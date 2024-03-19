В Snap Store выявлены вредоносные приложения для работы с криптокошельками

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:47, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – Никак. Блобы все такие

2.4 , iPony129412 ( ? ), 09:50, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – меньшей популярностью

2.7 , Аноним ( 7 ), 09:52, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никак. Например, https://flathub.org/apps/io.exodus.Exodus хочешь доверяй, а хочешь нет. Никаких меток "Verified", говорящих что это проект от разработчиков Exodus там нет, как нет упоминаний наличия flatpak-пакета на странице https://www.exodus.com/download/ 3.13 , iPony129412 ( ? ), 10:06, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +13 + / – Ответ разработчиков Exodus > Hey there! I can confirm that this flatpak is not maintained by us. We've been trying to get it removed from Flatpak, but to no avail. That said, we do occasionally check the authenticity of the Flatpak. It's always been an authentic copy of Exodus. We would just like it removed as we can't guarantee that this will always be an authentic copy since we aren't maintaining it. Это конечно, круто. Послали их флатпаковцы на просьбу удалить.

3.22 , cheburnator9000 ( ok ), 11:09, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – https://ludocode.com/blog/flatpak-is-not-the-future Читайте абзац про Identifier Clashes. Flatpak пакеты может создавать кто угодно для чего угодно, Федора это доказала на практике. Как и https://github.com/flathub/io.exodus.Exodus/blob/master/io.exodus.Exodus.json некий tomaswarynyca, который вообще не известно кто это. Именно по этому нужно пользоваться либо официальными сайтами ПО, либо репозиториями дистрибутива. И никак не Snap/Flatpak/AUR. Посмотрите вот сюда https://github.com/flathub/io.exodus.Exodus/graphs/contributors ШЕСТНАДЦАТЬ аккаунтов имеют право коммитить в этот git проект. Придет время и "обиженный сотрудник" начнет коммитить трояны в эти флатпаки, это только вопрос времени. А теперь почитайте вот это https://docs.flathub.org/docs/for-app-authors/submission/#someone-else-has-put надеюсь вы понимаете что это именно то чем занимаются веб сайты с каталогами софта, а также пиратского софта или пиратских сериалов/фильмов? У вас как автора софта не спросили разрешения желаете ли вы быть доступны через эти "каталоги". Ровно также как они нарушают EULA драйверов Nvidia, они просто их распространяют внутри flathub, по нормальному пользователь должен согласиться с EULA, но "свободный" и прекрасный флатпак просто навязал пользователю это соглашения без его ведома. Помню когда наш софт размещали во Softpedia, то с главным разработчиком связывались по email люди из Softpedia. Но флатхаб это просто паразиты.

4.39 , n00by ( ok ), 11:47, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в случае с официальными репозиториями кто-то спрашивает? Только не надо мне отвечать "ты сам разрешил в лицензии". Мой опыт показал, что при отсутствии опубликованной лицензии "вопросы" выглядели примерно так: «приезжайте на конференцию по СПО» и «мне самому некогда это опакечивать, напиши Васяну, он тебе поможет». То есть некоторые майнтайнеры почему-то привыкли считать: если исходники открыты, то само собой разумеется, что автора можно не спрашивать.

5.52 , cheburnator9000 ( ok ), 12:10, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Мейнтейнеры Debian и Fedora не опакечивают проприетарный софт в отличие от flathub. Если таковой имеется, то только в сторонних репозиториях (не официальных). Exudos проприетарный софт.

6.99 , аннаним ( ? ), 15:35, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – +, copr кстати неофициальный + и в нём есть опакеченные блобы

4.65 , Аноним ( 65 ), 13:02, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – во Можно, скорее всего, "в". Извините )

3.42 , Аноним ( - ), 11:52, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интересно, что на Флатхабе тоже есть метки "Verified", с тултипом "The ownership of the blah-blah-blah ID has been manually verified by the Flathub team", например у Firefox. Но их очень мало. Может и правда вручную проверяли?

4.44 , Аноним ( - ), 11:53, 19/03/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] +1 + / – 4.51 , iPony129412 ( ? ), 12:10, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это относительно недавно ввели в новом модном сайте.

Раньше такого не было. Понятное дело, что проверяют. Хотя вон тот же qBittorrent, значится как "Verified".

А на оф ресурсах qBittorent слово "semi-officially".

Хотя в таких проектах, вон вчера он левый чувак, а сегодня официальный контрибьютор с весомым вкладом.

2.15 , iPony129412 ( ? ), 10:23, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хотя в том же Flathub есть премодерация. Да, там не проведут секурный аудит, но хотя бы явнуя зловредную подделку сделанную на тяп-ляп засекут.

В Snap Store - нет.

3.18 , test ( ?? ), 10:51, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Сам flatpack и все что во FlatHub это юзерские ДЕ приложения и работают они от юзера, так что не очень страшно ...

4.23 , iPony129412 ( ? ), 11:10, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Сабж - наглядная демонстрация что нет.

Вводишь свои секреты-пароли, и несколько милилонов уже нет.

Но зато ОС цела 😀 Что-то из xkcd

https://xkcd.com/1200/

4.28 , iPony129412 ( ? ), 11:23, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да и для троянов рут не нужен

Затолкает этак средний Flatpak в пользовательскую автозагрузку ~/.config/autostart/ троянчика

И будет он хулиганить имея доступ ко всем пользовательским файлам и сети. Всё что надо для счастья есть и без рута. Конечно, можно всяко разно обезопаситься. Но это дефолт.

5.32 , Аноним ( 32 ), 11:39, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто пришли все свои пароли мне. Нет данных/крипты и беспокоится тебе будет не очем.

