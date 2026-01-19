Захват контроля над snap-пакетами, связанными с просроченными доменами

|
1.1, Аноним (1), 14:06, 19/01/2026
Атаке подвержены только нетакусики, которые вместо нормального gmail решают вы_бнуться нескучным доменом. (А больше и нечем.)
4.45, Аноним (45), 15:50, 19/01/2026
> в репозитории Snap Store не была реализована проверка актуальности доменных имён
не была реализована проверка...
3.28, пэпэ (?), 15:13, 19/01/2026
Так он прав. Если ты не можешь обеспечить стабильность своей инфры - не берись. Это просто безответственность. По-хорошему бы собирать имена таких разрабов и при публикации софта от них выдавать плашку - внимание! Пакет от нечистоплотного разраба, ставь на свой страх и риск.
4.31, Иоанн (?), 15:20, 19/01/2026
Личность подтверждается ключами (в частности, например, gpg), а не только лишь плашкой или e-mail. Если в вашей инфраструктуре нет такой цепочки проверок, сами виноваты.
5.47, пэпэ (?), 15:56, 19/01/2026
Речь не о технических мерах, тут все понятно. Речь о том, что в таких магазинах должен работать институт репутации. Если ты ранее был замечен в нарушениях безопасности - к тебе должно быть максимально настороженное отношение. Примерно так это работает в apple store, например. В опенсорсе тоже давно пора это развивать.
6.49, Аноним (45), 16:04, 19/01/2026
> к тебе должно быть максимально настороженное отношение
Они даже мыло не проверяли...
7.74, Аноним (-), 17:39, 19/01/2026
> Откройте для себя gpg и цепочку подписей.
... которую подписывает непонятно кто непонятно когда на алковечеринках фанатиков GPG.
И как хранят ключи дсятилетиями никто не знает и никто не гарантирует.
2.11, нах. (?), 14:19, 19/01/2026
к сожалению - пользователи софта, собранного в снап теми нитакусиками. Им-то самим все по барабану.
От души надеюсь только, что у них еще и восстановление банковской учетки на тот же email было.
3.54, Фонтимос (?), 16:27, 19/01/2026
> и восстановление банковской учетки на тот же email
а чё, так можно было?
3.59, Аноним (45), 16:50, 19/01/2026
> восстановление банковской учетки на тот же email
Это в каких банках такое?!
2.62, Аноним (62), 16:55, 19/01/2026
Ох, интересно, кому же нужны какие то там просроченные email аккаунты,
Да еще и на каком то там 4% пользователей De.
Наверное Linux ставят МультиМиллиардеры, типа у них там биткойны, и еще и через Snap аккаунт завязаны.
2.44, Аноним (45), 15:48, 19/01/2026
> в репозитории Snap Store не была реализована проверка актуальности доменных имён
Для начала бы мыло проверять научились...
2.4, Аноним (1), 14:11, 19/01/2026
Потому что снап -- это бабанта-онли чепушня. В отличие от божественного флатпака, который архитектурно продуман, дистро-агностичен и имеет встроенную изоляцию на линукс-неймспейсах.
3.6, Аноним (7), 14:11, 19/01/2026
Зачем было городить огород, кроме того что смешить народ?
4.9, Аноним (1), 14:14, 19/01/2026
Каноникал известен своей привычкой изобретать велосипеды с квадратными колесами, а потом забрасывать их. Юнити, мир, теперь снапочепушня.
5.19, Bob (??), 14:55, 19/01/2026
Ubuntu это изначально бизнес на костях Debian
причём успешный. Вот и всё)
если пилить нормально, как тот же Mint - бизнес денег не даст
а вот на всякие "чудеса" - пожалуйста
6.26, Аноним (26), 15:12, 19/01/2026
В своё время они сделали важную работу.
Взяли Дэбиан, накидали туда нескучных шрифтов, обоев, темку нормальную натянули. Там подшаманили, здесь подкрасили. И у Линукса появилось человечье лицо, а не то невразуменее с наезжающими друг на друга буквами, которое оно было из коробки. Сейчас какой дистр ни возьми, все они выглядят плюс-минус достойно после установки. И в этом, кмк, не малую роль сыграла бубунта.
5.29, пэпэ (?), 15:16, 19/01/2026
Юнити дала много годных идей построения интерфейса, которые частично перекочевали в другие проекты. Но умерла, да. А мир жив, но не десктопе, а используется в iot проектах.
6.55, Аноним (26), 16:33, 19/01/2026
Кстати, я вот когда спустя 10 лет вернулся в эти ваши Линуксы, вспомнил, как удобно было в Юнити с панелью слева. Так и настроил текущую ДЕ.
Кто-то подумает, что мелочь, а я считаю, что одно из самых грамотных решений в дизайне интерфейсов.
Кому как, конечно, сейчас накинутся... но для правши, ИМХО, мышь удобнее влево и вверх перемещать, чем вправо и вниз. Как я понимаю, поэтому в Эппл кнопки управления окном расположили слева. Но с панелью не дотянули... либо же, как всегда - ни вашим, ни нашим, ни правшам, ни левшам.
5.40, soarin (ok), 15:37, 19/01/2026
> Каноникал известен своей привычкой изобретать велосипеды с квадратными колесами,
Где-то два гола пользовался Ubuntu Phone.
Были клик пакеты (предок SNAP), магазин приложений.
Оно загнулось в 2017 году (хотя подхватили энтузиасты).
Да такое себе. Но что-то с тех пор не заметно чтобы кто-то лучше сделал.
Flatpak после 19 лет развития восторга не вызывает.
3.24, Аноним (26), 15:05, 19/01/2026
Вставлю и я свои пять копеек, как обычный пользователь Снап пакеты можно запуск... большой текст свёрнут, показать
4.33, Аноним (1), 15:21, 19/01/2026
Совсем как и флатпаки, которые устанавливают лончеры в PATH cat which ... большой текст свёрнут, показать
5.35, soarin (ok), 15:23, 19/01/2026
> множество флатпаков обслуживаются непосредственно разрабами софта
Как-то не особо много. В основном Flatpak пакеты "идут от кого-то другого, но не от апстрима"
> 4-терабайтным диском. Комон, чувак! Они не такие дорогие, буквально 2-3 дня твоей работы
40 тысяч рублей то (и это самый дешман, как-то страшно за качество)
5.36, Аноним (-), 15:25, 19/01/2026
> Ты резко изменишь свое мнение после того, как обзаведешься наконец 4-терабайтным диском.
4Тб для малинки?
А чо так мало???
6.37, Аноним (1), 15:28, 19/01/2026
ну если у тебя вместо домашнего писюка малинка, то я хз. Я на ембеды ставил бы веб-интерфейс, OpenWRT-стайл. Нахрена там полноценные иксы/вяленый? Совсем того что ли?
5.41, Аноним (26), 15:42, 19/01/2026
Я же проверил, сделал ls -lah var lib flatpak exports bin Действтельно что-то ... большой текст свёрнут, показать
4.56, ilyafedin (ok), 16:35, 19/01/2026
> Снап пакеты можно запускать из консоли без этого тр..я с flatpak run.
У флатпака тоже, можно просто ввести тот же com.anydesk.Anydesk.
> И если еще с flatpak run можно смириться, то держать в голове, что какой-нибудь Энидеск - это com.anydesk.Anydesk, а вот Flatseal уже посложнее - com.github.tchx84.Flatseal...
А вот здесь уже автодополнение помогает. Я пишу speechnote, tab и вот fish мне исправляет на net.mkiol.SpeechNote.
3.57, NIL (?), 16:38, 19/01/2026
Снап лучше, он позволяет что угодно упаковать, даже ядро или дрова, а твой флетпак только гуи апки, камни в сторону снапа только то что проприетарщина и централизован
2.32, anamnez (?), 15:20, 19/01/2026
потому что, во-первых, ты не понимаешь как им пользоваться, во-вторых, не понимаешь про что новость
1.8, Аноним (8), 14:14, 19/01/2026
> enstorewise.tech
> vagueentertainment.com
"Вы###шься, да?" (с)
А нефиг было регить кастомные имейлы на кастомных домена.
2.63, Аноним (62), 16:56, 19/01/2026
Сейчас в Куазахстане можна получить номерной знак, с любым порядковым порядком цифр и букв.
Почти как Linux.
1.13, Аноним (13), 14:26, 19/01/2026
>доменных имён, используемых в email-адресах
Почему нельзя было использовать Gmail или Proton Mail ?
2.17, Аноним (17), 14:48, 19/01/2026
а почему каноникал получает и отправляет письма с доменов @ubuntu.com и @canonical.com? почему бы им не воспользоваться почтой от gmail или proton mail? чем enstorewise и vagueentertainment хуже? когда регились это домены, фаундеры этих "стартапов" верили что они станут богатыми и популярными, вот так вот всё бросить никто не планировал.
3.30, Аноним (26), 15:17, 19/01/2026
> с доменов @ubuntu.com и @canonical.com
Потому что за Каноникал стоит Шаттлворт с бабками.
> фаундеры этих "стартапов" верили что они станут богатыми и популярными
А за спиной у них висит кредит на домен и костюм, в котором они вышли, сделать красивое впечатление. То есть, как говорят на раёне - вые..сь. Поэтому не надо никогда вые..ся. Если у вас есть бабки на продление домена на следующие 50 лет - регайте. Нет - не мучайте жо..
2.18, LaunchWiskey (ok), 14:51, 19/01/2026
>>доменных имён, используемых в email-адресах
> Почему нельзя было использовать Gmail или Proton Mail ?
Почта с собственным доменом удобна тем, что её всегда можно перенести в любое другое место на другой сервер, если что. Без невероятных сказочных приключений, которые вас ожидают, как только начнёте уведомлять все организации, компании и онлайн-сервисы о том, что у вас сменился email (многие из них ещё при этом заявят, что смена почтового адреса в их системе в принципе не предусмотрена). Так что почта со своим доменом - весьма полезно в нынешнее время, когда отдельные корпорации или правительства могут внезапно сделать использование вашего прежнего почтового сервера невозможным или неприемлемым.
Я вот только не понимаю, в чем обвиняют Snap Store, ведь при захвате чужого домена к любому сервису можно попробовать получить доступ аналогичным образом?
3.34, Аноним (26), 15:21, 19/01/2026
> могут внезапно сделать использование вашего прежнего почтового сервера невозможным
Нука, пример в студию?
Я знаю только Протонмейл. Но это почта всегда была для per..ков, никто серьезно ее никогда не воспринимал.
Мейлру подсуетились и внушили всем, что вот сейчас точно всех забанят в Гмыле, поэтому дайте нам почитать всю вашу почту. Но шел 4-й год, а воз и ныне там.
П.С. Про то, что нельзя в определенной стране регистрироваться с иностранной почтой - не надо начинать, надо сперва закон норм почитать, никто не запрещал пользоваться gmail для регистрации.
4.50, Аноним (45), 16:12, 19/01/2026
Пример с Гмайлом: лет 15 назад потерял там акк. "Ваш аккаунт заблокирован из-за подозрительной активности". И всё, никакие формы восстановления доступа не работают. Почта использовалась мож раза два в месяц.
Другой пример: тоже с гуглом, Пикаса: грохнули аж все три фотки и заблокировали - пробовал выкладывать туда фотки из леса - три грибочка. "Удалены за нарушение правил ресурса". Офигеть...
3.72, Аноним (72), 17:15, 19/01/2026
>Я вот только не понимаю, в чем обвиняют Snap Store, ведь при захвате чужого домена к любому сервису можно попробовать получить доступ аналогичным образом?
Если раздавать appimage с прикрученным автообновлением или прокидывать по методу Jia Tan, можно сломать один appimage или один репозиторий.
Если можно ходить по списку пакетов и читать имейлы, а потом автоматически их опрашивать и перепокупать - это enumeration attack.
>в чем обвиняют Snap Store
В том, что "я забыл ключ" - это не опция для разработчиков. И раскрытый email - не опция для атаки.
2.76, 1 (??), 17:42, 19/01/2026
Странные вы какие-то, ей богу....
Люди монетизировали уже не нужные домены ... А бабло всегда побеждает зло !
1.20, Аноним (17), 14:55, 19/01/2026
а что мешало Canonical поступить так же как поступили в PyPI?
а что насчёт повсеместного внедрения 2FA? тогда бы потеря контроля над почтой не играла роли
короче в Canonical опять обгадились
1.21, anamnez (?), 14:57, 19/01/2026
так это проблема не конкретно snap репозитория, просто там ее нашли первыми. тоже самое можно проделать с чем угодно - с flatpack, appimage и даже с github
2.48, Аноним (45), 15:58, 19/01/2026
> проблема не конкретно snap репозитория
Читаем: "в репозитории Snap Store не была реализована проверка актуальности доменных имён".
3.53, anamnez (?), 16:22, 19/01/2026
99% проектов ограничиваются проверкой валидности почты. откуда уверенность, что проверка актуальности доменов есть на флатпаке? потому что об этом нет новости на опенете?
1.52, Аноним (52), 16:18, 19/01/2026
Вполне ожидаемо для пакетов собираемых авторами, и это не единственная их проблема. Для простоты можно считать что бинарники собираемые авторами софта - малварь. Пакеты должны собираться централизованно в дистрибутивах, из прозрачного репозитория рецептов. А в какой формат они будут собираться - снап, флатпак, rpm или deb - вообще не важно.
2.69, mos87 (ok), 17:03, 19/01/2026
анон сказал, теперь я боюсь скачивать vlc.msi с оф сайта vlc
1.70, Аноним (72), 17:09, 19/01/2026
Есть один хороший формат дистронезависимых пакетов. Называется appimage. Другой хороший формат называется porg. Третий - tarball.
У flatpak и snap основная цель - это не удобство пользователя, а навар компании. Разумеется, поэтому инфраструктура будет с отсутствием секурити как таковой. Поэтому будем доверять не ключам, а имейлам.
|