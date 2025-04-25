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Подведены итоги выборов лидера проекта Debian

25.04.2025 07:48

Объявлены результаты ежегодных выборов лидера проекта Debian. В голосовании приняли участие 387 разработчиков, что составляет 35.1% от всех участников, имеющих право голоса (в прошлом году явка составила 35.8%, в позапрошлом 28%, исторический максимум в 2000 году - 62.25%, минимум в 2016 году - 27.56%). В этом году в выборах участвовали четыре кандидата на пост лидера. Победу одержал Андреас Тилле (Andreas Tille), который был переизбран на второй срок.

Андреас Тилле 26 лет участвует в сопровождении пакетов для Debian и является автором проекта Debian Med, нацеленного на оптимизации дистрибутива для решения задач, связанных с медициной и биологическими исследованиями. Кроме разработки Андреас также занимается наставничеством, обучая новичков, желающих присоединиться к разработке. Андреас сопровождает 1627 пакетов и занимает первое место в проекте по числу загруженных пакетов.

На пост лидера также претендовали:

  • Джанфранко Костаманья (Gianfranco Costamagna) - является разработчиком Debian с 2015 года, а Ubuntu с 2016. Сопровождает 64 пакета, среди которых borgbackup, llvm-toolchain и boinc. На посту лидера намеревался укрепить сотрудничество между сообществами Debian и Ubuntu, оптимизировать процессы сопровождения и контроля за качеством пакетов, усилить поддержку архитектур riscv64 и loong64, провести работу по упрощению усложнённых процессов.
  • Шрути Чандран (Sruthi Chandran) - участница разработки Debian из Индии, подключившаяся к проекту в 2016 году и принимающая участие в поддержании 198 пакетов, среди которых пакеты c библиотеками для Ruby, Node.js и Go, а также пакеты со шрифтами. Планы на посту лидера касались поддержания разнообразия в сообществе.
  • Джулиан Андрес Клоде (Julian Andres Klode) - участвует в проекте с 2008 года и известен как основной сопровождающий пакетного менеджера APT. В репозитории сопровождает 19 пакетов, в числе которых apt, grub2, gnu-efi, keepassxc и packagekit. Трудоустроен в Canonical и вовлечён в разработку Ubuntu. На посту лидера намеревался сделать Debian более привлекательным для пользователей, перешедших из Ubuntu и других операционных систем. Также хотел реформировать управление проектом, создать консультативный совет DPL и передать ему полномочия, имевшиеся у лидера.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Избран новый лидер проекта Debian
  3. OpenNews: Джонатан Картер в четвёртый раз переизбран на пост лидера проекта Debian
  4. OpenNews: Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 13
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Debian 12.10. Первая стадия заморозки Debian 13
  6. OpenNews: В Live-образах Debian 12 реализована поддержка повторяемых сборок
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63137-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:03, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А Тилле чего намеревался на посту лидера сделать?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:07, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Оставить все, как есть. :)
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 09:24, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Оставить все, как есть. :)

    И это пожалуй наилучшая опция.

     
     
  • 4.43, Аноним (43), 13:20, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Победу одержал Андреас Тилле (Andreas Tille), который был переизбран на второй срок.

    Или что то из политики.

    Прям как будто спортивные соревнования посмотрел.

     
  • 4.46, Аноним (46), 13:30, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И это пожалуй наилучшая опция.

    думаю наилучшей является вообще ничего "неделание". А те кто голосуют за прошлого кандидата не желают перемен в управлении (именно в управлении, ибо на устои сообщества никакой управленец влиять не может без референдума где принято единогласное решение), всегда должен быть новый, и так по очереди каждый из 387 разработчиков, отказ по собственному желанию всегда допустим.

     
     
  • 5.48, Аноним (43), 13:31, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > думаю наилучшей является вообще ничего "неделание".

    Но например, если ты в Африке, и за тобой гонется леопард. Думаю тут ничего неделание нелучший вариант.

     
     
  • 6.66, DeerFriend (?), 14:41, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так хочется выйти из зоны комфорта?
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:10, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://www.debian.org/vote/2025/platforms/tille
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:04, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Планы на посту лидера касались поддержания разнообразия в сообществе.

    Надо было вибирать Шрути Чандран.

     
     
  • 2.7, EULA (?), 08:13, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Похоже, что Ян к своему счастью не дожил до такого дня.
     
  • 2.20, Ося Бендер (?), 10:18, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из троицы из списка самая гендерно не нейтральная. Боюсь дистрибутив погряз-бы в выяснении длины приборов и размеров бамперов.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 12:37, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В спорах побеждали бы те, у которых есть и то, и другое вместе.
     

  • 1.11, Аноним (11), 08:33, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Столько энергии заложено в самом Debian.

    Можно и старые версии использовать, так и новые. Всем хватит!

     
     
  • 2.16, 444 (??), 09:37, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно и папирусы использовать с тем же успехом
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 11:11, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Уж лучше чем Arch Linux.
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:10, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Можно и старые версии использовать, так и новые. Всем хватит!

    Нет, нельзя. Разработчики Debian официально заявляют что testing и unstable не предназначены для повседневного использования.
    Они существуют _только_ для разработки stable.
    Исправления безопасности там либо запаздывают, либо их могут игнорировать месяцами.
    То же самое с багами - эти ветки для отладки, могут _специально_ ломать и не чинить неделями.

    Хотите баланс по свежести/стабильности пакетов - ставьте Ubuntu.

     
     
  • 3.30, Аноним (30), 12:18, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Хотите баланс по свежести/стабильности пакетов - ставьте Ubuntu.

    И переустанавливайте ее при отвалившейся графике из-за поломанных зависимостей по причине внедрения snap.

     
     
  • 4.31, Аноним (29), 12:21, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чушь пишете. Графика из-за snap не ломается, это совершенно несвязанные вещи.
     
     
  • 5.50, Аноним (30), 13:34, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Чушь пишете. Графика из-за snap не ломается, это совершенно несвязанные вещи.

    Это связанные вещи. Часть обновлений среды они пихают в snap.

    А там где snap - там поломанные зависимости.

     
     
  • 6.67, Аноним (29), 14:49, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И при чём здесь графика?
     
     
  • 7.68, Аноним (30), 14:54, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное в том, что какого-то нужного сервиса не оказывается среда встает раком.

    Консолям то много не надо.

     
     
  • 8.69, Аноним (29), 14:56, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как в snap может не быть нужного сервиса, если все зависимости он тащит с собо... текст свёрнут, показать
     
  • 5.56, Аноним (43), 13:52, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Графика из-за snap не ломается, это совершенно несвязанные вещи.

    Как мне нравитя когда конфиг Firefox, не Default, а в каком то Snap, который монтируется.
    Как в Snap, перенисти профиль на tmpfs.
    В Default, можно.
    В Snap, это надо испачкать грязь, чтобы отстирать грязь.

     
  • 4.32, Аноним (29), 12:22, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И переустанавливайте

    А вы точно сисадмин?

     
     
  • 5.35, Аноним (34), 12:39, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Винды
     
     
  • 6.36, Аноним (26), 12:44, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не осталось таким. Все на этот ваш линукс переехали.
     
     
  • 7.57, Аноним (43), 13:54, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все на этот ваш линукс переехали.

    У всех Linux, тебе врали про Windows, только у тебя был Windows.

     
  • 5.52, Аноним (30), 13:36, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вы точно сисадмин?

    Вообще то там речь шла про графику.

    Это, как бы, однозначно исключает...

    Так что возвратка.

    А вы точно сисадмин?

     
     
  • 6.54, Аноним (43), 13:40, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он сисадмин, но в юзере ПК, там написано. Юзер - Сисадмин.
    Да это именно я.
    Админ Сис.
    или
    Сисадмин.
     
  • 5.55, Аноним (43), 13:50, 25/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.44, Аноним (43), 13:23, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > stable

    Стейбл, иногда это использовать каменные колеса, и писать глинянные таблички на скалах.

    Хотите баланс по свежести/стабильности пакетов - ставьте Ubuntu.

    Мне так же ответила gpt, она любит промывать мозги.
    Тот вопрос который я задал выдался в 100500 строк текста.

    Но оказывается это можно было сделать 2-3 правками конфигах. ( это я как human, а не бог в машине додумал ), читая бред gpt.

     
  • 3.51, Аноним (43), 13:35, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > testing и unstable не предназначены для повседневного использования.

    Иными словами, хочешь продам тебе пассатижы, но за 100500 $, обматанные изолентой.
    Но купленые с самого дешевого магазина.
    Но обматанные изолентой, за 100500$, это Debian.

     
  • 2.49, Аноним (43), 13:33, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > заложено в самом Debian.

    Сколько форков было сделано на Debian.

    А могли бы сделать нормальный Debian, для user ов.

    А все эти эксперименты оставить в testing, unstable, для желающий поиграться, экспериментов.

     
     
  • 3.59, Соль земли (?), 14:11, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько людей - столько и дистрибутивов.
     
     
  • 4.61, Аноним (43), 14:14, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сколько людей - столько и дистрибутивов.

    Сколько Васянов, столько и Васяносборок Windows.

     

  • 1.18, Аноним (18), 09:46, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Двух canonical-овцев прокатили.
    Не хотят укреплять сотрудничество?
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 12:58, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты посмотри список сопровождающих пакетов в Debian. Работники Canonical тянут достаточное количество основных пакетов. Часть административных дел тоже на плечах работников Canonical. Так что еще неизвестно что бы было с Debian без космонавта.
     
  • 2.45, Аноним (43), 13:25, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    canonical-овцев прокатили.
    Не хотят укреплять сотрудничество.

    Всмысле как сотрудничество KFC, с бургеркинг.
    Но против MCdonalds.

    Да, интриги, оффисные, на мягких диванчиках, c конфетками, и сладостями, у них там.

     

  • 1.21, Аноним (21), 10:26, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Разница на самом деле есть Потому что налицо кроме одного нормального кандидата... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.22, Аноним (22), 10:26, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    As more and more women (both cis and trans), trans men, and genderqueer people who are already part of the project become more visible instead of staying hidden in some part of the project, more gender diverse people will feel comfortable joining our community.

    Других решений вопросов у нас нет.

     
  • 1.23, Аноним (-), 11:03, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > что составляет 35.1% от всех участников, имеющих право голоса

    Хорошо показывает насколько Сообществу™ не-пофиг)
    Напоминает выборы в некоторых странах.
    Жаль нет обязанности голосовать если участвуешь в разработке.

     
     
  • 2.40, Аноним (39), 13:01, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тоже не понимаю, так тяжело письмо с голосом отправить? Две минуты своего времени в год пожалели?
     
     
  • 3.65, Аноним (30), 14:33, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с чего ты решил, что они в курсе про выборы? Сидят где-нибудь с хорошей волной. Код по ночам пишут. В почту не заглядывают.
     

  • 1.24, Анониссимус (?), 11:04, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, почему если видишь женское имя на каком-то руководящем посте, это обязательно баба-повесточница?
     
  • 1.37, Аноним (37), 12:49, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Слава богу что не индус, тем более женщина
     

  • 1.38, Аноним (38), 12:56, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    выбрали того кто выпилит systemd?
     
     
  • 2.41, Аноним (39), 13:02, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И на что его выпиливать? Что есть из аналогов с учетом функциональности?
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 13:17, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая что функциональность системд избыточна, подойдёт что угодно.
     
     
  • 4.53, Аноним (30), 13:38, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для вас она избыточна.

    Мне так публичного API не хватает.

     
     
  • 5.63, Аноним (63), 14:21, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для вас она что-то не хватает, а для всех это комбайн.
     
  • 2.58, Аноним (43), 14:04, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > выбрали того кто выпилит systemd

    Наверное что то потипу римского Колизея.
    Ну там цезарь показывает вверх вниз.
    А юзеры возможно тоже показывают вверх вниз.

    И выходит systemd, а на него Бык, смотрит. Такой типа GNU.

     
  • 2.60, Соль земли (?), 14:12, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Второй раз?
     
     
  • 3.64, ЧувакИзКремниевыхДолин (?), 14:24, 25/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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