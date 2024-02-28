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Выпуск серверного дистрибутива Zentyal 8.0

28.02.2024 11:57

Спустя три года с момента формирования прошлой ветки опубликован релиз серверного Linux-дистрибутива Zentyal 8.0, построенного на пакетной базе Ubuntu 22.04 LTS и специализирующегося на создании серверов для обслуживания локальной сети предприятий среднего и малого бизнеса. Среди прочего дистрибутив позиционируется в качестве альтернативы Windows Server и включает компоненты для замены служб Microsoft Active Directory и Microsoft Exchange Server. Размер iso-образа 2.9 ГБ. Отдельно оставляется коммерческая редакция дистрибутива, при этом пакеты с компонентами Zentyal доступны пользователям Ubuntu через штатный репозиторий Universe.

Управление всеми аспектами работы дистрибутива производится через web-интерфейс, в рамках которого объединено около 40 различных модулей для управления сетью, сетевыми сервисами, офисным сервером и компонентами инфраструктуры предприятия. Поддерживается быстрая организация работы шлюза, межсетевого экрана, почтового сервера, VoIP (Asterisk), VPN-сервера, прокси (squid), файлового сервера, системы для организации взаимодействия сотрудников, системы мониторинга, сервера для резервного копирования, системы обеспечения сетевой безопасности (Unified Threat Manager), системы организации входа пользователей через Captive portal и т.п. После установки каждый из поддерживаемых модулей сразу готов для выполнения своих функций. Настройка всех модулей осуществляется через систему мастеров и не требует ручной правки файлов конфигурации.

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Ubuntu 23.04.3 LTS.
  • Реализация контроллера домена и сервиса Active Directory обновлена до Samba 4.15.13.
  • Вместо ранее применяемого инструментария ifupdown, хранящего настройки в файле /etc/network/interfaces, для настройки сетевых интерфейсов задействована система Netplan.
  • Добавлен модуль для развёртывания контейнеров Docker.
  • Добавлен модуль для обеспечения работы web-сервера.
  • Пакет для групповой работы SOGo обновлён до выпуска 5.5.1, поддерживающего IMAP, Microsoft Exchange ActiveSync, CalDAV и CardDAV.
  • В модуле openvpn стек протоколов маршрутизации Quagga заменён на пакет Frr.


  1. Главная ссылка к новости (https://zentyal.com/news/zenty...)
  2. OpenNews: Выпуск серверного дистрибутива Zentyal 7.0
  3. OpenNews: Выпуск SysLinuxOS 12.1, дистрибутива для системных администраторов
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива для маршрутизаторов VyOS 1.1.0
  5. OpenNews: Доступен серверный Linux-дистрибутив SME Server 10.1
  6. OpenNews: Релиз Proxmox VE 8.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60680-zentyal
Ключевые слова: zentyal
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