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Выпуск дистрибутива Network Security Toolkit 36

12.07.2022 08:28

После года разработки опубликован релиз Live-дистрибутива NST 36 (Network Security Toolkit), предназначенного для проведения анализа безопасности сети и мониторинга её функционирования. Размер загрузочного iso-образа (x86_64) составляет 4.1 ГБ. Для пользователей Fedora Linux подготовлен специальный репозиторий, дающий возможность установить все созданные в рамках проекта NST наработки в уже установленную систему. Дистрибутив построен на базе Fedora 36 и допускает установку дополнительных пакетов из внешних репозиториев, совместимых с Fedora Linux.

В состав дистрибутива включена большая подборка приложений, имеющих отношение к сетевой безопасности (например: Wireshark, NTop, Nessus, Snort, NMap, Kismet, TcpTrack, Etherape, nsttracroute, Ettercap и т.д.). Для управления процессом проверки безопасности и автоматизации вызова различных утилит подготовлен специальный web-интерфейс, в который также интегрирован web-фронтэнд для сетевого анализатора Wireshark. Графическое окружения дистрибутива базируется на FluxBox.

В новом выпуске:

  • Пакетная база синхронизирована с Fedora 36. Задействовано ядро Linux 5.18. Обновлены до свежих выпусков поставляемые в составе приложения.
  • Переработан доступ к сканерам уязвимостей OpenVAS (Open Vulnerability Assessment Scanner) и Greenbone GVM (Greenbone Vulnerability Management), которые теперь запускаются в отдельном контейнере на базе podman.
  • В web-интерфейсе NST WUI убрана устаревшая боковая панель с навигационным меню.
  • В web-интерфейсе для сканирования ARP добавлен столбец с данными об RTT (Round Trip Time) и расширено число доступных операций.
  • В виджет настройки IPv4, IPv6 и имени хоста добавлена возможность выбора сетевого адаптера.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/nst/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Network Security Toolkit 34
  3. OpenNews: Выпуск REMnux 7.0, дистрибутива для анализа вредоносного ПО
  4. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 5.0 с подборкой программ для проверки безопасности
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2022.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57492-nst
Ключевые слова: nst, linux
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Обсуждение (2) RSS
  • 1.6, Аноним (6), 09:43, 12/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    The Fedora Security Lab using this repository?
     
     
  • 2.7, anonymous (??), 09:50, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    hz
     

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