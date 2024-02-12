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Представлена новая модель формирования релизов Ubuntu Touch

12.02.2024 14:42

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, объявил о переходе на новую модель формирования релизов. Вместо выпусков в форме "OTA-номер имя_ветки" новые версии прошивки Ubuntu Touch решено выпускать с использованием схемы "год.месяц.обновление", где год и месяц соответствуют времени значительного релиза, основанного на новой ветке Ubuntu. Номер обновления соответствует промежуточному выпуску, включающему только исправления и мелкие улучшения. Значительные релизы планируют публиковать раз в полгода, а промежуточные - каждые два месяца.

Новая схема будет применена после обновления проекта до пакетной базы Ubuntu 24.04. Первую версию Ubuntu Touch на базе Ubuntu 24.04 планируют выпустить в июне и присвоить номер 24.6.0. При формировании корректирующих обновлений им будет присвоен номер 24.6.1, 24.6.2 и т.п. Через 6 месяцев, примерно в декабре 2024 года, будет сформирован выпуск Ubuntu Touch 24.12.0, в котором будут предложены новые возможности и изменения из Ubuntu 24.10. Поддержка каждой значительной версии будет прекращаться спустя месяц после формирования новой значительной версии.

Так как переход с нынешней ветки, основанной на Ubuntu 20.04, на пакетную базу Ubuntu 24.04 требует большой работы и дополнительной стабилизации, ветку Ubuntu Touch Focal планируют какое-то время параллельно поддерживать вместе с новой веткой Ubuntu Touch 24.6. В частности, планируется сформировать обновления Ubuntu Touch OTA-5 Focal, OTA-6 Focal и т.д., до тех пор пока новая ветка не будет полностью стабилизирована. При этом OTA-обновления для Ubuntu Touch Focal будут включать только исправления ошибок и уязвимостей, а новая функциональность будет развиваться в ветке Ubuntu Touch 24.6.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/en/blog/ub...)
  2. OpenNews: Релиз прошивки Ubuntu Touch OTA-4 Focal
  3. OpenNews: Пользовательская оболочка Lomiri (Unity8) принята в Debian
  4. OpenNews: Стабильный выпуск пользовательской оболочки Unity 7.6
  5. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 2.7
  6. OpenNews: Инициатива по добавлению рабочего стола Unity 8 и дисплейного сервера Mir в Debian
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60590-ubports
Ключевые слова: ubports, ubuntu, touch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:18, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже норм железо в портах будет?
     
     
  • 2.5, 12yoexpert (ok), 16:32, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу как запилишь норм железо
     
     
  • 3.8, 12yoexpert (ok), 16:34, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    нормальным был первый pinephone, но его уже не выпускают, запчасти не купить. как они бахвалились возможностью не менять железку раз в год, мама-мия
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 17:17, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тот самый, который выжирал аккумулятор за пару часов?
     
  • 4.14, Аноним (14), 17:42, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А второй чем плох?
     
  • 2.11, Аноним (11), 17:35, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда подкинешь дровишек.
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:27, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это очень хорошо. Всё идёт своим чередом. Автору спасибо за новость. Очень радует, что дела делаются. Haters gonna hate.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 19:56, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "спасибо за новость"

    Пожалуйста!

     
  • 2.25, Аноним (25), 20:12, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вместо реальных новостей поменяли циферки в версии. Видимо рассчитывали именно на твою простую радость от цифирей.
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:28, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Грошь цена всем этим альтернативам андроидов и айфонов без софта.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:30, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не такой уж и грош.
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:52, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне даром не нужен софт с андройдов/айфонов, лишь бы была нормальная железка со 100% поддержкой всего оборудования под нормальным линуксом. Только вот нет её. Везде какие-то сломаные игрушки, которые застывают на моменте "ну оно грузит ядро и что-то показывет". С этого момента хакеры теряют интерес, и так оно и гниёт потихоньку.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 18:32, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть девайсы под sailfish и его российские перекупы, продаются на рынке в несколько раз дешевле как android-смарты, собираешь sailfish и готово.
     
     
  • 4.29, Илья (??), 20:41, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю автор все же про устройство с mainline говорит, с нормальной возможностью обновлять его и собирать нужные модули. Увы, пока такого нет, по крайней мере со стабильной нормальной работой.
     
  • 3.33, KPT (?), 21:20, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня есть, F+ R750E на Авроре, нормальный Линукс и всё работает
     
  • 2.12, Аноним (11), 17:36, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На платформе может быть одно прикладное приложение. Для многих задач этого достаточно.
     
  • 2.16, Аноним (14), 17:43, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Близко даже не альтернатива, пока он не догадаются что докбар надо научить переносить ил левого края.
     
     
  • 3.30, Илья (??), 20:46, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что в этом сложного?) Многие пользователи на Android себе кнопочки снизу оставляют, тоже приходится тянуться чтобы вернуться на предыдущую страницу. Drag area панельки слева настраивается. Куда больший дискомфорт может вызывать отсутствие свайпа "назад" из коробки. Эта проблема не только на Lomiri, но и на Phosh и Plasma Mobile ощущается.
     
  • 2.17, Аноним (17), 17:43, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Грошь цена всем этим альтернативам андроидов и айфонов без софта.

    Пожалуй, соглашусь. Люди иногда мак покупают только из-за специфичного софта типа лоджика или final cut. Так что софт решает. А платформа какой бы она не была хорошей, если нет программ, то оно нафиг не надо.

     
     
  • 3.21, Аноним (-), 19:39, 12/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
     
  • 4.26, Аноним (3), 20:36, 12/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.22, ваноним (?), 19:48, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Грошь цена всем этим альтернативам без софта.

    Согласен, особенно банковский. А вот остальное барахло на 80% заменяется браузером, аж страшно от того как все это раздуто... ибо без кнопочки на главном экране народ тупит, даже на ПК :)

     
     
  • 3.28, Илья (??), 20:39, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня не было проблем с использованием банковского софта на UT. Не редко оплачиваю покупки по СБП, фоткая QR-код. На многих девайсах Waydroid стабильно работает.
     
  • 2.27, Илья (??), 20:38, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой именно тебе софт то нужен? Я даже не знаю чего мне не хватает на UT на данный момент.
    https://open-store.io/
     
     
  • 3.31, kusb (?), 20:59, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне бы не хватало странной дичи.
     
     
  • 4.32, Илья (??), 21:02, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, она и здесь есть.
     

  • 1.24, Аноним (25), 20:11, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даёшь больше моделей формирования релизов!
     

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