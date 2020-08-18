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Выпуск дистрибутива Parrot 4.10 с подборкой программ для проверки безопасности

18.08.2020 09:27

Доступен релиз дистрибутива Parrot 4.10, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены несколько iso-образов с окружением MATE (полный 4.2 ГБ и сокращённый 1.8 ГБ), с рабочим столом KDE (2 ГБ) и с рабочим столом Xfce (1.7 ГБ).

Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks.

В новом выпуске:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Testing по состоянию на август 2020 года.
  • Ядро Linux обновлено до версии 5.7.
  • В базовую поставку включены Python 3.8, go 1.14, gcc 10.1 и 9.3.
  • Предложена третья редакция анонимного режима работы Anonsurf, который разделён на три независимых модуля: GUI, демон и инструментарий. GUI, который написан на языке NIM и использует Gintro GTK для формирования интерфейса, предоставляет средства для управления поведением Anonsurf (например, включение активации на стадии загрузки дистрибутива) и мониторинга за состоянием Tor и трафиком. Демон отвечает за запуск и остановку Anonsurf. Утилиты включают CLI с набором консольных команд и dnstool для управления настройками DNS в системе.
  • Добавлена новая ветка платформы для анализа уязвимостей Metasploit 6.0, в которой появилась поддержка оконечного шифрования в meterpreter и предложена новая реализация клиента SMBv3.
  • Подготовлена редакция с рабочим столом Xfce.
  • Добавлены новые пакеты с Security Manager 11 и OpenVAS 7.


  1. Главная ссылка к новости (https://parrotsec.org/blog/par...)
  2. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  3. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 7, дистрибутива для тестирования безопасности
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2020.2
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.9 с подборкой программ для проверки безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53562-parrot
Ключевые слова: parrot
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, m.makhno (ok), 09:41, 18/08/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Меня в оформлении рабочего стола MATE этого дистра с самого начала смущала идея двух меню приложений (пускай и немного разных) на обоих панелях - зачем? Меню мест можно одним оставить. Судя по скриншоту повторили это в Xfce.
     
  • 2, lockywolf (ok), 10:10, 18/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Очередное бесполезное.

    Пока сам себе всё не настроишь, всё будет неудобно.

     
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