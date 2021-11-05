План заморозки пакетной базы Debian 13

|
|1.12, Аноним (12), 09:19, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Есть ли редхат основанный аналог Дебиана? Чтобы стабильный и бесплатный.
|
|
|
|2.26, Аноним (26), 10:08, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
proxmox ближе всего к этому наверно. убунту не совсем дебиан.
других коммерческих дистров на базе дебиана не встречал.
|
|
|
|3.27, Аноним (26), 10:10, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а, виноват, не понял вопроса.
думал про редхатоподобное на базе дебиана. а вопрос наоборот - типа дебиана (свободнобесплатное) на базе редхата.
|
|3.38, Аноним (38), 10:41, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
других коммерческих дистров на базе дебиана не встречал.
а как же астра?
|
|2.54, Аноним (54), 12:34, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Раньше был CentOS, сейчас нужно искать Rocky Linux, Oracle Linux, Alma Linux. Но у них будут все недостатки дебиана, типа того, что обновляется только минимальный набор пакетов, всё остальное устарело ещё на момент релиза
|
|2.61, LaunchWiskey (ok), 13:06, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Есть ли редхат основанный аналог Дебиана? Чтобы стабильный и бесплатный.
CentOS Stream, очевидно же! Стабильный, бесплатный и уж точно с более надёжным будущим, чем шараги типа Rocky и Alma, которые могут в любой момент закрыться, и никто этого даже не заметит.
Тут сейчас мамкины админы начнут голосить про "роллинг" и "бету", но не обращайте внимания - это они не из собственного опыта, и исключительно от обиды, что у них отобрали конфетку в виде халявной полной копии RHEL.
|
|
|
|3.63, А (??), 13:16, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Чтобы стабильный и бесплатный.
Debian замороженный, а не стабильный. Надо это четко понимать и не обманывать себя и других.
|
|3.68, Аноним (12), 13:54, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>CentOS Stream
Раньше CentOS был аналогом Debian в rhel мире.
>и уж точно с более надёжным будущим, чем шараги типа Rocky и Alma
Не понятно на чём основано это утверждение.
>которые могут в любой момент закрыться, и никто этого даже не заметит.
В этом то вся проблема, не понятно что из них выбирать, что проверенно временем.
>Тут сейчас мамкины админы начнут голосить про "роллинг"
Ну я один из них. Я не рискну ставить Stream, я не готов за простой серверов с лучае чего.
Так что остаётся один выход Ubuntu, ну или самомму делать дистрибутив на основе OpenELA.
|
|1.14, Аноним (14), 09:21, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вместо того, чтобы поддерживать тестинг в работоспособном состоянии и иметь там живых пользователей, ведем его от левой ноги удаляя пакеты типа блендера, котлин, гимп на лево и направо. Потом делаем заморозку и вваливаем пол года на фиксы багов, скрещивая пальцы, чтобы ничего не "пролетело", а если пролетит то, в 14 версии подравим. СТАБИЛЬНОСТЬ ЖЕ НУ, четко знаешь что работает а что нет) Ну, удачки с этим)
|
|
|
|2.15, Аноним (15), 09:31, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну, удачки с этим)
Если что, ты ехидно "желаешь удачки" одному из дву тсамых старых дистров.
|
|
|
|3.30, Аноним (14), 10:18, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Slackware тоже не ребенок И что это делает его хорошим кандидатом Адаптирова... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.50, Аноним (15), 12:05, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Slackware тоже не "ребенок". И что это делает его хорошим кандидатом? Адаптироваться и развиваться как-то нужно, иначе так бы и жили в каменном веке.
Да, делает. Тот факт, что Debian пережил кучу дистров как раз и говорит о том, что у него жизнеспособная стратегия. А "адаптирующихся и развивающихся" были и есть сотни - подыхали, подыхают и будут подыхать.
|
|
|
|5.58, Аноним (54), 12:52, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>А "адаптирующихся и развивающихся" были и есть сотни - подыхали, подыхают и будут подыхать
Они подыхают не потому, что развивались. Дебиан был одним из первых, и прочно занял эту нишу. В той же убунте до сих пор от деб пакетов уходя, хотя сколько лет прошло с первых попыток. За это время некоторые дистры успели возникнуть и исчезнуть.
|
|
|
|6.64, Аноним (15), 13:22, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Они подыхают не потому, что развивались.
Правильно: не потому, что развивались, а потому, что развитие было в тупиковом направлении.
|
|
|
|7.65, Аноним (54), 13:29, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А как определить тупиковость направления? Огромную нишу потерять сложно, даже если стараться, процесс будет идти годами, за счёт инерции
|
|
|
|6.71, Аноним (54), 14:09, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Как "ОС для серверов" Дебиан действительно хорош
Но докер нужно будет ставить не из родных реп, а из докеровских. И уже в докере запускать нужный софт.
>Мы вроде не бессмертные эльфы, жизнь на самом деле достаточно короткая
Были бы релизы со сроком поддержки не в 10 лет, а в 100 или 1000. Зачем торопится? В 90-ые жили с софтом из 90-ых, вот и в 20-ые можно жить с софтом из 90-ых.
|
|4.75, Аноним (12), 14:35, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Slackware тоже не "ребенок". И что это делает его хорошим кандидатом? Адаптироваться и развиваться как-то нужно, иначе так бы и жили в каменном веке.
Slackware заброшена?
Можно скачать актуальную версию?
Можно поставить на сервер, чтобы был свежий софт?
|
|
|
|3.36, Аноним (14), 10:30, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Те пакеты, что я тут написал - лишь пример для иллюстрации проблемы. там счет на сотни, если не тысячи идет. А под угрозой такого "выпила" может оказать вообщем любой софт.
|
|2.25, Аноним (25), 10:08, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Вместо того, чтобы поддерживать тестинг в работоспособном состоянии и иметь там живых пользователей
Testing в Debian существует _только_ для разработки stable. Он не предназначен и не будет предназначен для повседневного пользования _никогда_. Об этом разработчики Debian прямо говорят.
Хочешь пользоваться testing – пользуйся, но не жалуйся.
|
|
|
|3.31, Аноним (14), 10:22, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Во-во. Я же и говорю "удачки".
Если бы делалось для людей, срок бы тестов был меньше, а результат лучше.
|
|2.41, freehck (ok), 10:49, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> тестинг в работоспособном состоянии и иметь там живых пользователей
Странная предъява, если вспомнить о том, что тестинг предназначен для подготовки релиза, а не для пользователей.
Ставите тестинг -- значит участвуете в разработке дистрибутива, и должны иметь хотя бы минимальную квалификацию администратора системы. Если вы не можете или не хотите разгребать проблемы зависимостей, иногда роллбэкать проблемные пакеты и пинить их -- то нечего туда и соваться.
|
|2.56, Аноним (54), 12:44, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А у них хоть что-то в работоспособном состоянии имеется У некоторых пакетов рел... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.40, Аноним (40), 10:48, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вовремя перешел с дебиана на LFS. Когда мейнтейнер дистра указывает апстрим разрабу "правильную" либу это капец.
|
|
|
|3.42, freehck (ok), 10:59, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Когда мейнтейнер дистра указывает апстрим разрабу "правильную" либу это капец.
Это не капец, это обычные будни. И они такие уже не первое десятилетие.
|
|3.46, gumanzoy (ok), 11:38, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Когда мейнтейнер дистра указывает апстрим разрабу "правильную" либу это капец.
Это про gtk2 ? Так его похоже скоро отовсюду выпилят.
Не то чтобы я этому рад или наоборот очень зол от этого.
Просто обычный ход вещей - поддержка закончилась - либу выпиливают.
|
|1.28, Аноним на удалёнке (?), 10:13, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
да ладно... можно ещё лет 10 сидеть на 12. там поддержка же будет. Или скачать все isoшники и сидеть на старом добром. А вот когда комп поменяю можно и новый поставить. Хорошо живём!
|
|
|
|2.39, Аноним (38), 10:42, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ещё лет 10 сидеть на 12. там поддержка же будет.
я что-то пропустил? у дебиана теперь лтс 10 лет?
|
|
|
|3.43, Аноним (73), 11:05, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
https://wiki.debian.org/LTS/Extended
Debian 8 “Jessie” i386, amd64, armhf, armel from 2020-07-01 to 2025-06-30
Debian 9 “Stretch” i386, amd64, armhf from 2022-07-01 to 2027-06-30
Debian 10 “Buster” i386, amd64, armhf, arm64 from 2024-07-01 to 2029-06-30
*The project is managed by Freexian
|
|
|
|4.60, Аноним (-), 13:04, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> *The project is managed by Freexian
Это не официальная поддержка раз.
И список поддерживаемых пакетов на порядок (или даже на порядки) отличается от оригинала, это два. А поддерживаются пакеты только за которые платят спонсоры, что в общем-то логично.
Ну и единственный смысл сидеть на такой старье есть только когда у тебя целый завод/производство/датацентр с железом сертифицированным исключительно под эту версию. Но сомневаюсь что на опенке будет хоть один такой юзер.
Все остально - просто блаж.
|
|
|
|5.70, Аноним (73), 14:07, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тебе шашечки или ехать?
Есть поддержка 10 лет? Есть.
Что надо сверху - тяни сам.
Как вариант иди с денежкой к красношапочникам, правда там тоже не мир розовых поней...
|
|
|
|6.74, Аноним (-), 14:24, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Тебе шашечки или ехать?
Мне ехать, поэтому я ставлю последний стейбл, а не сижу на каком-то старье.
> Есть поддержка 10 лет? Есть.
Поддержка только очень ограниченного количества пакетов.
А остальные как были нефикшенные, так и останутся.
> Что надо сверху - тяни сам.
Свой выбор я уже сделали - использовать актуальные и поддерживаемые версии.
|
|2.53, Аноним (54), 12:30, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Поддержка дебиана, а не софта под ним В дебиане регулярно прекращается поддержк... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.72, Аноним (73), 14:20, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У бастера в 22 году основная поддержка вышла...
На локалхосте уже давно бы обновился с бустера на букворма.
Или как вариант на локалхосте конкретный софт можешь перебрать сам или попросить перебрать на форуме...
А на предприятии надо разогнать ИТ-отдел если там у всех лапки и пакетик собрать не могут...
|
|
|
|4.76, Аноним (54), 14:38, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>У бастера в 22 году основная поддержка вышла...
7.3.33 релизнулась 18 ноября 2021 года. Проблема в том, что у дебиана слишком большой срок поддержки, а пакеты после заморозки не обновляют. И из коробки, в родных дебиановских репозиториях есть куча софта, поддержку которого забрасывают. Сократи дебиан срок поддерки или же количество пакетов - вопросов к нему бы не было.
>Или как вариант на локалхосте конкретный софт можешь перебрать сам или попросить перебрать на форуме...
Или ставить поверх дебиана абсолютно любой контейнер со снапом/флатпаком/докером/чем угодно
|
|1.37, eugener (ok), 10:35, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Инсталляшку для x86 выпилили.(
Чтобы погонять trixie на старом железе приходится сначала ставить по минимуму bookworm и обновлять.
|
|
|
|2.55, Аноним (54), 12:36, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Инсталляшку для x86 выпилили.(
Насколько сильны ваши навыки некромантии? За такой срок, то конденсатор выйдет из строя, то ещё что нибудь сгорит, то диск побъётся.
|
|
|
|3.69, Аноним (73), 14:03, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня даже разгон со 100 на 133 ИЦ-туалатина материнская плата держит... умели же делать, не то что во времена П4...
И да, использую на обрезке П3 диван-2 (дебиан-9)... Дистры семейства 12-дебиана тяжеловаты. В репе 12 дебиана есть актуальный 128 фаерфокс, а вот на 9-дебиане только 115 работает...
|