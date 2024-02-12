Представлена новая модель формирования релизов Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, объявил о переходе на новую модель формирования релизов. Вместо выпусков в форме "OTA-номер имя_ветки" новые версии прошивки Ubuntu Touch решено выпускать с использованием схемы "год.месяц.обновление", где год и месяц соответствуют времени значительного релиза, основанного на новой ветке Ubuntu. Номер обновления соответствует промежуточному выпуску, включающему только исправления и мелкие улучшения. Значительные релизы планируют публиковать раз в полгода, а промежуточные - каждые два месяца.

Новая схема будет применена после обновления проекта до пакетной базы Ubuntu 24.04. Первую версию Ubuntu Touch на базе Ubuntu 24.04 планируют выпустить в июне и присвоить номер 24.6.0. При формировании корректирующих обновлений им будет присвоен номер 24.6.1, 24.6.2 и т.п. Через 6 месяцев, примерно в декабре 2024 года, будет сформирован выпуск Ubuntu Touch 24.12.0, в котором будут предложены новые возможности и изменения из Ubuntu 24.10. Поддержка каждой значительной версии будет прекращаться спустя месяц после формирования новой значительной версии.

Так как переход с нынешней ветки, основанной на Ubuntu 20.04, на пакетную базу Ubuntu 24.04 требует большой работы и дополнительной стабилизации, ветку Ubuntu Touch Focal планируют какое-то время параллельно поддерживать вместе с новой веткой Ubuntu Touch 24.6. В частности, планируется сформировать обновления Ubuntu Touch OTA-5 Focal, OTA-6 Focal и т.д., до тех пор пока новая ветка не будет полностью стабилизирована. При этом OTA-обновления для Ubuntu Touch Focal будут включать только исправления ошибок и уязвимостей, а новая функциональность будет развиваться в ветке Ubuntu Touch 24.6.



