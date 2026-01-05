Участники команды Debian Data Protection Team сложили полномочия

> Капиталистический мир не ценит свободу,

Еще как ценит.

Капиталист знает что такое свобода.

А вот коммуняцкие рабы будут пахать в лагерях за баланду.

> более того, плетью нужды и нищеты он эту свободу будет душить всеми способами,

Так почему Свободное Сообщество™ не обеспечивает творцов всем необходимым?

Чтобы они не были "в нужде и нищете"))?

> или беря под контроль под маской "благодетельной корпорации", или тупо, по-империалистски, организуя голод.

Билли Гейтс прокрался к трем дебианцам и украл продукты из их холодильника?

Какой чудовищное коварство!!!



