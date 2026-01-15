Обновление сборки Debian Libre 13.3, поставляемой без несвободных компонентов

4.39 , Аноним ( 39 ), 15:33, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тоесть никакие не можешь проверить. Он может ВЕРИТЬ в тыщуглаз))

Что они, все эти слесари и стоматологи, вернувшись с работы и из-за отсутствия семьи, хобби и какой-то жизни за пределами компа, садятся и просматривают код. > А то были преценденты когда уязвимости висели годами и тысячиглаз их не проверяли. Не осилило сообщество. Зато есть люди, для которых это работа.

И не всегда они из сообщества) > Разумеется, чьи надо глаза проверили и могли пользоваться в тихушку. Возможно эти самые глаза, чисто случайно разумеется, совершили ошибку и не правильно посчитали буфер)

5.40 , Толерантный эко веган ( ? ), 15:46, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Возможно эти самые глаза, чисто случайно разумеется, совершили ошибку и не правильно посчитали буфер Это было бы слишком палевно. Если будет утечка, то случится грандиозный скандал и потеря репутации. Зачем это делать, когда ошибки в коде появляются естественным путем?

Изучай исходники, ищи уязвимости нулевого дня и пользуйся сколько влезет.

6.43 , Аноним ( 39 ), 15:55, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Это было бы слишком палевно. Сам же написал "живут в коде годами".

А иногда даже десятилетиями.

Думаешь кто-то будет проверять кто 10 лет назад закоммитил какой-то овнокод? > Если будет утечка, то случится грандиозный скандал и потеря репутации. Потеря репутации кем?

У сообщества нет "института репутации".

Более того продвигается мысль "ну каждый может ошибиться, не страшно! проблему нашли и исправили" (даже если прошло лет 30ть))) > Зачем это делать, когда ошибки в коде появляются естественным путем? Чтобы ты о ней узнал первым)