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Выпуск дистрибутива Parrot 4.11 с подборкой программ для проверки безопасности

30.03.2021 09:12

Доступен релиз дистрибутива Parrot 4.11, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены несколько iso-образов с окружением MATE (полный 4.3 ГБ и сокращённый 1.9 ГБ), с рабочим столом KDE (2 ГБ) и с рабочим столом Xfce (1.7 ГБ).

Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks.

В новом выпуске:

  • Осуществлена синхронизация со свежей пакетной базой Debian Testing.
  • Ядро Linux обновлено до версии 5.10 (было 5.7).
  • Проведена чистка от устаревших, неработающих и оставшихся без сопровождения инструментов. Пересмотрен состав метапакетов, предназначенных для установки разом тематических наборов пакетов.
  • Добавлены правила systemd для отключения запуска сервисов, без которых можно обойтись.
  • Обновлены окружения на базе KDE Plasma и Xfce.
  • Обновлены специализированные инструменты, такие как Metasploit 6.0.36, Bettercap 2.29 и Routersploit 3.9.
  • Добавлена поддержка оболочек Fish и Zsh.
  • Обновлена среда разработки VSCodium 1.54 (вариант VSCode без сбора телеметрии).
  • Обновлены версии Python 3.9, Go 1.15, GCC 10.2.1. Прекращена поддержка Python 2 (/usr/bin/python теперь указывает на /usr/bin/python3).


  1. Главная ссылка к новости (https://parrotsec.org/blog/par...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.10 с подборкой программ для проверки безопасности
  3. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 7, дистрибутива для тестирования безопасности
  4. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2021.1
  6. OpenNews: Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54862-parrot
Ключевые слова: parrot
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:18, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тема обоев не раскрыта. А так неплохо -- хотя бы видно, что делом заняты.
     
     
  • 2.3, flexagoon (ok), 09:34, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что не так с обоями? Вполне нескучные, вроде
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:52, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    34%
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:28, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему не 5%? или 95%
     
     
  • 4.21, TormoZilla (?), 12:23, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5 или 95 на 34 ровно не делится.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:24, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как взломать Соседа!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:52, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/apps/1206700/header.jpg?t=1603251631
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:30, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    весьма актуально для современных толерантных погромистов
     

  • 1.14, InuYasha (??), 10:47, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Инструменты для проверок на Плохой БИОС имеются? Из списка не замечено.
     
     
  • 2.16, Леголас (ok), 10:53, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    любой проприетарный BIOS плох априори, Яков
     
     
  • 3.20, InuYasha (??), 11:30, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    спасибо, КО, но мы говорим о немного разных вещах
    https://arstechnica.com/information-technology/2013/10/meet-badbios-the-myster
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:48, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Прекращена поддержка Python 2 (/usr/bin/python теперь указывает на /usr/bin/python3).

    Всё правильно сделали.

     
  • 1.19, Аноним (-), 11:28, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что такое "tccf" ? (если что у парота сайт неработает если там и написано)
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 13:14, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    возможно, это 'easy to use guided wizards to many of GNU/Linux Cryptography resources like Cryptsetup, GnuPG and so on'
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:23, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
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