Выпуск дистрибутива Parrot 4.11 с подборкой программ для проверки безопасности

Доступен релиз дистрибутива Parrot 4.11, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены несколько iso-образов с окружением MATE (полный 4.3 ГБ и сокращённый 1.9 ГБ), с рабочим столом KDE (2 ГБ) и с рабочим столом Xfce (1.7 ГБ). Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks. В новом выпуске: Осуществлена синхронизация со свежей пакетной базой Debian Testing.

Ядро Linux обновлено до версии 5.10 (было 5.7).

Проведена чистка от устаревших, неработающих и оставшихся без сопровождения инструментов. Пересмотрен состав метапакетов, предназначенных для установки разом тематических наборов пакетов.

Добавлены правила systemd для отключения запуска сервисов, без которых можно обойтись.

Обновлены окружения на базе KDE Plasma и Xfce.

Обновлены специализированные инструменты, такие как Metasploit 6.0.36, Bettercap 2.29 и Routersploit 3.9.

Добавлена поддержка оболочек Fish и Zsh.

Обновлена среда разработки VSCodium 1.54 (вариант VSCode без сбора телеметрии).

Обновлены версии Python 3.9, Go 1.15, GCC 10.2.1. Прекращена поддержка Python 2 (/usr/bin/python теперь указывает на /usr/bin/python3).



