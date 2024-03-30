Каталог Snap Store переходит на ручное рецензирование новых имён пакетов

После нескольких повторяющихся инцидентов с размещением в каталоге Snap Store вредоносных приложений, выдающих себя за официальные клиенты известных криптовалютных кошельков, компания Canonical приняла решение перейти на ручное рецензирование всех новых имён пакетов, впервые размещаемых в Snap Store. При регистрации нового имени пакета будет выводиться анкета, содержащая вопросы о назначении и источнике сборки.

Учётная запись будет активироваться только после ручного рецензирования заявки, проводимого для отсеивания подозрительных имён, например, притворяющиеся чужими известными проектами. Проверка будет занимать до двух рабочих дней. Под запрет попадут имена, имеющие отношение к криптовалютам и некоторым критичным видам приложений. Для регистрации имён подобных программ будет применяться отдельная процедура, правила прохождения которой обещают опубликовать в ближайшие дни.



