Атака на проект Notepad++, приведшая к выборочной подмене обновлений

1.1, Смузихлеб забывший пароль (?), 08:29, 02/02/2026
> Перенаправление осуществлялось выборочно только для определённых пользователей
Очень интересно, и для каких именно определённых пользователей ?
В остальном, даже удивительно, что кто-то этим ещё пользуется при существующем вс-коде с горой плагинов и его подобиях
2.2, Аноним (2), 08:34, 02/02/2026
|
Судя по тому, что они спекулировали заявлениями, что всё это происки китайских спецслужб, атаковали китайцев.
2.10, Sm0ke85 (ok), 09:03, 02/02/2026
|
>даже удивительно, что кто-то этим ещё пользуется при существующем вс-коде с горой плагинов и его подобиях
вс-коде - это лагучий веб со всеми вытекающими, нотепад++ - рулит...
3.14, Аноним (14), 09:32, 02/02/2026
> вс-коде - это лагучий
Как пользователь vscode хочу спросить: а где мне на эти лаги посмотреть?
Всегда умиляют такие критики, которые рассказывают про лаги при том, что вообще vscode не пользуются.
2.11, Аноним (11), 09:05, 02/02/2026
> при существующем вс-коде с горой плагинов
Это тот самый браузер с функцией редактирования текста и централизованным магазином плагинов, куда загружается малварь под видом популярных тем?
2.16, Аноним (14), 09:34, 02/02/2026
> В остальном, даже удивительно, что кто-то этим ещё пользуется
Интересно, вюа у этих людей выпадающие менюхи сабжа все еще влазят в экран? В последний раз, когда я его использовал, там такая дичь была, что можно прямо в качестве примера приводить, как не надо делать GUI. Хотя казалось бы - просто навороченый текстовый редактор.
2.18, Аноним (18), 09:43, 02/02/2026
Не всем нужно писать код в них, кому-то просто нужен лёгкий удобный редактор со вкладками и операциями сразу с несколькими файлами. И эта штука идеально подходит. Всшка, конечно, тоже подошла бы, но она громадная и тормознутая
1.5, Аноним (5), 08:42, 02/02/2026
|
Что конкретно то подосвывли? Какого типа малварь? Куда - в установщик, в бинарник, в плагины? Списки, хэши, версии? Кому подсовывали? Нихрена не рассказали, долбитесь как хотите. Тоже мне "разбор".
2.13, Аноним (13), 09:24, 02/02/2026
Поэтому надо подписывать все релизы цифровой подписью OpenPGP, а разработчикам участвовать в PGP-парти для верификации их публичных ключей по паспорту.
1.9, Bob (??), 09:01, 02/02/2026
>Атакующий, способный вклиниться в транзитный трафик
>атака стала возможна благодаря взлому сервера совместного хостинга
Может не стоит городить огород и просто юзать github? Ну, если уж win-only софт то пилить...
>В версии Notepad++ 8.8.9 для блокирования подмены обновлений в состав Notepad++ и WinGUp
Ща блокнот совсем разжиреет. Чё его вообще патчить, если ломанули Сервак Обнов?!)
2.15, Аноним (15), 09:33, 02/02/2026
Если взломали сервер и раздают что-то некорректно подписанное (отличающейся подписью от ожидаемой), то апдейтер на клиенте откажется устанавливать.
1.17, Аноним (17), 09:38, 02/02/2026
> Перенаправление осуществлялось выборочно только для определённых пользователей, которым отдавался подменённый манифест с информацией об обновлениях.
Многое объясняет:
> Multiple independaent security researchers have assessed that the threat acotor is likely a Chinese state-sponsored group, which would explain the highly selective targeting obseved during the campaign.
