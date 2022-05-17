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Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2022.2

17.05.2022 23:57

Представлен релиз дистрибутива Kali Linux 2022.2, предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлены несколько вариантов iso-образов, размером 471 МБ, 2.8 ГБ, 3.5 ГБ и 9.4 ГБ. Сборки доступны для архитектур i386, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce, но опционально поддерживаются KDE, GNOME, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

В новом выпуске:

  • Пользовательское окружение GNOME обновлено до выпуска 42. Задействован новый выпуск панели dash-to-dock. Обновлены светлая и тёмная темы оформления.
  • Рабочий стол KDE Plasma обновлён до версии 5.24.
  • В утилите Xfce Tweaks предложена возможность включения новой упрощённой панели для устройств ARM, которая в отличие от штатной панели Xfce умещается на небольших экранах с низким разрешением (например 800x480).
  • Добавлены новые пиктограммы для программ evil-winrm и bloodhound, и обновлены пиктограммы для nmap, ffuf и edb-debugger. В KDE и GNOME предоставлены собственные пиктограммы для специализированных приложений с графическим интерфейсом.
  • Обеспечено автоматическое копирование базовых конфигурационных файлов из каталога /etc/skel в домашний каталог, но без замены уже существующих файлов.
  • Расширены возможности, связанные с работой в консоли. В состав включены пакеты python3-pip и python3-virtualenv. Немного изменена подсветка синтаксиса для zsh. Добавлено автодополение опций для John The Ripper. Реализована подсветка типов файлов в пакетах с ресурсами (wordlists, windows-resources, powersploit).
  • Добавлены средства для работы со снапшотами в ФС Btrfs. Имеется возможность создания загрузочных снапшотов, оценки различий снапшотов, просмотра содержимого снапшотов и автоматического создания снапшотов.
  • Добавлены новые утилиты:
    • BruteShark - программа для инспектирования сетевого трафика и выделения в нём конфиденциальных данных, таких как пароли.
    • Evil-WinRM - WinRM shell.
    • Hakrawler - поисковый бот для выявления точек входа и ресурсов.
    • Httpx - инструментарий для HTTP.
    • LAPSDumper - сохраняет пароли LAPS (Local Administrator Password Solution).
    • PhpSploit - фреймворк для организации удалённого входа.
    • PEDump - создание дампа исполняемых файлов Win32.
    • SentryPeer - honeypot для VoIP.
    • Sparrow-wifi - анализатор Wi-Fi.
    • wifipumpkin3 - фреймворк для создания фиктивных точек доступа.
  • Обновлена сборка Win-Kex (Windows + Kali Desktop EXperience), предназначенная для запуска в Windows в окружении WSL2 (Windows Subsystem for Linux). Предоставлена возможность запуска GUI-приложений с правами root при помощи sudo.
  • Одновременно подготовлен релиз NetHunter 2022.2, окружения для мобильных устройств на базе платформы Android с подборкой инструментов для тестирования систем на наличие уязвимостей. При помощи NetHunter возможна проверка осуществления атак, специфичных для мобильных устройств, например, через эмуляцию работы USB-устройств (BadUSB и HID Keyboard - эмуляция сетевого USB-адаптера, который может использоваться для MITM-атак, или USB-клавиатуры, выполняющей подстановку символов) и создание подставных точек доступа (MANA Evil Access Point). NetHunter устанавливается в штатное окружение платформы Android в форме chroot-образа, в котором выполняется специально адаптированный вариант Kali Linux. В новой версии предложена новая вкладка WPS Attacks, позволяющая использовать скрипта OneShot для осуществления различных атак на WPS.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kali.org/blog/kali...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2022.1
  3. OpenNews: Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  4. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 7, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 5.0 с подборкой программ для проверки безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57206-kali
Ключевые слова: kali
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 00:28, 18/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    >NetHunter

    Чёт страшно трогать, я и так знаю, что юсб-стек в линуксе мусор дырявый с кучей багов и 2/3 софта сделают всё, чтобы запустить какую-нибудь дрянь от рута (спасибо dbus и polkit). USB вообще не слишком безопасный.

     
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