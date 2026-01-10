На выставке CES 2026 продемонстрирован прототип VLC 4.0 с поддержкой видеокодека AV2

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:38, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – Можете назвать ноут , даже "не типовой" , в котором есть аппаратная поддержка AV2 (о котором и идёт речь) ?

3.29 , Аноним ( 29 ), 12:06, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ноут , даже "не типовой" Не совсем ноут... Вот у меня есть PSP, очень удобный плеер (и не только) в дороге, кто-нибудь может подсказать, что лучше выбрать: AV1 или AV2 для энкодинга? ... :))))))

4.46 , Аноним ( 46 ), 14:50, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так её поддержку прекратили в 2014, а AV1 опубликовали в 2018.

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:41, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тут выкладывали пруфы про фаундашен, там радетели за опенсорс картинки тоже на Мак редактировали.

2.6 , iPony128052 ( ? ), 10:11, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да

2.38 , Аноним ( 38 ), 13:50, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Я даже еще AV1 не оценил. 5 лет назад Netflix и Youtube вроде как анонсировали переход на AV1, но те же нетфликсовские WEB-DL'ки, которые выкладывают на трекерах, нифига не AV1... Так что пока прогресс идет мимо меня. Может я делаю что-то не так? Где AV1?

3.40 , Аноним ( 46 ), 14:13, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Где AV1? https://www.youtube.com

https://music.youtube.com

3.49 , Александр Силиванов ( ? ), 15:41, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Потому что av1 видео в мусорку только выкинуть можно, так как оно хуже 265,264 равок. Поэтому никто не релизит в нём. И это во всех онлайн кинотеатрах так где битрейт экономят максимально с этим кодеком, думая что 200 мегабайт для 1080р серии нормально.

4.50 , Аноним ( 50 ), 16:06, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Потому что av1 видео в мусорку только выкинуть можно, так как оно хуже 265,264 равок. А есть реальные пруфы? > Поэтому никто не релизит в нём. Думаю, не поэтому. В чем привыкли деды, в том и релизят, скорее всего. > И это во всех онлайн кинотеатрах так где битрейт экономят максимально с этим кодеком, думая что 200 мегабайт для 1080р серии нормально. Онлайн-кинотеатры это вообще помойка... Наводнили этих WEB-DL'ек с мыльным кинцом и весом в 5 ГБ. При этом все меньше кинца выходит на блюриках, про сериалы вообще молчу. Что барин на лопате выложил, то и изволь отведать. На Amazon вроде пока нормальный битрейт, да и тот же Netflix еще ничего, Apple там есть. Но во многих других онлайн-платформах, включая практически все наши, битрейт никакой.

5.53 , Аноним ( 4 ), 17:11, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кинопоиск ру попробуйте.

