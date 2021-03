Выпуск дистрибутива Parrot 4.11 с подборкой программ для проверки безопасности

2.23 , Аноним ( - ), 13:14, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – возможно, это 'easy to use guided wizards to many of GNU/Linux Cryptography resources like Cryptsetup, GnuPG and so on'

2.24 , Аноним ( 24 ), 13:23, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – TwoCentsCryptoFrontend