The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Доступен дистрибутив EndeavourOS 25.11

30.11.2025 12:07

Представлен выпуск дистрибутива EndeavourOS 25.11 "Mercury", продолжающего развитие проекта Antergos и нацеленного на предоставление возможности без лишних усложнений установить Arch Linux с выбранным рабочим столом. Начинка среды рабочего стола соответствует исходной поставке выбранного проекта. Размер установочного образа 3.4 ГБ (x86_64).

Дистрибутив предлагает простой инсталлятор для установки базового окружения Arch Linux, основанный на инструментарии Calamares. Для установки предлагаются KDE (по умолчанию), Mate, LXQt, Cinnamon, Xfce, GNOME, Budgie, а также мозаичные оконные менеджеры i3, BSPWM и Sway. Ведётся работа по добавлению поддержи оконных менеджеров Qtile и Openbox, рабочих столов UKUI, LXDE и Deepin. Одним из разработчиков проекта развивается собственный оконный менеджер Worm.

В новой версии:

  • Ядро Linux обновлено до версии 6.17.8. Задействован новый выпуск инсталлятора Calamares 25.11.1.9. Обновлены компоненты графического стека: Mesa 25.2.7, xorg-server 21.1.20, Nvidia-utils 580.105.08.
  • Улучшена поддержка систем с видеокартами NVIDIA. В Live-окружение и инсталлятор добавлен пакет nvidia-open с открытыми модулями ядра для GPU NVIDIA. При загрузке ISO-образа теперь автоматически определяется GPU и устанавливается соответствующий ему вариант драйвера (nvidia или nvidia-open).
  • В ISO-образе по умолчанию отключён драйвер broadcom-wl для беспроводных чипов Broadcom из-за того, что он создавал проблемы с другими сетевыми устройствами. При наличии Wi-Fi на базе Broadcom в Live-сеансе теперь выводится всплывающий диалог с предложением активировать драйвер broadcom-wl.
  • В окружении на базе KDE Plasma виртуальная клавиатура Maliit заменена на Qt Virtual Keyboard, а библиотека Libappindicator-gtk3 заменена на Libappindicator.
  • В окружении на базе GNOME из базовой поставки удалено приложение для создания скриншотов Gnome-screenshot.
  • В окружении на базе LXDE конфигуратор Obconf заменён на lxappearance-obconf-gtk3, а файловый менеджер Pacmanfm-gtk3 переименован в pacmanfm. В именах пакетов прекращено использования префиксов gtk3.
  • В окружении на базе оконного менеджера i3 программа Xbacklight заменена на brightnessctl.


  1. Главная ссылка к новости (https://endeavouros.com/news/t...)
  2. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола Budgie 10.9.4
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 25.02
  4. OpenNews: Релиз фреймворка для создания установщиков Calamares 3.3.0
  5. OpenNews: Сообщество продолжило разработку дистрибутива Antergos под новым именем Endeavour OS
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 25.0 и альфа-выпуск атомарной редакции Manjaro Summit
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64349-endeavouros
Ключевые слова: endeavouros, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:12, 30/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Valve тоже выбрала для своего SteamOS именно KDE Arch Linux! Хотя был опыт с Gnome Debian...
     
     
  • 2.2, Алекс (??), 12:20, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не Valve, мне больше подошёл Gnome
     
     
  • 3.3, Аноним (-), 12:24, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А мне нравится IceWM. И что тут такого? В этом и прелесть Linux/*BSD — рабочий стол не закреплён намертво, как в macOS или Windows, и каждый может выбрать то, что ему по душе.
     
     
  • 4.8, d (??), 13:13, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    эпоха dos плюс windows 3.11 в мире линуха
    до win 95 даже не доросли, не говоря о NT
     
     
  • 5.25, Аноним (25), 15:04, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У Windows рост какой-то "отрицательный". Как у Бенджамина Баттона.
    А на DOS я одновременно держал и Norton Commander, и Volkov Commander, и любимый DOS Navigator. И всё это на 486 ПК с 8MB RAM и с 250MB (sic!) винтом. И это прекрасно работало и места не занимало!
     
     
  • 6.45, d (??), 16:33, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отдельно графика, отдельно кернел

    не цельная система , как винда

    а вот в кернел десктоп добавить линуху слабо и сцыкотно, хотя

     
  • 6.51, Аноним (51), 16:59, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под DOS ты перечислил файловые менеджеры, а были еще shell-ы, вроде Norton Utilities shell.
     
  • 4.39, Аноним (39), 15:38, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какой позор, до чего нынче линуксоиды дошли.
    Раньше: - unix - моя универсальная среда программирования, благодаря которой я автоматизирую свои задачи
    Сейчас: - в линуксе ОКОШКИ красивее, можно настраивать ТЕМЫ и менять ЗНАЧКИ. А что такое unix?
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:36, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xfce - жежь!
     
     
  • 4.26, Аноним (25), 15:07, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Xfce4 прекрасный стол. Пользуюсь им лет 10. Но если у них не хватит сил/рук сделать форк GTK, то ему кранты. Посмотрите, что недруги из Редхаты сделали с glycin, и как из-за этого корёжит Xfce. А дальше будет хуже.
     
     
  • 5.27, Аноним (19), 15:09, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, а ежели на qt перепереть?
     
     
  • 6.32, Аноним (25), 15:12, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt - это C++. А в Xfce основной язык Си.
     
     
  • 7.35, Аноним (19), 15:20, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну там рядом вроде как, объектка конечно.
     
     
  • 8.36, Аноним (25), 15:25, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Совсем не рядом C намного сложнее, чем Си По сути, другой язык А другому яз... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.38, Аноним (19), 15:33, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Странные вы какие-то слова говорите Вот тут вообще не понятно, как Си в случа... текст свёрнут, показать
     
  • 4.44, d (??), 16:29, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    крыска все такое манипусенькое , иконочки, кнопачки
    заготовка для дрочевого напильника
     

  • 1.4, iPony128052 (?), 12:29, 30/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я реально кучу этих поповских дистрибутивов путаю: endevaouros, mx Linux, zorin, anduinos, nobara, antix...

    Всё безликое какое-то.

     
     
  • 2.5, Аноним (-), 12:37, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Antix ты добавил в эту кучу зря. Если зарин действительно не отличается от Ubuntu, кроме кастомной темы оформления и нескучных обоев, то Antix — это полноценный дистр без поттеринговских велосипедов, который работает даже на Pentium II.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:10, 30/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.7, Аноним (6), 13:11, 30/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:44, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если работает на пентиум 2, то это топчик. Нам, завсегдатаям опеннета, надо брать.
     
  • 3.34, Аноним (39), 15:14, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > полноценный дистр без поттеринговских велосипедов

    Это что, ценность такая? Вам не все равно, какой внутри инит?

     
  • 2.13, Аноним (13), 13:44, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да вроде в этом и суть EndeavourOS - GUI для установки ARCH с небольшими дополнениями (которые можно в Calamares для установки и не выбирать). Конечно он безликий) Кому-то может и чистый Arch проще установить, но мне, например, это просто надоело делать - настроек EOS из коробки достаточно

    Про Nobara и Antix уже отписались в других ответах, если про других:
    MX Linux - Antix с более дружелюбным DE и большим количеством софта
    Zorin OS и AnduinOS - дистры с закосом под Windows и упрощениями для чайников (не всегда успешными, конечно)

    В целом, всё безликое, если видеть в дистрах только ядро Linux, но тогда и любой дистр можно установить и быть счастливым

     
     
  • 3.18, Пользователь4MLinux (?), 14:13, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    EndeavourOS, лучше всех).
     
  • 3.22, Аноним (21), 14:47, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надоело арч устанавливать? Тогда установи что-нибудь другое... Аа, ты это и делаешь. Правильно. По хорошему, каждый день нужно что-нибудь новое устанавливать. Дистрибутивов много.
     
  • 3.33, Аноним (39), 15:13, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Непонятно, что значит надоело устанавливать? Кажется я с нуля ставил линукс на домашнее железо раз 7 за 25 лет. Вы ставите арч каждый день? А зачем? Это хобби такое?
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 16:54, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я лично раз в год минимум ставлю ОС с нуля, просто потому что хочется с нуля начать, либо новый дистрибутив на постоянку попробовать.

    Можно смотреть на это как на перестановку мебели или ремонт в комнате. Немного сменить окружение. Можно считать хобби.

     
  • 3.42, Аноним (50), 16:24, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас для установки арча использую cachyos. Минимум мусора своего кладут, все базовые настройки сделаны сразу. Настройки EndeavourOS какие-то неполные, приходилось допиливать. Cachy просто ставлю и пользуюсь.
     
     
  • 4.49, Аноним (39), 16:51, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы можете ответить, зачем вы бесконечно ставите линуксы? Они у вас ломаются раз в неделю? Или у вас сто ноутбуков, на которые их надо поставить? Или что?…
     
     
  • 5.52, Аноним (50), 17:01, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хочется нам. Distro-hopping распространенное явление. Не обязательно что-то ломать чтобы пробовать новое.
     
  • 2.43, Аноним (50), 16:27, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В целом есть максимум 5 дистрибутивов, остальное - кастомизации под вкус мейнтейнеров. Дебиан, федора, арч - база. И ещё парочка самостоятельных. Остальное - почти всегда просто их кастомизация, либо что-то нишевое для всяких хейтеров systemd.

    Ещё immutable варианты есть, в основном на базе fedora.

     

  • 1.9, Аноним (9), 13:14, 30/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а у него свои репы, и на арч настроен напрямую?
     
  • 1.10, 12yoexpert (ok), 13:32, 30/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда выбирал между Endeavour и гентой, оттолкнуло, что Endeavour - какой-то ноунейм, и потенциально может в любой момент закрыться, а я уже не в начальной школе, чтобы раз в неделю дистры менять
     
     
  • 2.12, Аноним (39), 13:43, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Звучит как «выбирал между Киа Рио и экскаватором».
     
  • 2.23, Аноним (21), 14:49, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в какой ты сейчас школе? В такой, где уже только раз в две недели меняют? Или может быть даже раз в месяц?
     
  • 2.31, Аноним (31), 15:11, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Endeavour это ведь просто установщик для Arch, разве нет? По идее, не важно, загнётся ли он, всё ведь всё равно качается из репозиториев Arch
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:41, 30/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Просто поставте арч через archinstall, в чем проблема?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:46, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема ковыряться в дровах. В этих инсталлы упрощающие мучения, как при установки, как и при обновлении
     
     
  • 3.20, eugener (ok), 14:40, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имеются в виду nvidia и broadcom? Или есть ещё какие-то дрова не в ядре, которые приходится ставить дополнительно?
     
  • 3.29, Аноним (39), 15:09, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Непонятно, в каких дровах то? Нвидия кажется ставится и обновляется 1 командой, зачем там ковыряться, для чего?
     
     
  • 4.37, Аноним (19), 15:28, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как варик старенький но еще вполне рабочий ноут с дискреткой, но без поддержки prime и вот там нужно поковыряться.
     
     
  • 5.40, Аноним (39), 15:41, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И чего, эндевор это как-то упрощает? Ну напишите скрипт, я не знаю. Че то я сомневаюсь, что там какая-то сложная эвристика, такие же скрипты.
     
     
  • 6.48, Аноним (50), 16:45, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем самому писать скрипты, если есть готовый iso где все эти моменты учтены?
     
  • 4.47, Аноним (50), 16:44, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе в nvidia всё равно надо что-то править в чистом арче по инструкции с их же вики. По сути все эти сборки арча это голый арч + все настройки которые указаны в вики. И так практически во всем, не только nvidia.

    Bluetooth по умолчанию в арче неполноценный, надо править конфиги и ставить сервисы вручную просто чтобы банальное отображение процента заряда работало. LDAC какой-нить тоже надо вручную ставить.

    Все эти мелочи уже настроены адекватно в этих установщиках арча с gui.

     
  • 2.30, Аноним (30), 15:10, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем тебе левые скрипты, если всё моно настроить вручную. в чём проблема?
     
  • 2.46, Аноним (50), 16:37, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    archinstall интересно только если ты первый год линуксом пользуешься и хочешь вынужденно узнать за что отвечает каждый файл в /etc/

    Потом ты просто ставишь что-то где базовые вещи настроены под актуальное железо и софт.

     

  • 1.41, Пишу с 4 пня (?), 15:49, 30/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По сути это рачь для ленивых.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру