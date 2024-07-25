Selectel начал публичное бета-тестирование собственного серверного дистрибутива Linux

Компания Selectel начала открытое бета-тестирование собственного серверного Linux-дистрибутива Selectel OS, построенного на пакетной базе Debian GNU/Linux 12. Установочный iso-образ подготовлен для архитектуры x86_64 и занимает 420 МБ.

Дистрибутив предназначен для установки как на новое оборудование, так и на уже использующиеся серверы, как внутри, так и вне инфраструктуры Selectel. В настоящее время сборки доступны только для процессоров с архитектурой x86, но в дальнейшем планируется добавить поддержку и других аппаратных архитектур. В ходе тестирования Selectel планирует отработать процесс миграции пользователей на новый дистрибутив, чтобы подготовить продукт к коммерческому запуску, который планируют провести до конца 2024 года.

В ходе бета-тестирования предлагается оценить работу пакетов для систем виртуализации (KVM, QEMU, libvirt), веб-серверов (Apache httpd и nginx), LDAP, мониторинга (Zabbix, Prometheus), СУБД (MariaDB, PostgreSQL, MongoDB), резервного копирования (Bacula) и работы с контейнерами (Kubernetes, Docker). Обеспечена интеграция с облачными сервисами Selectel и объектным хранилищем S3. Из особенностей продукта отмечается гарантируемая Selectel поддержка по SLA.



