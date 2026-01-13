Выпуск дистрибутива ArchBang Linux 1001

|
|1.1, Жироватт (ok), 11:14, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Быстро ли превращается в ванильный арч?
Нет, не так - много там реальных изменений по сравнению с рачем? Или только предустановленный набор софта и запись в файле?
|2.2, Аноним (2), 11:21, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
по-моему это для тех, кто не осилил установить этот ГэнгБэнг на ванильный Арч.
|2.6, stuzer (ok), 11:30, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
если лень разбираться с кстановкой ванильного, то всегде можно поставить индевор с нодесктоп редакцией и накрутить что тебе надо с минимумом мусора
|3.19, Аноним (19), 13:44, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Для тех, кому лень, Arch вообще противопоказан. А для остальных, из коробки, есть archinstall, с помощью которога рач раскатывается за пару минут.
|2.7, Аноним (7), 11:39, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Очередной дистрибутив от Васяна.
Сначала он был i3, потом внезапно на Xfce,
Теперь Openbox.
Что еще стрельнет челу, по настроению. И да софт вроде iwctl, nmcli и подобный постоянно меняется).
Какие еще гениальные нововведения он введет.
|1.3, Аноним (3), 11:24, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
типо у арчлинукс школьного было им мало бэнга и решили отдельный дрист сделать?
|1.4, stuzer (ok), 11:29, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
что то их мотыляет постоянно, когда то плотно сидели на опенбоксе, потом еще на чем то, теперь на labwc
|3.22, Аноним (-), 14:07, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если целиком переводить не разделяя Crunchbang, Яндекс переводчик переводит Хрустящий удар. Другой переводчик слово Crunchbang не раздельно не переводит.
|3.31, Аноним (30), 16:42, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Бузенлеебс. Кстати как там, все еще на gtk2?)
Ну тоесть, эмм, lxde.
Но видимо не мое дело.
|1.10, Аноним (-), 12:05, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> ArchBang Linux 1001
Это название отлично бы смотрелось на китайском картридже для денди.
Хотя пользы от него наверняка было бы больше, чем от сего поделия))
|2.28, Аноним (28), 15:55, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У иксового Openbox, среди вейландовых композиторов, кроме labwc других аналогов нет. Так что всё предсказуемо.
|1.35, Аноним (35), 19:06, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
легковесного
размер iso-образа 1.4 ГБ
смесь опенбокса и xfce
ну такое себе
|1.36, Аноним (36), 19:30, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> непрерывный цикл выпуска обновлений
Т.е. об каком-то использовании не идёт речи.
|