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Выпуск Snoop 1.4.2, OSINT-инструмента для сбора информации о пользователе из открытых источников

02.01.2025 08:24

Опубликован выпуск проекта Snoop 1.4.2, развивающего криминалистический OSINT-инструмент, разыскивающего учётные записи пользователей в публичных данных (разведка на основе открытых источников). Программа анализирует различные сайты, форумы и социальные сети на предмет наличия искомого имени пользователя, т.е. позволяет определить на каких сайтах имеется пользователь с указанным ником. Проект разработан на материалах исследовательской работы в области скрапинга публичных данных. Сборки подготовлены для Linux и Windows.

Код написан на языке Python и распространяется под лицензией, ограничивающей применение только для личного пользования. При этом проект является ответвлением от кодовой базы проекта Sherlock, поставляемой под лицензией MIT (форк был создан из-за невозможности расширить базу сайтов).

Snoop внесён в российский Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с заявленным кодом 26.30.11.16: "Программное Обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий:: No7012 приказ 07.10.2020 No515". На данный момент Snoop выслеживает наличие пользователя по 4752 интернет ресурсам в полной версии и по самым популярным ресурсам в Demo-версии.

Основные изменения:

  • Поисковая база расширена до 4752 сайтов.
  • Исправлен подсчёт значения "bad_raw" при поиске нескольких "username" из CLI или при запуске с опцией '--userlist/-u'.
  • В версии для Windows проведена оптимизация работы с HTTP-библиотеками, что в некоторых ситуациях ускорило поиск на 20-25%.
  • Повышена эффективность повторных запросов при неудачных попытках соединения.
  • Оптимизирован алгоритм ускорения поиска на слабых одноядерных VPS и мощных многоядерных системах с GNU/Linux. Изменены ограничения верхнего предела утилизации ресурсов CPU при разгоне поиска вручную: для GNU/Linux и Android/Termux — планка поднята, для Windows — планка опущена.
  • Ускорена работа ПО в режиме '--save-page/-S' (поиск и сохранение локальных HTML-страниц).
  • Ускорено безопасное высвобождение ресурсов при прерывании работы на системах с GNU/Linux и Android/Termux (прерывание по Ctrl+c теперь занимает менее 1 секунды).
  • В версии для Android/Termux добавлено оповещение о недоступности диска и предложение автоматически исправить ошибку доступа к каталогу "/storage/emulated/0/snoop/*" (если пользователь пропустил некоторые шаги при установке из исходных текстов).
  • Нижний порог при срабатывании оповещений Bad_raw изменён с 2.5% до 2%.
  • В CLI- и csv- отчёты добавлен "плавающий" параметр bad_zone с местоположениями, в которых чаще всего происходят ошибки соединения.
  • В текстовом отчёте улучшено форматирование столбцов, сделан реверс данных "Адрес | Ресурс" и добавлен параметр "Гео". В html-отчёте улучшена визуализация разбивки по странам. В csv-отчёте столбец "username" заменён на строку "Nick", добавлен параметр отслеживания сайтов со статусом: "завис".
  • Зациклены функции удаления кэша, обновления ПО и проверка БД (при неверном выборе/опечатке происходит не выход из программы, а повторный запрос на ввод с подсказкой).
  • В CLI добавлено оповещение и рекомендация, как исправить/улучшить работу утилиты, если пользователь собрал Snoop из исходного кода, но при сборке не выполнил указанные в документации инструкции (например, если используются устаревшие версии HTTP-библиотек и Python).
  • В блок 'snoop info', секцию 'Recommended pool' и опцию '--version/-v' добавлены расчёты требований к системным ресурсам для нормальной работы ПО.
  • Проведено агрессивное сжатие репозитория. Сохранен полный бэкап истории. Пользователи, обновляющие Snoop из исходного кода, должны повторно выполнить 'git clone'.


  1. Главная ссылка к новости (https://raw.githubusercontent....)
  2. OpenNews: Доступен SELKS 10, дистрибутив для создания систем обнаружения вторжений
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Network Security Toolkit 40
  4. OpenNews: Выпуск системы индексации сетевого трафика Arkime 5.0
  5. OpenNews: Выпуск Snoop 1.4.0, OSINT-инструмента для сбора информации о пользователях из открытых источников
  6. OpenNews: Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
Автор новости: Snooppr
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62501-snoop
Ключевые слова: snoop, osint
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1.3, Аноним (3), 09:52, 02/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    Именно по этому я стараюсь нигде не регаться под одним ником. Проблема решена.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:56, 02/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А там, где необходима регистрация ?
    https://vc.ru/services/1638295
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:16, 02/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь о сайтах где пользователь сам указал свою Ф.И.О.

    А твоя ссылка на взломы медучреждений, онлайн магазинов, банков. Это совсем другое:

    "Чаще всего данные «утекают» из интернет-магазинов и медицинских учреждений, оценили в компании.
    В результате утечек в открытом доступе в той или иной степени находятся личные данные около 90% взрослого населения России
    На кредитные организации пришлось не более 2% утечек.
    количество связанных с Россией утечек данных превысило 290 штук. В результате инцидентов злоумышленники получили доступ к 123 млн адресов электронной почты и 240 млн номеров телефонов. В компании указывали, что чаще всего утечки случались у онлайн-ритейлеров, а по объёму «слитых» данных лидировали банки."

     
     
  • 4.6, Аноним (6), 10:53, 02/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Устраивать цифровой ГУЛАГ и не думать про безопасность данных это лол.
     

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