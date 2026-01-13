Выпуск дистрибутива ArchBang Linux 1001

Представлен релиз легковесного Linux-дистрибутива ArchBang 1001, основанного на наработках Arch Linux и предоставляющего интерфейс пользователя на базе композитного менеджера Labwc. Дистрибутив предлагает непрерывный цикл выпуска обновлений, позволяющий всегда работать с самыми последними версиями программ из репозиториев Arch Linux. Размер iso-образа 1.4 ГБ.

В новой версии осуществлён переход на композитный менеджер Labwc, использующий протокол Wayland и близкий по возможностям к оконному менеджеру Openbox, который изначально использовался в ArchBang. Меню приложений dmenu заменено на wmenu, поддерживающее Wayland. Для запуска X11-приложений в состав включён XWayland. Из изменений также отмечается перевод инсталлятора на работу в полноэкранном режиме, добавление апплета для настройки подключения к сети при помощи NetworkManager и переработка темы оформления.