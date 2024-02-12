Представлена новая модель формирования релизов Ubuntu Touch

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|3.8, 12yoexpert (ok), 16:34, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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нормальным был первый pinephone, но его уже не выпускают, запчасти не купить. как они бахвалились возможностью не менять железку раз в год, мама-мия
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|1.2, Аноним (2), 15:27, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это очень хорошо. Всё идёт своим чередом. Автору спасибо за новость. Очень радует, что дела делаются. Haters gonna hate.
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|2.25, Аноним (25), 20:12, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вместо реальных новостей поменяли циферки в версии. Видимо рассчитывали именно на твою простую радость от цифирей.
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|2.9, Аноним (9), 16:52, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мне даром не нужен софт с андройдов/айфонов, лишь бы была нормальная железка со 100% поддержкой всего оборудования под нормальным линуксом. Только вот нет её. Везде какие-то сломаные игрушки, которые застывают на моменте "ну оно грузит ядро и что-то показывет". С этого момента хакеры теряют интерес, и так оно и гниёт потихоньку.
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|3.20, Аноним (20), 18:32, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть девайсы под sailfish и его российские перекупы, продаются на рынке в несколько раз дешевле как android-смарты, собираешь sailfish и готово.
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|4.29, Илья (??), 20:41, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я думаю автор все же про устройство с mainline говорит, с нормальной возможностью обновлять его и собирать нужные модули. Увы, пока такого нет, по крайней мере со стабильной нормальной работой.
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|3.33, KPT (?), 21:20, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня есть, F+ R750E на Авроре, нормальный Линукс и всё работает
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|2.12, Аноним (11), 17:36, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На платформе может быть одно прикладное приложение. Для многих задач этого достаточно.
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|2.16, Аноним (14), 17:43, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Близко даже не альтернатива, пока он не догадаются что докбар надо научить переносить ил левого края.
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|3.30, Илья (??), 20:46, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что в этом сложного?) Многие пользователи на Android себе кнопочки снизу оставляют, тоже приходится тянуться чтобы вернуться на предыдущую страницу. Drag area панельки слева настраивается. Куда больший дискомфорт может вызывать отсутствие свайпа "назад" из коробки. Эта проблема не только на Lomiri, но и на Phosh и Plasma Mobile ощущается.
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|2.17, Аноним (17), 17:43, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Грошь цена всем этим альтернативам андроидов и айфонов без софта.
Пожалуй, соглашусь. Люди иногда мак покупают только из-за специфичного софта типа лоджика или final cut. Так что софт решает. А платформа какой бы она не была хорошей, если нет программ, то оно нафиг не надо.
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|2.22, ваноним (?), 19:48, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Грошь цена всем этим альтернативам без софта.
Согласен, особенно банковский. А вот остальное барахло на 80% заменяется браузером, аж страшно от того как все это раздуто... ибо без кнопочки на главном экране народ тупит, даже на ПК :)
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|3.28, Илья (??), 20:39, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня не было проблем с использованием банковского софта на UT. Не редко оплачиваю покупки по СБП, фоткая QR-код. На многих девайсах Waydroid стабильно работает.
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