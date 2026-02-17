Доступен новый серверный Linux-дистрибутив MOS

Проект MOS развивает лёгкий модульный Linux-дистрибутив на базе Devuan Linux, нацеленный на управление домашними серверами. Проект изначально разрабатывался "для себя", но впоследствии вышел за рамки системы для личных целей и опубликован в открытом доступе. Текущий выпуск 0.1.9-beta поддерживает только загрузку в режиме UEFI. Подготовлены образы для установки на USB-накопители (354 МБ) и запуска в системах виртуализации (348 МБ).

MOS позиционируется как серверная ОС общего назначения с веб-интерфейсом. Архитектура построена по принципу API-first: веб-интерфейс выступает лишь клиентом к REST API бэкенда, все операции выполняются серверными сервисами. Для доставки уведомлений в реальном времени задействованы WebSocket-ы. Наработки распространяются под лицензией AGPLv3. Проект не собирает телеметрию и не отправляет данных вовне. Минимальные требования для работы в VM: 2 ядра CPU и 6 ГБ ОЗУ.

Из коробки MOS включает поддержку mergerfs для объединения нескольких дисков в единый пул и SnapRAID для защиты данных с помощью контрольных сумм чётности, основанной на применении снапшотов (популярная комбинация для домашних медиасерверов, не требующая классического RAID). Дополнительные драйверы хранилищ, а также драйверы оборудования (GPU, DVB) подключаются через систему плагинов. Каталог плагинов и шаблонов доступен через компонент MOS Hub.

Контейнеризация реализована через Docker и LXC, виртуализация - через QEMU (фронтенд для VM находится в разработке, API уже практически полностью функционален). Сервисы активируются и деактивируются раздельно, что позволяет сохранять минималистичность базовой установки. Для уведомлений разработан отдельный сервис на Go (MOS Notify). Аутентификация - токенная, для эксплуатации вне изолированных сетей рекомендуется TLS и reverse proxy.