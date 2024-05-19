Выпуск дистрибутива Network Security Toolkit 40

Представлен релиз Live-дистрибутива NST 40 (Network Security Toolkit), предназначенного для проведения анализа безопасности сети и слежения за её функционированием. Размер загрузочного iso-образа (x86_64) составляет 5 ГБ. Для пользователей Fedora Linux подготовлен специальный репозиторий, дающий возможность установить все созданные в рамках проекта NST наработки в уже установленную систему. Дистрибутив построен на базе Fedora и допускает установку дополнительных пакетов из внешних репозиториев, совместимых с Fedora Linux. В состав дистрибутива включена большая подборка приложений, имеющих отношение к сетевой безопасности (например: Wireshark, NTop, Nessus, Snort, NMap, Kismet, TcpTrack, Etherape, nsttracroute, Ettercap и т.д.). Для управления процессом проверки безопасности и автоматизации вызова различных утилит подготовлен специальный web-интерфейс, в который также интегрирован web-фронтэнд для сетевого анализатора Wireshark. Графическое окружения дистрибутива базируется на FluxBox. В новом выпуске: Пакетная база синхронизирована с Fedora 40. Задействовано ядро Linux 6.8.

Обновлены до свежих выпусков поставляемые в составе приложения.

Расширены возможности web-интерфейса NST WUI.

В состав включено приложение Portainer для управления docker-контейнерами.

Предоставлена возможность запуска docker-контейнера с Spiderfoot, OSINT-инструментом (разведка на основе открытых источников) для получения дополнительной информации об IP-адресах, доменных именах, email и других данных через анализ более чем 100 открытых источников данных.

Добавлена поддержка docker-контейнера с инструментарием Metasploit для разработки и запуска эксплоитов против внешних систем.



