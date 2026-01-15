The OpenNET Project / Index page

Обновление сборки Debian Libre 13.3, поставляемой без несвободных компонентов

15.01.2026 11:56

Сформирована сборка Debian Libre 13.3, представляющая варианты загрузочных образов Debian 13.3, избавленные от несвободных компонентов, таких как блобы для прошивок. Проект развивает Саймон Йозефссон (Simon Josefsson), сопровождающий 170 пакетов в Debian.

В соответствии с принятым в 2022 году решением, в состав официальных iso-образов Debian включены как свободные прошивки из репозитория main, так и проприетарные прошивки, распространяемые через репозиторий non-free-firmware. Debian Libre формирует редакции официальных live-образов для архитектуры x86_64 и ARM64, позволяющие запустить или установить Debian 13 без использования несвободных компонентов.

Live-сборки с GNOME, KDE и Xfce поставляются с инсталлятором Calamares. Также доступна сборка "standard" без графического окружения, размером 1.9GB, и урезанная сборка "slim", размером 750MB. В сборках для систем ARM64 заявлена поддержка ПК ADLINK Ampere Altra и MSI Z790-P WIFI PRO i9-14900K Dasharo, ноутбуков Framework 13 AMD AI 9 HX 370, Lenovo X201 i7-620M и NovaCustom NV56 Intel Ultra 7 155H i915 Dasharo, серверов Dell PowerEdge R630 2xE2680v4, Protectli VP2440 и Supermicro MegaDC ARS-110M-NR Ampere Altra Max.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64617-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 12:00, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кроме виртуалок оно где-нибудь реально имеет смысл?
    Подавляющее количество прошивок несвободные же
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:09, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    тоже возник вопрос
    о работоспособности такой ОСи
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:15, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На ThinkPad с libreboot.
     
  • 2.15, медицина бессильна (?), 13:18, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно тренировать избирательное зрение. Вот у нас в ядре нет этого несвободного драйвера. А прошивка в моём ссд, видеокарте, цпу... а это другое.
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:41, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Моё знакомство с дебионом закончилось, не начавшись: он не нашёл сетевуху. Пришлось ставить убунту. Как ни странно, она нашла.
     
     
  • 3.53, Аноним (53), 16:21, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот она вся суть современных юниксоидов: драйвер поставить не могут.
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:24, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не знаю насчет дебиана, но конкретно linux-libre прекрасно работает на моем ноуте (кроме wifi карты, но один фиг за столом пользуюсь проводным)
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:22, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ждём кучу комментариев от разгневанных опеннетовцев, которым эта штука мешает жить. :)
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:42, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Windows 7
     
  • 2.7, Аноним (3), 12:43, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    cЕкта ждуноф?
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:44, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >без несвободных компонентов

    systemd выпилить забыли еще

     
     
  • 2.11, медицина бессильна (?), 13:12, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неоднократно наблюдал здесь призывы к выпилу "проприетарного" системд. Я так понимаю, это вы на полном серьёзе же?
     
     
  • 3.21, Аноним (19), 13:43, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы хотите системду?
    - Да, хочу.
    - Нет, не против.
     
  • 3.33, Толерантный эко веган (?), 15:12, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > призывы к выпилу "проприетарного" системд.

    Он формально свободный, а по факту - проприетарный.

    Обфусцированный код такой, что его сложно поддерживать сторонним разработчикам.

    Прибит ко всему гвоздями - традиционный проприетарный вендорлок

     
     
  • 4.41, Аноним (41), 15:53, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > формально свободный

    Он по факту свободный. Нигде в жопаэле не написано "Гарантируем, что будем принимать ваши нескучные патчи, и вообще, в нашей организации всем правит нород!11 А погромисты подчиняются любым приказам норода!11"

    > Обфусцированный код такой

    Нормальный код. Ну как нормальный -- написан в лоб, с минимумом абстракций. Разобраться нетрудно.

    > Прибит ко всему гвоздями

    К чему он прибит гвоздями? К линуксу? Ну так поддержку вантуза никто не заявлял.

     
  • 3.42, Аноним (42), 15:55, 15/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.18, Пожилая лысая женщина (?), 13:31, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так есть же Debian без systemd называется Devuan, а его вариант без проприетарных компонентов называется Genuen (или же Gnuinos).
     
     
  • 3.25, медицина бессильна (?), 14:12, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Гнойнос?
     
     
  • 4.55, Аноним (42), 16:25, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNU in OS
     
  • 3.46, xPhoenix (ok), 15:58, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Его разрабатывают по методике BDD: BUTTHURT Driven Development.
     

  • 1.9, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 13:11, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >без несвободных компонентов

    Враньё. ГПЛ не свободна.

     
     
  • 2.13, медицина бессильна (?), 13:15, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поклонники всё время покупали Столлману пиво, но он сам ни разу не видел самого процесса покупки, поэтому до сих пор думает, что пиво бесплатно.
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:17, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скоро один президент положит конец и этому, сразу просле Гренландии
     
     
  • 3.16, Аноним (14), 13:20, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Столлману никуда не скрыться
     
     
  • 4.45, Аноним (42), 15:57, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как от рейдеров?
     
  • 3.17, медицина бессильна (?), 13:22, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но если он вдруг не успеет, то её может захватить другой президент. Лет эдак за 5. Ну, за 8 то уж точно. Ладно, за 10.
     
     
  • 4.22, Аноним (19), 13:45, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За время подплытия аугы.
     
  • 4.24, 12yoexpert (ok), 13:49, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за три дня же
     
     
  • 5.26, медицина бессильна (?), 14:14, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там две собачьих упряжки обороняют, как говорят. А это очень мобильная единица. Самый лучший иранский дрон не угонится. Нет, за три дня никак.
     
  • 2.31, Аноним (5), 14:30, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен! Хочешь пользоваться BSD - пользуешься! Хочешь играть на BSD - покупаешь Плейстейшн!
     
     
  • 3.54, Аноним (42), 16:22, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если видишь, что это вряд ли стоящая вещь - применяй BSD
     
  • 3.56, Аноним (56), 16:41, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Согласен! Хочешь пользоваться BSD - пользуешься! Хочешь играть на BSD - покупаешь  Плейстейшн!

    Хочешь πyкнyть в сторону BSD - идешь на опеннет и никак себя не сдерживаешь!
    https://www.freshports.org/games/tuxracer/
    https://www.freshports.org/emulators/wine-proton/
    https://www.freshports.org/emulators/wine-devel/


     
  • 2.35, Аноним (35), 15:15, 15/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:11, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >сопровождающий 170 пакетов в Debian

    Кошмарище

     

  • 1.20, Аноним (20), 13:42, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что за термин такой - несвободные компоненты?
    Кто-то может расписать подробнее, что это и чем это так грозит, что нужно избавляться? Это пиратское что ли и за использование этого засудят?
     
     
  • 2.23, Аноним (19), 13:47, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно начать с того, что проц - несвободный, его микрокод никогда не раскрывался.
     
     
  • 3.28, медицина бессильна (?), 14:19, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я несколько лет назад читал про полностью свободный процессор. С картинкой. Там шайбочки магнитные, проволочки в них, петельки - всё можно было рассмотреть. Полностью открытый процессор. Какая у него битность и встанет ли на него линукс - не знаю.
     
  • 3.49, Аноним (42), 16:05, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что Вы будите с ним делать, не зная топологии и её тестирования? Используйте проверенные простейшие инструкции.
     
  • 2.27, Fareast (ok), 14:17, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну не все имеет сугубо практический смысл, свободное ПО имело под собой сильную идею, она работает

    полностью свободный софт нужен для того, чтобы нашлись те, кто напишет вместо проприетарного софта свободный

     
  • 2.30, Аноним (29), 14:27, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это то програмное обеспечение которое не уважает 4 свободы: запускать, изучать, изменять, распростронять

    то несвободное по что распростроняется с дебианом соблюдает только свободу на запуск и распростронение

     
     
  • 3.48, Аноним (48), 16:04, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это то програмное обеспечение которое не уважает 4 свободы: запускать, изучать, изменять,

    распростронять
    А что это за такие свободы?
    Я слышал что это из манифеста какого-то престарелого защитника пидобиров.
    Ну так зачем его слушать?

    > то несвободное по что распростроняется с дебианом соблюдает только свободу на запуск и распростронение

    Зато оно работает.
    И уважает неотъемлемую свободу человека на частную собственность и защиту его написанного кода от посягательств.


     
  • 2.32, Аноним (32), 14:39, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компоненты, которые ты не можешь проверить на отсутствие троянов.
     
     
  • 3.36, Толерантный эко веган (?), 15:25, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоесть никакие не можешь проверить.
    А то были преценденты когда уязвимости висели годами и тысячиглаз их не проверяли. Не осилило сообщество.

    Разумеется, чьи надо глаза проверили и могли пользоваться в тихушку.

     
     
  • 4.39, Аноним (39), 15:33, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тоесть никакие не можешь проверить.

    Он может ВЕРИТЬ в тыщуглаз))
    Что они, все эти слесари и стоматологи, вернувшись с работы и из-за отсутствия семьи, хобби и какой-то жизни за пределами компа, садятся и просматривают код.

    > А то были преценденты когда уязвимости висели годами и тысячиглаз их не проверяли. Не осилило сообщество.

    Зато есть люди, для которых это работа.
    И не всегда они из сообщества)

    > Разумеется, чьи надо глаза проверили и могли пользоваться в тихушку.

    Возможно эти самые глаза, чисто случайно разумеется, совершили ошибку и не правильно посчитали буфер)


     
     
  • 5.40, Толерантный эко веган (?), 15:46, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Возможно эти самые глаза, чисто случайно разумеется, совершили ошибку и не правильно посчитали буфер

    Это было бы слишком палевно. Если будет утечка, то случится грандиозный скандал и потеря репутации.

    Зачем это делать, когда ошибки в коде появляются естественным путем?
    Изучай исходники, ищи уязвимости нулевого дня и пользуйся сколько влезет.

     
     
  • 6.43, Аноним (39), 15:55, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это было бы слишком палевно.

    Сам же написал "живут в коде годами".
    А иногда даже десятилетиями.
    Думаешь кто-то будет проверять кто 10 лет назад закоммитил какой-то овнокод?

    > Если будет утечка, то случится грандиозный скандал и потеря репутации.

    Потеря репутации кем?
    У сообщества нет "института репутации".
    Более того продвигается мысль "ну каждый может ошибиться, не страшно! проблему нашли и исправили" (даже если прошло лет 30ть)))

    > Зачем это делать, когда ошибки в коде появляются естественным путем?

    Чтобы ты о ней узнал первым)

     
  • 3.37, Аноним (39), 15:27, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Компоненты, которые ты не можешь проверить на отсутствие троянов.

    Типа ядра линукс в котором американчкий бекдор жил 10 лет?
    Согласен, таким лучше не пользоваться.
    Может посмотреть в сторону БСД))?

     
     
  • 4.50, Аноним (42), 16:15, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока не будут подниматься из архива авторы бэкдоров - бэкдоры будут жить.
     
  • 3.51, Аноним (42), 16:20, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как выглядит этот троян? Есть инструмент обнаружения и мониторинга троянов?
    Полная изоляция от сети нереальна.
     

  • 1.47, Аноним (42), 16:01, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто спонсирует платформу под это и какой у него будет профит? Сколько она продержится?
     

