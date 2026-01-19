The OpenNET Project / Index page

Захват контроля над snap-пакетами, связанными с просроченными доменами

19.01.2026 13:48 (MSK)

Алан Поуп (Alan Pope), бывший менеджер по инжинирингу и взаимодействию с сообществом в компании Canonical, обратил внимание на новую волну атак на пользователей каталога приложений Snap Store. Вместо регистрации новых учётных записей, злоумышленники начали выкупать просроченные домены, фигурирующие в email зарегистрированных разработчиков snap-пакетов. После перекупки домена злоумышленники перенаправляют почтовый трафик на свой сервер и получив контроль над email, инициируют процесс восстановления забытого пароля для доступа к учётной записи.

Получив контроль за существующей учётной записью атакующие могут разместить вредоносное обновление ранее опубликованных заслуживающих доверия приложений, обойдя расширенные проверки, применяемые к новым участникам, и избежав добавления предупреждающих меток о новых проектах. Алан Поуп выявил как минимум два домена (enstorewise.tech и vagueentertainment.com), выкупленных злоумышленниками для захвата учётных записей, но предполагается, что таких случаев намного больше.

В прошлом злоумышленники ограничивались регистрацией собственных учётных записей, под которыми публиковались вредоносные пакеты, выдающие себя за официальные сборки популярных программ, или использующие имена, похожие на уже существующие пакеты (тайпсквоттинг). В ответ компания Canonical ввела ручную проверку новых имён пакетов, впервые размещаемых в Snap Store. После этого основная активность распространителей вредоносного ПО сосредоточилась на размещении оригинальных пакетов, их рекламировании в социальных сетях и публикации через какое-то время вредоносного обновления, пытающегося обойти имеющиеся в Snap Store автоматизированные проверки и фильтры.

Теперь вектор атаки сместился в сторону перекупки просроченных доменов, так как в репозитории Snap Store не была реализована проверка актуальности доменных имён, используемых в email-адресах. В прошлом году с подобной проблемой столкнулся репозиторий PyPI (Python Package Index), который начал автоматически переводить email с просроченными доменами в состояние неподтверждённых. В PyPI было заблокировано более 1800 подобных email-адресов.

  • 1.1, Аноним (1), 14:06, 19/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Атаке подвержены только нетакусики, которые вместо нормального gmail решают вы_бнуться нескучным доменом. (А больше и нечем.)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:11, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тупо троль.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:12, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Тролль, перестань троллить.
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 15:50, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в репозитории Snap Store не была реализована проверка актуальности доменных имён

    не была реализована проверка...

     
  • 3.28, пэпэ (?), 15:13, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он прав. Если ты не можешь обеспечить стабильность своей инфры - не берись. Это просто безответственность. По-хорошему бы собирать имена таких разрабов и при публикации софта от них выдавать плашку - внимание! Пакет от нечистоплотного разраба, ставь на свой страх и риск.
     
     
  • 4.31, Иоанн (?), 15:20, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Личность подтверждается ключами (в частности, например, gpg), а не только лишь плашкой или e-mail. Если в вашей инфраструктуре нет такой цепочки проверок, сами виноваты.
     
     
  • 5.38, Admino (ok), 15:35, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё можно СберID.
     
     
    		• +/
     
  • 5.47, пэпэ (?), 15:56, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь не о технических мерах, тут все понятно. Речь о том, что в таких магазинах должен работать институт репутации. Если ты ранее был замечен в нарушениях безопасности - к тебе должно быть максимально настороженное отношение. Примерно так это работает в apple store, например. В опенсорсе тоже давно пора это развивать.
     
     
  • 6.49, Аноним (45), 16:04, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > к тебе должно быть максимально настороженное отношение

    Они даже мыло не проверяли...

     
  • 6.51, Иоанн (?), 16:15, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откройте для себя gpg и цепочку подписей.
     
     
  • 7.61, Аноним (61), 16:54, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это называется "модель PKI", а не "gpg и цепочка".
     
  • 7.74, Аноним (-), 17:39, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Откройте для себя gpg и цепочку подписей.

    ... которую подписывает непонятно кто непонятно когда на алковечеринках фанатиков GPG.
    И как хранят ключи дсятилетиями никто не знает и никто не гарантирует.

     
  • 2.11, нах. (?), 14:19, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    к сожалению - пользователи софта, собранного в снап теми нитакусиками. Им-то самим все по барабану.

    От души надеюсь только, что у них еще и восстановление банковской учетки на тот же email было.

     
     
  • 3.54, Фонтимос (?), 16:27, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и восстановление банковской учетки на тот же email

    а чё, так можно было?

     
  • 3.59, Аноним (45), 16:50, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > восстановление банковской учетки на тот же email

    Это в каких банках такое?!

     
  • 2.62, Аноним (62), 16:55, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох, интересно, кому же нужны какие то там просроченные email аккаунты,
    Да еще и на каком то там 4% пользователей De.
    Наверное Linux ставят МультиМиллиардеры, типа у них там биткойны, и еще и через Snap аккаунт завязаны.
     
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:09, 19/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ой, щас начнул цифровой ид впаривать.
     
     
  • 2.44, Аноним (45), 15:48, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > в репозитории Snap Store не была реализована проверка актуальности доменных имён

    Для начала бы мыло проверять научились...

     

  • 1.3, Аноним (7), 14:09, 19/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему я ору со снапа каждый раз?
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 14:11, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Потому что снап -- это бабанта-онли чепушня. В отличие от божественного флатпака, который архитектурно продуман, дистро-агностичен и имеет встроенную изоляцию на линукс-неймспейсах.
     
     
  • 3.6, Аноним (7), 14:11, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем было городить огород, кроме того что смешить народ?
     
     
  • 4.9, Аноним (1), 14:14, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каноникал известен своей привычкой изобретать велосипеды с квадратными колесами, а потом забрасывать их. Юнити, мир, теперь снапочепушня.
     
     
  • 5.10, Аноним (7), 14:16, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть для пиара. Хорошо так и запишем, хайпуют.
     
  • 5.14, 12yoexpert (ok), 14:43, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    upstart до сих пор живой
     
     
  • 6.46, Аноним (45), 15:52, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при чём используется гуглом.
     
  • 5.19, Bob (??), 14:55, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ubuntu это изначально бизнес на костях Debian
    причём успешный. Вот и всё)

    если пилить нормально, как тот же Mint - бизнес денег не даст

    а вот на всякие "чудеса" - пожалуйста

     
     
  • 6.26, Аноним (26), 15:12, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    В своё время они сделали важную работу.
    Взяли Дэбиан, накидали туда нескучных шрифтов, обоев, темку нормальную натянули. Там подшаманили, здесь подкрасили. И у Линукса появилось человечье лицо, а не то невразуменее с наезжающими друг на друга буквами, которое оно было из коробки. Сейчас какой дистр ни возьми, все они выглядят плюс-минус достойно после установки. И в этом, кмк, не малую роль сыграла бубунта.
     
  • 5.29, пэпэ (?), 15:16, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юнити дала много годных идей построения интерфейса, которые частично перекочевали в другие проекты. Но умерла, да. А мир жив, но не десктопе, а используется в iot проектах.
     
     
  • 6.55, Аноним (26), 16:33, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, я вот когда спустя 10 лет вернулся в эти ваши Линуксы, вспомнил, как удобно было в Юнити с панелью слева. Так и настроил текущую ДЕ.

    Кто-то подумает, что мелочь, а я считаю, что одно из самых грамотных решений в дизайне интерфейсов.

    Кому как, конечно, сейчас накинутся... но для правши, ИМХО, мышь удобнее влево и вверх перемещать, чем вправо и вниз. Как я понимаю, поэтому в Эппл кнопки управления окном расположили слева. Но с панелью не дотянули... либо же, как всегда - ни вашим, ни нашим, ни правшам, ни левшам.

     
  • 5.40, soarin (ok), 15:37, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Каноникал известен своей привычкой изобретать велосипеды с квадратными колесами,

    Где-то два гола пользовался Ubuntu Phone.
    Были клик пакеты (предок SNAP), магазин приложений.

    Оно загнулось в 2017 году (хотя подхватили энтузиасты).
    Да такое себе. Но что-то с тех пор не заметно чтобы кто-то лучше сделал.

    Flatpak после 19 лет развития восторга не вызывает.

     
  • 3.12, гостеван (?), 14:20, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но до AppImage ему как до луны.
     
  • 3.24, Аноним (26), 15:05, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вставлю и я свои пять копеек, как обычный пользователь Снап пакеты можно запуск... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.33, Аноним (1), 15:21, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совсем как и флатпаки, которые устанавливают лончеры в PATH cat which ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.35, soarin (ok), 15:23, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > множество флатпаков обслуживаются непосредственно разрабами софта

    Как-то не особо много. В основном Flatpak пакеты "идут от кого-то другого, но не от апстрима"

    > 4-терабайтным диском. Комон, чувак! Они не такие дорогие, буквально 2-3 дня твоей работы

    40 тысяч рублей то (и это самый дешман, как-то страшно за качество)

     
  • 5.36, Аноним (-), 15:25, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты резко изменишь свое мнение после того, как обзаведешься наконец 4-терабайтным диском.

    4Тб для малинки?
    А чо так мало???

     
     
  • 6.37, Аноним (1), 15:28, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну если у тебя вместо домашнего писюка малинка, то я хз. Я на ембеды ставил бы веб-интерфейс, OpenWRT-стайл. Нахрена там полноценные иксы/вяленый? Совсем того что ли?
     
  • 5.41, Аноним (26), 15:42, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я же проверил, сделал ls -lah var lib flatpak exports bin Действтельно что-то ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.56, ilyafedin (ok), 16:35, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Снап пакеты можно запускать из консоли без этого тр..я с flatpak run.

    У флатпака тоже, можно просто ввести тот же com.anydesk.Anydesk.

    > И если еще с flatpak run можно смириться, то держать в голове, что какой-нибудь Энидеск - это com.anydesk.Anydesk, а вот Flatseal уже посложнее - com.github.tchx84.Flatseal...

    А вот здесь уже автодополнение помогает. Я пишу speechnote, tab и вот fish мне исправляет на net.mkiol.SpeechNote.

     
  • 3.57, NIL (?), 16:38, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снап лучше, он позволяет что угодно упаковать, даже ядро или дрова, а твой флетпак только гуи апки, камни в сторону снапа только то что проприетарщина и централизован
     
  • 3.65, mos87 (ok), 17:01, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так толсто что даже тонко
     
  • 2.32, anamnez (?), 15:20, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что, во-первых, ты не понимаешь как им пользоваться, во-вторых, не понимаешь про что новость
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:14, 19/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > enstorewise.tech
    > vagueentertainment.com

    "Вы###шься, да?" (с)
    А нефиг было регить кастомные имейлы на кастомных домена.

     
     
  • 2.63, Аноним (62), 16:56, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас в Куазахстане можна получить номерной знак, с любым порядковым порядком цифр и букв.
    Почти как Linux.
     
     
    		• +/
     

  • 1.13, Аноним (13), 14:26, 19/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >доменных имён, используемых в email-адресах

    Почему нельзя было использовать Gmail или Proton Mail ?

     
     
  • 2.15, 12yoexpert (ok), 14:44, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    а почему ты не публикуешь всю свою почту у себя в тиктоке?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:48, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а почему каноникал получает и отправляет письма с доменов @ubuntu.com и @canonical.com? почему бы им не воспользоваться почтой от gmail или proton mail? чем enstorewise и vagueentertainment хуже? когда регились это домены, фаундеры этих "стартапов" верили что они станут богатыми и популярными, вот так вот всё бросить никто не планировал.
     
     
  • 3.30, Аноним (26), 15:17, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > с доменов @ubuntu.com и @canonical.com

    Потому что за Каноникал стоит Шаттлворт с бабками.

    > фаундеры этих "стартапов" верили что они станут богатыми и популярными

    А за спиной у них висит кредит на домен и костюм, в котором они вышли, сделать красивое впечатление. То есть, как говорят на раёне - вые..сь. Поэтому не надо никогда вые..ся. Если у вас есть бабки на продление домена на следующие 50 лет - регайте. Нет - не мучайте жо..

     
     
  • 4.64, Аноним (61), 17:00, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не надо то настолько по себе судить о всех людях.
     
  • 3.39, Аноним (13), 15:35, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому, что у них есть ресурсы всё это содержать:
    https://opennet.ru/63481-canonical
     
  • 2.18, LaunchWiskey (ok), 14:51, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >>доменных имён, используемых в email-адресах
    > Почему нельзя было использовать Gmail или Proton Mail ?

    Почта с собственным доменом удобна тем, что её всегда можно перенести в любое другое место на другой сервер, если что. Без невероятных сказочных приключений, которые вас ожидают, как только начнёте уведомлять все организации, компании и онлайн-сервисы о том, что у вас сменился email (многие из них ещё при этом заявят, что смена почтового адреса в их системе в принципе не предусмотрена). Так что почта со своим доменом - весьма полезно в нынешнее время, когда отдельные корпорации или правительства могут внезапно сделать использование вашего прежнего почтового сервера невозможным или неприемлемым.

    Я вот только не понимаю, в чем обвиняют Snap Store, ведь при захвате чужого домена к любому сервису можно попробовать получить доступ аналогичным образом?

     
     
  • 3.34, Аноним (26), 15:21, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > могут внезапно сделать использование вашего прежнего почтового сервера невозможным

    Нука, пример в студию?
    Я знаю только Протонмейл. Но это почта всегда была для per..ков, никто серьезно ее никогда не воспринимал.
    Мейлру подсуетились и внушили всем, что вот сейчас точно всех забанят в Гмыле, поэтому дайте нам почитать всю вашу почту. Но шел 4-й год, а воз и ныне там.

    П.С. Про то, что нельзя в определенной стране регистрироваться с иностранной почтой - не надо начинать, надо сперва закон норм почитать, никто не запрещал пользоваться gmail для регистрации.

     
     
  • 4.50, Аноним (45), 16:12, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пример с Гмайлом: лет 15 назад потерял там акк. "Ваш аккаунт заблокирован из-за подозрительной активности". И всё, никакие формы восстановления доступа не работают. Почта использовалась мож раза два в месяц.
    Другой пример: тоже с гуглом, Пикаса: грохнули аж все три фотки и заблокировали - пробовал выкладывать туда фотки из леса - три грибочка. "Удалены за нарушение правил ресурса". Офигеть...
     
  • 3.42, Аноним (13), 15:42, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://habr.com/ru/news/985756/
     
  • 3.60, NIL (?), 16:52, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "где разрешено в зоне только три символа
     
  • 3.72, Аноним (72), 17:15, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я вот только не понимаю, в чем обвиняют Snap Store, ведь при захвате чужого домена к любому сервису можно попробовать получить доступ аналогичным образом?

    Если раздавать appimage с прикрученным автообновлением или прокидывать по методу Jia Tan, можно сломать один appimage или один репозиторий.

    Если можно ходить по списку пакетов и читать имейлы, а потом автоматически их опрашивать и перепокупать - это enumeration attack.

    >в чем обвиняют Snap Store

    В том, что "я забыл ключ" - это не опция для разработчиков. И раскрытый email - не опция для атаки.

     
  • 2.76, 1 (??), 17:42, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странные вы какие-то, ей богу....
    Люди монетизировали уже не нужные домены ... А бабло всегда побеждает зло !
     

  • 1.20, Аноним (17), 14:55, 19/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а что мешало Canonical поступить так же как поступили в PyPI?
    а что насчёт повсеместного внедрения 2FA? тогда бы потеря контроля над почтой не играла роли

    короче в Canonical опять обгадились

     
     
  • 2.67, Аноним (62), 17:02, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не кошерно.
     
  • 2.73, Аноним (73), 17:33, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было же исследование, которое показало, что 2FA не безопасно
     

  • 1.21, anamnez (?), 14:57, 19/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    так это проблема не конкретно snap репозитория, просто там ее нашли первыми. тоже самое можно проделать с чем угодно - с flatpack, appimage и даже с github
     
     
  • 2.43, soarin (ok), 15:43, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну когда им пишешь "у вас тут криптокошельки дырявые от не пойми каких фурри пионеров".
    И в итоге их удаляют спустя года четыре, когда это уже совсем в треш превратилось.
    То тут что-то не так с модерацией.

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59849

     
  • 2.48, Аноним (45), 15:58, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > проблема не конкретно snap репозитория

    Читаем: "в репозитории Snap Store не была реализована проверка актуальности доменных имён".

     
     
  • 3.53, anamnez (?), 16:22, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    99% проектов ограничиваются проверкой валидности почты. откуда уверенность, что проверка актуальности доменов есть на флатпаке? потому что об этом нет новости на опенете?
     

  • 1.52, Аноним (52), 16:18, 19/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вполне ожидаемо для пакетов собираемых авторами, и это не единственная их проблема. Для простоты можно считать что бинарники собираемые авторами софта - малварь. Пакеты должны собираться централизованно в дистрибутивах, из прозрачного репозитория рецептов. А в какой формат они будут собираться - снап, флатпак, rpm или deb - вообще не важно.
     
     
  • 2.66, mos87 (ok), 17:02, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кому должны?
     
  • 2.68, Аноним (62), 17:03, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вей дарагой слющай.
     
  • 2.69, mos87 (ok), 17:03, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    анон сказал, теперь я боюсь скачивать vlc.msi с оф сайта vlc
     

  • 1.70, Аноним (72), 17:09, 19/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть один хороший формат дистронезависимых пакетов. Называется appimage. Другой хороший формат называется porg. Третий - tarball.

    У flatpak и snap основная цель - это не удобство пользователя, а навар компании. Разумеется, поэтому инфраструктура будет с отсутствием секурити как таковой. Поэтому будем доверять не ключам, а имейлам.

     
     
  • 2.79, Аноним (73), 18:09, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, не знал. Где об этом почитать подробнее?
     

