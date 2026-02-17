The OpenNET Project / Index page

Доступен новый серверный Linux-дистрибутив MOS

17.02.2026 10:08 (MSK)

Проект MOS развивает лёгкий модульный Linux-дистрибутив на базе Devuan Linux, нацеленный на управление домашними серверами. Проект изначально разрабатывался "для себя", но впоследствии вышел за рамки системы для личных целей и опубликован в открытом доступе. Текущий выпуск 0.1.9-beta поддерживает только загрузку в режиме UEFI. Подготовлены образы для установки на USB-накопители (354 МБ) и запуска в системах виртуализации (348 МБ).

MOS позиционируется как серверная ОС общего назначения с веб-интерфейсом. Архитектура построена по принципу API-first: веб-интерфейс выступает лишь клиентом к REST API бэкенда, все операции выполняются серверными сервисами. Для доставки уведомлений в реальном времени задействованы WebSocket-ы. Наработки распространяются под лицензией AGPLv3. Проект не собирает телеметрию и не отправляет данных вовне. Минимальные требования для работы в VM: 2 ядра CPU и 6 ГБ ОЗУ.

Из коробки MOS включает поддержку mergerfs для объединения нескольких дисков в единый пул и SnapRAID для защиты данных с помощью контрольных сумм чётности, основанной на применении снапшотов (популярная комбинация для домашних медиасерверов, не требующая классического RAID). Дополнительные драйверы хранилищ, а также драйверы оборудования (GPU, DVB) подключаются через систему плагинов. Каталог плагинов и шаблонов доступен через компонент MOS Hub.

Контейнеризация реализована через Docker и LXC, виртуализация - через QEMU (фронтенд для VM находится в разработке, API уже практически полностью функционален). Сервисы активируются и деактивируются раздельно, что позволяет сохранять минималистичность базовой установки. Для уведомлений разработан отдельный сервис на Go (MOS Notify). Аутентификация - токенная, для эксплуатации вне изолированных сетей рекомендуется TLS и reverse proxy.



  Главная ссылка к новости (https://www.opennet.ru/openfor...)
Автор новости: Геракл
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64811-mos
Ключевые слова: mos, linux, devuan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Deer Friend (?), 10:22, 17/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    При Собянине MOS похорошелла
     
     
  • 2.5, Fareast (ok), 10:24, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    третье транспортное кольцо - колея и ямы, все бесплатные парковки платные стали, кольцевая - колея, вся Москва - одна пробка и грязный воздух. Что там хорошего? Жить там это наказание.
     
     
  • 3.8, 1233 (?), 10:33, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там выше сарказм отклеился. дит мск выпускает свой дистр с похожим названием mos os
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:32, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за шелл, где посмотреть?
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:23, 17/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    В главных новостях?
    Просто какой-то неизвестный дистр.
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 10:24, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё и бета.
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:37, 17/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    На подкроватном сервере для замены Прохмоха интересная альтернатива. Наверно стоит изучить
     
  • 1.10, мяф (?), 10:37, 17/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    прикольно звучит, автору успехов !
     

