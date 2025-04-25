Подведены итоги выборов лидера проекта Debian

Объявлены результаты ежегодных выборов лидера проекта Debian. В голосовании приняли участие 387 разработчиков, что составляет 35.1% от всех участников, имеющих право голоса (в прошлом году явка составила 35.8%, в позапрошлом 28%, исторический максимум в 2000 году - 62.25%, минимум в 2016 году - 27.56%). В этом году в выборах участвовали четыре кандидата на пост лидера. Победу одержал Андреас Тилле (Andreas Tille), который был переизбран на второй срок. Андреас Тилле 26 лет участвует в сопровождении пакетов для Debian и является автором проекта Debian Med, нацеленного на оптимизации дистрибутива для решения задач, связанных с медициной и биологическими исследованиями. Кроме разработки Андреас также занимается наставничеством, обучая новичков, желающих присоединиться к разработке. Андреас сопровождает 1627 пакетов и занимает первое место в проекте по числу загруженных пакетов. На пост лидера также претендовали: Джанфранко Костаманья (Gianfranco Costamagna) - является разработчиком Debian с 2015 года, а Ubuntu с 2016. Сопровождает 64 пакета, среди которых borgbackup, llvm-toolchain и boinc. На посту лидера намеревался укрепить сотрудничество между сообществами Debian и Ubuntu, оптимизировать процессы сопровождения и контроля за качеством пакетов, усилить поддержку архитектур riscv64 и loong64, провести работу по упрощению усложнённых процессов.

Шрути Чандран (Sruthi Chandran) - участница разработки Debian из Индии, подключившаяся к проекту в 2016 году и принимающая участие в поддержании 198 пакетов, среди которых пакеты c библиотеками для Ruby, Node.js и Go, а также пакеты со шрифтами. Планы на посту лидера касались поддержания разнообразия в сообществе.

Джулиан Андрес Клоде (Julian Andres Klode) - участвует в проекте с 2008 года и известен как основной сопровождающий пакетного менеджера APT. В репозитории сопровождает 19 пакетов, в числе которых apt, grub2, gnu-efi, keepassxc и packagekit. Трудоустроен в Canonical и вовлечён в разработку Ubuntu. На посту лидера намеревался сделать Debian более привлекательным для пользователей, перешедших из Ubuntu и других операционных систем. Также хотел реформировать управление проектом, создать консультативный совет DPL и передать ему полномочия, имевшиеся у лидера.



