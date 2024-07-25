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Selectel начал публичное бета-тестирование собственного серверного дистрибутива Linux

25.07.2024 18:07

Компания Selectel начала открытое бета-тестирование собственного серверного Linux-дистрибутива Selectel OS, построенного на пакетной базе Debian GNU/Linux 12. Установочный iso-образ подготовлен для архитектуры x86_64 и занимает 420 МБ.

Дистрибутив предназначен для установки как на новое оборудование, так и на уже использующиеся серверы, как внутри, так и вне инфраструктуры Selectel. В настоящее время сборки доступны только для процессоров с архитектурой x86, но в дальнейшем планируется добавить поддержку и других аппаратных архитектур. В ходе тестирования Selectel планирует отработать процесс миграции пользователей на новый дистрибутив, чтобы подготовить продукт к коммерческому запуску, который планируют провести до конца 2024 года.

В ходе бета-тестирования предлагается оценить работу пакетов для систем виртуализации (KVM, QEMU, libvirt), веб-серверов (Apache httpd и nginx), LDAP, мониторинга (Zabbix, Prometheus), СУБД (MariaDB, PostgreSQL, MongoDB), резервного копирования (Bacula) и работы с контейнерами (Kubernetes, Docker). Обеспечена интеграция с облачными сервисами Selectel и объектным хранилищем S3. Из особенностей продукта отмечается гарантируемая Selectel поддержка по SLA.

  1. Главная ссылка к новости (https://selectel.ru/about/news...)
  2. OpenNews: Опубликована одиннадцатая платформа ALT
  3. OpenNews: Вышел дистрибутив Calculate Linux 23
  4. OpenNews: Прототип отечественной ОС Phantom на базе Genode будет готов до конца года
  5. OpenNews: Доступен защищённый российский дистрибутив Astra Linux Special Edition 1.7
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива ROSA Fresh 12.5
Автор новости: ин номине патре
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61609-selectel
Ключевые слова: selectel, debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимно (ok), 18:52, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очередная нескучная сборочка подъехала
     
     
  • 2.12, Вася (??), 19:54, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скучная!
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:59, 25/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.4, Онаним1 (?), 19:00, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Selectelos (исп.) - Выберите их
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:45, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это по тому же разговорнику, по которому bolgenos — «огненный шар»?

    Составитель указан Д. Попов?

     

  • 1.5, crypt (ok), 19:18, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это реклама? кто такие селектел не знаю, и не особо интересно. на новость не тянет.
     
     
  • 2.7, ин номине патре (?), 19:23, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >кто такие селектел?

    недавно вкатился? по ощущениям, у них самый большой выбор дедиков в РФ. и удобный (ilo например прокидывают в ЛК и установка 15 минут (если не повиснет, хихи)). и дешевый.

     
     
  • 3.9, Не пытайтесь напугать меня пивом (?), 19:34, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ваш разговор попахивает нативной интеграцией
     

  • 1.6, Телеметрия (?), 19:20, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот сразу видно совершенно новую концепцию и ее обои.D
     
  • 1.8, Аноним (8), 19:30, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они сами собирают пакеты?
     
  • 1.10, Аноним (10), 19:39, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть фича их только  SLA...
     

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