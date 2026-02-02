Атака на проект Notepad++, приведшая к выборочной подмене обновлений

Разработчики Notepad++, открытого редактора кода для платформы Windows, опубликовали разбор инцидента, в результате которого была скомпрометирована сетевая инфраструктура провайдера и некоторые пользователи Notepad++ получили подменённые исполняемые файлы, загружаемые с использованием системы автоматической доставки обновлений WinGUp.

Атака была проведена через выборочное перенаправление трафика между пользователем и сервером загрузки обновлений. Подмена оказалась возможной из-за уязвимости в механизме верификации и проверки целостности загружаемого обновления. Атакующий, способный вклиниться в транзитный трафик, мог подменить манифест обновления и инициировать вывод запроса на загрузку своего фиктивного обновления и связанных с ним метаданных для проверки целостности.

Дополнительный разбор показал, что атака была реализована на уровне инфраструктуры хостинг-провайдера, что позволило злоумышленникам перехватывать и перенаправлять трафик, адресованный домену notepad-plus-plus.org. Перенаправление осуществлялось выборочно только для определённых пользователей, которым отдавался подменённый манифест с информацией об обновлениях. Первые следы активности атакующих датированы июнем 2025 года, а последние - 10 ноября, но возможность совершения атаки сохранялась до 2 декабря.

Судя по предоставленной провайдером информации, атака стала возможна благодаря взлому сервера совместного хостинга, на котором размещался сайт notepad-plus-plus.org. 2 сентября после обновления ПО лазейка была прикрыта, но атакующие до этого получили учётные данные для подключения к одному из внутренних сервисов, что позволяло им до 2 декабря перенаправлять запросы к скрипту "https://notepad-plus-plus.org/getDownloadUrl.php" на свои серверы. 2 декабря подмена обновлений была замечена и провайдер блокировал доступ атакующих. После инцидента сайт Notepad++ был переведён к другому хостинг-провайдеру, более тщательно заботящемуся о безопасности.

В версии Notepad++ 8.8.9 для блокирования подмены обновлений в состав Notepad++ и WinGUp были добавлены обязательные проверки не только цифровых подписей, но и сертификатов для загружаемых файлов, а тауже реализована блокировка применения обновления при неудачной проверке. В ожидаемом в течение месяца выпуске 8.9.2 дополнительно будет добавлена проверка цифровой подписи для XML-манифеста (XMLDSig), возвращаемого сервером доставки обновлений.



