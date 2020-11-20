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Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2020.4

20.11.2020 12:56

Состоялся релиз дистрибутива Kali Linux 2020.4, предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлены несколько вариантов iso-образов, размером 470 МБ и 3.3 ГБ. Сборки доступны для архитектур x86, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce, но опционально поддерживаются KDE, GNOME, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

В новом выпуске:

  • По умолчанию вместо Bash задействована командная оболочка ZSH. В качестве причины перехода на ZSH называется наличие расширенных возможностей. Возможность использования Bash оставлена в качестве опции (chsh -s /bin/bash), а оформление командной строки стилизовано под ZSH.
  • При входе в консоль обеспечен вывод сообщения со ссылками на документацию, специализированные установочные образы и инструкцию по переключению /usr/bin/python с Python 2 на Python 3.
  • Обновлены сборки для AWS EC2. Добавлена поддержка GovCloud.
  • Обновлены версии пакетов. Ядро Linux обновлено до выпуска 5.9, GNOME до версии 3.38, а KDE до 5.19.
  • По умолчанию задействован пакет proxychains4 (ProxyChains-NG), применяемый для проброса соединений через прокси на базе SOCKS4a/5 или HTTP.
  • Добавлены новые утилиты:
  • Обновлена сборка Win-Kex (Windows + Kali Desktop EXperience), предназначенная для запуска в Windows в окружении WSL2 (Windows Subsystem for Linux). Добавлен режим "Enhanced Session Mode" (--esm), при котором для доступа используется протокол RDP.
  • Сформированы Vagrant-образы для VMware.

Одновременно подготовлен релиз NetHunter 2020.4, окружения для мобильных устройств на базе платформы Android с подборкой инструментов для тестирования систем на наличие уязвимостей. При помощи NetHunter возможна проверка осуществления атак, специфичных для мобильных устройств, например, через эмуляцию работы USB-устройств (BadUSB и HID Keyboard - эмуляция сетевого USB-адаптера, который может использоваться для MITM-атак, или USB-клавиатуры, выполняющей подстановку символов) и создание подставных точек доступа (MANA Evil Access Point). NetHunter устанавливается в штатное окружение платформы Android в форме chroot-образа, в котором выполняется специально адаптированный вариант Kali Linux.

Из изменений в NetHunter 2020.4 отмечается новое меню для резервного копирования и восстановления файлов конфигурации, а также для изменения анимации при загрузке. В состав включён модуль "Magisk persistence", позволяющий обойтись без заливки Magisk (позволяет менять системные компоненты и манипулировать получением root-доступа) после установки NetHunter.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kali.org/news/kali...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2020.3
  3. OpenNews: Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  4. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 7, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.10 с подборкой программ для проверки безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54121-kali
Ключевые слова: kali, linux
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, commiethebeastie (ok), 13:24, 20/11/2020 Скрыто модератором
    		• +7 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.4, mos87 (ok), 13:56, 20/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 1.6, Агл (?), 14:31, 20/11/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    в этой штуке есть что-то чем можно отрубить bluetooth колонку совсем уже распоясавшихся соседей?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:40, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    агась
    гл бро
     
  • 2.9, смузихлёб (?), 15:16, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И вафлю можно им отрубить 🌚
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:33, 20/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Вышел новый КАЛи линукс,
    Метасплоит пятый;
    Тормозит ещё сильнее
    Пiд0рaс проклятый!
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:23, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, я Деду Морозу расскажу этот стишок (если ты не против)
     

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