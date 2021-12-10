The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2021.4

10.12.2021 17:07

Увидел свет релиз дистрибутива Kali Linux 2021.4, предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлены несколько вариантов iso-образов, размером 466 МБ, 3.1 ГБ и 3.7 ГБ. Сборки доступны для архитектур i386, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce, но опционально поддерживаются KDE, GNOME, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

В новом выпуске:

  • Samba-клиент перенастроен для обеспечения совместимости с любыми серверами Samba, независимо от выбранного на сервере варианта протокола, что упрощает обнаружение уязвимых Samba-серверов в сети. Режим совместимости можно изменить при помощи утилиты kali-tweaks.
  • В kali-tweaks в настройках зеркал предоставлена возможность ускорения доставки обновлений при помощи сети доставки контента CloudFlare.
  • В утилиты Kaboxer добавлена поддержка изменения тем оформления и наборов пиктограмм, в том числе реализована возможность использования тёмной темы.
  • Добавлены новые утилиты:
    • Dufflebag - поиск конфиденциальной информации в EBS-разделах;
    • Maryam - открытый OSINT фреймворк;
    • Name-That-Hash - определение типа хэша;
    • Proxmark3 - атаки на RFID-метки при помощи устройств Proxmark3;
    • Reverse Proxy Grapher - построение диаграммы потоков данных через обратный прокси;
    • S3Scanner - сканирует незащищённые S3-окружения и выводит их содержимое;
    • Spraykatz - извлечение учётных данных из систем Windows и окружений на базе Active Directory;
    • truffleHog - анализ конфиденциальных данных в Git-репозиториях;
    • Web of trust grapher (wotmate) - реализация PGP pathfinder.
  • Обновлены версии рабочих столов Xfce, GNOME 41 и KDE Plasma 5.23, а также унифицировано оформление кнопок управления окнами в разных рабочих столах.
  • В Xfce раскладка элементов в панели оптимизирована для экономии горизонтального экранного пространства. На панель добавлены виджеты отслеживания нагрузки CPU и отображения параметров VPN. В менеджере задач реализован более компактный режим, в котором отображаются только пиктограммы приложений. При обзоре содержимого виртуальных рабочих столов вместо эскизов обеспечен вывод только кнопок.
  • Улучшена поддержка систем Apple на базе ARM-чипа M1.
  • В редакции для систем ARM по умолчанию задействована ФС ext4 для корневого раздела (вместо ext3), добавлена поддержка платы Raspberry Pi Zero 2 W, для плат Raspberry Pi добавлена возможность загрузки с USB-накопителя, для ноутбука Pinebook Pro реализована возможность разгона процессора до 2GHz.
  • Одновременно подготовлен релиз NetHunter 2021.4, окружения для мобильных устройств на базе платформы Android с подборкой инструментов для тестирования систем на наличие уязвимостей. При помощи NetHunter возможна проверка осуществления атак, специфичных для мобильных устройств, например, через эмуляцию работы USB-устройств (BadUSB и HID Keyboard - эмуляция сетевого USB-адаптера, который может использоваться для MITM-атак, или USB-клавиатуры, выполняющей подстановку символов) и создание подставных точек доступа (MANA Evil Access Point). NetHunter устанавливается в штатное окружение платформы Android в форме chroot-образа, в котором выполняется специально адаптированный вариант Kali Linux. В новой версии добавлены Social-Engineer Toolkit и модуль Spear Phishing Email Attack.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kali.org/blog/kali...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2021.3
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.11 с подборкой программ для проверки безопасности
  4. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 7, дистрибутива для тестирования безопасности
  6. OpenNews: Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56324-kali
Ключевые слова: kali, linux
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:34, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любимый дистрибутив ребёнка твоего соседа, но вообще с этими целями довольно удобен был. Там стим уже можно на него установить?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 22:25, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем? Сами же разработчики писали, что как повседневный десктоп его юзать можно, но они его к такой жизни не готовили
     

  • 1.16, Аноним (16), 21:11, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нормально так Максим метлой прошёлся :) Даже поприкалываться не дал, всё на серьёзных щщах.
     
  • 1.17, Ornlo (ok), 22:23, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребят, ну со стимом всё ясно. Я вот только хочу поиграть ещё в fortnite. Как можно на этот кали накатить Epic Games Store? Помогите плиз срочно у меня рейтинг в форточке падает1!
     
  • 1.18, Diozan (ok), 22:24, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больно он расфуфыренный. Попробовал с него Генту поставить, так и не смог. По какой-то причине вешает компьютер намертво...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру