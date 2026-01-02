The OpenNET Project / Index page

Выпуск Snoop 1.4.3, OSINT-инструмента для сбора информации о пользователе из открытых источников

02.01.2026 09:32

Опубликован выпуск проекта Snoop 1.4.3, развивающего криминалистический OSINT-инструмент, разыскивающего учётные записи пользователей в публичных данных (разведка на основе открытых источников). Программа анализирует различные сайты, форумы и социальные сети на предмет наличия искомого имени пользователя, т.е. позволяет определить на каких сайтах имеется пользователь с указанным ником. Проект разработан на материалах исследовательской работы в области скрапинга публичных данных. Сборки подготовлены для Linux и Windows.

Код написан на языке Python и распространяется под лицензией, ограничивающей применение только для личного пользования. При этом проект является ответвлением от кодовой базы проекта Sherlock, поставляемой под лицензией MIT (форк был создан из-за невозможности расширить базу сайтов).

Snoop внесён в российский Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с заявленным кодом 26.30.11.16: "Программное Обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий:: No7012 приказ 07.10.2020 No515". На данный момент Snoop выслеживает наличие пользователя на более чем 5 тысячах интернет ресурсах в полной версии и по самым популярным ресурсам в Demo-версии.

За прошедший год с момента последнего релиза было добавлено 160 коммитов. Основные изменения:

  • Поисковая база расширена до более чем 5300 сайтов.
  • Улучшен алгоритм проверки "username" из файла и CLI (инспекция на запрещённые спецсимволы; номера телефонов; детектирование e-mail).
  • В HTML-отчёте алгоритм сортировки списка изменён на более эффективный с проверками и оптимизацией (прирост производительности замечен на больших списках и слабых ПК, кроме того, сортировка стала явно упорядоченной: по эмодзи; локации; алфавиту, исключая имена url).
  • Добавлена экспериментальная поддержка macOS.
  • В GNU/Linux, Termux и macOS процессы не одинаково безопасны: в UNIX-подобных ОС процессы и потоки теперь разделены (хотя многопроцессорность с "защищенным от блокировок методом fork" являлась жизнеспособной и давала высокую производительность, на них нельзя полагаться в общем случае, существуют аналогичные отчёты по неполадкам с официального форума разработчиков Python, на некоторых версиях macOS в Snoop были хаотичные сбои c многопроцессорностью, поэтому для macOS логика быстрых процессов переведена на безопасные, но медленные потоки).
  • CSV-отчёт для русскоязычных пользователей OS Windows теперь генерируется с разделителем полей - ";" (для остальных пользователей разделитель остался - ",", для большей совместимости с Excel кодировка стала "utf-8-sig").
  • Добавлена CLI-заставка и для ОС Windows, работает в редакции 22H2 и выше.
  • В UNIX-подобных ОС в build-версиях Snoop каталог "~/snoop" перемещён и стал скрытым: "~/.snoop" (сделано для того чтобы не захламлять домашний каталог пользователя).
  • Добавлена поддержка Python 3.14, формат справки (опция "-h/--help") адаптирован для обновлённого python 3.14, в HTML-отчёт добавлен год написания аудиотреков.
  • Счётчик сайтов в build-версиях, информирующий о полной версии БД при поиске в CLI, был статичным, стал динамичным.
  • Исправлена проблема с подключением онлайн БД Snoop в некоторых ОС Windows в редакции 10.0.19045.


  Главная ссылка к новости (https://github.com/snooppr/sno...)
Автор новости: Snooppr
Лицензия: CC BY 3.0
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:11, 02/01/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    >искомого имени пользователя

    сразу видно сабж дошколята придумали

     
  • 3, Аноним (3), 11:24, 02/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    А что она на пользователя Аноним@opennet.ru может нарыть за пределами опеннета?
     
  • 4, Аноним (4), 11:37, 02/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Просто новогодний подарок для тов. майора!
     

