Атака на проект Notepad++, приведшая к выборочной подмене обновлений

02.02.2026 06:59 (MSK)

Разработчики Notepad++, открытого редактора кода для платформы Windows, опубликовали разбор инцидента, в результате которого была скомпрометирована сетевая инфраструктура провайдера и некоторые пользователи Notepad++ получили подменённые исполняемые файлы, загружаемые с использованием системы автоматической доставки обновлений WinGUp.

Атака была проведена через выборочное перенаправление трафика между пользователем и сервером загрузки обновлений. Подмена оказалась возможной из-за уязвимости в механизме верификации и проверки целостности загружаемого обновления. Атакующий, способный вклиниться в транзитный трафик, мог подменить манифест обновления и инициировать вывод запроса на загрузку своего фиктивного обновления и связанных с ним метаданных для проверки целостности.

Дополнительный разбор показал, что атака была реализована на уровне инфраструктуры хостинг-провайдера, что позволило злоумышленникам перехватывать и перенаправлять трафик, адресованный домену notepad-plus-plus.org. Перенаправление осуществлялось выборочно только для определённых пользователей, которым отдавался подменённый манифест с информацией об обновлениях. Первые следы активности атакующих датированы июнем 2025 года, а последние - 10 ноября, но возможность совершения атаки сохранялась до 2 декабря.

Судя по предоставленной провайдером информации, атака стала возможна благодаря взлому сервера совместного хостинга, на котором размещался сайт notepad-plus-plus.org. 2 сентября после обновления ПО лазейка была прикрыта, но атакующие до этого получили учётные данные для подключения к одному из внутренних сервисов, что позволяло им до 2 декабря перенаправлять запросы к скрипту "https://notepad-plus-plus.org/getDownloadUrl.php" на свои серверы. 2 декабря подмена обновлений была замечена и провайдер блокировал доступ атакующих. После инцидента сайт Notepad++ был переведён к другому хостинг-провайдеру, более тщательно заботящемуся о безопасности.

В версии Notepad++ 8.8.9 для блокирования подмены обновлений в состав Notepad++ и WinGUp были добавлены обязательные проверки не только цифровых подписей, но и сертификатов для загружаемых файлов, а тауже реализована блокировка применения обновления при неудачной проверке. В ожидаемом в течение месяца выпуске 8.9.2 дополнительно будет добавлена проверка цифровой подписи для XML-манифеста (XMLDSig), возвращаемого сервером доставки обновлений.

Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Смузихлеб забывший пароль (?), 08:29, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Перенаправление осуществлялось выборочно только для определённых пользователей

    Очень интересно, и для каких именно определённых пользователей ?

    В остальном, даже удивительно, что кто-то этим ещё пользуется при существующем вс-коде с горой плагинов и его подобиях

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:34, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по тому, что они спекулировали заявлениями, что  всё это происки китайских спецслужб, атаковали китайцев.
     
  • 2.4, Тарапунька (-), 08:40, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VSCode сильно дольше запускается
     
  • 2.10, Sm0ke85 (ok), 09:03, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >даже удивительно, что кто-то этим ещё пользуется при существующем вс-коде с горой плагинов и его подобиях

    вс-коде - это лагучий веб со всеми вытекающими, нотепад++ - рулит...

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 09:22, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    vs-code решили переписать на Rust. Получился zed editor
     
  • 3.14, Аноним (14), 09:32, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вс-коде - это лагучий

    Как пользователь vscode хочу спросить: а где мне на эти лаги посмотреть?

    Всегда умиляют такие критики, которые рассказывают про лаги при том, что вообще vscode не пользуются.

     
  • 2.11, Аноним (11), 09:05, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > при существующем вс-коде с горой плагинов

    Это тот самый браузер с функцией редактирования текста и централизованным магазином плагинов, куда загружается малварь под видом популярных тем?

     
  • 2.16, Аноним (14), 09:34, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В остальном, даже удивительно, что кто-то этим ещё пользуется

    Интересно, вюа у этих людей выпадающие менюхи сабжа все еще влазят в экран? В последний раз, когда я его использовал, там такая дичь была, что можно прямо в качестве примера приводить, как не надо делать GUI. Хотя казалось бы - просто навороченый текстовый редактор.

     
  • 2.18, Аноним (18), 09:43, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не всем нужно писать код в них, кому-то просто нужен лёгкий удобный редактор со вкладками и операциями сразу с несколькими файлами. И эта штука идеально подходит. Всшка, конечно, тоже подошла бы, но она громадная и тормознутая
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:37, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и пользуйся васянософтом после этого, хотя редактор хорош
     
  • 1.5, Аноним (5), 08:42, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что конкретно то подосвывли? Какого типа малварь? Куда - в установщик, в бинарник, в плагины? Списки, хэши, версии? Кому подсовывали? Нихрена не рассказали, долбитесь как хотите. Тоже мне "разбор".
     
  • 1.6, Аноним (-), 08:55, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так им и надо. Автор этого проекта чокнутый активист.
     
  • 1.7, Аноним (7), 08:58, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Судя по названию сборочек https://notepad-plus-plus.org/downloads/ этот проект давно превратился в политическую трибуну. Так что не удивительно. Кому нужен просто редактор, лучше держаться от него подальше. Как бы чего другого не выкинули.
     
  • 1.8, ebassi (?), 08:59, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поэтому надо сверять хешсуммы на сайте и в файле
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:24, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому надо подписывать все релизы цифровой подписью OpenPGP, а разработчикам участвовать в PGP-парти для верификации их публичных ключей по паспорту.
     

  • 1.9, Bob (??), 09:01, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Атакующий, способный вклиниться в транзитный трафик
    >атака стала возможна благодаря взлому сервера совместного хостинга

    Может не стоит городить огород и просто юзать github? Ну, если уж win-only софт то пилить...
    >В версии Notepad++ 8.8.9 для блокирования подмены обновлений в состав Notepad++ и WinGUp

    Ща блокнот совсем разжиреет. Чё его вообще патчить, если ломанули Сервак Обнов?!)

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:33, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если взломали сервер и раздают что-то некорректно подписанное (отличающейся подписью от ожидаемой), то апдейтер на клиенте откажется устанавливать.
     

  • 1.17, Аноним (17), 09:38, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Перенаправление осуществлялось выборочно только для определённых пользователей, которым отдавался подменённый манифест с информацией об обновлениях.

    Многое объясняет:
    > Multiple independaent security researchers have assessed that the threat acotor is likely a Chinese state-sponsored group, which would explain the highly selective targeting obseved during the campaign.

     
