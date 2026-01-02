Выпуск Snoop 1.4.3, OSINT-инструмента для сбора информации о пользователе из открытых источников

Опубликован выпуск проекта Snoop 1.4.3, развивающего криминалистический OSINT-инструмент, разыскивающего учётные записи пользователей в публичных данных (разведка на основе открытых источников). Программа анализирует различные сайты, форумы и социальные сети на предмет наличия искомого имени пользователя, т.е. позволяет определить на каких сайтах имеется пользователь с указанным ником. Проект разработан на материалах исследовательской работы в области скрапинга публичных данных. Сборки подготовлены для Linux и Windows. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией, ограничивающей применение только для личного пользования. При этом проект является ответвлением от кодовой базы проекта Sherlock, поставляемой под лицензией MIT (форк был создан из-за невозможности расширить базу сайтов). Snoop внесён в российский Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с заявленным кодом 26.30.11.16: "Программное Обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий:: No7012 приказ 07.10.2020 No515". На данный момент Snoop выслеживает наличие пользователя на более чем 5 тысячах интернет ресурсах в полной версии и по самым популярным ресурсам в Demo-версии. За прошедший год с момента последнего релиза было добавлено 160 коммитов. Основные изменения: Поисковая база расширена до более чем 5300 сайтов.

Улучшен алгоритм проверки "username" из файла и CLI (инспекция на запрещённые спецсимволы; номера телефонов; детектирование e-mail).

В HTML-отчёте алгоритм сортировки списка изменён на более эффективный с проверками и оптимизацией (прирост производительности замечен на больших списках и слабых ПК, кроме того, сортировка стала явно упорядоченной: по эмодзи; локации; алфавиту, исключая имена url).

Добавлена экспериментальная поддержка macOS.

В GNU/Linux, Termux и macOS процессы не одинаково безопасны: в UNIX-подобных ОС процессы и потоки теперь разделены (хотя многопроцессорность с "защищенным от блокировок методом fork" являлась жизнеспособной и давала высокую производительность, на них нельзя полагаться в общем случае, существуют аналогичные отчёты по неполадкам с официального форума разработчиков Python, на некоторых версиях macOS в Snoop были хаотичные сбои c многопроцессорностью, поэтому для macOS логика быстрых процессов переведена на безопасные, но медленные потоки).

CSV-отчёт для русскоязычных пользователей OS Windows теперь генерируется с разделителем полей - ";" (для остальных пользователей разделитель остался - ",", для большей совместимости с Excel кодировка стала "utf-8-sig").

Добавлена CLI-заставка и для ОС Windows, работает в редакции 22H2 и выше.

В UNIX-подобных ОС в build-версиях Snoop каталог "~/snoop" перемещён и стал скрытым: "~/.snoop" (сделано для того чтобы не захламлять домашний каталог пользователя).

Добавлена поддержка Python 3.14, формат справки (опция "-h/--help") адаптирован для обновлённого python 3.14, в HTML-отчёт добавлен год написания аудиотреков.

Счётчик сайтов в build-версиях, информирующий о полной версии БД при поиске в CLI, был статичным, стал динамичным.

Исправлена проблема с подключением онлайн БД Snoop в некоторых ОС Windows в редакции 10.0.19045.



