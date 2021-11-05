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План заморозки пакетной базы Debian 13

23.01.2025 07:48

Разработчики Debian опубликовали план заморозки пакетной базы выпуска Debian 13 "Trixie". Релиз Debian 13 ожидается во второй половине 2025 года.

15 марта 2025 года начнётся первая стадия заморозки пакетной базы, в рамках которой будет прекращено выполнение "transitions" (обновление пакетов, требующее корректировки зависимостей у других пакетов, которое приводит к временному удалению пакетов из Testing), а также прекращено обновление пакетов, необходимых для сборки (build-essential).

15 апреля 2025 года состоится мягкая заморозка пакетной базы, при которой будет прекращён приём новых исходных пакетов и закрыта возможность повторного включения ранее удалённых пакетов.

15 мая 2025 года будет применена жёсткая заморозка перед релизом, при которой процесс переноса ключевых пакетов и пакетов без autopkgtests из ветки unstable в testing будет полностью остановлен и начнётся этап интенсивного тестирования и исправления блокирующих релиз проблем.

Через некоторое время после жёсткой заморозки будет проведена полная заморозка, охватывающая все пакеты. Дата полной заморозки пока не определена.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Debian 12.9
  3. OpenNews: Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 13
  4. OpenNews: Проект OpenStreetMap перевёл серверную инфраструктуру с Ubuntu на Debian
  5. OpenNews: Проект Debian Junior начал формирование Live-сборок для детей
  6. OpenNews: Опубликован Droidian 99, вариант Debian для смартфонов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62599-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.8, Аноним (-), 08:37, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Наконец-то!
     
  • 1.9, Аноним (9), 08:59, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    С нетерпением ждём
     
  • 1.12, Аноним (12), 09:19, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ли редхат основанный аналог Дебиана? Чтобы стабильный и бесплатный.
     
     
  • 2.18, Анонец (?), 09:37, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RHEL, стабильный и бесплатный*

    *
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54439

     
     
  • 3.21, Аноним (12), 09:48, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, слишком много вопросов.
     
  • 2.19, Аноним (9), 09:40, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Rocky Linux
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:08, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    proxmox ближе всего к этому наверно. убунту не совсем дебиан.
    других коммерческих дистров на базе дебиана не встречал.
     
     
  • 3.27, Аноним (26), 10:10, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а, виноват, не понял вопроса.
    думал про редхатоподобное на базе дебиана. а вопрос наоборот - типа дебиана (свободнобесплатное) на базе редхата.
     
  • 3.38, Аноним (38), 10:41, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    других коммерческих дистров на базе дебиана не встречал.

    а как же астра?

     
  • 2.29, php_не_считаем_за_опыт (ok), 10:15, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    альма?
     
  • 2.54, Аноним (54), 12:34, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Раньше был CentOS, сейчас нужно искать Rocky Linux, Oracle Linux, Alma Linux. Но у них будут все недостатки дебиана, типа того, что обновляется только минимальный набор пакетов, всё остальное устарело ещё на момент релиза
     
  • 2.61, LaunchWiskey (ok), 13:06, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Есть ли редхат основанный аналог Дебиана? Чтобы стабильный и бесплатный.

    CentOS Stream, очевидно же! Стабильный, бесплатный и уж точно с более надёжным будущим, чем шараги типа Rocky и Alma, которые могут в любой момент закрыться, и никто этого даже не заметит.
    Тут сейчас мамкины админы начнут голосить про "роллинг" и "бету", но не обращайте внимания - это они не из собственного опыта, и исключительно от обиды, что у них отобрали конфетку в виде халявной полной копии RHEL.

     
     
  • 3.63, А (??), 13:16, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Чтобы стабильный и бесплатный.

    Debian замороженный, а не стабильный. Надо это четко понимать и не обманывать себя и других.

     
  • 3.68, Аноним (12), 13:54, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >CentOS Stream

    Раньше CentOS был аналогом Debian в rhel мире.
    >и уж точно с более надёжным будущим, чем шараги типа Rocky и Alma

    Не понятно на чём основано это утверждение.
    >которые могут в любой момент закрыться, и никто этого даже не заметит.

    В этом то вся проблема, не понятно что из них выбирать, что проверенно временем.
    >Тут сейчас мамкины админы начнут голосить про "роллинг"

    Ну я один из них. Я не рискну ставить Stream, я не готов за простой серверов с лучае чего.
    Так что остаётся один выход Ubuntu, ну или самомму делать дистрибутив на основе OpenELA.

     

  • 1.14, Аноним (14), 09:21, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вместо того, чтобы поддерживать тестинг в работоспособном состоянии и иметь там живых пользователей, ведем его от левой ноги удаляя пакеты типа блендера, котлин, гимп на лево и направо. Потом делаем заморозку и вваливаем пол года на фиксы багов, скрещивая пальцы, чтобы ничего не "пролетело", а если пролетит то, в 14 версии подравим. СТАБИЛЬНОСТЬ ЖЕ НУ, четко знаешь что работает а что нет) Ну, удачки с этим)
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:31, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, удачки с этим)

    Если что, ты ехидно "желаешь удачки" одному из дву тсамых старых дистров.

     
     
  • 3.30, Аноним (14), 10:18, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Slackware тоже не ребенок И что это делает его хорошим кандидатом Адаптирова... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.50, Аноним (15), 12:05, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Slackware тоже не "ребенок". И что это делает его хорошим кандидатом? Адаптироваться и развиваться как-то нужно, иначе так бы и жили в каменном веке.

    Да, делает. Тот факт, что Debian пережил кучу дистров как раз и говорит о том, что у него жизнеспособная стратегия. А "адаптирующихся и развивающихся" были и есть сотни - подыхали, подыхают и будут подыхать.

     
     
  • 5.58, Аноним (54), 12:52, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А "адаптирующихся и развивающихся" были и есть сотни - подыхали, подыхают и будут подыхать

    Они подыхают не потому, что развивались. Дебиан был одним из первых, и прочно занял эту нишу. В той же убунте до сих пор от деб пакетов уходя, хотя сколько лет прошло с первых попыток. За это время некоторые дистры успели возникнуть и исчезнуть.

     
     
  • 6.64, Аноним (15), 13:22, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они подыхают не потому, что развивались.

    Правильно: не потому, что развивались, а потому, что развитие было в тупиковом направлении.

     
     
  • 7.65, Аноним (54), 13:29, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как определить тупиковость направления? Огромную нишу потерять сложно, даже если стараться, процесс будет идти годами, за счёт инерции
     
     
  • 8.73, Аноним (73), 14:23, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто попал в тупик, тот издох Если не издох, то значит еще не тупик ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.66, ProfessorNavigator (ok), 13:34, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это говорит лишь о том, что у него была жизнеспособная стратегия на момент ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.71, Аноним (54), 14:09, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как "ОС для серверов" Дебиан действительно хорош

    Но докер нужно будет ставить не из родных реп, а из докеровских. И уже в докере запускать нужный софт.
    >Мы вроде не бессмертные эльфы, жизнь на самом деле достаточно короткая

    Были бы релизы со сроком поддержки не в 10 лет, а в 100 или 1000. Зачем торопится? В 90-ые жили с софтом из 90-ых, вот и в 20-ые можно жить с софтом из 90-ых.

     
  • 4.75, Аноним (12), 14:35, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Slackware тоже не "ребенок". И что это делает его хорошим кандидатом? Адаптироваться и развиваться как-то нужно, иначе так бы и жили в каменном веке.

    Slackware заброшена?
    Можно скачать актуальную версию?
    Можно поставить на сервер, чтобы был свежий софт?

     
  • 2.17, Аноним (12), 09:37, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блендер и Гим пусть патчат в Убунте.
     
     
  • 3.36, Аноним (14), 10:30, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те пакеты, что я тут написал - лишь пример для иллюстрации проблемы. там счет на сотни, если не тысячи идет. А под угрозой такого "выпила" может оказать вообщем любой софт.
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:08, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вместо того, чтобы поддерживать тестинг в работоспособном состоянии и иметь там живых пользователей

    Testing в Debian существует _только_ для разработки stable. Он не предназначен и не будет предназначен для повседневного пользования _никогда_. Об этом разработчики Debian прямо говорят.
    Хочешь пользоваться testing – пользуйся, но не жалуйся.

     
     
  • 3.31, Аноним (14), 10:22, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Во-во. Я же и говорю "удачки".

    Если бы делалось для людей, срок бы тестов был меньше, а результат лучше.

     
     
  • 4.45, Аноним (73), 11:06, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тестинг для тестеров, внезапно
     
     
  • 5.49, Аноним (14), 11:55, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Правильнр, накой тестить блендер, выпилил и дело в шляпе)
     
  • 4.57, Аноним (57), 12:48, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для каких людей? )
     
  • 2.41, freehck (ok), 10:49, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тестинг в работоспособном состоянии и иметь там живых пользователей

    Странная предъява, если вспомнить о том, что тестинг предназначен для подготовки релиза, а не для пользователей.

    Ставите тестинг -- значит участвуете в разработке дистрибутива, и должны иметь хотя бы минимальную квалификацию администратора системы. Если вы не можете или не хотите разгребать проблемы зависимостей, иногда роллбэкать проблемные пакеты и пинить их -- то нечего туда и соваться.

     
  • 2.51, Bottle (?), 12:12, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно от тестинга просить стабильности.
     
  • 2.56, Аноним (54), 12:44, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А у них хоть что-то в работоспособном состоянии имеется У некоторых пакетов рел... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.23, gumanzoy (ok), 09:59, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Уже удаляют gtk2-софт

    https://tracker.debian.org/news/1593706/accepted-alsaplayer-09982-2-source-int

    Date: Thu, 12 Dec 2024 19:34:05 +0000

    * Drop alsaplayer-gtk package (Closes: #967251)

    https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=967251

    Включили ntfs3 в ядре

    https://tracker.debian.org/news/1592128/accepted-linux-6123-1-source-into-unst

    Date: Sat, 07 Dec 2024 08:24:54 +0100

    * fs/ntfs3: Enable NTFS3_FS as module (Closes: #998627)

    3 года прошло

    https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=998627

    Date: Fri, 5 Nov 2021 08:57:02 UTC

     
     
  • 2.40, Аноним (40), 10:48, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вовремя перешел с дебиана на LFS. Когда мейнтейнер дистра указывает апстрим разрабу "правильную" либу это капец.
     
     
  • 3.42, freehck (ok), 10:59, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Когда мейнтейнер дистра указывает апстрим разрабу "правильную" либу это капец.

    Это не капец, это обычные будни. И они такие уже не первое десятилетие.

     
  • 3.46, gumanzoy (ok), 11:38, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда мейнтейнер дистра указывает апстрим разрабу "правильную" либу это капец.

    Это про gtk2 ? Так его похоже скоро отовсюду выпилят.
    Не то чтобы я этому рад или наоборот очень зол от этого.
    Просто обычный ход вещей - поддержка закончилась - либу выпиливают.

     

  • 1.28, Аноним на удалёнке (?), 10:13, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да ладно... можно ещё лет 10 сидеть на 12. там поддержка же будет. Или скачать все isoшники и сидеть на старом добром. А вот когда комп поменяю можно и новый поставить. Хорошо живём!
     
     
  • 2.39, Аноним (38), 10:42, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ещё лет 10 сидеть на 12. там поддержка же будет.


    я что-то пропустил? у дебиана теперь лтс 10 лет?

     
     
  • 3.43, Аноним (73), 11:05, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.debian.org/LTS/Extended

    Debian 8 “Jessie” i386, amd64, armhf, armel from 2020-07-01 to 2025-06-30
    Debian 9 “Stretch” i386, amd64, armhf from 2022-07-01 to 2027-06-30
    Debian 10 “Buster” i386, amd64, armhf, arm64 from 2024-07-01 to 2029-06-30

    *The project is managed by Freexian

     
     
  • 4.60, Аноним (-), 13:04, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > *The project is managed by Freexian

    Это не официальная поддержка раз.
    И список поддерживаемых пакетов на порядок (или даже на порядки) отличается от оригинала, это два. А поддерживаются пакеты только за которые платят спонсоры, что в общем-то логично.

    Ну и единственный смысл сидеть на такой старье есть только когда у тебя целый завод/производство/датацентр с железом сертифицированным исключительно под эту версию. Но сомневаюсь что на опенке будет хоть один такой юзер.
    Все остально - просто блаж.

     
     
  • 5.70, Аноним (73), 14:07, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе шашечки или ехать?

    Есть поддержка 10 лет? Есть.
    Что надо сверху - тяни сам.
    Как вариант иди с денежкой к красношапочникам, правда там тоже не мир розовых поней...

     
     
  • 6.74, Аноним (-), 14:24, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тебе шашечки или ехать?

    Мне ехать, поэтому я ставлю последний стейбл, а не сижу на каком-то старье.

    > Есть поддержка 10 лет? Есть.

    Поддержка только очень ограниченного количества пакетов.
    А остальные как были нефикшенные, так и останутся.

    > Что надо сверху - тяни сам.

    Свой выбор я уже сделали - использовать актуальные и поддерживаемые версии.

     
  • 2.53, Аноним (54), 12:30, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поддержка дебиана, а не софта под ним В дебиане регулярно прекращается поддержк... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.72, Аноним (73), 14:20, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У бастера в 22 году основная поддержка вышла...
    На локалхосте уже давно бы обновился с бустера на букворма.
    Или как вариант на локалхосте конкретный софт можешь перебрать сам или попросить перебрать на форуме...
    А на предприятии надо разогнать ИТ-отдел если там у всех лапки и пакетик собрать не могут...
     
     
  • 4.76, Аноним (54), 14:38, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У бастера в 22 году основная поддержка вышла...

    7.3.33 релизнулась 18 ноября 2021 года. Проблема в том, что у дебиана слишком большой срок поддержки, а пакеты после заморозки не обновляют. И из коробки, в родных дебиановских репозиториях есть куча софта, поддержку которого забрасывают. Сократи дебиан срок поддерки или же количество пакетов - вопросов к нему бы не было.
    >Или как вариант на локалхосте конкретный софт можешь перебрать сам или попросить перебрать на форуме...

    Или ставить поверх дебиана абсолютно любой контейнер со снапом/флатпаком/докером/чем угодно

     

  • 1.37, eugener (ok), 10:35, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Инсталляшку для x86 выпилили.(
    Чтобы погонять trixie на старом железе приходится сначала ставить по минимуму bookworm и обновлять.
     
     
  • 2.44, Аноним (73), 11:05, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    antix будет
     
  • 2.55, Аноним (54), 12:36, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Инсталляшку для x86 выпилили.(

    Насколько сильны ваши навыки некромантии? За такой срок, то конденсатор выйдет из строя, то ещё что нибудь сгорит, то диск побъётся.

     
     
  • 3.69, Аноним (73), 14:03, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня даже разгон со 100 на 133 ИЦ-туалатина материнская плата держит... умели же делать, не то что во времена П4...

    И да, использую на обрезке П3 диван-2 (дебиан-9)... Дистры семейства 12-дебиана тяжеловаты. В репе 12 дебиана есть актуальный 128 фаерфокс, а вот на 9-дебиане только 115 работает...

     
  • 2.62, Аноним (62), 13:12, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старому железу место в музее.
     

  • 1.48, Аноним (-), 11:54, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели 48й гном завезти не успеют?(
     
     
  • 2.77, Gnomik (?), 14:42, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, нет.
     

  • 1.52, InuYasha (??), 12:29, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поздравляю. Как говорится, "с заморозкой!"
     

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