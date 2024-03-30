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Каталог Snap Store переходит на ручное рецензирование новых имён пакетов

30.03.2024 23:00

После нескольких повторяющихся инцидентов с размещением в каталоге Snap Store вредоносных приложений, выдающих себя за официальные клиенты известных криптовалютных кошельков, компания Canonical приняла решение перейти на ручное рецензирование всех новых имён пакетов, впервые размещаемых в Snap Store. При регистрации нового имени пакета будет выводиться анкета, содержащая вопросы о назначении и источнике сборки.

Учётная запись будет активироваться только после ручного рецензирования заявки, проводимого для отсеивания подозрительных имён, например, притворяющиеся чужими известными проектами. Проверка будет занимать до двух рабочих дней. Под запрет попадут имена, имеющие отношение к криптовалютам и некоторым критичным видам приложений. Для регистрации имён подобных программ будет применяться отдельная процедура, правила прохождения которой обещают опубликовать в ближайшие дни.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.snapcraft.io/t/m...)
  2. OpenNews: В Snap Store выявлены вредоносные приложения для работы с криптокошельками
  3. OpenNews: В Ubuntu Snap Store выявлены вредоносные пакеты
  4. OpenNews: Canonical готовит вариант Ubuntu Desktop, содержащий только пакеты Snap
  5. OpenNews: Root-уязвимость в инструментарии управления пакетами Snap
  6. OpenNews: Компания Canonical представила Steam Snap для упрощения доступа к играм в Ubuntu
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60883-snap
Ключевые слова: snap
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:11, 30/03/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Учитывая инженеров каноникла, то не сильно это поможет.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:28, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Они хотя бы пытаются, а не ждут, когда придет дядя из Майкрософт, чтобы указать на новую уязвимость.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:25, 30/03/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    Наверное, после вот этого случая

    http://web.archive.org/web/20240321185255/https://snapcraft.io/flatpak

     
     
  • 2.4, аннаним (?), 23:56, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оу май. Это тоже с бэкдором?
     
  • 2.5, pic (?), 00:30, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жёсткий стёб, по ерунде могут заехать иском, если бы компания не была слабой.
     

  • 1.6, Аноним (6), 00:37, 31/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    Мдааа..
    Тут тебе чат-гпт 4....5....
    Датацентры под AI ЗА 100 ярдов..
    А тут ручное модерирование нейминга...
    Контраст просто...
    Васян пусть апрувит.
     
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