Релиз мобильной платформы Ubuntu Touch OTA-10 Focal

26.09.2025 17:14

Представлена прошивка OTA-10 Focal (over-the-air), развиваемая проектом UBports, взявшим в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical. Это девятый выпуск Ubuntu Touch, основанный на пакетной базе Ubuntu 20.04. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch OTA-10 Focal в ближайшие дни будет сформировано для устройств Asus Zenfone Max Pro M1, F(x)tec Pro1 X, Fairphone 3/3+/4, Google Pixel 3a/3a XL, JingPad A1, Oneplus 5/5T/6/6T, OnePlus Nord N10 5G/N100, Sony Xperia X, Vollaphone X/22/X23, Xiaomi Poco X3 NFC / X3, Xiaomi Poco M2 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro/Pro Max/9S, Volla Phone Quintus, Volla Tablet, Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen и Xiaomi Redmi 9/9 Prime. По сравнению с прошлым выпуском добавлены сборки для устройства Rabbit R1.

При разработке нового выпуска основная работа была сосредоточена на подготовке к переходу на более новую LTS-ветку Ubuntu. Среди изменений в Ubuntu Touch OTA-10 Focal:

  • Добавлено новое приложение для обновления до новой ветки, построенной на базе Ubuntu 24.04, когда будет готов релиз Ubuntu Touch 24.04-1.0.
  • Улучшен расчёт битрейта в кодировщике H.264.
  • Bluetooth-стек Bluez обновлён до версии 5.64.
  • В lxc-android-config добавлена начальная поддержка пакетного менеджера Nix.
  • Браузерный движок QtWebEngine обновлён до выпуска 5.15.19+dfsg-1 из репозитория Debian Experimental.
  • Добавлена поддержка формата UHD.



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63951-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, touch
