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Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2022.1

15.02.2022 11:39

Представлен релиз дистрибутива Kali Linux 2022.1, предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлены несколько вариантов iso-образов, размером 471 МБ, 2.8 ГБ, 3.5 ГБ и 9.4 ГБ. Сборки доступны для архитектур i386, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce, но опционально поддерживаются KDE, GNOME, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

В новом выпуске:

  • Обновлено оформление процесса загрузки, экрана входа в систему и инсталлятора.
  • Переработано загрузочное меню. Унифицированы варианты загрузочного меню для систем с UEFI и BIOS, а также для разных вариантов iso-образов (installer, live и netinstall).
  • Предложены новые обои для рабочего стола с символикой дистрибутива.
  • Модернизировано приглашение командной оболочки zsh. По умолчанию скрыты дополнение данные о кодах возврата и числе фоновых процессов, которые могли мешать при работе. При использовании прав root вместо 💀 задействован значок ㉿.
  • Переделана страница, показываемая по умолчанию в браузере, на которую добавлены ссылки на документацию и утилиты, а также реализована функция поиска.
  • Добавлена полная сборка "kali-linux-everything", включающая все имеющиеся пакеты (кроме Kaboxer) для самодостаточной установки на системы, не имеющие подключения к сети. Размер сборки 9.4 ГБ и она доступна для загрузки только через BitTorrent.
  • В утилите kali-tweaks предложена новая секция "Hardening", через которую можно изменить параметры SSH-клиента для повышения совместимости со старыми системами (вернуть поддержку старых алгоритмов и шифров).
  • Улучшена совместимость с платформами виртуализации VMware при запуске Kali в гостевой системе с использованием рабочего стола на базе i3 (kali-desktop-i3). В подобных окружениях включена по умолчанию поддержка буфера обмена и интерфейса drag&drop.
  • В основной состав возвращён синтезатор речи для организации работы незрячих людей.
  • Добавлены новые утилиты:
    • dnsx - инструментарий для работы с DNS, позволяющий разом отправлять запросы на несколько DNS-серверов.
    • email2phonenumber - OSINT-утилита для определения телефонного номера по email через анализ информации о пользователе, имеющейся в открытых источниках.
    • naabu - простая утилита для сканирования портов.
    • nuclei - система сканирования сети, поддерживающая шаблоны.
    • PoshC2 - фреймворк для организации управления с серверов Command & Control (C2), поддерживающий работу через прокси.
    • proxify - прокси для HTTP/HTTPS, позволяющий перехватывать и манипулировать трафиком.
  • В состав сборок для архитектуры ARM добавлены пакеты feroxbuster и ghidra. Решены проблемы с работой Bluetooth на платах Raspberry Pi.
  • Одновременно подготовлен релиз NetHunter 2022.1, окружения для мобильных устройств на базе платформы Android с подборкой инструментов для тестирования систем на наличие уязвимостей. При помощи NetHunter возможна проверка осуществления атак, специфичных для мобильных устройств, например, через эмуляцию работы USB-устройств (BadUSB и HID Keyboard - эмуляция сетевого USB-адаптера, который может использоваться для MITM-атак, или USB-клавиатуры, выполняющей подстановку символов) и создание подставных точек доступа (MANA Evil Access Point). NetHunter устанавливается в штатное окружение платформы Android в форме chroot-образа, в котором выполняется специально адаптированный вариант Kali Linux.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kali.org/blog/kali...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2021.4
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.11 с подборкой программ для проверки безопасности
  4. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 7, дистрибутива для тестирования безопасности
  6. OpenNews: Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56703-kali
Ключевые слова: kali, linux
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:14, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Окей, установлю в качестве основной)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:22, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Осторожно, могут быть проблемы с запуском стима.
     

  • 1.2, ryoken (ok), 12:14, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ARM... На эппловских M1 & K запускается?
     
  • 1.3, Аноним (1), 12:15, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Предложены новые обои для рабочего стола с символикой дистрибутива.

    Скучные.

     
  • 1.6, Аноним (6), 12:26, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    скажитЕ , это веть выбор настоящих хакеров??? я хочу стат хакериом чтобы зламывать системы и проводит аудит системы стать междуранодным экспертом в областе хакетрства . Поможит ли мне KALI . Хочу как Нео из матрица: востание машин
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:35, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настоящие хакеры хвастаются сроками отсидки, а не инструментами.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 13:20, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Настоящие хакеры

    Не настоящие, а известные. Не хакеры, а крякеры (взломщики).

     
  • 2.10, Ordu (ok), 12:46, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, поможет. Принимать утром и вечером, по пять капель.
     

  • 1.7, Аноним (20), 12:31, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перепись оффтопщиков
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:34, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что делать? Первая реакция на любой "дистрибутив для .." :) Думаю почему пояснять не нужно.
     
     
  • 3.11, Ordu (ok), 12:47, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что делать?

    Снимать штаны и бегать.

    > Первая реакция на любой "дистрибутив для .."

    Закрыть вкладку.

     

  • 1.12, Аноним (12), 12:48, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    AV Linux - для работы с аудио/видео. Dog Linux - для проверки оборудования. Kali Linux - для тестирования безопасности.

    Не хватает Office Linux для набора документов, OCR Linux для конвертации документов. Hacker Linux для программирования, TV Linux для просмотра халявного ТВ, MyCoolLinux для показа одноклассникам.

     
     
  • 2.13, Минцифры (?), 12:53, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть дистрибутив для реестра "Отечественного ПО"?
     
     
  • 3.14, Аноним (12), 12:58, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Skrepa Linux же!
     
  • 2.15, Аноним (1), 13:10, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На самом деле kali linux действительно нужный дистрибутив, в отличии от AV linux.

    Но не далеко то время когда появится:

    opennet linux - специально собранный дистрибутив для комментаторов оппеннета. При запуске открывается главная страница opennet в качестве киоска. Единственное что можно серфить - opennet. При заходе на другие сайты тебя перекидывает на главную opennet-а. Исключение если ты захочешь попасть на LOR, в таком случае компьютер выключит себя и удалит opennet linux с твоего компьютера. К новым возможностям появляющиеся на сайте, благодаря дистрибутиву можно отнести: К каждой новости есть кнопочка позволяющая сразу комментировать не читая содержимое, сразу по заголовку. Также есть кнопки "ждём ебилдов", "рандомная шутка про rust", "троллинг". Если задонатить авторам opennet linux можно получить также кнопки "разжечь спор по теме", "тонкий троллинг", "сменить ip/mac адрес", "залайкать/задизлайкать до 10/50/100 с помощью бота", "переход на личности", "включить бота который соглашается с тобой".

     
     
  • 3.17, Аноним (20), 13:14, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На самом деле kali linux действительно нужный дистрибутив

    Уже установил как основной?

     
  • 2.16, Аноним (16), 13:14, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Office Linux для набора документов

    Mint с какими-нибудь приблудами для wine и запуска в нем MS Office

    > OCR Linux для конвертации документов

    Android с какой-нибудь проприетарью

    > Hacker Linux для программирования

    Рач, что же ещё

    > TV Linux для просмотра халявного ТВ

    Proxmox для проброса тв-тюнера в винду т.к. у него нет дров под линукс

    > MyCoolLinux для показа одноклассникам

    В зависимости от одноклассников, deepin, elementary, либо LFS если они поймут

     
  • 2.18, flexagoon (ok), 13:16, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Linux для показа одноклассникам

    Есть такой, Arch называется

     

  • 1.19, nebularia (ok), 13:20, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обновлено оформление процесса загрузки, экрана входа в систему и инсталлятора.

    Фон экрана логина выглядит удивительно мерзко. Хз почему именно, но вызывает отвращение. Что-то типа трипофобии, наверное.

     

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