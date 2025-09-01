Выпуск дистрибутива KaOS 2025.09

Опубликован выпуск KaOS 2025.09, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (4 ГБ). Особенности KaOS: На системах с UEFI для загрузки задействован Systemd-boot.

Для записи ISO-файлов на USB-диски предоставляется интерфейс IsoWriter, поддерживающий проверку корректности записанных образов.

В качестве офисного пакета по умолчанию задействован LibreOffice, собранный с VCL-плагинами kf5 и Qt5, позволяющими использовать родные для KDE и Qt диалоги, кнопки, обрамления окон и виджетов.

Предложен экран приветствия входа в систему Croeso, предоставляющий основные настойки, которые может потребоваться изменить после установки, а также позволяющий установить приложения и посмотреть информацию о дистрибутиве и системе.

По умолчанию задействована файловая система XFS с включённой проверкой целостности (CRC) и отдельным btree-индексом свободных inode (finobt).

Доступна опция для верификации загруженных ISO-файлов по цифровым подписям.

На экране входа в систему, работа которого обеспечивается дисплейным менеджером SDDM, реализована опция запуска в режиме с Wayland. При работе с использованием Wayland задействован композитный менеджер kwin_wayland вместо штатно применяемого Weston.

В инсталляторе (Calamares) в режиме автоматической разбивки дисковых разделов предоставлена возможность выбора ФС (XFS, EXT4, BTRFS и ZFS) без перехода в режим ручной разбивки.

В звуковой библиотеке Phonon, которая используется для работы со звуковыми устройствами в KDE, по умолчанию задействован бэкенд phonon-mpv, поддерживающий Qt 6 (старый бэкенд на базе VLC пока не портирован на Qt6). В новой версии: Компоненты рабочего стола обновлены до Qt 6.9.2, KDE Frameworks 6.18.0, KDE Plasma 6.4.5 и KDE Gear 25.08.1. Переделана тема оформления KaOS Plasma Midna, предложен новый набор пиктограмм, изменено оформление заставки и экрана входа в систему. Изменено декорирование окон. Задействована новая цветовая схема.





Переписан интерфейс для установки дополнительных программ KCP (KaOS Community Packages). Около 370 репозиториев пакетов для KCP перенесены в сервис совместной разработки Codeberg.

Добавлена начальная поддержка использования Plasma-login-manager вместо менеджера входа SDDM. В будущем SDDM решено заменить на Plasma-login-manager.

Переписана утилита IsoImageWriter, которая теперь не только может записывать ISO-образы на USB-накопители, но и загружать ISO-образы разных дистрибутивов.

Из репозитория удалены пакеты KDE Frameworks, завязанные на Qt5. Библиотеки Qt5 начиная с июньского обновления исключены из базовой поставки, но продолжают быть доступны для установки из репозиториев.

Обновлены версии пакетов: ядро Linux 6.16, Libxml2 2.14.6, Git 2.51, KBD 2.9.0, OpenCV 4.12.0, OpenEXR 3.4.0, Proj 9.7.0, Poppler 25.09.0, Gstreamer 1.26.6, Pipewire 1.4.8, systemd 254.27, ZFS 2.3.4, Meson 1.9.1, OpenSSL 3.5.3, Bash 5.3, Protobuf 32.1 и Mesa 25.2.3.

В инсталляторе Calamares прекращено использование браузера для формирования страницы приветствия входа в систему. Для вывода информации теперь задействован компонент на базе QML Drawer.

Добавлен пакет Typst (система вёрстки и набора текста, развиваемая как альтернатива LaTeX, но предлагающая простой и наглядный синтаксис в стиле MediaWiki и MarkDown).

Добавлен пакет Plasma Bigscreen (интерфейс на основе технологий KDE для мультимедийных устройств и телевизоров).

Добавлен пакет Hydrogen (драм-машина для создания ритмичной музыки).



