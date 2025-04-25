Подведены итоги выборов лидера проекта Debian

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|4.43, Аноним (43), 13:20, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Победу одержал Андреас Тилле (Andreas Tille), который был переизбран на второй срок.
Или что то из политики.
Прям как будто спортивные соревнования посмотрел.
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|4.46, Аноним (46), 13:30, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И это пожалуй наилучшая опция.
думаю наилучшей является вообще ничего "неделание". А те кто голосуют за прошлого кандидата не желают перемен в управлении (именно в управлении, ибо на устои сообщества никакой управленец влиять не может без референдума где принято единогласное решение), всегда должен быть новый, и так по очереди каждый из 387 разработчиков, отказ по собственному желанию всегда допустим.
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|5.48, Аноним (43), 13:31, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> думаю наилучшей является вообще ничего "неделание".
Но например, если ты в Африке, и за тобой гонется леопард. Думаю тут ничего неделание нелучший вариант.
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|1.3, Аноним (3), 08:04, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Планы на посту лидера касались поддержания разнообразия в сообществе.
Надо было вибирать Шрути Чандран.
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|2.7, EULA (?), 08:13, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Похоже, что Ян к своему счастью не дожил до такого дня.
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|2.20, Ося Бендер (?), 10:18, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из троицы из списка самая гендерно не нейтральная. Боюсь дистрибутив погряз-бы в выяснении длины приборов и размеров бамперов.
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|3.34, Аноним (34), 12:37, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В спорах побеждали бы те, у которых есть и то, и другое вместе.
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|1.11, Аноним (11), 08:33, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Столько энергии заложено в самом Debian.
Можно и старые версии использовать, так и новые. Всем хватит!
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|2.29, Аноним (29), 12:10, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Можно и старые версии использовать, так и новые. Всем хватит!
Нет, нельзя. Разработчики Debian официально заявляют что testing и unstable не предназначены для повседневного использования.
Они существуют _только_ для разработки stable.
Исправления безопасности там либо запаздывают, либо их могут игнорировать месяцами.
То же самое с багами - эти ветки для отладки, могут _специально_ ломать и не чинить неделями.
Хотите баланс по свежести/стабильности пакетов - ставьте Ubuntu.
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|3.30, Аноним (30), 12:18, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Хотите баланс по свежести/стабильности пакетов - ставьте Ubuntu.
И переустанавливайте ее при отвалившейся графике из-за поломанных зависимостей по причине внедрения snap.
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|4.31, Аноним (29), 12:21, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чушь пишете. Графика из-за snap не ломается, это совершенно несвязанные вещи.
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|5.50, Аноним (30), 13:34, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Чушь пишете. Графика из-за snap не ломается, это совершенно несвязанные вещи.
Это связанные вещи. Часть обновлений среды они пихают в snap.
А там где snap - там поломанные зависимости.
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|7.68, Аноним (30), 14:54, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное в том, что какого-то нужного сервиса не оказывается среда встает раком.
Консолям то много не надо.
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|8.69, Аноним (29), 14:56, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И как в snap может не быть нужного сервиса, если все зависимости он тащит с собо... текст свёрнут, показать
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|5.56, Аноним (43), 13:52, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Графика из-за snap не ломается, это совершенно несвязанные вещи.
Как мне нравитя когда конфиг Firefox, не Default, а в каком то Snap, который монтируется.
Как в Snap, перенисти профиль на tmpfs.
В Default, можно.
В Snap, это надо испачкать грязь, чтобы отстирать грязь.
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|7.57, Аноним (43), 13:54, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Все на этот ваш линукс переехали.
У всех Linux, тебе врали про Windows, только у тебя был Windows.
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|5.52, Аноним (30), 13:36, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вы точно сисадмин?
Вообще то там речь шла про графику.
Это, как бы, однозначно исключает...
Так что возвратка.
А вы точно сисадмин?
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|6.54, Аноним (43), 13:40, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он сисадмин, но в юзере ПК, там написано. Юзер - Сисадмин.
Да это именно я.
Админ Сис.
или
Сисадмин.
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|3.44, Аноним (43), 13:23, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> stable
Стейбл, иногда это использовать каменные колеса, и писать глинянные таблички на скалах.
Хотите баланс по свежести/стабильности пакетов - ставьте Ubuntu.
Мне так же ответила gpt, она любит промывать мозги.
Тот вопрос который я задал выдался в 100500 строк текста.
Но оказывается это можно было сделать 2-3 правками конфигах. ( это я как human, а не бог в машине додумал ), читая бред gpt.
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|3.51, Аноним (43), 13:35, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> testing и unstable не предназначены для повседневного использования.
Иными словами, хочешь продам тебе пассатижы, но за 100500 $, обматанные изолентой.
Но купленые с самого дешевого магазина.
Но обматанные изолентой, за 100500$, это Debian.
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|2.49, Аноним (43), 13:33, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> заложено в самом Debian.
Сколько форков было сделано на Debian.
А могли бы сделать нормальный Debian, для user ов.
А все эти эксперименты оставить в testing, unstable, для желающий поиграться, экспериментов.
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|4.61, Аноним (43), 14:14, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сколько людей - столько и дистрибутивов.
Сколько Васянов, столько и Васяносборок Windows.
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|2.39, Аноним (39), 12:58, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты посмотри список сопровождающих пакетов в Debian. Работники Canonical тянут достаточное количество основных пакетов. Часть административных дел тоже на плечах работников Canonical. Так что еще неизвестно что бы было с Debian без космонавта.
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|2.45, Аноним (43), 13:25, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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canonical-овцев прокатили.
Не хотят укреплять сотрудничество.
Всмысле как сотрудничество KFC, с бургеркинг.
Но против MCdonalds.
Да, интриги, оффисные, на мягких диванчиках, c конфетками, и сладостями, у них там.
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|1.21, Аноним (21), 10:26, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Разница на самом деле есть Потому что налицо кроме одного нормального кандидата... большой текст свёрнут, показать
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|1.22, Аноним (22), 10:26, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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As more and more women (both cis and trans), trans men, and genderqueer people who are already part of the project become more visible instead of staying hidden in some part of the project, more gender diverse people will feel comfortable joining our community.
Других решений вопросов у нас нет.
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|1.23, Аноним (-), 11:03, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> что составляет 35.1% от всех участников, имеющих право голоса
Хорошо показывает насколько Сообществу™ не-пофиг)
Напоминает выборы в некоторых странах.
Жаль нет обязанности голосовать если участвуешь в разработке.
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|2.40, Аноним (39), 13:01, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот тоже не понимаю, так тяжело письмо с голосом отправить? Две минуты своего времени в год пожалели?
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|3.65, Аноним (30), 14:33, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А с чего ты решил, что они в курсе про выборы? Сидят где-нибудь с хорошей волной. Код по ночам пишут. В почту не заглядывают.
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|1.24, Анониссимус (?), 11:04, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, почему если видишь женское имя на каком-то руководящем посте, это обязательно баба-повесточница?
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|2.41, Аноним (39), 13:02, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И на что его выпиливать? Что есть из аналогов с учетом функциональности?
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|3.42, Аноним (42), 13:17, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Учитывая что функциональность системд избыточна, подойдёт что угодно.
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|2.58, Аноним (43), 14:04, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> выбрали того кто выпилит systemd
Наверное что то потипу римского Колизея.
Ну там цезарь показывает вверх вниз.
А юзеры возможно тоже показывают вверх вниз.
И выходит systemd, а на него Бык, смотрит. Такой типа GNU.
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