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Выпуск дистрибутива Network Security Toolkit 38

26.07.2023 08:51

После года разработки опубликован релиз Live-дистрибутива NST 38 (Network Security Toolkit), предназначенного для проведения анализа безопасности сети и слежения за её функционированием. Размер загрузочного iso-образа (x86_64) составляет 4.8 ГБ. Для пользователей Fedora Linux подготовлен специальный репозиторий, дающий возможность установить все созданные в рамках проекта NST наработки в уже установленную систему. Дистрибутив построен на базе Fedora и допускает установку дополнительных пакетов из внешних репозиториев, совместимых с Fedora Linux.

В состав дистрибутива включена большая подборка приложений, имеющих отношение к сетевой безопасности (например: Wireshark, NTop, Nessus, Snort, NMap, Kismet, TcpTrack, Etherape, nsttracroute, Ettercap и т.д.). Для управления процессом проверки безопасности и автоматизации вызова различных утилит подготовлен специальный web-интерфейс, в который также интегрирован web-фронтэнд для сетевого анализатора Wireshark. Графическое окружения дистрибутива базируется на FluxBox.

В новом выпуске:

  • Пакетная база синхронизирована с Fedora 38. Задействовано ядро Linux 6.3.
  • Обновлены до свежих выпусков поставляемые в составе приложения.
  • Для доступа к сканерам уязвимостей OpenVAS (Open Vulnerability Assessment Scanner) и Greenbone GVM (Greenbone Vulnerability Management) задействован отдельный контейнер на базе docker. До свежего выпуска обновлён пакет Greenbone Community Edition.
  • В интерфейсе для работы с картографическими данными обеспечена визуализация ускорения на треке видеорегистратора.
  • В web-интерфейсе NST WUI расширены возможности сканирования на уровне протокола ARP. Добавлена возможность настройки резолвера, используемого для определения имён найденных хостов.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/nst/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Network Security Toolkit 36
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 5.2 с подборкой программ для проверки безопасности
  4. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 8, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2023.2
  6. OpenNews: Выпуск REMnux 7.0, дистрибутива для анализа вредоносного ПО
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59496-nst
Ключевые слова: nst, linux
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:57, 26/07/2023 [ответить]  
    		• +/
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  • 2, Жироватт (ok), 09:00, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавишь - будет
     

  • 3, Аноним (3), 09:07, 26/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    есть ли инструмент, наглядно визуализирующий таблицу маршрутизации ядра? все эти "ip -d rule show", "ip -d route show table all". А то эта подсистема для меня все равно остается черным ящиком. Например, заметил, что в "ip route" иногда бывают роуты, у которых table какой-то нестандартный, но в "ip rule show" нет никаких правил, которые бы редиректили туда. Так понимаю, такой роут никогда не сработает?
     
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