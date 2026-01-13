The OpenNET Project / Index page

Выпуск дистрибутива ArchBang Linux 1001

13.01.2026 11:04

Представлен релиз легковесного Linux-дистрибутива ArchBang 1001, основанного на наработках Arch Linux и предоставляющего интерфейс пользователя на базе композитного менеджера Labwc. Дистрибутив предлагает непрерывный цикл выпуска обновлений, позволяющий всегда работать с самыми последними версиями программ из репозиториев Arch Linux. Размер iso-образа 1.4 ГБ.

В новой версии осуществлён переход на композитный менеджер Labwc, использующий протокол Wayland и близкий по возможностям к оконному менеджеру Openbox, который изначально использовался в ArchBang. Меню приложений dmenu заменено на wmenu, поддерживающее Wayland. Для запуска X11-приложений в состав включён XWayland. Из изменений также отмечается перевод инсталлятора на работу в полноэкранном режиме, добавление апплета для настройки подключения к сети при помощи NetworkManager и переработка темы оформления.



  • 1.1, Жироватт (ok), 11:14, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Быстро ли превращается в ванильный арч?
    Нет, не так - много там реальных изменений по сравнению с рачем? Или только предустановленный набор софта и запись в файле?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:21, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    по-моему это для тех, кто не осилил установить этот ГэнгБэнг на ванильный Арч.
     
  • 2.6, stuzer (ok), 11:30, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    если лень разбираться с кстановкой ванильного, то всегде можно поставить индевор с нодесктоп редакцией и накрутить что тебе надо с минимумом мусора
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:44, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Для тех, кому лень, Arch вообще противопоказан. А для остальных, из коробки, есть archinstall, с помощью которога рач раскатывается за пару минут.
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:39, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Очередной дистрибутив от Васяна.
    Сначала он был i3, потом внезапно на Xfce,
    Теперь Openbox.
    Что еще стрельнет челу, по настроению. И да софт вроде iwctl, nmcli и подобный постоянно меняется).
    Какие еще гениальные нововведения он введет.
     
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:24, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    типо у арчлинукс школьного было им мало бэнга и решили отдельный дрист сделать?
     

  • 1.4, stuzer (ok), 11:29, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    что то их мотыляет постоянно, когда то плотно сидели на опенбоксе, потом еще на чем то, теперь на labwc
     
     
  • 2.12, Frestein (ok), 12:31, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну дык labwc вейлендо-замена openbox.
     
  • 1.8, Аноним (-), 11:54, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    crunchbang.org
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:24, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    gangbang.arch
     
     
  • 3.22, Аноним (-), 14:07, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Если целиком переводить не разделяя Crunchbang, Яндекс переводчик переводит Хрустящий удар. Другой переводчик слово Crunchbang не раздельно не переводит.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 15:38, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    crunchbangplusplus.org
     
     
  • 3.31, Аноним (30), 16:42, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Бузенлеебс. Кстати как там, все еще на gtk2?)
    Ну тоесть, эмм, lxde.
    Но видимо не мое дело.
     

  • 1.10, Аноним (-), 12:05, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > ArchBang Linux 1001

    Это название отлично бы смотрелось на китайском картридже для денди.
    Хотя пользы от него наверняка было бы больше, чем от сего поделия))

     
  • 1.16, домашний компьютер (?), 13:31, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    SpankBang знаю, а это я не понимаю что.
     
  • 1.25, name (??), 14:40, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    labwc одобряем, хороший выбор композитора.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 15:55, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У иксового Openbox, среди вейландовых композиторов, кроме labwc других аналогов нет. Так что всё предсказуемо.
     
  • 2.34, Аноним (2), 18:37, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    при живом Раймонде Паулсе так не говори
     

  • 1.32, хрюк (?), 17:06, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Почему не DolinaBand?
     
     
  • 2.33, Шигоринпатриот (?), 18:20, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Генгбэнг с Долиной?
     
     
  • 3.38, локалхост моей кошки (?), 20:34, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В квартире! Под джаз.
     

  • 1.35, Аноним (35), 19:06, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    легковесного

    размер iso-образа 1.4 ГБ

    смесь опенбокса и xfce

    ну такое себе

     
  • 1.36, Аноним (36), 19:30, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > непрерывный цикл выпуска обновлений

    Т.е. об каком-то использовании не идёт речи.

     
  • 1.37, mos87 (ok), 19:57, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    ну это вглавные.
     

