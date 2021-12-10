Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2021.4

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Увидел свет релиз дистрибутива Kali Linux 2021.4, предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлены несколько вариантов iso-образов, размером 466 МБ, 3.1 ГБ и 3.7 ГБ. Сборки доступны для архитектур i386, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce, но опционально поддерживаются KDE, GNOME, MATE, LXDE и Enlightenment e17.
Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.
В новом выпуске:
- Samba-клиент перенастроен для обеспечения совместимости с любыми серверами Samba, независимо от выбранного на сервере варианта протокола, что упрощает обнаружение уязвимых Samba-серверов в сети.
Режим совместимости можно изменить при помощи утилиты kali-tweaks.
- В kali-tweaks в настройках зеркал предоставлена возможность ускорения доставки обновлений при помощи сети доставки контента CloudFlare.
- В утилиты Kaboxer добавлена поддержка изменения тем оформления и наборов пиктограмм, в том числе реализована возможность использования тёмной темы.
- Добавлены новые утилиты:
- Обновлены версии рабочих столов Xfce, GNOME 41 и KDE Plasma 5.23, а также унифицировано оформление кнопок управления окнами в разных рабочих столах.
- В Xfce раскладка элементов в панели оптимизирована для экономии горизонтального экранного пространства. На панель добавлены виджеты отслеживания нагрузки CPU и отображения параметров VPN. В менеджере задач реализован более компактный режим, в котором отображаются только пиктограммы приложений. При обзоре содержимого виртуальных рабочих столов вместо эскизов обеспечен вывод только кнопок.
- Улучшена поддержка систем Apple на базе ARM-чипа M1.
- В редакции для систем ARM по умолчанию задействована ФС ext4 для корневого раздела (вместо ext3), добавлена поддержка платы Raspberry Pi Zero 2 W, для плат Raspberry Pi добавлена возможность загрузки с USB-накопителя, для ноутбука Pinebook Pro реализована возможность разгона процессора до 2GHz.
- Одновременно подготовлен релиз NetHunter 2021.4, окружения для мобильных устройств на базе платформы Android с подборкой инструментов для тестирования систем на наличие уязвимостей. При помощи NetHunter возможна проверка осуществления атак, специфичных для мобильных устройств, например, через эмуляцию работы USB-устройств (BadUSB и HID Keyboard - эмуляция сетевого USB-адаптера, который может использоваться для MITM-атак, или USB-клавиатуры, выполняющей подстановку символов) и создание подставных точек доступа (MANA Evil Access Point). NetHunter устанавливается в штатное окружение платформы Android в форме chroot-образа, в котором выполняется специально адаптированный вариант Kali Linux.
В новой версии добавлены Social-Engineer Toolkit и модуль Spear Phishing Email Attack.