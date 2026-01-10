На выставке CES 2026 продемонстрирован прототип VLC 4.0 с поддержкой видеокодека AV2

|
|1.1, Аноним (1), 09:31, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Типовой ноутбук без аппаратной поддержки ускорения ( макбук скорее всего прошка ). Дада )))
|2.2, Аноним (2), 09:38, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Можете назвать ноут , даже "не типовой" , в котором есть аппаратная поддержка AV2 (о котором и идёт речь) ?
|3.29, Аноним (29), 12:06, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> ноут , даже "не типовой"
Не совсем ноут... Вот у меня есть PSP, очень удобный плеер (и не только) в дороге, кто-нибудь может подсказать, что лучше выбрать: AV1 или AV2 для энкодинга? ... :))))))
|2.4, Аноним (4), 09:41, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Тут выкладывали пруфы про фаундашен, там радетели за опенсорс картинки тоже на Мак редактировали.
|2.38, Аноним (38), 13:50, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Я даже еще AV1 не оценил. 5 лет назад Netflix и Youtube вроде как анонсировали переход на AV1, но те же нетфликсовские WEB-DL'ки, которые выкладывают на трекерах, нифига не AV1... Так что пока прогресс идет мимо меня. Может я делаю что-то не так? Где AV1?
|3.49, Александр Силиванов (?), 15:41, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Потому что av1 видео в мусорку только выкинуть можно, так как оно хуже 265,264 равок. Поэтому никто не релизит в нём. И это во всех онлайн кинотеатрах так где битрейт экономят максимально с этим кодеком, думая что 200 мегабайт для 1080р серии нормально.
|4.50, Аноним (50), 16:06, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Потому что av1 видео в мусорку только выкинуть можно, так как оно хуже 265,264 равок.
А есть реальные пруфы?
> Поэтому никто не релизит в нём.
Думаю, не поэтому. В чем привыкли деды, в том и релизят, скорее всего.
> И это во всех онлайн кинотеатрах так где битрейт экономят максимально с этим кодеком, думая что 200 мегабайт для 1080р серии нормально.
Онлайн-кинотеатры это вообще помойка... Наводнили этих WEB-DL'ек с мыльным кинцом и весом в 5 ГБ. При этом все меньше кинца выходит на блюриках, про сериалы вообще молчу. Что барин на лопате выложил, то и изволь отведать. На Amazon вроде пока нормальный битрейт, да и тот же Netflix еще ничего, Apple там есть. Но во многих других онлайн-платформах, включая практически все наши, битрейт никакой.
|1.3, Аноним (4), 09:38, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Очередной макосятник с Огнелисом. Некедо-азработчики презирают Кеды и Чром, а также лабу финиша.
|2.20, Аноним (2), 11:10, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
AOMedia на гите выкладывают - бери и тестируй . Плеер то пока ночнушка .
|2.14, Аноним (14), 11:00, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Вопрос в том, насколько оно мыльное. Если никаких улучшений так и не наметилось, то спасибо не надо. Впрочем, если артефачить как av1 не будет, это уже победа. Но это всё равно только низкокачественный контент, телефонный кодек. А значит, должно воспроизводиться на телефонах хоть как-то и не лагать.
|1.11, Аноним (11), 10:57, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Это бесполезно. AV1 у меня кодируется на процессоре FFMPEGом со скоростью 1 кадр в минуту. С такой скоростью кодирования нужность AV1 сомнительна, учитывая то, что h265 кодируется на 3 порядка быстрее. А патенты ... в нормальных странах патентов вообще не существует, в чуть менее нормальных - они существуют только на бумаге и на них забить можно.
|2.16, Аноним (16), 11:03, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>что h265 кодируется на 3 порядка быстрее
А что не в 300 порядков быстрее? Раз уж начал врать так еще внушительней бы цифры придумывал.
|3.24, Аноним (24), 11:52, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Семпл, для того, чтобы были равные условия, сначала был перегнан в y4m, весящий 8M
y4m -> libaom-av1 (17K)
user 3m14,413s
y4m -> libx265 (18K)
user 0m1,838s
y4m -> libvpx-vp9 (37K)
user 0m4,622s
y4m -> opv (1,6M, сначала через oapv_app_enc, потом в матрёшку, время только для oapv_app_enc)
user 0m0,530s
y4m -> magicyuv (1,8M, но это не всё видео, на всём видео magicyuv меньше на 200 килобайт при размере обоих результатов около 300 мегабайт, целый файл в y4m - около 2 гигов)
user 0m0,170s
|2.17, Аноним (14), 11:05, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Там твикается. Libaom лучшее качество в пересчёте на битрейт, но артефачит люто и задирает битрейт в небеса чуть что. Кодируй лучше в h266. У тебя будет 1 кадр в час, но результат больше устроит. У h265 нет нормальных кодеков. Самое доступное это проприетарный референс кодер, но он не про производительность и только под венду.
|2.23, Скрудж (?), 11:43, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
AV нужен корпоратам, когда видео 1 раз кодируется (не быстро), а потом миллиарды раз декодируется (быстро)
|2.26, Я (??), 11:59, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
в реальности производитель твоей железки на отчисления за хаэувиси забить не может. до той степени что после недавнего повышения отчислений крупные ноутбукоделы аппаратно повыключали коддирование на встроенном видеочипе если вдобавок есть дискретный потому что это считается как разные устройства и за каждый такой чип они платят не один раз а каждый год.. драствуйте.
|3.30, Аноним (24), 12:07, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Не аппаратно, а на уровне ACPI-таблицы, которую читает драйвер карты. Linux is unaffected.
|2.36, Аноним (46), 13:45, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>А патенты ... в нормальных странах патентов вообще не существует, в чуть менее нормальных - они существуют только на бумаге и на них забить можно.
Эталонный чудак.
|1.12, Аноним (16), 11:00, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Скорей бы релиз VLC 4.0. Хочется посмотреть на чем так долго работали.
AV2 - удачи этому кодеку. Надеюсь он еще сильнее потеснит поделия мпег-ла.
|1.15, Аноним (11), 11:01, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
И ещё. Я тут протестировал Advanced Professional Video (lossless-кодек) ... оно как оказалось жмёт хуже, чем MagicYUV (lossless-кодок родом из нулевых), и тоже на несколько порядков медленнее. И пользоваться неудобно - кодера APV в FFMPEG нет, приходится на диск дампить y2m, и потом из него кодить, в то время как MagicYUV FFMPEG поддерживает и кодирование и декодирование.
|3.25, Аноним (24), 11:55, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
У меня в дебиане в ffmpeg есть только декодер, а энкодить - отказывается. Пердолиться с пересборкой ffmpeg ради проверки не буду.
|4.34, Аноним (16), 13:36, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>У меня в дебиане в ffmpeg есть только декодер
Так взял бы дебин вообще 6й какойнибуть и гордо заявлял что в ффмпег и декодера нет.
|1.22, Аноним (22), 11:35, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Скажите, если есть поддержка av1 в проце и видео карте, то видео на youtube не должны лагать и нагружать комп?
И когда там релиз vlc 4?
|2.27, Я (??), 12:03, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
релиз влц 4 всегда в будущем.
если браузер тоже поддерживает аппаратное декодирование ав1 хардварно ускоренное твоими железками то как минимум оно должно меньше нагружать ядра цепеу, на практике браузер не всегда включает аппаратное декодирование по умолчанию а иногда и вовсе не поддерживает его.
|1.28, Аноним (29), 12:04, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> для смены формата AV1
Не слишком ли часто начинают форматы меняться? Бегут к трёхнедельному циклу?
|1.41, Аноним (41), 14:23, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
объясните, зачем *это*, когда есть божественный mpv или надстройки над ним
|1.45, Аноним (45), 14:47, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
У меня несколько вопросов:
1. CES, это Выставка потребительской электроники. Там обычно холодильники и микроволновые печи. Компьютеры тоже были, но потом появился EGS, и выставки разделились на чисто айтишную и чисто про бытоую технику.
Откуда на CES в таком случае - VLC? Или намечаетя новый формат оптических дисктов с новым видеоформатом?
2. CES разве проводят не в марте?
|