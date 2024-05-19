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Выпуск дистрибутива Network Security Toolkit 40

19.05.2024 22:09

Представлен релиз Live-дистрибутива NST 40 (Network Security Toolkit), предназначенного для проведения анализа безопасности сети и слежения за её функционированием. Размер загрузочного iso-образа (x86_64) составляет 5 ГБ. Для пользователей Fedora Linux подготовлен специальный репозиторий, дающий возможность установить все созданные в рамках проекта NST наработки в уже установленную систему. Дистрибутив построен на базе Fedora и допускает установку дополнительных пакетов из внешних репозиториев, совместимых с Fedora Linux.

В состав дистрибутива включена большая подборка приложений, имеющих отношение к сетевой безопасности (например: Wireshark, NTop, Nessus, Snort, NMap, Kismet, TcpTrack, Etherape, nsttracroute, Ettercap и т.д.). Для управления процессом проверки безопасности и автоматизации вызова различных утилит подготовлен специальный web-интерфейс, в который также интегрирован web-фронтэнд для сетевого анализатора Wireshark. Графическое окружения дистрибутива базируется на FluxBox.

В новом выпуске:

  • Пакетная база синхронизирована с Fedora 40. Задействовано ядро Linux 6.8.
  • Обновлены до свежих выпусков поставляемые в составе приложения.
  • Расширены возможности web-интерфейса NST WUI.
  • В состав включено приложение Portainer для управления docker-контейнерами.
  • Предоставлена возможность запуска docker-контейнера с Spiderfoot, OSINT-инструментом (разведка на основе открытых источников) для получения дополнительной информации об IP-адресах, доменных именах, email и других данных через анализ более чем 100 открытых источников данных.
  • Добавлена поддержка docker-контейнера с инструментарием Metasploit для разработки и запуска эксплоитов против внешних систем.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/nst/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Network Security Toolkit 38
  3. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2023.3
  5. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 8.1, дистрибутива для тестирования безопасности
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутивов для исследователей безопасности Parrot 6.0 и Gnoppix 24
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61210-nst
Ключевые слова: nst
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