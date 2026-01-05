The OpenNET Project / Index page

Участники команды Debian Data Protection Team сложили полномочия

05.01.2026 14:58

Андреас Тилле (Andreas Tille), лидер проекта Debian, опубликовал отчёт, в котором упомянул о проблемах в команде Data Protection Team - три представителя, работавших в данной команде, одновременно сложили с себя полномочия. В качестве причины ухода упоминается отсутствие возможности и энтузиазма продолжать работу. Команда осталась без участников и проект срочно ищет добровольцев их замещения.

Команда Data Protection Team была создана в 2018 году для координации соблюдения европейского законодательства в области защиты данных (GDPR), реагирования на запросы о хранимых проектом данных, консультирования разработчиков Debian по вопросам обработки персональных данных и улучшения политики конфиденциальности. Желающие присоединиться участники должны иметь практические знания в области защиты данных и понимание требований GDPR.

