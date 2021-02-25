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Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2021.1

25.02.2021 09:24

Состоялся релиз дистрибутива Kali Linux 2021.1, предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлены несколько вариантов iso-образов, размером 380 МБ, 3.4 ГБ и 4 ГБ. Сборки доступны для архитектур x86, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce, но опционально поддерживаются KDE, GNOME, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

В новом выпуске:

  • Обновлены версии рабочих столов Xfce 4.16 и KDE Plasma 5.20. Проведена модернизация темы оформления GTK3, используемой в Xfce.
  • Приведено к общему стилю оформление эмуляторов терминала xfce4-terminal, tilix, terminator, konsole, qterminal и mate-terminal. Обновлён используемый в терминалах шрифт.
  • Добавлен обработчик command-not-found, выдающий подсказку в случае попытки запуска отсутствующей в системе программы. Поддерживается информирование об опечатках при вводе существующих команд и попытках запуска команд, которые отсутствуют в системе, но доступны в репозитории пакетов.
  • Добавлены новые утилиты:
    • Airgeddon - аудит беспроводных сетей
    • AltDNS - проверяет вариации поддоменов
    • Arjun - определяет поддержку параметров HTTP
    • Chisel - быстрый туннель TCP/UDP поверх HTTP
    • DNSGen - генерирует комбинацию доменных имён на основе входных данных
    • DumpsterDiver - определяет наличие скрытой информации в различных типах файлов
    • GetAllUrls - извлекает известные URL из AlienVault Open Threat Exchange, Wayback Machine и Common Crawl
    • GitLeaks - ищет ключи и пароли в Git-репозиториях
    • HTTProbe - проверяет наличие HTTP-серверов для указанного списка доменов
    • MassDNS - в пакетном режиме выполняет резолвинг большого числа записей в DNS
    • PSKracker - генерирует типовые ключи и пароли для WPA/WPS
    • WordlistRaider - выделяет подмножество слов из списков паролей
  • В Kali ARM добавлена поддержка WiFi в Raspberry Pi 400 и начальная поддержка запуска с использованием системы виртуализации Parallels на оборудовании Apple с новым чипом M1.

Одновременно подготовлен релиз NetHunter 2021.1, окружения для мобильных устройств на базе платформы Android с подборкой инструментов для тестирования систем на наличие уязвимостей. При помощи NetHunter возможна проверка осуществления атак, специфичных для мобильных устройств, например, через эмуляцию работы USB-устройств (BadUSB и HID Keyboard - эмуляция сетевого USB-адаптера, который может использоваться для MITM-атак, или USB-клавиатуры, выполняющей подстановку символов) и создание подставных точек доступа (MANA Evil Access Point). NetHunter устанавливается в штатное окружение платформы Android в форме chroot-образа, в котором выполняется специально адаптированный вариант Kali Linux. В новой версии обновлены пакеты BusyBox 1.32 и Rucky 2.1 (инструмент для проведения атак через USB-устройства), добавлена новая загрузочная заставка.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.kali.org/blog/kali...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2020.4
  3. OpenNews: Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  4. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 7, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.10 с подборкой программ для проверки безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54648-kali
Ключевые слова: kali, linux
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:50, 25/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    Дистрибутив маркер, увидев или услышав что оппонент юзает это, выводы будут безошибочны кто перед тобой
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:23, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NetHunter сюда тоже относится?
     
  • 2.8, Сейд (ok), 10:23, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Специалист в области компьютерной безопасности.
     
     
  • 3.9, DIO (?), 11:05, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    специалист в комп. безопасности крайне врядле будет использовать "это" , да и вообще ему дистр пофигу и это может быть и солярка и *бсд и линух. а "васян эдишен линукс спешел для кулхацкеров за 15 минут" не есть ни маркером ни подтверждением квалификации того кто перед вами.
     
  • 3.10, Michael Shigorin (ok), 11:14, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько знаю _специалистов_ в области ИБ -- ни один не замечен в kali.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:51, 25/02/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    Для этого целый дистрибутив надо делать оказывается?
     
  • 1.4, XxcoolhackerxX (?), 09:53, 25/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    ну так не только школьники вроде бы используют кали) ну а действительно адекватных пользователей действительно мало
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:05, 25/02/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Школьники пользуются им для того, чтобы доказать девочкам что они не как все.
    Взрослые дяди юзают его чтобы зарабатывать деньги на позиции пентестера, не более.
    Вот и вся арифметика :)
     
     
  • 2.6, нононим (?), 10:12, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > дяди юзают его чтобы зарабатывать деньги

    чтобы доказать девочкам что они не как все

     

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