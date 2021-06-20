Релиз дистрибутива Network Security Toolkit 34

После года разработки состоялся релиз Live-дистрибутива NST 34 (Network Security Toolkit), предназначенного для проведения анализа безопасности сети и мониторинга её функционирования. Размер загрузочного iso-образа (x86_64) составляет 4.8 ГБ. Для пользователей Fedora Linux подготовлен специальный репозиторий, дающий возможность установить все созданные в рамках проекта NST наработки в уже установленную систему. Дистрибутив построен на базе Fedora 34 и допускает установку дополнительных пакетов из внешних репозиториев, совместимых с Fedora Linux. В состав дистрибутива включена большая подборка приложений, имеющих отношение к сетевой безопасности (например: Wireshark, NTop, Nessus, Snort, NMap, Kismet, TcpTrack, Etherape, nsttracroute, Ettercap и т.д.). Для управления процессом проверки безопасности и автоматизации вызова различных утилит подготовлен специальный web-интерфейс, в который также интегрирован web-фронтэнд для сетевого анализатора Wireshark. Графическое окружения дистрибутива базируется на FluxBox. В новом выпуске: Пакетная база синхронизирована с Fedora 34. Задействовано ядро Linux 5.12. Обновлены до свежих выпусков поставляемые в составе приложения.

В web-интерфейс NST WUI интегрирована утилита lft (альтернатива утилитам traceroute и whois, поддерживающая различные режимы трассировки маршрутов, в том числе на базе TCP SYN/FIN, и вывод информации об автономных системах).

В NST WUI добавлена поддержка Ntopng REST API.

В NST WUI предоставлена возможность отображения результатов быстрого сканирования каталогов в табличном формате.

В состав включён NST-скрипт etherapedump для выделения сетевых ресурсов из XML-файлов Etherape.

Обеспечено отображение состояния перевода сетевых интерфейсов в режим "promiscuous", позволяющего анализировать транзитные сетевые кадры, не адресованные текущей системе.

В разделе NST WUI для работы с Nmap добавлены опции сканирования для определения сервисов DHCP и SMB.

В виджет определения имён хостов (NST Host Name Tools) добавлена утилита massdns для отправки DNS-запросов в пакетном режиме.

С основной страницы NST WUI удалено старое навигационное меню, которое показывалось в левом столбце.

В NST WUI на страницы с табличными отчётами добавлены кнопки для копирования в буфер обмена.



