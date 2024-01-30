Релиз прошивки Ubuntu Touch OTA-4 Focal

|
|1.1, Аноним (1), 19:12, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Хотел установить на OnePlus 5T, не получилось. ubports-installer выдает ошибку. Знающие подскажите способ.
|
|1.6, Аноним (6), 19:35, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А почему там панель с левой стороны?
Это точно прошивка для мобильных телефонов? Или специальная для левшей.
|
|
|
|2.10, KHD (ok), 19:48, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я в телефоне использую smart launcher 3, там тоже панель с левой стороны, очень удобно.
|
|2.13, Аноним (13), 19:53, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А у меня в телефоне кнопки слева, а панель справа. Вот думаю, я левша или правша?
|
|1.20, Аноним (20), 20:33, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А что там такое с доменом .ru? Недоступно из Европы, да и похоже, штатов тоже. ДНС упал всей зоны. Временами что-то проскакивает.
|
|
|
|2.21, Аноним (20), 20:34, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот примерно такое, для всех поддоменов ру и всех днс серверов, что я проверил
dig opennet.ru @8.8.8.8
; <<>> DiG 9.18.19-1~deb12u1-Debian <<>> opennet.ru @8.8.8.8
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 27665
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
; EDE: 22 (No Reachable Authority): (At delegation ru for ru/dnskey)
;; QUESTION SECTION:
;opennet.ru. IN A
;; Query time: 2679 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) (UDP)
;; WHEN: Tue Jan 30 18:33:26 CET 2024
;; MSG SIZE rcvd: 75
|
|
|
|3.25, Аноним (25), 20:50, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Заработало. Интересно что это за затык был длиной так в полчаса.
|
|
|
|4.26, Аноним (25), 20:51, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сайты в зоне.ru затронула техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, сообщило Минцифры в телеграм-канале.
«Возникла техническая проблема, затронувшая зону.RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC*. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением», — говорится в сообщении.
|
|
|
|5.28, Аноним (13), 20:57, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, да, у глобальной инфраструктуры возникли проблемы. Глобальные, а не их. Вот именно так.
|
|4.27, Аноним (13), 20:55, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А вы ишшо не знаете? Какой-то вот такой же админ запутался в dnssec.
Но завтра они нам расскажут про происки антиподов или пустят слух про учения на крайняк.
|