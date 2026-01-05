Участники команды Debian Data Protection Team сложили полномочия

|
|1.1, Аноним (1), 17:04, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Дебиан должен ввести санкции против ЕС из-за невозможности соблюдать их законодательство. Поживут недельку без апдейтов, сразу лазейку для опенсорса добавят.
|
|
|
|2.16, Fyji (-), 17:42, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Дебиан должен ввести санкции против ЕС из-за невозможности соблюдать их законодательство.
Вводилка не выросла))
Среди ̶о̶б̶р̶ы̶г̶а̶н̶о̶в̶ разрабов деба есть в том числе граждане ЕС.
> Поживут недельку без апдейтов, сразу лазейку для опенсорса добавят.
Пфффф....
Кому нужно это васяноподелие, если есть прекрасные SUSE и Ubuntu, которые уважают законодательство ЕС? Причем SUSE вообще национальный дистр.
|
|
|
|3.28, Аноним (28), 18:08, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что-то последнее время много народа побежало прочь из опенсорса.
|
|
|
|4.36, Fyji (-), 18:17, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Что-то последнее время много народа побежало прочь из опенсорса.
Народ поумнел.
У студни, которые было готовы бизплатна фигачить опенсорс или отрабатывать грантики, внезано выросли, у них появились семье которые ВНЕЗАПНО тоже хотят кушать, одеваться и новый смартфон на кристмас.
|
|4.45, ГруднаяЖаба (?), 18:31, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
раньше у програмистов было куча свободного времени как на семью, так и на творчество. Сейчас везде галеры и выгорание сплошное...
|
|3.29, Аноним (29), 18:08, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
переходи на Астра линукс
соблюдение законодательства гарантируется
|
|2.19, Аноним (19), 17:46, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Свои аналоги GDPR есть не только в ЕС, но и по всему миру. Например, LGPD в Бразилии.
|
|1.4, Аноним (-), 17:24, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Ха, внезапно на одном ынтузиазме работать мало кто может.
Платили бы им ̶н̶о̶р̶м̶а̶л̶ь̶н̶ы̶е̶ минимальные деньги, поздравляли с праздниками и отправляли пиццу в день рождения, возможно бы люди не ушли.
Блеск и ницета опенсорса.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 17:31, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Капиталистический мир не ценит свободу, более того, плетью нужды и нищеты он эту свободу будет душить всеми способами, или беря под контроль под маской "благодетельной корпорации", или тупо, по-империалистски, организуя голод.
|
|
|
|3.14, Аноним (-), 17:37, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Капиталистический мир не ценит свободу,
Еще как ценит.
Капиталист знает что такое свобода.
А вот коммуняцкие рабы будут пахать в лагерях за баланду.
> более того, плетью нужды и нищеты он эту свободу будет душить всеми способами,
Так почему Свободное Сообщество™ не обеспечивает творцов всем необходимым?
Чтобы они не были "в нужде и нищете"))?
> или беря под контроль под маской "благодетельной корпорации", или тупо, по-империалистски, организуя голод.
Билли Гейтс прокрался к трем дебианцам и украл продукты из их холодильника?
Какой чудовищное коварство!!!
|
|
|
|4.24, Аноним (28), 18:01, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> коммуняцкие рабы будут пахать в лагерях за баланду.
"В качестве причины ухода упоминается отсутствие возможности и энтузиазма продолжать работу ... проект срочно ищет добровольцев".
Тут даже баланды не было.
|
|4.33, Аноним (29), 18:11, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
пример свобод кап мира???
тебе б анон почитаьь хотя бы Маркса )))
|
|
|
|5.41, Fyji (-), 18:22, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> пример свобод кап мира???
Легко. Свобода владения средствами производства.
То чего комуняки боятся как огня и стараются запретить любыми способами.
> Маркса
Чела, который в жизни практически не работал, а жил на подачки Энгельса?
В одном из писем с просьбой о денежной помощи Маркс пишет: «Женни больна. Моя дочь Женни больна. У меня нет денег ни на врача, ни на лекарства. В течение 8-10 дней семья питалась только хлебом и картофелем. Диета, не слишком подходящая в условиях здешнего климата. Мы задолжали за квартиру. Счета булочника, зеленщика, молочника, торговца чаем, мясника — все не оплачены»
Ну да, он смыслет в экономике))
Да и устарело оно уже давно.
|
|
|
|6.46, Аноним (46), 18:32, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
«Симыч, прежде чем заботиться о выходе к Индийскому океану, ты бы хоть немножко выход из своего подвала привёл в порядок.»
|
|6.50, Аноним (29), 18:34, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ага! )))
так вот все и владеют средствами производства
в вашем вымышленном справедливом кап мире )))
при социализме собственность народа на средство производства.
понятно что зумеры знакомы с теорие из тех самых тырнетов ))
социализм/коммуниз плохо, потому что так написали блогеры )))
а вопрос то был простой - Читал ли анон Маркса?
но тут пошло размазывание соплей по рукавам
|
|3.15, Аноним (39), 17:38, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А социалистический-коммунистический строй прям оплот свободы ?
ХА-ХА-ХА.
|
|
|
|4.17, Аноним (17), 17:43, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А социалистический-коммунистический строй прям оплот свободы ?
> ХА-ХА-ХА.
Ты смеешь смеяться над Великий Партия и её Безсмертный Вождь?
Ты лишен миска похлебка и поедешь в лагерь рубить лес!!
|
|4.34, Аноним (29), 18:14, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
нахватался в википедиях о социалистическом строе? )))
там наверно написано что и коммунизм был в РФ? ))
|
|3.18, Аноним (39), 17:46, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Капиталистический мир не ценит свободу
Для расширения кругозора почитайте например:
«Дорога к рабству» 1944г.
«Почему одни страны богатые, а другие бедные» 2012г.
|
|3.30, Аноним (30), 18:10, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Капиталистический мир не ценит свободу
Если у человека есть деньги, то он может купить свободу. Если коммунисты отберут у него деньги, то покупать ему будет не на что. Именно по этой причине коммунисты отбирают деньги в самую первую очередь.
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 17:31, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Слишком много кода придумали и выгорели.
Чем дальше тем массивнее по инерции будет обрастать кодовая база и скоро никто не будет способен решить ряд проблем.
Так что минимализм - наше все!
|
|
|
|2.20, 12yoexpert (ok), 17:47, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
а в соседнем треде эти же кремлеботы будут ныть, что их урюпинский отсосителеком нагло вставляет рекламу в http
про ежедневные безнаказанные сливы персональных данных десятков миллионов налогоплательщиков бюджетными организациями бюджетным же мошенникам они скромно умолчат: уже давно не нужно ничего говорить, "все всё понимают", лягушка давным-давно well done
|
|
|
|3.21, Fyji (-), 17:52, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> нагло вставляет рекламу в http
... написало тело, которое само думает переходить на http:
"цифровой гулаг всё ближе. подумываю о переходе на http"
opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/138653.html#12
|
|
|
|4.23, Аноним (23), 17:59, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну а зачем ему TLS, если есть законодательство. Запретить подглядывать в трафик и дело с концом.
|
|
|
|5.32, Аноним (17), 18:11, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Законодательно запрещено ходить в чужие дома без спросу.
Но замки по какой-то причине ставят.
Так что может человек просто из любителей с голым задом пройтись по улице.
|
|4.31, 12yoexpert (ok), 18:11, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
а в ЕС нет проблем с подменой трафика провайдерами, поэтому я могу спокойно переходить. а что там тебе подменят люди, живущие за твои налоги, это твои личные проблемы
|
|
|
|5.43, Аноним (17), 18:25, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а в ЕС нет проблем с подменой трафика провайдерами
Возможно потому что у них есть GDPR?
По которому провайдера могут сильно наказать.
Например telenor который отхватил штраф за приватность.
|
|1.12, Fyji (-), 17:34, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Команда осталась без участников
Какая неожиданность!
> и проект срочно ищет
новых немамонтов для бесплатной работы на благо Сообщества™.
Поправил, не благодарите!
|
|1.22, Аноним (28), 17:57, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В качестве причины ухода упоминается отсутствие возможности и энтузиазма продолжать работу.
- А что, если работникам платить деньги? ... Да ну на!
> проект срочно ищет добровольцев
|
|1.40, Аноним (40), 18:21, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
энтузиасты начала 90х состарились и уходят ..
все крупные проекты Open Source уже под плотной опекой корпораций
Open Source как сообщество сойдёт на нет.. их обложат невыполнимыми требованиям по соблюдению несоблюдаемого...
|
|
|
|2.47, Fyji (-), 18:33, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> все крупные проекты Open Source уже под плотной опекой корпораций
Просто потому что невозможно выпускать конкурентный продукт, когда занимаешься им только по вечерам на выходных. И то не на каждых, а то вдруг жена еще захочет куда-то сходить)
> их обложат невыполнимыми требованиям по соблюдению несоблюдаемого
Все могут, а эти неосиляторы не могут?))
Ну так спросите Святого Штульмана "Деда, а что же делать?!"
Может он предложит потанцевать в костюме антилопы и поклянчить грантиков.
Но грантиков на всех не хватит.
|
|2.48, Аноним (48), 18:33, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> энтузиасты начала 90х состарились и уходят ..
Как безответственно с их стороны!
А как же благодарное Сообщество™?
> все крупные проекты Open Source уже под плотной опекой корпораций
Что странно.
Все евангелисты в один голос утверждают что корпорации не могут создать ничего.
> Open Source как сообщество сойдёт на нет..
Потому что Сообщество Нытиков и Потребялдей™ вместо финансирования опенсорсных проектов только ноют и потребляют.
> их обложат невыполнимыми требованиям по соблюдению несоблюдаемого...
Право удалить собранные данные должно быть вообще закреплено в конституции.
|