 100% нагрузка на CPU при сканировании медиафайлов, пропадание уведомлений, аварийные завершения приложений, нарушение работы Wi-Fi hotspot и продолжение воспроизведения после отключения Bluetooth-гарнитуры.



