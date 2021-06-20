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Релиз дистрибутива Network Security Toolkit 34

20.06.2021 07:47

После года разработки состоялся релиз Live-дистрибутива NST 34 (Network Security Toolkit), предназначенного для проведения анализа безопасности сети и мониторинга её функционирования. Размер загрузочного iso-образа (x86_64) составляет 4.8 ГБ. Для пользователей Fedora Linux подготовлен специальный репозиторий, дающий возможность установить все созданные в рамках проекта NST наработки в уже установленную систему. Дистрибутив построен на базе Fedora 34 и допускает установку дополнительных пакетов из внешних репозиториев, совместимых с Fedora Linux.

В состав дистрибутива включена большая подборка приложений, имеющих отношение к сетевой безопасности (например: Wireshark, NTop, Nessus, Snort, NMap, Kismet, TcpTrack, Etherape, nsttracroute, Ettercap и т.д.). Для управления процессом проверки безопасности и автоматизации вызова различных утилит подготовлен специальный web-интерфейс, в который также интегрирован web-фронтэнд для сетевого анализатора Wireshark. Графическое окружения дистрибутива базируется на FluxBox.

В новом выпуске:

  • Пакетная база синхронизирована с Fedora 34. Задействовано ядро Linux 5.12. Обновлены до свежих выпусков поставляемые в составе приложения.
  • В web-интерфейс NST WUI интегрирована утилита lft (альтернатива утилитам traceroute и whois, поддерживающая различные режимы трассировки маршрутов, в том числе на базе TCP SYN/FIN, и вывод информации об автономных системах).
  • В NST WUI добавлена поддержка Ntopng REST API.
  • В NST WUI предоставлена возможность отображения результатов быстрого сканирования каталогов в табличном формате.
  • В состав включён NST-скрипт etherapedump для выделения сетевых ресурсов из XML-файлов Etherape.
  • Обеспечено отображение состояния перевода сетевых интерфейсов в режим "promiscuous", позволяющего анализировать транзитные сетевые кадры, не адресованные текущей системе.
  • В разделе NST WUI для работы с Nmap добавлены опции сканирования для определения сервисов DHCP и SMB.
  • В виджет определения имён хостов (NST Host Name Tools) добавлена утилита massdns для отправки DNS-запросов в пакетном режиме.
  • С основной страницы NST WUI удалено старое навигационное меню, которое показывалось в левом столбце.
  • В NST WUI на страницы с табличными отчётами добавлены кнопки для копирования в буфер обмена.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/nst/...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Network Security Toolkit 32
  3. Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  4. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.11 с подборкой программ для проверки безопасности
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2021.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55357-nst
Ключевые слова: nst, linux
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, боня (?), 08:03, 20/06/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    мне так нравится эти картиночки рахзглядывать
     
  • 1.3, Fracta1L (ok), 08:05, 20/06/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Выглядит как дистрибутив прямиком из 90-х годов
     
     
  • 2.4, КО (?), 08:08, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Интересно чего там напихали на 5 гигов
     
     
  • 3.8, InuYasha (??), 11:09, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mono, node.js, JRE :)
     
  • 2.6, InuYasha (??), 11:06, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё портят мазанные шрифты из 2000-ых.
     

  • 1.5, lockywolf (ok), 09:55, 20/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    А этот гуй ставится на что-нибудь другое, кроме их ливцд?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:08, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fluxbox где угодно можно собрать даже если не ставится.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:05, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Of course it runs Fluxbox
     

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