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В Snap Store выявлены вредоносные приложения для работы с криптокошельками

19.03.2024 09:15

В каталоге приложений Snap Store, сопровождаемом компанией Canonical и продвигаемом для использования в Ubuntu, выявлено 10 приложений, стилизованных под официальные клиенты для популярных криптовалютных кошельков, но на деле не имеющие отношения к разработчикам данных проектов и выполняющие вредоносные действия. Более того, в каталоге данные приложения снабжены меткой "Safe", которая создаёт иллюзию того, что приложение проверено и является безопасным.

Приложения опубликованы пользователем digisafe00000 под именами, подобными "exodus-build-96567", но в списке приложений выглядят как обычные криптовалютные приложения Exodus, Tronlink, Polygon, Electrum, Uniswap, Ladger, Metamask, JaxxLiberty, Avalanche и Trustwallet.

В настоящее время указанные приложения уже удалены из каталога Snap Store, но почти сразу после их удаления они были размещены заново под новым пользователем codeguard0x0000 c немного изменёнными именами пакетов (например, "exodus-build-71776" и "metamask-stable28798").

Похожая активность наблюдалась в феврале и привела к краже около 9 биткойнов (примерно 500 тысяч долларов) у пользователя, установившего поддельный клиент Exodus. Так как авторы вредоносных приложений легко обходят автоматическую систему проверки публикуемых пакетов в форуме компании Canonical некоторые участники предлагают вообще запретить в Snap Store публикацию неверифицированных приложений, связанных с криптовалютой, по аналогии с тем, как в 2022 году в платформе совместной разработки SourceHut была запрещена публикация криптовалютных проектов.

Приложения представляют собой муляжи, выводящие web-страницы с внешнего сайта (например, "http://89.116.xxx.145:5000/public/exodus/index.html") при помощи обёртки на базе WebKit GTK, симулирующей работу обычного настольного приложения (в февральском инциденте использовались фиктивные приложения, написанные на Flutter). Из функций работает только операция импортирования ключей и восстановления кошелька, а попытки создания нового кошелька завершаются выводом ошибки.

В случае если пользователь выполнит операцию импорта уже существующего кошелька, то связанные с ним фраза восстановления ключей отправляется на сервер злоумышленников, а пользователю показывается сообщение об ошибке восстановления кошелька. Получив доступ к ключам атакующие затем выводят все средства с кошелька жертвы.



  1. Главная ссылка к новости (https://popey.com/blog/2024/03...)
  2. OpenNews: В Ubuntu Snap Store выявлены вредоносные пакеты
  3. OpenNews: Компания Canonical опубликовала заявление, связанное с вредоносным ПО в Snap Store
  4. OpenNews: Компрометация NPM-репозитория Ledger привела к подстановке вредоносных изменений
  5. OpenNews: Canonical готовит вариант Ubuntu Desktop, содержащий только пакеты Snap
  6. OpenNews: Root-уязвимость в инструментарии управления пакетами Snap
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60807-snap
Ключевые слова: snap, mallware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Bonbon (?), 09:44, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, как подобные проблемы предотвращает Flathub?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:47, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Никак. Блобы все такие
     
  • 2.4, iPony129412 (?), 09:50, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    меньшей популярностью
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:52, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никак. Например, https://flathub.org/apps/io.exodus.Exodus хочешь доверяй, а хочешь нет. Никаких меток "Verified", говорящих что это проект от разработчиков Exodus там нет, как нет упоминаний наличия flatpak-пакета на  странице https://www.exodus.com/download/

     
     
  • 3.13, iPony129412 (?), 10:06, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Ответ разработчиков Exodus

    > Hey there! I can confirm that this flatpak is not maintained by us. We've been trying to get it removed from Flatpak, but to no avail. That said, we do occasionally check the authenticity of the Flatpak. It's always been an authentic copy of Exodus. We would just like it removed as we can't guarantee that this will always be an authentic copy since we aren't maintaining it.

    Это конечно, круто. Послали их флатпаковцы на просьбу удалить.

     
  • 3.22, cheburnator9000 (ok), 11:09, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    https://ludocode.com/blog/flatpak-is-not-the-future

    Читайте абзац про Identifier Clashes.

    Flatpak пакеты может создавать кто угодно для чего угодно, Федора это доказала на практике.

    Как и https://github.com/flathub/io.exodus.Exodus/blob/master/io.exodus.Exodus.json некий tomaswarynyca, который вообще не известно кто это.

    Именно по этому нужно пользоваться либо официальными сайтами ПО, либо репозиториями дистрибутива. И никак не Snap/Flatpak/AUR.

    Посмотрите вот сюда https://github.com/flathub/io.exodus.Exodus/graphs/contributors ШЕСТНАДЦАТЬ аккаунтов имеют право коммитить в этот git проект. Придет время и "обиженный сотрудник" начнет коммитить трояны в эти флатпаки, это только вопрос времени.

    А теперь почитайте вот это https://docs.flathub.org/docs/for-app-authors/submission/#someone-else-has-put надеюсь вы понимаете что это именно то чем занимаются веб сайты с каталогами софта, а также пиратского софта или пиратских сериалов/фильмов? У вас как автора софта не спросили разрешения желаете ли вы быть доступны через эти "каталоги". Ровно также как они нарушают EULA драйверов Nvidia, они просто их распространяют внутри flathub, по нормальному пользователь должен согласиться с EULA, но "свободный" и прекрасный флатпак просто навязал пользователю это соглашения без его ведома.

    Помню когда наш софт размещали во Softpedia, то с главным разработчиком связывались по email люди из Softpedia.

    Но флатхаб это просто паразиты.

     
     
  • 4.39, n00by (ok), 11:47, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в случае с официальными репозиториями кто-то спрашивает? Только не надо мне отвечать "ты сам разрешил в лицензии". Мой опыт показал, что при отсутствии опубликованной лицензии "вопросы" выглядели примерно так: «приезжайте на конференцию по СПО» и «мне самому некогда это опакечивать, напиши Васяну, он тебе поможет». То есть некоторые майнтайнеры почему-то привыкли считать: если исходники открыты, то само собой разумеется, что автора можно не спрашивать.
     
     
  • 5.52, cheburnator9000 (ok), 12:10, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мейнтейнеры Debian и Fedora не опакечивают проприетарный софт в отличие от flathub. Если таковой имеется, то только в сторонних репозиториях (не официальных). Exudos проприетарный софт.
     
     
  • 6.99, аннаним (?), 15:35, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +, copr кстати неофициальный + и в нём есть опакеченные блобы
     
  • 4.65, Аноним (65), 13:02, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    во

    Можно, скорее всего, "в". Извините )

     
  • 3.42, Аноним (-), 11:52, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, что на Флатхабе тоже есть метки "Verified", с тултипом "The ownership of the blah-blah-blah ID has been manually verified by the Flathub team", например у Firefox. Но их очень мало. Может и правда вручную проверяли?
     
     
  • 4.44, Аноним (-), 11:53, 19/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.51, iPony129412 (?), 12:10, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это относительно недавно ввели в новом модном сайте.
    Раньше такого не было. Понятное дело, что проверяют.

    Хотя вон тот же qBittorrent, значится как "Verified".
    А на оф ресурсах qBittorent слово "semi-officially".
    Хотя в таких проектах, вон вчера он левый чувак, а сегодня официальный контрибьютор с весомым вкладом.

     
  • 2.15, iPony129412 (?), 10:23, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотя в том же Flathub есть премодерация. Да, там не проведут секурный аудит, но хотя бы явнуя зловредную подделку сделанную на тяп-ляп засекут.
    В Snap Store - нет.
     
     
  • 3.18, test (??), 10:51, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Сам flatpack и все что во FlatHub это юзерские ДЕ приложения и работают они от юзера, так что не очень страшно ...
     
     
  • 4.23, iPony129412 (?), 11:10, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Сабж - наглядная демонстрация что нет.
    Вводишь свои секреты-пароли, и несколько милилонов уже нет.
    Но зато ОС цела 😀

    Что-то из xkcd
    https://xkcd.com/1200/

     
  • 4.28, iPony129412 (?), 11:23, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и для троянов рут не нужен
    Затолкает этак средний Flatpak в пользовательскую автозагрузку ~/.config/autostart/ троянчика
    И будет он хулиганить имея доступ ко всем пользовательским файлам и сети. Всё что надо для счастья есть и без рута.

    Конечно, можно всяко разно обезопаситься. Но это дефолт.

     
     
  • 5.32, Аноним (32), 11:39, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто пришли все свои пароли мне. Нет данных/крипты и беспокоится тебе будет не очем.
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 09:50, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    никогда такого не было и опять
     
     
  • 2.91, pic (?), 14:37, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно, поставь Касперский, :)
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:51, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот так вот!
    Ничего лучше реп от знаменитых дистров ещё не придумано. Хотя для убунтоидов очень популярны ppa репы с троянами от васянов!
     
     
  • 2.59, Аноним (59), 12:40, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Снап Сторе - фактически и есть репа от "знаменитого дистра". Хотя и в обычных репах есть мусорные приложения.
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:53, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Я не знаю, что нужно иметь вместо мозга, чтобы доверять приложениям, которые собирает васян. Тем более таким, которые связаны с деньгами. Именно поэтому Win и Mac кошерны - ты качаешь бинарники с сайтов разработчиков или из магазина со строгой модерацией.
     
     
  • 2.14, iPony129412 (?), 10:18, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так вот многоие линуксоиды не понимают, что это собирал васян

    Они заходят в магазин, а там зелённая иконка "Safe (Confined)" в магазине Canonical. Всё круто и хорошо.

    Так же мне раз десять тут утверждали, что вот как популярен Faltpak у разработчиков. Не понимают, что это не разработчики, а их творения пакуют васяны.

     
     
  • 3.21, scriptkiddis (?), 11:00, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, пони же так не делаю, ага.
     
  • 3.36, Аноним (-), 11:44, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Основная масса там пакуется либо разработчиками, либо связанными с ними людьми. Проблема, что не запрещены иные варианты.
     
  • 3.75, Аноним (75), 13:37, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну за программы размещенные в магазине платной ОС несут ответственность авторы ОС, т.е. есть договор между авторами ОС и пользователями. А какую ответственность несут Canonical за то что размещено в Ubuntu Store?
     
  • 2.94, Аноним (94), 14:42, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, особенно в Microsoft Store строже некуда.
    https://www.ghacks.net/2019/06/17/fake-commercial-versions-of-open-source-appl
    https://news.thewindowsclub.com/malware-enters-the-microsoft-store-infects-ove

    Ну и да, в линуксах тоже ничто не мешает качать бинарники с сайта разработчика.

     

  • 1.10, iPony129412 (?), 09:56, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    https://forum.snapcraft.io/t/store-policing/9681/4

    Всем всё равно

    > A very old outdated insecure Bitcoins wallet named Electrum still in the snap store. This wallet have a known bug that allows for stealing funds that is being used in the wild and many have lost their money.

    Хотя теперь возможно оно вообшще не работает.

     
     
  • 2.41, Аноним (41), 11:51, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подожжи, японец.

    Электрум свежий вышел 14 марта:

    https://github.com/spesmilo/electrum/blob/master/RELEASE-NOTES

     
     
  • 3.46, iPony129412 (?), 11:58, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какого года?

    В Sтap там сборка 2017 года от фурри

    https://snapcraft.io/electrum

     

  • 1.11, Аноним (8), 09:58, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Приложения представляют собой муляжи, выводящие web-страницы с внешнего сайта (например, "http://89.116.111.145:5000/public/exodus/index.html") при помощи обёртки на базе WebKit GTK, симулирующей работу обычного настольного приложения

    Ахахах. Лишнее подтверждение, что все крупные капиталы делаются не совсем законно. А заработать... заработать можно только гeмоppoй!

     
     
  • 2.67, Аноним (65), 13:09, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А заработать... заработать можно только гeмоppoй!

    Не только. Моххамед Клей, например..

     
     
  • 3.82, Аноним (82), 13:51, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стиви, мать его, Балмер.
     

  • 1.12, Аноним (75), 10:04, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ПО идее нужен отдельный дистрибутив для работы с криптой.
     
     
  • 2.30, аннаним (?), 11:33, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда уж отдельный комп на чём то параноидальном. Бсд?
     
     
  • 3.37, Аноним (75), 11:44, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    само собою что отдельный, illumos.
     
  • 2.48, Аноним (-), 12:01, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть уже, называется Linux From Scratch. Сначала создаешь базовый дисковый образ с помощью инструкций из книги LFS, потом ставишь иксы с помощью инструкций из книги ULFS, потом устанавливаешь блобы кошельков с официального сайта или собираешь их вручную.

    Если есть желание и возможности, можешь под каждый кошелек виртуалку держать.

    Кошельки с миллионами баксов доверять первому встречному дистрибутиву - глупая затея. Нужно работать только с официальными сайтами разработчиков.

     
     
  • 3.60, Аноним (59), 12:42, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да. И закачиваешь чудеса из репов питона.
     

  • 1.17, Аноним (17), 10:26, 19/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +3 +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.19, Анонимус3000 (?), 10:56, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    В этой новости прекрасно всё: пометка "Safe", переопубликация малвари сразу после удаления, пользователи не использующие аппаратные кошельки при работе с суммами в пол миллиона долларов.
     
     
  • 2.33, нах. (?), 11:42, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пользователи не использующие аппаратные кошельки при работе с суммами в пол миллиона долларов.

    так хоть хорошим людям достались. А с твоей аппаратной кошелкой - при ее взбрыке, который случится рано или поздно, потому что надежность и наколеночные васяноподелки живут в разных мирах, твои денежки просто повисают навечно в блокчейне мертвым грузом.
    (ну мы же не будем рассматривать те варианты аппаратных кошелок которые "сохраняют возможность восстановления" куда-то там в облачкаааааа?)

      

     

  • 1.29, Anonim (??), 11:32, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В калоникал затесались "агенты влияния". Возможно и из MS (не до смеха). Иначе то, что там происходит, мне объяснить не удается. Версии убунту меньше 20-ки еще на некоторых серверах у меня крутятся. Более новые версии просто стремно использовать.
     
     
  • 2.31, Аноним (32), 11:36, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока не перейдёшь в облако MS, не отстанут. Готовь денежки, все знают, они у тебя есть.
     
  • 2.49, iPony129412 (?), 12:03, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Элементарно всё обьясняется. И никаих заговоров.
    Деньги стали экономить. Не вечно же вбухивать в непонятный этот десктоп.

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46326
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46443

     
     
  • 3.64, Anonim (??), 13:00, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы они экономили, то поджались бы как бздишники, и пилили только само важно и нужное, а не всякую сомнительную муть
     
  • 2.66, Аноним (59), 13:03, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последней версией Ubuntu, под которой работал клиент 1С, была 18.04. Симптоматично.
     
     
  • 3.68, Аноним (65), 13:16, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сейчас под чем?
     
  • 2.89, Аноним (89), 14:30, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ох уж эти конспирологи... Всё очень просто, в linux зарабатывают на поддержке! Соответственно продукт выкатывают соответствующий.
     

  • 1.40, Аноним (41), 11:49, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот он, самый главный симптом популярности Linux.

     
  • 1.43, Аноним (43), 11:52, 19/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты (6)

  • 1.45, vitalif (ok), 11:57, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто не должно существовать в мире не-опенсорса, вот и всё)
     
     
  • 2.50, Аноним (50), 12:07, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А вы все сами из исходников собираете, которые предварительно ревьюите? А то ведь даже если проект открыт, обычно нет гарантий, что собирали из данных исходников.
     
     
  • 3.54, Аноним (43), 12:15, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вы все сами из исходников собираете, которые предварительно ревьюите? А то ведь даже если проект открыт, обычно нет гарантий, что собирали из данных исходников.

    Это касается почти всех дистров, кстати.

    Мейнтейнеры просто берут и выкатывают новый пакет из upstream, ничего вообще не проверяя.

    Что там upstream нафигачил - никто не знает.

    Open Sauce (да, соус, именно так) и безопасность. Ржу.

    А ещё примерно 99% пользователей Линукс отключают Secure Boot. Потому что геморр. ZFS не работает, VirtualBox не работает, их китай USB wi-fi адаптер не работает.

     
     
  • 4.57, Аноним (32), 12:32, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем мэйнтейнерам что-то проверять в исходниках? Это задача принимающего коммит и рецензентов.
     
     
  • 5.61, Аноним (43), 12:43, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А зачем мэйнтейнерам что-то проверять в исходниках? Это задача принимающего коммит и рецензентов.

    Чья чья задача? Вы в своём уме?

    Мейнтейнеры в большинстве дистров - независимые люди. Нажимают git push, кто-то, если повезёт, проверяет, чтобы зависимости не слетели и в вашем дистре оно появилось. Всё. Безопасность в Ля Лихе. Piздец, а не безопасность.

    Единственный продукт, где нет такого безобразия - RHEL и, может быть, SLES. Там проверяют досконально, поэтому так мало пакетов.

    Все остальные дистры чисто васянские, включая бубунту.

     
     
  • 6.72, Аноним (17), 13:30, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты хоть понял, что тебе написали?
     
  • 6.76, Anonim (??), 13:39, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Единственный продукт, где нет такого безобразия - RHEL и, может быть, SLES.

    Оракловый линукс. Там тоже в официальных репах васянских закладок не будет. Будут закладки звездно-полосатого тащмайора, но ему твои крохи не вперлись

     
     
  • 7.81, Аноним (43), 13:46, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это же repackaged RHEL, нет?
     
     
  • 8.83, Anonim (??), 13:51, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да Но там сборщиком пакетов выступает оракел и собирает на своих серверах своим... текст свёрнут, показать
     
  • 3.85, ИмяХ (ok), 13:59, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, ещё и компилятор предварительно дизассеблируем и вручную просматриваем на предмет троянов.
     
  • 2.56, Аноним (56), 12:24, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Особенно хороши проприетарные протрояненные сборки каких-нибудь опенсорсных влц и гимпа с первых 10 страниц выдачи поисковика, что уж говорить о чём-нибудь менее популярном, где приходится по случайным варезникам искать этот опенсорс.
     
  • 2.70, anonymous (??), 13:19, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Датычо.

    Я тут на сервере обнаружил криптомайнер, работающий на неизвестного бенефициара. Опенсорсный. Можно скачать, и изучить исходник.

     

  • 1.58, 12yoexpert (ok), 12:38, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    давайте, фанатики снапов, флэтпаков, апъимэджэй и прочего тормозного засирания диска, расскажите мне, как плохо пользоваться пакетным менеджером
     
  • 1.71, Аноним (65), 13:20, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И куда крестьянину?
     
  • 1.86, ИмяХ (ok), 14:00, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Linux это безопасно, говорили они. Криптовалюты это тоже безопасно и надёжно, говорили они.
     
     
  • 2.90, Аноним (43), 14:33, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Криптовалюты это тоже безопасно и надёжно, говорили они.

    Не считая дикой волатильности, вполне.

    Ну и не считая васянские крипты-однодневки, но надо быть идиотом, чтобы верить, что это гумно выстрелит.

    Есть некий набор крипт, который существует очень долго и себя зарекомендовал: bitcoin, ethereum, ха, на этом всё. Всё остальное это шиткойны по большому счёту.

     
  • 2.92, Аноним (89), 14:38, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто линукс это про свободу!!! В линукс все делают что хотят, включая и способ заработка.
     

  • 1.87, Аноним (87), 14:04, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А если начнут не такие наивные фишинговые прогу грузить, а те что реально сложно вычислить? Любая софтина же может стырить файлики с ключами и т д или что-то перехватить.
     
     
  • 2.93, Аноним (89), 14:39, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы просто прав на чтение файлов не выдавайте.
     

  • 1.95, Аноним (95), 15:04, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что делать если в репозитории найдены вредоносы? Праильна! Забить и ждать следующего раза.
     
  • 1.96, Аноним (95), 15:11, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Случаев появления зловредов в нормальных репозиториях не припоминаю. Значит что-то в традиционной системе дистрибуции ПО сделано правильно.
     
  • 1.97, Аноним (95), 15:16, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Принудительное использование Scam Store на фоне таких новостей выглядит феерично.
     
  • 1.98, semester (ok), 15:21, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как защититься от всего этого? Может есть какой то файрволл приложений?
     

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