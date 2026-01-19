Захват контроля над snap-пакетами, связанными с просроченными доменами

2.4 , Аноним ( 1 ), 14:11, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Потому что снап -- это бабанта-онли чепушня. В отличие от божественного флатпака, который архитектурно продуман, дистро-агностичен и имеет встроенную изоляцию на линукс-неймспейсах.

3.6 , Аноним ( 7 ), 14:11, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Зачем было городить огород, кроме того что смешить народ?

4.9 , Аноним ( 1 ), 14:14, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Каноникал известен своей привычкой изобретать велосипеды с квадратными колесами, а потом забрасывать их. Юнити, мир, теперь снапочепушня.

5.10 , Аноним ( 7 ), 14:16, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть для пиара. Хорошо так и запишем, хайпуют.

5.14 , 12yoexpert ( ok ), 14:43, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – upstart до сих пор живой

6.46 , Аноним ( 45 ), 15:52, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – при чём используется гуглом.

5.19 , Bob ( ?? ), 14:55, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ubuntu это изначально бизнес на костях Debian

причём успешный. Вот и всё) если пилить нормально, как тот же Mint - бизнес денег не даст а вот на всякие "чудеса" - пожалуйста

6.26 , Аноним ( 26 ), 15:12, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – В своё время они сделали важную работу.

Взяли Дэбиан, накидали туда нескучных шрифтов, обоев, темку нормальную натянули. Там подшаманили, здесь подкрасили. И у Линукса появилось человечье лицо, а не то невразуменее с наезжающими друг на друга буквами, которое оно было из коробки. Сейчас какой дистр ни возьми, все они выглядят плюс-минус достойно после установки. И в этом, кмк, не малую роль сыграла бубунта.

5.29 , пэпэ ( ? ), 15:16, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Юнити дала много годных идей построения интерфейса, которые частично перекочевали в другие проекты. Но умерла, да. А мир жив, но не десктопе, а используется в iot проектах.

6.55 , Аноним ( 26 ), 16:33, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, я вот когда спустя 10 лет вернулся в эти ваши Линуксы, вспомнил, как удобно было в Юнити с панелью слева. Так и настроил текущую ДЕ. Кто-то подумает, что мелочь, а я считаю, что одно из самых грамотных решений в дизайне интерфейсов. Кому как, конечно, сейчас накинутся... но для правши, ИМХО, мышь удобнее влево и вверх перемещать, чем вправо и вниз. Как я понимаю, поэтому в Эппл кнопки управления окном расположили слева. Но с панелью не дотянули... либо же, как всегда - ни вашим, ни нашим, ни правшам, ни левшам.

5.40 , soarin ( ok ), 15:37, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Каноникал известен своей привычкой изобретать велосипеды с квадратными колесами, Где-то два гола пользовался Ubuntu Phone.

Были клик пакеты (предок SNAP), магазин приложений. Оно загнулось в 2017 году (хотя подхватили энтузиасты).

Да такое себе. Но что-то с тех пор не заметно чтобы кто-то лучше сделал. Flatpak после 19 лет развития восторга не вызывает.

3.12 , гостеван ( ? ), 14:20, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но до AppImage ему как до луны.

3.24 , Аноним ( 26 ), 15:05, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Вставлю и я свои пять копеек, как обычный пользователь Снап пакеты можно запуск... 4.33 , Аноним ( 1 ), 15:21, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Совсем как и флатпаки, которые устанавливают лончеры в PATH cat which ... 5.35 , soarin ( ok ), 15:23, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > множество флатпаков обслуживаются непосредственно разрабами софта Как-то не особо много. В основном Flatpak пакеты "идут от кого-то другого, но не от апстрима" > 4-терабайтным диском. Комон, чувак! Они не такие дорогие, буквально 2-3 дня твоей работы 40 тысяч рублей то (и это самый дешман, как-то страшно за качество)

5.36 , Аноним ( - ), 15:25, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты резко изменишь свое мнение после того, как обзаведешься наконец 4-терабайтным диском. 4Тб для малинки?

А чо так мало???

6.37 , Аноним ( 1 ), 15:28, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну если у тебя вместо домашнего писюка малинка, то я хз. Я на ембеды ставил бы веб-интерфейс, OpenWRT-стайл. Нахрена там полноценные иксы/вяленый? Совсем того что ли?

5.41 , Аноним ( 26 ), 15:42, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Я же проверил, сделал ls -lah var lib flatpak exports bin Действтельно что-то ... 4.56 , ilyafedin ( ok ), 16:35, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Снап пакеты можно запускать из консоли без этого тр..я с flatpak run. У флатпака тоже, можно просто ввести тот же com.anydesk.Anydesk. > И если еще с flatpak run можно смириться, то держать в голове, что какой-нибудь Энидеск - это com.anydesk.Anydesk, а вот Flatseal уже посложнее - com.github.tchx84.Flatseal... А вот здесь уже автодополнение помогает. Я пишу speechnote, tab и вот fish мне исправляет на net.mkiol.SpeechNote.

3.57 , NIL ( ? ), 16:38, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Снап лучше, он позволяет что угодно упаковать, даже ядро или дрова, а твой флетпак только гуи апки, камни в сторону снапа только то что проприетарщина и централизован

3.65 , mos87 ( ok ), 17:01, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – так толсто что даже тонко

2.32 , anamnez ( ? ), 15:20, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – потому что, во-первых, ты не понимаешь как им пользоваться, во-вторых, не понимаешь про что новость

