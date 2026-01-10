The OpenNET Project / Index page

На выставке CES 2026 продемонстрирован прототип VLC 4.0 с поддержкой видеокодека AV2

10.01.2026 09:16

Разработчики проекта VideoLAN продемонстрировали на выставке CES 2026 предварительную сборку видеопроигрывателя VLC 4, в которой представлена поддержка формата кодирования видео AV2. Воспроизведение в VLC видео в формате AV2 с уровнем качества 1080p продемонстировано на типовом ноутбуке без аппаратной поддержки ускорения декодирования видео. Дата публикации релиза VLC 4.0 пока не называется, протестировать будущий выпуск можно через пересборку master-ветки из Git-репозитория.

Кодек AV2 не требует лицензионных отчислений и развивается альянсом Open Media (AOMedia) для смены формата AV1. Особенности AV2: оптимизация для применения в потоковом вещании; улучшенное предсказание межкадровых изменений; значительное улучшение по сравнению с AV1 производительности операций сжатия; расширенная поддержка возможностей для виртуальной и дополненной реальности; поддержка более широкого диапазона визуального качества; возможность одновременной доставки нескольких видео в рамках одного видеопотока с поддержкой их раздельного отображения на экране; дополнительные фильтры для подавления шумов, уменьшения артефактов от сжатия и сохранения детализации.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64581-vlc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:31, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Типовой ноутбук без аппаратной поддержки ускорения ( макбук скорее всего прошка ). Дада )))
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:38, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Можете назвать ноут , даже "не типовой" , в котором есть аппаратная поддержка AV2 (о котором и идёт речь) ?
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 12:06, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ноут , даже "не типовой"

    Не совсем ноут... Вот у меня есть PSP, очень удобный плеер (и не только) в дороге, кто-нибудь может подсказать, что лучше выбрать: AV1 или AV2 для энкодинга? ... :))))))

     
     
  • 4.46, Аноним (46), 14:50, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так её поддержку прекратили в 2014, а AV1 опубликовали в 2018.
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:41, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут выкладывали пруфы про фаундашен, там радетели за опенсорс картинки тоже на Мак редактировали.
     
  • 2.6, iPony128052 (?), 10:11, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да
     
  • 2.38, Аноним (38), 13:50, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я даже еще AV1 не оценил. 5 лет назад Netflix и Youtube вроде как анонсировали переход на AV1, но те же нетфликсовские WEB-DL'ки, которые выкладывают на трекерах, нифига не AV1... Так что пока прогресс идет мимо меня. Может я делаю что-то не так? Где AV1?
     
     
  • 3.40, Аноним (46), 14:13, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Где AV1?

    https://www.youtube.com
    https://music.youtube.com

     
  • 3.49, Александр Силиванов (?), 15:41, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что av1 видео в мусорку только выкинуть можно, так как оно хуже 265,264 равок. Поэтому никто не релизит в нём. И это во всех онлайн кинотеатрах так где битрейт экономят максимально с этим кодеком, думая что 200 мегабайт для 1080р серии нормально.
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 16:06, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что av1 видео в мусорку только выкинуть можно, так как оно хуже 265,264 равок.

    А есть реальные пруфы?

    > Поэтому никто не релизит в нём.

    Думаю, не поэтому. В чем привыкли деды, в том и релизят, скорее всего.

    > И это во всех онлайн кинотеатрах так где битрейт экономят максимально с этим кодеком, думая что 200 мегабайт для 1080р серии нормально.

    Онлайн-кинотеатры это вообще помойка... Наводнили этих WEB-DL'ек с мыльным кинцом и весом в 5 ГБ. При этом все меньше кинца выходит на блюриках, про сериалы вообще молчу. Что барин на лопате выложил, то и изволь отведать. На Amazon вроде пока нормальный битрейт, да и тот же Netflix еще ничего, Apple там есть. Но во многих других онлайн-платформах, включая практически все наши, битрейт никакой.

     
     
  • 5.53, Аноним (4), 17:11, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кинопоиск ру попробуйте.
     

  • 1.3, Аноним (4), 09:38, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Очередной макосятник с Огнелисом. Некедо-азработчики презирают Кеды и Чром, а также лабу финиша.
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:48, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    год назад они ИИ встроили успешно, уже доступно для скачивания?
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:22, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот AV2 вроде ещё не вышел. Как они добавили его поддержку??
     
     
  • 2.20, Аноним (2), 11:10, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AOMedia на гите выкладывают - бери и тестируй . Плеер то пока ночнушка .
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:33, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надеюсь, там сохранится поддержка XP.
     
     
  • 2.10, iPony128052 (?), 10:52, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уже пора поддержку Windows 8.1 и старее выкидывать.
    Какой там XP
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:38, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в ffmpeg этого av2 пока не завезли, так что новость мимо
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:00, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вопрос в том, насколько оно мыльное. Если никаких улучшений так и не наметилось, то спасибо не надо. Впрочем, если артефачить как av1 не будет, это уже победа. Но это всё равно только низкокачественный контент, телефонный кодек. А значит, должно воспроизводиться на телефонах хоть как-то и не лагать.
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:57, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это бесполезно. AV1 у меня кодируется на процессоре FFMPEGом со скоростью 1 кадр в минуту. С такой скоростью кодирования нужность AV1 сомнительна, учитывая то, что h265 кодируется на 3 порядка быстрее. А патенты ... в нормальных странах патентов вообще не существует, в чуть менее нормальных - они существуют только на бумаге и на них забить можно.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:03, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >что h265 кодируется на 3 порядка быстрее

    А что не в 300 порядков быстрее? Раз уж начал врать так еще внушительней бы цифры придумывал.

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:52, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Семпл, для того, чтобы были равные условия, сначала был перегнан в y4m, весящий 8M

    y4m -> libaom-av1 (17K)
    user    3m14,413s

    y4m -> libx265 (18K)
    user    0m1,838s

    y4m -> libvpx-vp9 (37K)
    user    0m4,622s

    y4m -> opv (1,6M, сначала через oapv_app_enc, потом в матрёшку, время только для oapv_app_enc)
    user    0m0,530s

    y4m -> magicyuv (1,8M, но это не всё видео, на всём видео magicyuv меньше на 200 килобайт при размере обоих результатов около 300 мегабайт, целый файл в y4m - около 2 гигов)
    user    0m0,170s

     
     
  • 2.17, Аноним (14), 11:05, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там твикается. Libaom лучшее качество в пересчёте на битрейт, но артефачит люто и задирает битрейт в небеса чуть что. Кодируй лучше в h266. У тебя будет 1 кадр в час, но результат больше устроит. У h265 нет нормальных кодеков. Самое доступное это проприетарный референс кодер, но он не про производительность и только под венду.
     
  • 2.23, Скрудж (?), 11:43, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    AV нужен корпоратам, когда видео 1 раз кодируется (не быстро), а потом миллиарды раз декодируется (быстро)
     
  • 2.26, Я (??), 11:59, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в реальности производитель твоей железки на отчисления за хаэувиси забить не может. до той степени что после недавнего повышения отчислений крупные ноутбукоделы аппаратно повыключали коддирование на встроенном видеочипе если вдобавок есть дискретный потому что это считается как разные устройства и за каждый такой чип они платят не один раз а каждый год.. драствуйте.
     
     
  • 3.30, Аноним (24), 12:07, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не аппаратно, а на уровне ACPI-таблицы, которую читает драйвер карты. Linux is unaffected.
     
  • 2.36, Аноним (46), 13:45, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А патенты ... в нормальных странах патентов вообще не существует, в чуть менее нормальных - они существуют только на бумаге и на них забить можно.

    Эталонный чудак.

     

  • 1.12, Аноним (16), 11:00, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Скорей бы релиз VLC 4.0. Хочется посмотреть на чем так долго работали.

    AV2 - удачи этому кодеку. Надеюсь он еще сильнее потеснит поделия мпег-ла.

     
     
  • 2.52, penetrator (?), 17:08, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ищи тут

    https://nightlies.videolan.org/

     

  • 1.15, Аноним (11), 11:01, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И ещё. Я тут протестировал Advanced Professional Video (lossless-кодек) ... оно как оказалось жмёт хуже, чем  MagicYUV (lossless-кодок родом из нулевых), и тоже на несколько порядков медленнее. И пользоваться неудобно - кодера APV в FFMPEG нет, приходится на диск дампить y2m, и потом из него кодить, в то время как MagicYUV FFMPEG поддерживает и кодирование и декодирование.
     
     
  • 2.18, Аноним (14), 11:06, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как там твои эксперименты с mpeg5?
     
  • 2.19, Аноним (16), 11:10, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >кодера APV в FFMPEG нет

    Быстрая проверка тезиса.
    Новость тут же на опеннете, "Реализован кодировщик формата APV".
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63762

    Стоит ли доверять остальной части твоего сообщения? Уверен что нет, скорее всего там того же уровня информация.

     
     
  • 3.25, Аноним (24), 11:55, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У меня в дебиане в ffmpeg есть только декодер, а энкодить - отказывается. Пердолиться с пересборкой ffmpeg ради проверки не буду.
     
     
  • 4.34, Аноним (16), 13:36, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У меня в дебиане в ffmpeg есть только декодер

    Так взял бы дебин вообще 6й какойнибуть и гордо заявлял что в ффмпег и декодера нет.

     

  • 1.21, name (??), 11:28, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Был mpeg, стал mpreg, aomedia победит.
     
  • 1.22, Аноним (22), 11:35, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скажите, если есть поддержка av1 в проце и видео карте, то видео на youtube не должны лагать и нагружать комп?
    И когда там релиз vlc 4?
     
     
  • 2.27, Я (??), 12:03, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    релиз влц 4 всегда в будущем.
    если браузер тоже поддерживает аппаратное декодирование ав1 хардварно ускоренное твоими железками то как минимум оно должно меньше нагружать ядра цепеу, на практике браузер не всегда включает аппаратное декодирование по умолчанию а иногда и вовсе не поддерживает его.
     
  • 2.37, Аноним (46), 13:50, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >если есть поддержка av1 в проце и видео карте, то видео на youtube не должны лагать и нагружать комп?

    Встройка в начальных i3-1215U(mobile) или i3-12100(desktop) может крутить 8k на ютубе.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Quick_Sync_Video

     

  • 1.28, Аноним (29), 12:04, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для смены формата AV1

    Не слишком ли часто начинают форматы меняться? Бегут к трёхнедельному циклу?

     
     
  • 2.31, soarin (ok), 12:44, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    8 лет – не слишком часто
     

  • 1.32, Аноним (32), 13:26, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    h264 - наше всё.
     
  • 1.33, Аноним (33), 13:27, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давайте просто останемся на vp8.
     
     
  • 2.35, Аноним (16), 13:37, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему не мпег2?
     

  • 1.41, Аноним (41), 14:23, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    объясните, зачем *это*, когда есть божественный mpv или надстройки над ним
     

  • 1.45, Аноним (45), 14:47, 10/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня несколько вопросов:

    1. CES, это Выставка потребительской электроники. Там обычно холодильники и микроволновые печи. Компьютеры тоже были, но потом появился EGS, и выставки разделились на чисто айтишную и чисто про бытоую технику.

    Откуда на CES в таком случае - VLC? Или намечаетя новый формат оптических дисктов с новым видеоформатом?

    2. CES разве проводят не в марте?

     
     
  • 2.47, internet explorer (?), 14:53, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Простите, вас в поисковиках забанили?
     
  • 2.48, Аноним (46), 15:01, 10/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Она уже лет 30 проводится в первых числах января, и там сейчас авто-концепты представляют:
    https://en.wikipedia.org/wiki/CES_(trade_show)
     
