Выпуск дистрибутива Debian 12.10. Первая стадия заморозки Debian 13

Сформировано десятое корректирующее обновление дистрибутива Debian 12, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и добавлены исправления в инсталлятор. Выпуск включает 66 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 43 обновления с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 12.10 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов bup, intel-microcode, mariadb, postgresql-15, spamassassin, systemd и tzdata. Удалены пакеты kanboard и libnet-easytcp-perl, оставшиеся без сопровождения и имеющие проблемы с безопасностью, а также пакет looking-glass, признанный непригодным для стабильного выпуска.

Для загрузки и установки "с нуля" подготовлены установочные сборки c Debian 12.10. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 12.10, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Дополнительно можно отметить перевод на первую стадию заморозки пакетной базы ветки Debian 13 "Trixie". На первой стадии заморозки прекращено выполнение "transitions" (обновление пакетов, требующее корректировки зависимостей у других пакетов, которое приводит к временному удалению пакетов из Testing), а также прекращено обновление пакетов, необходимых для сборки (build-essential).

15 апреля 2025 года состоится мягкая заморозка пакетной базы, при которой будет прекращён приём новых исходных пакетов и закрыта возможность повторного включения ранее удалённых пакетов. 15 мая 2025 года будет применена жёсткая заморозка перед релизом, при которой процесс переноса ключевых пакетов и пакетов без autopkgtests из ветки unstable в testing будет полностью остановлен и начнётся этап интенсивного тестирования и исправления блокирующих релиз проблем. Через некоторое время после жёсткой заморозки будет проведена полная заморозка, охватывающая все пакеты. Релиз Debian 13 ожидается во второй половине 2025 года.



