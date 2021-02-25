Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2021.1

Состоялся релиз дистрибутива Kali Linux 2021.1, предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлены несколько вариантов iso-образов, размером 380 МБ, 3.4 ГБ и 4 ГБ. Сборки доступны для архитектур x86, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce, но опционально поддерживаются KDE, GNOME, MATE, LXDE и Enlightenment e17. Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций. В новом выпуске: Обновлены версии рабочих столов Xfce 4.16 и KDE Plasma 5.20. Проведена модернизация темы оформления GTK3, используемой в Xfce.

Приведено к общему стилю оформление эмуляторов терминала xfce4-terminal, tilix, terminator, konsole, qterminal и mate-terminal. Обновлён используемый в терминалах шрифт.

Добавлен обработчик command-not-found, выдающий подсказку в случае попытки запуска отсутствующей в системе программы. Поддерживается информирование об опечатках при вводе существующих команд и попытках запуска команд, которые отсутствуют в системе, но доступны в репозитории пакетов.

Добавлены новые утилиты: Airgeddon - аудит беспроводных сетей AltDNS - проверяет вариации поддоменов Arjun - определяет поддержку параметров HTTP Chisel - быстрый туннель TCP/UDP поверх HTTP DNSGen - генерирует комбинацию доменных имён на основе входных данных DumpsterDiver - определяет наличие скрытой информации в различных типах файлов GetAllUrls - извлекает известные URL из AlienVault Open Threat Exchange, Wayback Machine и Common Crawl GitLeaks - ищет ключи и пароли в Git-репозиториях HTTProbe - проверяет наличие HTTP-серверов для указанного списка доменов MassDNS - в пакетном режиме выполняет резолвинг большого числа записей в DNS PSKracker - генерирует типовые ключи и пароли для WPA/WPS WordlistRaider - выделяет подмножество слов из списков паролей

В Kali ARM добавлена поддержка WiFi в Raspberry Pi 400 и начальная поддержка запуска с использованием системы виртуализации Parallels на оборудовании Apple с новым чипом M1. Одновременно подготовлен релиз NetHunter 2021.1, окружения для мобильных устройств на базе платформы Android с подборкой инструментов для тестирования систем на наличие уязвимостей. При помощи NetHunter возможна проверка осуществления атак, специфичных для мобильных устройств, например, через эмуляцию работы USB-устройств (BadUSB и HID Keyboard - эмуляция сетевого USB-адаптера, который может использоваться для MITM-атак, или USB-клавиатуры, выполняющей подстановку символов) и создание подставных точек доступа (MANA Evil Access Point). NetHunter устанавливается в штатное окружение платформы Android в форме chroot-образа, в котором выполняется специально адаптированный вариант Kali Linux. В новой версии обновлены пакеты BusyBox 1.32 и Rucky 2.1 (инструмент для проведения атак через USB-устройства), добавлена новая загрузочная заставка.



