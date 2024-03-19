В Snap Store выявлены вредоносные приложения для работы с криптокошельками

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|3.13, iPony129412 (?), 10:06, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Ответ разработчиков Exodus
> Hey there! I can confirm that this flatpak is not maintained by us. We've been trying to get it removed from Flatpak, but to no avail. That said, we do occasionally check the authenticity of the Flatpak. It's always been an authentic copy of Exodus. We would just like it removed as we can't guarantee that this will always be an authentic copy since we aren't maintaining it.
Это конечно, круто. Послали их флатпаковцы на просьбу удалить.
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|3.22, cheburnator9000 (ok), 11:09, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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https://ludocode.com/blog/flatpak-is-not-the-future
Читайте абзац про Identifier Clashes.
Flatpak пакеты может создавать кто угодно для чего угодно, Федора это доказала на практике.
Как и https://github.com/flathub/io.exodus.Exodus/blob/master/io.exodus.Exodus.json некий tomaswarynyca, который вообще не известно кто это.
Именно по этому нужно пользоваться либо официальными сайтами ПО, либо репозиториями дистрибутива. И никак не Snap/Flatpak/AUR.
Посмотрите вот сюда https://github.com/flathub/io.exodus.Exodus/graphs/contributors ШЕСТНАДЦАТЬ аккаунтов имеют право коммитить в этот git проект. Придет время и "обиженный сотрудник" начнет коммитить трояны в эти флатпаки, это только вопрос времени.
А теперь почитайте вот это https://docs.flathub.org/docs/for-app-authors/submission/#someone-else-has-put надеюсь вы понимаете что это именно то чем занимаются веб сайты с каталогами софта, а также пиратского софта или пиратских сериалов/фильмов? У вас как автора софта не спросили разрешения желаете ли вы быть доступны через эти "каталоги". Ровно также как они нарушают EULA драйверов Nvidia, они просто их распространяют внутри flathub, по нормальному пользователь должен согласиться с EULA, но "свободный" и прекрасный флатпак просто навязал пользователю это соглашения без его ведома.
Помню когда наш софт размещали во Softpedia, то с главным разработчиком связывались по email люди из Softpedia.
Но флатхаб это просто паразиты.
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|4.39, n00by (ok), 11:47, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в случае с официальными репозиториями кто-то спрашивает? Только не надо мне отвечать "ты сам разрешил в лицензии". Мой опыт показал, что при отсутствии опубликованной лицензии "вопросы" выглядели примерно так: «приезжайте на конференцию по СПО» и «мне самому некогда это опакечивать, напиши Васяну, он тебе поможет». То есть некоторые майнтайнеры почему-то привыкли считать: если исходники открыты, то само собой разумеется, что автора можно не спрашивать.
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|5.52, cheburnator9000 (ok), 12:10, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мейнтейнеры Debian и Fedora не опакечивают проприетарный софт в отличие от flathub. Если таковой имеется, то только в сторонних репозиториях (не официальных). Exudos проприетарный софт.
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|3.42, Аноним (-), 11:52, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересно, что на Флатхабе тоже есть метки "Verified", с тултипом "The ownership of the blah-blah-blah ID has been manually verified by the Flathub team", например у Firefox. Но их очень мало. Может и правда вручную проверяли?
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|4.51, iPony129412 (?), 12:10, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это относительно недавно ввели в новом модном сайте.
Раньше такого не было. Понятное дело, что проверяют.
Хотя вон тот же qBittorrent, значится как "Verified".
А на оф ресурсах qBittorent слово "semi-officially".
Хотя в таких проектах, вон вчера он левый чувак, а сегодня официальный контрибьютор с весомым вкладом.
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|2.15, iPony129412 (?), 10:23, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хотя в том же Flathub есть премодерация. Да, там не проведут секурный аудит, но хотя бы явнуя зловредную подделку сделанную на тяп-ляп засекут.
В Snap Store - нет.
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|3.18, test (??), 10:51, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Сам flatpack и все что во FlatHub это юзерские ДЕ приложения и работают они от юзера, так что не очень страшно ...
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|4.28, iPony129412 (?), 11:23, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да и для троянов рут не нужен
Затолкает этак средний Flatpak в пользовательскую автозагрузку ~/.config/autostart/ троянчика
И будет он хулиганить имея доступ ко всем пользовательским файлам и сети. Всё что надо для счастья есть и без рута.
Конечно, можно всяко разно обезопаситься. Но это дефолт.
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|5.32, Аноним (32), 11:39, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто пришли все свои пароли мне. Нет данных/крипты и беспокоится тебе будет не очем.
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|1.6, Аноним (6), 09:51, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вот так вот!
Ничего лучше реп от знаменитых дистров ещё не придумано. Хотя для убунтоидов очень популярны ppa репы с троянами от васянов!
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|2.59, Аноним (59), 12:40, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Снап Сторе - фактически и есть репа от "знаменитого дистра". Хотя и в обычных репах есть мусорные приложения.
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|1.8, Аноним (8), 09:53, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Я не знаю, что нужно иметь вместо мозга, чтобы доверять приложениям, которые собирает васян. Тем более таким, которые связаны с деньгами. Именно поэтому Win и Mac кошерны - ты качаешь бинарники с сайтов разработчиков или из магазина со строгой модерацией.
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|2.14, iPony129412 (?), 10:18, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так вот многоие линуксоиды не понимают, что это собирал васян
Они заходят в магазин, а там зелённая иконка "Safe (Confined)" в магазине Canonical. Всё круто и хорошо.
Так же мне раз десять тут утверждали, что вот как популярен Faltpak у разработчиков. Не понимают, что это не разработчики, а их творения пакуют васяны.
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|3.36, Аноним (-), 11:44, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Основная масса там пакуется либо разработчиками, либо связанными с ними людьми. Проблема, что не запрещены иные варианты.
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|3.75, Аноним (75), 13:37, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну за программы размещенные в магазине платной ОС несут ответственность авторы ОС, т.е. есть договор между авторами ОС и пользователями. А какую ответственность несут Canonical за то что размещено в Ubuntu Store?
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|1.11, Аноним (8), 09:58, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Приложения представляют собой муляжи, выводящие web-страницы с внешнего сайта (например, "http://89.116.111.145:5000/public/exodus/index.html") при помощи обёртки на базе WebKit GTK, симулирующей работу обычного настольного приложения
Ахахах. Лишнее подтверждение, что все крупные капиталы делаются не совсем законно. А заработать... заработать можно только гeмоppoй!
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|2.67, Аноним (65), 13:09, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А заработать... заработать можно только гeмоppoй!
Не только. Моххамед Клей, например..
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|2.48, Аноним (-), 12:01, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть уже, называется Linux From Scratch. Сначала создаешь базовый дисковый образ с помощью инструкций из книги LFS, потом ставишь иксы с помощью инструкций из книги ULFS, потом устанавливаешь блобы кошельков с официального сайта или собираешь их вручную.
Если есть желание и возможности, можешь под каждый кошелек виртуалку держать.
Кошельки с миллионами баксов доверять первому встречному дистрибутиву - глупая затея. Нужно работать только с официальными сайтами разработчиков.
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|1.19, Анонимус3000 (?), 10:56, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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В этой новости прекрасно всё: пометка "Safe", переопубликация малвари сразу после удаления, пользователи не использующие аппаратные кошельки при работе с суммами в пол миллиона долларов.
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|2.33, нах. (?), 11:42, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пользователи не использующие аппаратные кошельки при работе с суммами в пол миллиона долларов.
так хоть хорошим людям достались. А с твоей аппаратной кошелкой - при ее взбрыке, который случится рано или поздно, потому что надежность и наколеночные васяноподелки живут в разных мирах, твои денежки просто повисают навечно в блокчейне мертвым грузом.
(ну мы же не будем рассматривать те варианты аппаратных кошелок которые "сохраняют возможность восстановления" куда-то там в облачкаааааа?)
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|1.29, Anonim (??), 11:32, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В калоникал затесались "агенты влияния". Возможно и из MS (не до смеха). Иначе то, что там происходит, мне объяснить не удается. Версии убунту меньше 20-ки еще на некоторых серверах у меня крутятся. Более новые версии просто стремно использовать.
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|2.31, Аноним (32), 11:36, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока не перейдёшь в облако MS, не отстанут. Готовь денежки, все знают, они у тебя есть.
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|3.64, Anonim (??), 13:00, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы они экономили, то поджались бы как бздишники, и пилили только само важно и нужное, а не всякую сомнительную муть
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|2.66, Аноним (59), 13:03, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Последней версией Ubuntu, под которой работал клиент 1С, была 18.04. Симптоматично.
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|2.89, Аноним (89), 14:30, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ох уж эти конспирологи... Всё очень просто, в linux зарабатывают на поддержке! Соответственно продукт выкатывают соответствующий.
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|2.50, Аноним (50), 12:07, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А вы все сами из исходников собираете, которые предварительно ревьюите? А то ведь даже если проект открыт, обычно нет гарантий, что собирали из данных исходников.
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|3.54, Аноним (43), 12:15, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вы все сами из исходников собираете, которые предварительно ревьюите? А то ведь даже если проект открыт, обычно нет гарантий, что собирали из данных исходников.
Это касается почти всех дистров, кстати.
Мейнтейнеры просто берут и выкатывают новый пакет из upstream, ничего вообще не проверяя.
Что там upstream нафигачил - никто не знает.
Open Sauce (да, соус, именно так) и безопасность. Ржу.
А ещё примерно 99% пользователей Линукс отключают Secure Boot. Потому что геморр. ZFS не работает, VirtualBox не работает, их китай USB wi-fi адаптер не работает.
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|4.57, Аноним (32), 12:32, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем мэйнтейнерам что-то проверять в исходниках? Это задача принимающего коммит и рецензентов.
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|5.61, Аноним (43), 12:43, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А зачем мэйнтейнерам что-то проверять в исходниках? Это задача принимающего коммит и рецензентов.
Чья чья задача? Вы в своём уме?
Мейнтейнеры в большинстве дистров - независимые люди. Нажимают git push, кто-то, если повезёт, проверяет, чтобы зависимости не слетели и в вашем дистре оно появилось. Всё. Безопасность в Ля Лихе. Piздец, а не безопасность.
Единственный продукт, где нет такого безобразия - RHEL и, может быть, SLES. Там проверяют досконально, поэтому так мало пакетов.
Все остальные дистры чисто васянские, включая бубунту.
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|6.76, Anonim (??), 13:39, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Единственный продукт, где нет такого безобразия - RHEL и, может быть, SLES.
Оракловый линукс. Там тоже в официальных репах васянских закладок не будет. Будут закладки звездно-полосатого тащмайора, но ему твои крохи не вперлись
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|8.83, Anonim (??), 13:51, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да Но там сборщиком пакетов выступает оракел и собирает на своих серверах своим... текст свёрнут, показать
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|3.85, ИмяХ (ok), 13:59, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, ещё и компилятор предварительно дизассеблируем и вручную просматриваем на предмет троянов.
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|2.56, Аноним (56), 12:24, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Особенно хороши проприетарные протрояненные сборки каких-нибудь опенсорсных влц и гимпа с первых 10 страниц выдачи поисковика, что уж говорить о чём-нибудь менее популярном, где приходится по случайным варезникам искать этот опенсорс.
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|2.70, anonymous (??), 13:19, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Датычо.
Я тут на сервере обнаружил криптомайнер, работающий на неизвестного бенефициара. Опенсорсный. Можно скачать, и изучить исходник.
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|1.58, 12yoexpert (ok), 12:38, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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давайте, фанатики снапов, флэтпаков, апъимэджэй и прочего тормозного засирания диска, расскажите мне, как плохо пользоваться пакетным менеджером
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|1.86, ИмяХ (ok), 14:00, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Linux это безопасно, говорили они. Криптовалюты это тоже безопасно и надёжно, говорили они.
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|2.90, Аноним (43), 14:33, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Криптовалюты это тоже безопасно и надёжно, говорили они.
Не считая дикой волатильности, вполне.
Ну и не считая васянские крипты-однодневки, но надо быть идиотом, чтобы верить, что это гумно выстрелит.
Есть некий набор крипт, который существует очень долго и себя зарекомендовал: bitcoin, ethereum, ха, на этом всё. Всё остальное это шиткойны по большому счёту.
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|2.92, Аноним (89), 14:38, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто линукс это про свободу!!! В линукс все делают что хотят, включая и способ заработка.
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|1.87, Аноним (87), 14:04, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А если начнут не такие наивные фишинговые прогу грузить, а те что реально сложно вычислить? Любая софтина же может стырить файлики с ключами и т д или что-то перехватить.
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|1.95, Аноним (95), 15:04, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что делать если в репозитории найдены вредоносы? Праильна! Забить и ждать следующего раза.
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|1.96, Аноним (95), 15:11, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Случаев появления зловредов в нормальных репозиториях не припоминаю. Значит что-то в традиционной системе дистрибуции ПО сделано правильно.
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|1.97, Аноним (95), 15:16, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Принудительное использование Scam Store на фоне таких новостей выглядит феерично.
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