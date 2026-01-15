Обновление сборки Debian Libre 13.3, поставляемой без несвободных компонентов

|
1.1, Жироватт (ok), 12:00, 15/01/2026
Кроме виртуалок оно где-нибудь реально имеет смысл?
Подавляющее количество прошивок несвободные же
2.15, медицина бессильна (?), 13:18, 15/01/2026
Нужно тренировать избирательное зрение. Вот у нас в ядре нет этого несвободного драйвера. А прошивка в моём ссд, видеокарте, цпу... а это другое.
2.19, Аноним (19), 13:41, 15/01/2026
Моё знакомство с дебионом закончилось, не начавшись: он не нашёл сетевуху. Пришлось ставить убунту. Как ни странно, она нашла.
3.53, Аноним (53), 16:21, 15/01/2026
Вот она вся суть современных юниксоидов: драйвер поставить не могут.
2.29, Аноним (29), 14:24, 15/01/2026
не знаю насчет дебиана, но конкретно linux-libre прекрасно работает на моем ноуте (кроме wifi карты, но один фиг за столом пользуюсь проводным)
1.5, Аноним (5), 12:22, 15/01/2026
Ждём кучу комментариев от разгневанных опеннетовцев, которым эта штука мешает жить. :)
2.11, медицина бессильна (?), 13:12, 15/01/2026
Неоднократно наблюдал здесь призывы к выпилу "проприетарного" системд. Я так понимаю, это вы на полном серьёзе же?
3.33, Толерантный эко веган (?), 15:12, 15/01/2026
> призывы к выпилу "проприетарного" системд.
Он формально свободный, а по факту - проприетарный.
Обфусцированный код такой, что его сложно поддерживать сторонним разработчикам.
Прибит ко всему гвоздями - традиционный проприетарный вендорлок
4.41, Аноним (41), 15:53, 15/01/2026
> формально свободный
Он по факту свободный. Нигде в жопаэле не написано "Гарантируем, что будем принимать ваши нескучные патчи, и вообще, в нашей организации всем правит нород!11 А погромисты подчиняются любым приказам норода!11"
> Обфусцированный код такой
Нормальный код. Ну как нормальный -- написан в лоб, с минимумом абстракций. Разобраться нетрудно.
> Прибит ко всему гвоздями
К чему он прибит гвоздями? К линуксу? Ну так поддержку вантуза никто не заявлял.
2.18, Пожилая лысая женщина (?), 13:31, 15/01/2026
Так есть же Debian без systemd называется Devuan, а его вариант без проприетарных компонентов называется Genuen (или же Gnuinos).
2.13, медицина бессильна (?), 13:15, 15/01/2026
Поклонники всё время покупали Столлману пиво, но он сам ни разу не видел самого процесса покупки, поэтому до сих пор думает, что пиво бесплатно.
2.14, Аноним (14), 13:17, 15/01/2026
3.17, медицина бессильна (?), 13:22, 15/01/2026
5.26, медицина бессильна (?), 14:14, 15/01/2026
2.31, Аноним (5), 14:30, 15/01/2026
Согласен! Хочешь пользоваться BSD - пользуешься! Хочешь играть на BSD - покупаешь Плейстейшн!
1.20, Аноним (20), 13:42, 15/01/2026
Что за термин такой - несвободные компоненты?
Кто-то может расписать подробнее, что это и чем это так грозит, что нужно избавляться? Это пиратское что ли и за использование этого засудят?
2.23, Аноним (19), 13:47, 15/01/2026
Можно начать с того, что проц - несвободный, его микрокод никогда не раскрывался.
3.28, медицина бессильна (?), 14:19, 15/01/2026
Я несколько лет назад читал про полностью свободный процессор. С картинкой. Там шайбочки магнитные, проволочки в них, петельки - всё можно было рассмотреть. Полностью открытый процессор. Какая у него битность и встанет ли на него линукс - не знаю.
3.49, Аноним (42), 16:05, 15/01/2026
А что Вы будите с ним делать, не зная топологии и её тестирования? Используйте проверенные простейшие инструкции.
2.27, Fareast (ok), 14:17, 15/01/2026
ну не все имеет сугубо практический смысл, свободное ПО имело под собой сильную идею, она работает
полностью свободный софт нужен для того, чтобы нашлись те, кто напишет вместо проприетарного софта свободный
2.30, Аноним (29), 14:27, 15/01/2026
это то програмное обеспечение которое не уважает 4 свободы: запускать, изучать, изменять, распростронять
то несвободное по что распростроняется с дебианом соблюдает только свободу на запуск и распростронение
3.48, Аноним (48), 16:04, 15/01/2026
> это то програмное обеспечение которое не уважает 4 свободы: запускать, изучать, изменять,
распростронять
А что это за такие свободы?
Я слышал что это из манифеста какого-то престарелого защитника пидобиров.
Ну так зачем его слушать?
> то несвободное по что распростроняется с дебианом соблюдает только свободу на запуск и распростронение
Зато оно работает.
И уважает неотъемлемую свободу человека на частную собственность и защиту его написанного кода от посягательств.
2.32, Аноним (32), 14:39, 15/01/2026
Компоненты, которые ты не можешь проверить на отсутствие троянов.
3.36, Толерантный эко веган (?), 15:25, 15/01/2026
Тоесть никакие не можешь проверить.
А то были преценденты когда уязвимости висели годами и тысячиглаз их не проверяли. Не осилило сообщество.
Разумеется, чьи надо глаза проверили и могли пользоваться в тихушку.
4.39, Аноним (39), 15:33, 15/01/2026
> Тоесть никакие не можешь проверить.
Он может ВЕРИТЬ в тыщуглаз))
Что они, все эти слесари и стоматологи, вернувшись с работы и из-за отсутствия семьи, хобби и какой-то жизни за пределами компа, садятся и просматривают код.
> А то были преценденты когда уязвимости висели годами и тысячиглаз их не проверяли. Не осилило сообщество.
Зато есть люди, для которых это работа.
И не всегда они из сообщества)
> Разумеется, чьи надо глаза проверили и могли пользоваться в тихушку.
Возможно эти самые глаза, чисто случайно разумеется, совершили ошибку и не правильно посчитали буфер)
5.40, Толерантный эко веган (?), 15:46, 15/01/2026
> Возможно эти самые глаза, чисто случайно разумеется, совершили ошибку и не правильно посчитали буфер
Это было бы слишком палевно. Если будет утечка, то случится грандиозный скандал и потеря репутации.
Зачем это делать, когда ошибки в коде появляются естественным путем?
Изучай исходники, ищи уязвимости нулевого дня и пользуйся сколько влезет.
6.43, Аноним (39), 15:55, 15/01/2026
> Это было бы слишком палевно.
Сам же написал "живут в коде годами".
А иногда даже десятилетиями.
Думаешь кто-то будет проверять кто 10 лет назад закоммитил какой-то овнокод?
> Если будет утечка, то случится грандиозный скандал и потеря репутации.
Потеря репутации кем?
У сообщества нет "института репутации".
Более того продвигается мысль "ну каждый может ошибиться, не страшно! проблему нашли и исправили" (даже если прошло лет 30ть)))
> Зачем это делать, когда ошибки в коде появляются естественным путем?
Чтобы ты о ней узнал первым)
3.37, Аноним (39), 15:27, 15/01/2026
> Компоненты, которые ты не можешь проверить на отсутствие троянов.
Типа ядра линукс в котором американчкий бекдор жил 10 лет?
Согласен, таким лучше не пользоваться.
Может посмотреть в сторону БСД))?
4.50, Аноним (42), 16:15, 15/01/2026
Пока не будут подниматься из архива авторы бэкдоров - бэкдоры будут жить.
3.51, Аноним (42), 16:20, 15/01/2026
Как выглядит этот троян? Есть инструмент обнаружения и мониторинга троянов?
Полная изоляция от сети нереальна.
1.47, Аноним (42), 16:01, 15/01/2026
Кто спонсирует платформу под это и какой у него будет профит? Сколько она продержится?
|