Первый бета-выпуск Android 17

Компания Google представила первую бета-версию открытой мобильной платформы Android 17. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6a/6 Pro, Pixel 7/7a/7 Pro, Pixel 8/8a/8 Pro, Pixel 9/9a/9 Pro/9 Pro XL/9 Pro Fold, Pixel 10/10 Pro/10 Pro XL/10 Pro Fold, Pixel Fold и Pixel Tablet. Релиз Android 17 запланирован на второй квартал 2026 года. Среди изменений в Android 17 Beta 1: Продолжено развитие платформы для устройств с большими экранами, такими как планшеты, ноутбуки, настольные системы и смартфоны со складными экранами. Убраны ранее действовавшие опции для отключения нового поведения на устройствах с экранами шириной более 600 условных пикселей (dp), связанного с игнорированием некоторых API для управления изменением размера и ориентацией экрана (screenOrientation, resizeableActivity, [min|max]AspectRatio), а также адаптивным размещением приложений в окнах, допускающих изменение размера и перемещение по экрану.

Предложена новая реализация очереди сообщений android.os.MessageQueue, работающая без блокировок. Новая реализация позволяет повысить производительность и снизить потерю кадров.

В Android Runtime (ART) реализован генеративный сборщик мусора (Generational Concurrent Mark-Compact Garbage Collector), использующий раздельную обработку "старых" и "молодых" объектов, что повышает эффективность очистки недавно созданных объектов с небольшим временем жизни. Применение генеративного сборщика мусора уменьшает риск приостановок во время выделения ресурсов и снижает нагрузку на CPU, что повышает эффективность потребления энергии.

Приложениям, заявляющим о поддержке Android 17 и более новых выпусков, запрещено изменять значения полей, помеченных как "static final", что позволяет задействовать более агрессивные оптимизации производительности в runtime.

Для снижения потребления памяти ограничен размер собственных раскладок оформления уведомлений (notification view).

В профилировщик ProfilingManager добавлены дополнительные триггеры TRIGGER_TYPE_COLD_START, TRIGGER_TYPE_OOM и TRIGGER_TYPE_KILL_EXCESSIVE_CPU_USAGE для сбора данных, полезных при отладке проблем с производительностью.

Расширены возможности программных интерфейсов для работы с камерой. В объект CameraCaptureSession добавлен метод updateOutputConfigurations() для прикрепления или отключения на лету областей вывода без необходимости перенастройки всего сеанса захвата данных с камеры. На практике изменение позволяет реализовать плавное переключение между разными режимами работы камеры (например, записью видео и съёмкой фотографий). При работе с логическими камерами, охватывающими несколько физических сенсоров, добавлена возможность получения метаданных о каждом сенсоре, а не только о первичном.

Добавлена поддержка формата видео VVC (Versatile Video Coding), известного также как стандарт сжатия видео H.266, разработанный совместно рабочими группами MPEG (ISO/IEC JTC 1) и VCEG (ITU-T), при участии таких компаний, как Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm и Sony. H.266 идёт на смену H.265 (HEVC) и обеспечивает высокую эффективность передачи и хранения всех экранных разрешений (от SD и HD до 4K и 8K), поддерживает видео с расширенным динамическим диапазоном (HDR, High Dynamic Range) и панорамное видео в режиме 360 градусов.

Добавлена возможность записи видео с постоянным уровнем качества. Режим настраивается в объекте MediaRecorder, используя метод setVideoEncodingQuality(), позволяющий зафиксировать уровень качества без привязки к битрейту.

Для приложений, работающих в фоновом режиме, ограничен доступ к API для воспроизведения звука, подключения к звуковым устройствам и изменения громкости. Подразумевается, что только активные приложения, с которыми в данный момент взаимодействует пользователь, могут запускать воспроизведение и менять громкость.

Объявлен устаревшим атрибут android:usesCleartextTraffic, разрешавший приложению передачу незашифрованного трафика, например, обращения по "http://". При необходимости использования незашифрованного трафика следует использовать отдельные файлы с настройками безопасности.

Добавлена поддержка гибридного шифрования на основе механизма HPKE (Hybrid Public Key Encryption, RFC 9180), совмещающего простоту передачи ключа в шифровании с открытым ключом с высокой производительностью симметричного шифрования (данные шифруются быстрым симметричным ключом, а сам ключ шифруется медленным асимметричным).

Добавлены настройки для управления историей VoIP-вызовов, позволяющие управлять сохранением сведений в логах и показом в интерфейсе информации о совершённых вызовах.

В API Wi-Fi RTT (Round-Trip-Time) расширены возможность непрерывного определения приблизительного расстояния до точек доступа и безопасного определения узлов для P2P-соединений (peer-to-peer).

В CompanionDeviceManager добавлены новые профили для запроса полномочий и взаимодействия приложений с медицинскими устройствами и фитнес-трекерами.



