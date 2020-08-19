Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2020.3

Состоялся релиз дистрибутива Kali Linux 2020.3, предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлены несколько вариантов iso-образов, размером 430 МБ, 2.9 ГБ и 3.7 ГБ. Сборки доступны для архитектур x86, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce, но опционально поддерживаются KDE, GNOME, MATE, LXDE и Enlightenment e17. Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций. В новом выпуске: Анонсирован переход с Bash на ZSH. В текущем выпуске ZSH включён в состав в качестве опции, но начиная со следующего выпуска при открытии терминала по умолчанию будет запускаться ZSH (для переключеия на ZHS не дожидаясь будущей версии можно выполнить "chsh -s /bin/zsh"). В качестве причины перехода на ZSH называется наличие расширенных возможностей.

Предложена сборка Win-Kex (Windows + Kali Desktop EXperience), предназначенная для запуска в Windows в окружении WSL2 (Windows Subsystem for Linux).

Добавлена команда kali-hidpi-mode для автоматизации настройки работы в системах с экранами с высокой плотностью пикселей (HiDPI).

Для каждого входящего в базовую поставку инструмента предложена отдельная пиктограмма.

Для ускорения установки прекращён запуск dist-upgrade во время инсталляции. Для обновления пакетов пользователю теперь нужно выполнить dist-upgrade самостоятельно в удобное для него время. При установке без сетевого соединения вместо пустого /etc/apt/sources.list теперь предлагается заранее определённый список сетевых репозиториев.

Расширена поддержка ARM-устройств, в том числе внесены изменения для улучшения работы на Pinebook, Pinebook Pro, Raspberry Pi и ODROID-C.

При выборе рабочего стола GNOME задействована новая тема оформления в файловом менеджере Nautilus. Улучшено оформление вложенных панелей и заголовков (например, в настройках боковая панель выглядит как продолжение верхней панели). Одновременно подготовлен релиз NetHunter 2020.3, окружения для мобильных устройств на базе платформы Android с подборкой инструментов для тестирования систем на наличие уязвимостей. При помощи NetHunter возможна проверка осуществления атак, специфичных для мобильных устройств, например, через эмуляцию работы USB-устройств (BadUSB и HID Keyboard - эмуляция сетевого USB-адаптера, который может использоваться для MITM-атак, или USB-клавиатуры, выполняющей подстановку символов) и создание подставных точек доступа (MANA Evil Access Point). NetHunter устанавливается в штатное окружение платформы Android в форме chroot-образа, в котором выполняется специально адаптированный вариант Kali Linux. Из изменений в NetHunter 2020.3 отмечается добавление нового набора утилит Bluetooth Arsenal, включающего инструменты для обнаружения, проверки, спуфинга и подстановки пакетов, специфичные для Bluetooth-устройств. Добавлена поддержка устройств Nokia 3.1 и Nokia 6.1.



