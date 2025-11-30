Доступен дистрибутив EndeavourOS 25.11

|
1.1, Аноним (1), 12:12, 30/11/2025
Valve тоже выбрала для своего SteamOS именно KDE Arch Linux! Хотя был опыт с Gnome Debian...
3.3, Аноним (-), 12:24, 30/11/2025
А мне нравится IceWM. И что тут такого? В этом и прелесть Linux/*BSD — рабочий стол не закреплён намертво, как в macOS или Windows, и каждый может выбрать то, что ему по душе.
4.8, d (??), 13:13, 30/11/2025
эпоха dos плюс windows 3.11 в мире линуха
до win 95 даже не доросли, не говоря о NT
5.25, Аноним (25), 15:04, 30/11/2025
У Windows рост какой-то "отрицательный". Как у Бенджамина Баттона.
А на DOS я одновременно держал и Norton Commander, и Volkov Commander, и любимый DOS Navigator. И всё это на 486 ПК с 8MB RAM и с 250MB (sic!) винтом. И это прекрасно работало и места не занимало!
6.45, d (??), 16:33, 30/11/2025
отдельно графика, отдельно кернел
не цельная система , как винда
а вот в кернел десктоп добавить линуху слабо и сцыкотно, хотя
6.51, Аноним (51), 16:59, 30/11/2025
Под DOS ты перечислил файловые менеджеры, а были еще shell-ы, вроде Norton Utilities shell.
4.39, Аноним (39), 15:38, 30/11/2025
Какой позор, до чего нынче линуксоиды дошли.
Раньше: - unix - моя универсальная среда программирования, благодаря которой я автоматизирую свои задачи
Сейчас: - в линуксе ОКОШКИ красивее, можно настраивать ТЕМЫ и менять ЗНАЧКИ. А что такое unix?
4.26, Аноним (25), 15:07, 30/11/2025
Xfce4 прекрасный стол. Пользуюсь им лет 10. Но если у них не хватит сил/рук сделать форк GTK, то ему кранты. Посмотрите, что недруги из Редхаты сделали с glycin, и как из-за этого корёжит Xfce. А дальше будет хуже.
8.36, Аноним (25), 15:25, 30/11/2025
Совсем не рядом C намного сложнее, чем Си По сути, другой язык А другому яз... текст свёрнут, показать
9.38, Аноним (19), 15:33, 30/11/2025
Странные вы какие-то слова говорите Вот тут вообще не понятно, как Си в случа... текст свёрнут, показать
4.44, d (??), 16:29, 30/11/2025
крыска все такое манипусенькое , иконочки, кнопачки
заготовка для дрочевого напильника
1.4, iPony128052 (?), 12:29, 30/11/2025
Я реально кучу этих поповских дистрибутивов путаю: endevaouros, mx Linux, zorin, anduinos, nobara, antix...
Всё безликое какое-то.
2.5, Аноним (-), 12:37, 30/11/2025
Antix ты добавил в эту кучу зря. Если зарин действительно не отличается от Ubuntu, кроме кастомной темы оформления и нескучных обоев, то Antix — это полноценный дистр без поттеринговских велосипедов, который работает даже на Pentium II.
3.21, Аноним (21), 14:44, 30/11/2025
Если работает на пентиум 2, то это топчик. Нам, завсегдатаям опеннета, надо брать.
3.34, Аноним (39), 15:14, 30/11/2025
> полноценный дистр без поттеринговских велосипедов
Это что, ценность такая? Вам не все равно, какой внутри инит?
2.13, Аноним (13), 13:44, 30/11/2025
Да вроде в этом и суть EndeavourOS - GUI для установки ARCH с небольшими дополнениями (которые можно в Calamares для установки и не выбирать). Конечно он безликий) Кому-то может и чистый Arch проще установить, но мне, например, это просто надоело делать - настроек EOS из коробки достаточно
Про Nobara и Antix уже отписались в других ответах, если про других:
MX Linux - Antix с более дружелюбным DE и большим количеством софта
Zorin OS и AnduinOS - дистры с закосом под Windows и упрощениями для чайников (не всегда успешными, конечно)
В целом, всё безликое, если видеть в дистрах только ядро Linux, но тогда и любой дистр можно установить и быть счастливым
3.22, Аноним (21), 14:47, 30/11/2025
Надоело арч устанавливать? Тогда установи что-нибудь другое... Аа, ты это и делаешь. Правильно. По хорошему, каждый день нужно что-нибудь новое устанавливать. Дистрибутивов много.
3.33, Аноним (39), 15:13, 30/11/2025
Непонятно, что значит надоело устанавливать? Кажется я с нуля ставил линукс на домашнее железо раз 7 за 25 лет. Вы ставите арч каждый день? А зачем? Это хобби такое?
4.50, Аноним (50), 16:54, 30/11/2025
Ну я лично раз в год минимум ставлю ОС с нуля, просто потому что хочется с нуля начать, либо новый дистрибутив на постоянку попробовать.
Можно смотреть на это как на перестановку мебели или ремонт в комнате. Немного сменить окружение. Можно считать хобби.
3.42, Аноним (50), 16:24, 30/11/2025
Сейчас для установки арча использую cachyos. Минимум мусора своего кладут, все базовые настройки сделаны сразу. Настройки EndeavourOS какие-то неполные, приходилось допиливать. Cachy просто ставлю и пользуюсь.
4.49, Аноним (39), 16:51, 30/11/2025
Вы можете ответить, зачем вы бесконечно ставите линуксы? Они у вас ломаются раз в неделю? Или у вас сто ноутбуков, на которые их надо поставить? Или что?…
5.52, Аноним (50), 17:01, 30/11/2025
Ну хочется нам. Distro-hopping распространенное явление. Не обязательно что-то ломать чтобы пробовать новое.
2.43, Аноним (50), 16:27, 30/11/2025
В целом есть максимум 5 дистрибутивов, остальное - кастомизации под вкус мейнтейнеров. Дебиан, федора, арч - база. И ещё парочка самостоятельных. Остальное - почти всегда просто их кастомизация, либо что-то нишевое для всяких хейтеров systemd.
Ещё immutable варианты есть, в основном на базе fedora.
1.10, 12yoexpert (ok), 13:32, 30/11/2025
когда выбирал между Endeavour и гентой, оттолкнуло, что Endeavour - какой-то ноунейм, и потенциально может в любой момент закрыться, а я уже не в начальной школе, чтобы раз в неделю дистры менять
2.23, Аноним (21), 14:49, 30/11/2025
А в какой ты сейчас школе? В такой, где уже только раз в две недели меняют? Или может быть даже раз в месяц?
2.31, Аноним (31), 15:11, 30/11/2025
Endeavour это ведь просто установщик для Arch, разве нет? По идее, не важно, загнётся ли он, всё ведь всё равно качается из репозиториев Arch
2.14, Аноним (14), 13:46, 30/11/2025
Проблема ковыряться в дровах. В этих инсталлы упрощающие мучения, как при установки, как и при обновлении
3.20, eugener (ok), 14:40, 30/11/2025
Имеются в виду nvidia и broadcom? Или есть ещё какие-то дрова не в ядре, которые приходится ставить дополнительно?
3.29, Аноним (39), 15:09, 30/11/2025
Непонятно, в каких дровах то? Нвидия кажется ставится и обновляется 1 командой, зачем там ковыряться, для чего?
4.37, Аноним (19), 15:28, 30/11/2025
Ну как варик старенький но еще вполне рабочий ноут с дискреткой, но без поддержки prime и вот там нужно поковыряться.
5.40, Аноним (39), 15:41, 30/11/2025
И чего, эндевор это как-то упрощает? Ну напишите скрипт, я не знаю. Че то я сомневаюсь, что там какая-то сложная эвристика, такие же скрипты.
6.48, Аноним (50), 16:45, 30/11/2025
Зачем самому писать скрипты, если есть готовый iso где все эти моменты учтены?
4.47, Аноним (50), 16:44, 30/11/2025
Тебе в nvidia всё равно надо что-то править в чистом арче по инструкции с их же вики. По сути все эти сборки арча это голый арч + все настройки которые указаны в вики. И так практически во всем, не только nvidia.
Bluetooth по умолчанию в арче неполноценный, надо править конфиги и ставить сервисы вручную просто чтобы банальное отображение процента заряда работало. LDAC какой-нить тоже надо вручную ставить.
Все эти мелочи уже настроены адекватно в этих установщиках арча с gui.
2.30, Аноним (30), 15:10, 30/11/2025
зачем тебе левые скрипты, если всё моно настроить вручную. в чём проблема?
2.46, Аноним (50), 16:37, 30/11/2025
archinstall интересно только если ты первый год линуксом пользуешься и хочешь вынужденно узнать за что отвечает каждый файл в /etc/
Потом ты просто ставишь что-то где базовые вещи настроены под актуальное железо и софт.
|