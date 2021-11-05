План заморозки пакетной базы Debian 13

2.15 , Аноним ( 15 ), 09:31, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну, удачки с этим) Если что, ты ехидно "желаешь удачки" одному из дву тсамых старых дистров.

3.30 , Аноним ( 14 ), 10:18, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Slackware тоже не ребенок И что это делает его хорошим кандидатом Адаптирова... 4.50 , Аноним ( 15 ), 12:05, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Slackware тоже не "ребенок". И что это делает его хорошим кандидатом? Адаптироваться и развиваться как-то нужно, иначе так бы и жили в каменном веке. Да, делает. Тот факт, что Debian пережил кучу дистров как раз и говорит о том, что у него жизнеспособная стратегия. А "адаптирующихся и развивающихся" были и есть сотни - подыхали, подыхают и будут подыхать.

5.58 , Аноним ( 54 ), 12:52, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А "адаптирующихся и развивающихся" были и есть сотни - подыхали, подыхают и будут подыхать Они подыхают не потому, что развивались. Дебиан был одним из первых, и прочно занял эту нишу. В той же убунте до сих пор от деб пакетов уходя, хотя сколько лет прошло с первых попыток. За это время некоторые дистры успели возникнуть и исчезнуть.

6.64 , Аноним ( 15 ), 13:22, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Они подыхают не потому, что развивались. Правильно: не потому, что развивались, а потому, что развитие было в тупиковом направлении.

7.65 , Аноним ( 54 ), 13:29, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как определить тупиковость направления? Огромную нишу потерять сложно, даже если стараться, процесс будет идти годами, за счёт инерции

8.73 , Аноним ( 73 ), 14:23, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Кто попал в тупик, тот издох Если не издох, то значит еще не тупик ... 5.66 , ProfessorNavigator ( ok ), 13:34, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Нет, это говорит лишь о том, что у него была жизнеспособная стратегия на момент ... 6.71 , Аноним ( 54 ), 14:09, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Как "ОС для серверов" Дебиан действительно хорош Но докер нужно будет ставить не из родных реп, а из докеровских. И уже в докере запускать нужный софт.

>Мы вроде не бессмертные эльфы, жизнь на самом деле достаточно короткая Были бы релизы со сроком поддержки не в 10 лет, а в 100 или 1000. Зачем торопится? В 90-ые жили с софтом из 90-ых, вот и в 20-ые можно жить с софтом из 90-ых.

4.75 , Аноним ( 12 ), 14:35, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Slackware тоже не "ребенок". И что это делает его хорошим кандидатом? Адаптироваться и развиваться как-то нужно, иначе так бы и жили в каменном веке. Slackware заброшена?

Можно скачать актуальную версию?

Можно поставить на сервер, чтобы был свежий софт?

2.17 , Аноним ( 12 ), 09:37, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Блендер и Гим пусть патчат в Убунте.

3.36 , Аноним ( 14 ), 10:30, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Те пакеты, что я тут написал - лишь пример для иллюстрации проблемы. там счет на сотни, если не тысячи идет. А под угрозой такого "выпила" может оказать вообщем любой софт.

2.25 , Аноним ( 25 ), 10:08, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Вместо того, чтобы поддерживать тестинг в работоспособном состоянии и иметь там живых пользователей Testing в Debian существует _только_ для разработки stable. Он не предназначен и не будет предназначен для повседневного пользования _никогда_. Об этом разработчики Debian прямо говорят.

Хочешь пользоваться testing – пользуйся, но не жалуйся.

3.31 , Аноним ( 14 ), 10:22, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Во-во. Я же и говорю "удачки". Если бы делалось для людей, срок бы тестов был меньше, а результат лучше.

4.45 , Аноним ( 73 ), 11:06, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – тестинг для тестеров, внезапно

5.49 , Аноним ( 14 ), 11:55, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Правильнр, накой тестить блендер, выпилил и дело в шляпе)

4.57 , Аноним ( 57 ), 12:48, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для каких людей? )

2.41 , freehck ( ok ), 10:49, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > тестинг в работоспособном состоянии и иметь там живых пользователей Странная предъява, если вспомнить о том, что тестинг предназначен для подготовки релиза, а не для пользователей. Ставите тестинг -- значит участвуете в разработке дистрибутива, и должны иметь хотя бы минимальную квалификацию администратора системы. Если вы не можете или не хотите разгребать проблемы зависимостей, иногда роллбэкать проблемные пакеты и пинить их -- то нечего туда и соваться.

2.51 , Bottle ( ? ), 12:12, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Странно от тестинга просить стабильности.

2.56 , Аноним ( 54 ), 12:44, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать А у них хоть что-то в работоспособном состоянии имеется У некоторых пакетов рел...