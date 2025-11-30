Доступен дистрибутив EndeavourOS 25.11

2.2 , Алекс ( ?? ), 12:20, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я не Valve, мне больше подошёл Gnome

3.3 , Аноним ( - ), 12:24, 30/11/2025 А мне нравится IceWM. И что тут такого? В этом и прелесть Linux/*BSD — рабочий стол не закреплён намертво, как в macOS или Windows, и каждый может выбрать то, что ему по душе.

4.8 , d ( ?? ), 13:13, 30/11/2025 эпоха dos плюс windows 3.11 в мире линуха

до win 95 даже не доросли, не говоря о NT

5.25 , Аноним ( 25 ), 15:04, 30/11/2025 У Windows рост какой-то "отрицательный". Как у Бенджамина Баттона.

А на DOS я одновременно держал и Norton Commander, и Volkov Commander, и любимый DOS Navigator. И всё это на 486 ПК с 8MB RAM и с 250MB (sic!) винтом. И это прекрасно работало и места не занимало!

6.45 , d ( ?? ), 16:33, 30/11/2025 отдельно графика, отдельно кернел не цельная система , как винда а вот в кернел десктоп добавить линуху слабо и сцыкотно, хотя

6.51 , Аноним ( 51 ), 16:59, 30/11/2025 Под DOS ты перечислил файловые менеджеры, а были еще shell-ы, вроде Norton Utilities shell.

4.39 , Аноним ( 39 ), 15:38, 30/11/2025 Какой позор, до чего нынче линуксоиды дошли.

Раньше: - unix - моя универсальная среда программирования, благодаря которой я автоматизирую свои задачи

Сейчас: - в линуксе ОКОШКИ красивее, можно настраивать ТЕМЫ и менять ЗНАЧКИ. А что такое unix?

3.19 , Аноним ( 19 ), 14:36, 30/11/2025 Xfce - жежь!

4.26 , Аноним ( 25 ), 15:07, 30/11/2025 Xfce4 прекрасный стол. Пользуюсь им лет 10. Но если у них не хватит сил/рук сделать форк GTK, то ему кранты. Посмотрите, что недруги из Редхаты сделали с glycin, и как из-за этого корёжит Xfce. А дальше будет хуже.

5.27 , Аноним ( 19 ), 15:09, 30/11/2025 Хм, а ежели на qt перепереть?

6.32 , Аноним ( 25 ), 15:12, 30/11/2025 Qt - это C++. А в Xfce основной язык Си.

7.35 , Аноним ( 19 ), 15:20, 30/11/2025 Ну там рядом вроде как, объектка конечно.

8.36 , Аноним ( 25 ), 15:25, 30/11/2025 Совсем не рядом C намного сложнее, чем Си По сути, другой язык А другому яз... 9.38 , Аноним ( 19 ), 15:33, 30/11/2025 Странные вы какие-то слова говорите Вот тут вообще не понятно, как Си в случа... 4.44 , d ( ?? ), 16:29, 30/11/2025 крыска все такое манипусенькое , иконочки, кнопачки

заготовка для дрочевого напильника

