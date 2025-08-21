В репозитории PyPI реализована блокировка email с освобождёнными доменами

2.4 , Жироватт ( ok ), 12:03, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Господин майор послал DHL'ем вам пакет печенек и талон на три гамбургера и милкшейк за счёт Фонда Защиты Карликовых Японских Минипигов.

Товарищ майор уже попросил курьера на рефрижераторе с надписью "ХЛЕБ" доставить вам три пачки "Примы", бутылку "Талки" и продуктовый набор за хорошую службу.

Товарищ майор АлиЭспресс послать бесплатно Новый почти как настоящий кошка жена, джинса отверстие залом ноги на лямках и рис бурый Хайнань упаковка 10pcs.

2.5 , Аноним ( 5 ), 12:04, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +12 + / – Смысл почты в децентрализации не независимости от корпораций. Вот только корпорации понаделали своих бесплатных почт и начали банить независимые почтовые ящики, чтобы захватить рынок почты. И скажите что это не картельный сговор и не заговор рептилоидов.

3.8 , Аноним ( - ), 12:33, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Смысл почты в децентрализации не независимости от корпораций Это кто придумал? Васяны? > Вот только корпорации понаделали своих бесплатных почт Какие меpзaвцы! Предоставили бесплатный сервис без необходимости прдлинга со своим серваком! > и начали банить независимые почтовые ящики которые были рассадником спама. И правильно сделали. > чтобы захватить рынок почты. У них и так был рынок. Как можно захватить то, что ты уже контролируешь? > И скажите что это не картельный сговор и не заговор рептилоидов. Нет конечно. А где вы тут рептилоидов увидели?))

3.11 , Эксконтрибутор FreeBSD ( ? ), 13:10, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > начали банить независимые почтовые ящики Опять вранье

Никаких проблем со своими серверами нет

Настрой DKIM, пропиши SPF, пропиши DMARC, не забудь прописать PTR и все прекрасно работает, письма отмечаются как доверенные для твоего домена и не попадают в спам. Чудо? Нет, просто игра по общим для всех правилам

4.15 , нах. ( ? ), 14:38, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Настрой DKIM, пропиши SPF, пропиши DMARC, не забудь прописать PTR но на твоей помойке в DO раньше сидел тор экзит (вариант - не на твоей, в том же блоке /19), поэтому купи себе для начала колло в приличном цоде, желательно чтоб там был PI коммерческой компании (а не ALLOCATED PA).

Но нет, твоя почта все равно отправляется прямиком в ящик spam, потому что твои три письма в месяц не создали тебе репутацию учитываемую гуглем, и к тому же ты пишешь без уважения, плейнтекстом, без "корпоративного дизайна переписки", поэтому "самообучающийся робот" тоже выбросит твою писанину снова туда же, ведь она совершенно непохожа на содержимое почтового ящика типичного гуглоюзера (откуда роботу знать что это и есть спам). А то что у всех спаммеров давным-давно уже есть dkim, spf, все прочие ненужно, и да, таки колло в приличном цоде с корпоративным блоком а не этимвотвасянским массхостинговым - гуглю совершенно пофигу. > Нет, просто игра по общим для всех правилам правила описаны в rfc 822. А это - понятия. 5.20 , Эксконтрибутор FreeBSD ( ? ), 16:15, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чувак, а ты как определяешь какие rfc это правила, а какие «понятия»? 7208 — spf

6376 — dkim

7489 — dmarc Все в rfc, все описано и все является общими правилами

А про твои фантазии мне писать лень

Если ты выполняешь все правила, то все прекрасно работает, а твои сказки это просто сказки чувака который ничего не пробовал, ничего не знает, только умеет тут воздух газифицировать

6.27 , onanim ( ? ), 17:12, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – держу свои почтовики с 2008 года и подтвеждаю всё сказанное похом, нахом и прочими. если у тебя всё внезапно работает и письма не падают в спам, то > это просто сказки чувака который ничего не пробовал, ничего не знает, только умеет тут воздух газифицировать ну или ты хостишься в датацентре гугла, раз он "своих" пропускает.

3.14 , Аноним ( - ), 14:13, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Смысл почты в децентрализации не независимости от корпораций. Разве?

Ты почитай, хотя бы на википедии, кто и когда создавал email.

Подсказка, это были не подзаборные б0мжи борцуны с корпорациями, а университеты вроде MIT, вояки со своим ARPANET и корпорации IBM, CompuServe, DEC, Xerox. > Вот только корпорации понаделали своих бесплатных почт Более того, они еще и платных почт понаделали! > и начали банить независимые почтовые ящики А как реагировать на письмо от подкроватного сервака васяна?

Вдруг это спам))? > И скажите что это не картельный сговор и не заговор рептилоидов. Ну.. раз ты попросил...

"это не картельный сговор и не заговор рептилоидов" твердо и ч0тко))

4.36 , Аноним ( 36 ), 20:23, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > университеты вроде MIT

> вояки со своим ARPANET Это нормальные ребята. > и корпорации IBM, <...>, Xerox А это вообще прекрасные компании были. Столько всего хорошего сделали. Жаль, что их злые корпораты сожрали. Нет их больше, одни вывески остались. > А как реагировать на письмо от подкроватного сервака васяна? Реагировать не их задача. Их задача принимать и отправлять. Если пришло, значит так надо. > Вдруг это спам))? Вдруг бывает только пук.

Надо у тебя нож с кухни забрать, вдруг ты кого порежешь.

А ежели чо приготовить надо, то только пластиковый... выдавать... под чутким наблюдением тов. майора. > твердо и ч0тко Ельцина любишь, значит. Понятненько, так в деле и запишем. 3.18 , Аноним ( 18 ), 14:55, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В целом как бы вроде всё оно и так, но

> начали банить независимые почтовые ящики я в 2000х, когда был админом, просто зае#$%лся бороться с входящим спамом на нашем корпоративном qmail'е. Спам в те времена был настоящей эпидемией планетарного масштаба. И мало кто знал и главное умел из этих админов бороться с этим спамом как на стороне получитателя, так и те пострадавшие, из чьих сетей вирусы рассылали спам. Всякие костыли вроде greylisting и/или банить целые подсети через общедоступные списки в Инете - имхо делало только хуже. Например, приходилось писать ваще какому-то незнакому человеку чтоб он нас удалил из своего списка, потому что наш директор не может отправить письмо партнерам. А использовать личный ящик он не мог по репутационным соображениям. Короче, я рад, что это всё закончилось

2.40 , Аноним ( 40 ), 22:39, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вопрос доверия.

- Корпорации доверяют подконтрольной инфраструктуре.

- Держатели "васян" почтовых доменов должны иметь хотя бы "форум общения", чтобы сказать васе, что от него валит спам.

- пользователи любят халяву.

- email так бы и осталась в недрах вояк, если бы ни идея независимости и приватности.

