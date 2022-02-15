Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2022.1

|
|1.3, Аноним (1), 12:15, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Предложены новые обои для рабочего стола с символикой дистрибутива.
Скучные.
|
|1.6, Аноним (6), 12:26, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
скажитЕ , это веть выбор настоящих хакеров??? я хочу стат хакериом чтобы зламывать системы и проводит аудит системы стать междуранодным экспертом в областе хакетрства . Поможит ли мне KALI . Хочу как Нео из матрица: востание машин
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 12:35, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Настоящие хакеры хвастаются сроками отсидки, а не инструментами.
|
|
|
|3.20, Аноним (20), 13:20, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Настоящие хакеры
Не настоящие, а известные. Не хакеры, а крякеры (взломщики).
|
|2.10, Ordu (ok), 12:46, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, поможет. Принимать утром и вечером, по пять капель.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 12:34, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что делать? Первая реакция на любой "дистрибутив для .." :) Думаю почему пояснять не нужно.
|
|
|
|3.11, Ordu (ok), 12:47, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А что делать?
Снимать штаны и бегать.
> Первая реакция на любой "дистрибутив для .."
Закрыть вкладку.
|
|1.12, Аноним (12), 12:48, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
AV Linux - для работы с аудио/видео. Dog Linux - для проверки оборудования. Kali Linux - для тестирования безопасности.
Не хватает Office Linux для набора документов, OCR Linux для конвертации документов. Hacker Linux для программирования, TV Linux для просмотра халявного ТВ, MyCoolLinux для показа одноклассникам.
|
|
|
|2.15, Аноним (1), 13:10, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
На самом деле kali linux действительно нужный дистрибутив, в отличии от AV linux.
Но не далеко то время когда появится:
opennet linux - специально собранный дистрибутив для комментаторов оппеннета. При запуске открывается главная страница opennet в качестве киоска. Единственное что можно серфить - opennet. При заходе на другие сайты тебя перекидывает на главную opennet-а. Исключение если ты захочешь попасть на LOR, в таком случае компьютер выключит себя и удалит opennet linux с твоего компьютера. К новым возможностям появляющиеся на сайте, благодаря дистрибутиву можно отнести: К каждой новости есть кнопочка позволяющая сразу комментировать не читая содержимое, сразу по заголовку. Также есть кнопки "ждём ебилдов", "рандомная шутка про rust", "троллинг". Если задонатить авторам opennet linux можно получить также кнопки "разжечь спор по теме", "тонкий троллинг", "сменить ip/mac адрес", "залайкать/задизлайкать до 10/50/100 с помощью бота", "переход на личности", "включить бота который соглашается с тобой".
|
|
|
|3.17, Аноним (20), 13:14, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> На самом деле kali linux действительно нужный дистрибутив
Уже установил как основной?
|
|2.16, Аноним (16), 13:14, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Office Linux для набора документов
Mint с какими-нибудь приблудами для wine и запуска в нем MS Office
> OCR Linux для конвертации документов
Android с какой-нибудь проприетарью
> Hacker Linux для программирования
Рач, что же ещё
> TV Linux для просмотра халявного ТВ
Proxmox для проброса тв-тюнера в винду т.к. у него нет дров под линукс
> MyCoolLinux для показа одноклассникам
В зависимости от одноклассников, deepin, elementary, либо LFS если они поймут
|
|1.19, nebularia (ok), 13:20, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Обновлено оформление процесса загрузки, экрана входа в систему и инсталлятора.
Фон экрана логина выглядит удивительно мерзко. Хз почему именно, но вызывает отвращение. Что-то типа трипофобии, наверное.
|