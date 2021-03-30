Выпуск дистрибутива Parrot 4.11 с подборкой программ для проверки безопасности

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Доступен релиз дистрибутива Parrot 4.11, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены несколько iso-образов с окружением MATE (полный 4.3 ГБ и сокращённый 1.9 ГБ), с рабочим столом KDE (2 ГБ) и с рабочим столом Xfce (1.7 ГБ).
Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks.
В новом выпуске:
- Осуществлена синхронизация со свежей пакетной базой Debian Testing.
- Ядро Linux обновлено до версии 5.10 (было 5.7).
- Проведена чистка от устаревших, неработающих и оставшихся без сопровождения инструментов. Пересмотрен состав метапакетов, предназначенных для установки разом тематических наборов пакетов.
- Добавлены правила systemd для отключения запуска сервисов, без которых можно обойтись.
- Обновлены окружения на базе KDE Plasma и Xfce.
- Обновлены специализированные инструменты, такие как
Metasploit 6.0.36, Bettercap 2.29 и Routersploit 3.9.
- Добавлена поддержка оболочек Fish и Zsh.
- Обновлена среда разработки VSCodium 1.54 (вариант VSCode без сбора телеметрии).
- Обновлены версии Python 3.9, Go 1.15, GCC 10.2.1. Прекращена поддержка Python 2 (/usr/bin/python теперь указывает на /usr/bin/python3).