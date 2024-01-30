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Релиз прошивки Ubuntu Touch OTA-4 Focal

30.01.2024 19:03

После трёх месяцев разработки проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, представил прошивку OTA-4 Focal (over-the-air). Это четвёртый выпуск Ubuntu Touch, основанный на пакетной базе Ubuntu 20.04 (старые выпуски базировались на Ubuntu 16.04). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch OTA-4 Focal в ближайшие дни будет сформировано для устройств Asus Zenfone Max Pro M1, Fairphone 3/3+ и 4, F(x)tec Pro1 X, Google Pixel 3a/3a XL, Vollaphone 22, Vollaphone X23, Vollaphone X, Vollaphone, JingPad A1, Oneplus One/5/6, Sony Xperia X, Samsung Galaxy S7, Xiaomi Poco X3 NFC / X3, Xiaomi Redmi Note 9, 9 Pro, 9 Pro Max и 9S, Xiaomi Poco M2 Pro. На стадии бета-тестирования находятся сборки для Pine64 PinePhone, PinePhone Pro и PineTab и PineTab2.

Ключевые изменения в Ubuntu Touch OTA-4 Focal:

  • Добавлена поддержка смартфонов Oneplus One и Samsung Galaxy S7.
  • Добавлена настройка "System Settings > Security & Privacy > Locking and unlocking > When locked: > Hide notifications content" для скрытия содержимого уведомлений при их выводе во время блокировки экрана.
  • Во время блокировки экрана обеспечен показ прогнозируемого времени до завершения зарядки аккумулятора. Для отключения данной информации предусмотрена настройка "System Settings > Battery > Show charging".
  • В штатный конфигуратор ("System Settings > Background & Appearance") встроена возможность переключения между светлой и тёмной темами оформления.
  • Предоставлена возможность назначения каждому контакту своего сигнала вызова. Изменение звука вызова производится через кнопку "Add field > Ringtone" при редактировании профиля пользователя.
  • Обеспечен вывод запроса на подтверждение операции в случае попытки отладочного подключения с использованием утилиты adb на новом компьютере, с которого ранее не выполнялось подключение к телефону.
  • Налажена привязка к приложениям собственных шаблонов вибросигнала. Например, для каких-то уведомлений можно настроить два коротких вибросигнала вместо одного длинного.
  • Повышена стабильность использования Bluetooth-гарнитур для голосовых вызовов.
  • Обеспечено сохранение между перезагрузками настроек пробуждения телефона двойным касанием (Double-tap-to-wake).
  • Частично решены проблемы с нарушением работы с камерой после выхода из Waydroid.
  • Устранены уязвимости в телефонном стеке oFono, эксплуатируемые через SMS.
  • Браузерный движок QtWebEngine обновлён до версии 5.15.16.
  • В конфигураторе (Lomiri System Settings) унифицирована компоновка страниц, предоставлена возможность удаления ранее добавленного фонового изображения, добавлена настройка чувствительности жестов, привязанных к краям экрана.
  • Добавлена функция для использования аппаратной кнопки для снимков с камеры.


  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/en/blog/ub...)
  2. OpenNews: Релиз прошивки Ubuntu Touch OTA-3 Focal
  3. OpenNews: Опубликована прошивка Ubuntu Touch OTA-1 Focal, переведённая на Ubuntu 20.04
  4. OpenNews: Пользовательская оболочка Lomiri (Unity8) принята в Debian
  5. OpenNews: Стабильный выпуск пользовательской оболочки Unity 7.6
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60523-ubports
Ключевые слова: ubports
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:12, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хотел установить на OnePlus 5T, не получилось. ubports-installer выдает ошибку. Знающие подскажите способ.
     
  • 1.2, Витюшка (?), 19:16, 30/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.6, Аноним (6), 19:35, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему там панель с левой стороны?
    Это точно прошивка для мобильных телефонов? Или специальная для левшей.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:48, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Always has been!» © Ubuntu-style
     
  • 2.10, KHD (ok), 19:48, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я в телефоне использую smart launcher 3, там тоже панель с левой стороны, очень удобно.
     
  • 2.13, Аноним (13), 19:53, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня в телефоне кнопки слева, а панель справа. Вот думаю, я левша или правша?
     

  • 1.20, Аноним (20), 20:33, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там такое с доменом .ru? Недоступно из Европы, да и похоже, штатов тоже. ДНС упал всей зоны. Временами что-то проскакивает.
     
     
  • 2.21, Аноним (20), 20:34, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот примерно такое, для всех поддоменов ру и всех днс серверов, что я проверил


    dig opennet.ru @8.8.8.8

    ; <<>> DiG 9.18.19-1~deb12u1-Debian <<>> opennet.ru @8.8.8.8
    ;; global options: +cmd
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 27665
    ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

    ;; OPT PSEUDOSECTION:
    ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
    ; EDE: 22 (No Reachable Authority): (At delegation ru for ru/dnskey)
    ;; QUESTION SECTION:
    ;opennet.ru.                    IN      A

    ;; Query time: 2679 msec
    ;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) (UDP)
    ;; WHEN: Tue Jan 30 18:33:26 CET 2024
    ;; MSG SIZE  rcvd: 75

     
  • 2.22, Аноним (20), 20:39, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Временами корневые сервера домена (из списка ниже) даже не пингуются.

    https://www.iana.org/domains/root/db/ru.html

     
     
  • 3.24, Аноним (13), 20:50, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это кранты вприсядку под квасок.
     
  • 3.25, Аноним (25), 20:50, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заработало. Интересно что это за затык был длиной так в полчаса.
     
     
  • 4.26, Аноним (25), 20:51, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сайты в зоне.ru затронула техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, сообщило Минцифры в телеграм-канале.

    «Возникла техническая проблема, затронувшая зону.RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC*. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением», — говорится в сообщении.

     
     
  • 5.28, Аноним (13), 20:57, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, да, у глобальной инфраструктуры возникли проблемы. Глобальные, а не их. Вот именно так.
     
  • 4.27, Аноним (13), 20:55, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы ишшо не знаете? Какой-то вот такой же админ запутался в dnssec.
    Но завтра они нам расскажут про происки антиподов или пустят слух про учения на крайняк.
     

  • 1.23, Аноним (13), 20:48, 30/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

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