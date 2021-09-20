The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2021.3

20.09.2021 09:53

Увидел свет релиз дистрибутива Kali Linux 2021.3, предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлены несколько вариантов iso-образов, размером 380 МБ, 3.8 ГБ и 4.6 ГБ. Сборки доступны для архитектур x86, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce, но опционально поддерживаются KDE, GNOME, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

В новом выпуске:

  • Настройки OpenSSL изменены для достижения максимальной возможной совместимости, в том числе по умолчанию возвращена поддержка устаревших протоколов и алгоритмов, включая TLS 1.0 и TLS 1.1. Для отключения устаревших алгоритмов можно воспользоваться утилитой kali-tweaks (Hardening/Strong Security).
  • На сайте проекта запущен раздел Kali-Tools с подборкой информации об имеющихся утилитах.
  • Улучшена работа Live-сеанса под управлением систем виртуализации VMware, VirtualBox, Hyper-V и QEMU+Spice, например, добавлена возможность использования единого буфера обмена с хост-системой и поддержка интерфейса drag & drop. Специфичные для каждой системы виртуализации настройки можно изменить при помощи утилиты kali-tweaks (секция Virtualization).
  • Добавлены новые утилиты:
    • Berate_ap - создание фиктивных точек беспроводного доступа.
    • CALDERA - эмулятор активности злоумышленников.
    • EAPHammer - проведение атаки на Wi-Fi сети с WPA2-Enterprise.
    • HostHunter - определение активных хостов в сети.
    • RouterKeygenPC - создание ключей для WPA/WEP Wi-Fi.
    • Subjack - захват поддоменов.
    • WPA_Sycophant - реализация клиента для проведения атаки EAP Relay.
  • Рабочий стол KDE обновлён до выпуска 5.21.
  • Улучшена поддержка Raspberry Pi, Pinebook Pro и различных ARM-устройств.
  • Подготовлен TicHunter Pro - вариант редакции NetHunter для умных часов TicWatch Pro. NetHunter предоставляет окружения для мобильных устройств на базе платформы Android с подборкой инструментов для тестирования систем на наличие уязвимостей. При помощи NetHunter возможна проверка осуществления атак, специфичных для мобильных устройств, например, через эмуляцию работы USB-устройств (BadUSB и HID Keyboard - эмуляция сетевого USB-адаптера, который может использоваться для MITM-атак, или USB-клавиатуры, выполняющей подстановку символов) и создание подставных точек доступа (MANA Evil Access Point). NetHunter устанавливается в штатное окружение платформы Android в форме chroot-образа, в котором выполняется специально адаптированный вариант Kali Linux.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kali.org/blog/kali...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2021.2
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.11 с подборкой программ для проверки безопасности
  4. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 7, дистрибутива для тестирования безопасности
  6. OpenNews: Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55832-kali
Ключевые слова: kali, linux
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Я (??), 10:02, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    вопросы как запустить стим на кали появятся через..
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:07, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    О-о-о да-а-а
    https://szitcom.ru/ustanovka-steam-kali-linux
    https://steamcommunity.com/app/221410/discussions/0/864980277958460108/
    https://www.youtube.com/watch?v=-Rl-fbJpNRw
    https://otvet.mail.ru/question/177880842
    https://vlmi.ws/threads/resheno-kali-linux-problema-s-ustanovkoj-steam.23768/
    ...
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:26, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    🤣🤣🤣
     

  • 1.6, Аноним (-), 10:17, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Настройки OpenSSL изменены для достижения максимальной возможной совместимости, в том числе по умолчанию возвращена поддержка устаревших протоколов и алгоритмов, включая TLS 1.0 и TLS 1.1.

    Жду не дождусь, когда калихакера такие же калихакнут.

     
  • 1.11, Аноним (-), 13:37, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Товарищи, а чо так злобно комментируем-то? Веселей надо! Жизнеутверждающей.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:16, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понедельник - день тяжёлый
     
     
  • 3.19, A.Stahl (ok), 16:38, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого придумали водку.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 17:30, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рано водку. Водку в Пятницу. Всю субботу мощно бухать. Воскресень на опохмелку. в Понедельник голова как огурчик.

    Мужики вы же сами знаете эта схема работает. В прошлую пятницу я вечером зашёл в магаз и затарился пивасиком.

    У меня на работе одна женщина специально берёт отгул на неделю. Отгулявшись она говорит всё больше не буду ходить в отгул. Через 2 месяца всё повторяется. И так постоянно.

     

  • 1.12, Аноним (12), 14:15, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я скачал, а как это из винды запустить?
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 14:50, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сказано же..

    > Улучшена работа Live-сеанса под управлением систем виртуализации VMware, VirtualBox, Hyper-V и QEMU+Spice, например, добавлена возможность использования единого буфера обмена с хост-системой и поддержка интерфейса drag & drop.

     
  • 2.25, flexagoon (ok), 17:40, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Смотри. Подключаешься к бекенд BSD мейнфрейму сервера айпи TCP уровня. Пингуешь DOS-атакой локалхост виртуалки по JavaScript SQL Python Edition. Запускаешь Metasploit и Wireshark в Nmap, и взламываешь вайфай хендшейк соседа социальной инженерией. Готово.
     

  • 1.17, Анононим (?), 15:59, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для всякого penetration можно и самому утилиты собрать, зачем эта солянка? Кулхакеры что-бы не трудились?
     
     
  • 2.21, Ты Вася а я господь Бог (?), 17:19, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Люди чем хотят тем и занимаются, их врямя, их жизнь, их силы. Тебя это епать не должно. Иди и собирай, тебе кто-то запрещает, тупица?
     

  • 1.18, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 16:35, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Требуем немедленно запретить данный дистрибутив. Из-за него сервант известнейшего ООО "Научный Технический Центр..." постоянно становится частью ботнета!
     
     
  • 2.22, Ты Вася а я господь Бог (?), 17:21, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меньше на этот сервант садиться надо. Чё, бутылка уже не удовлетворяет?🤦‍♂️
     

  • 1.20, ua9oas (ok), 16:59, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Уже скачал вещь сию с торрента и попытался распробовать ее- мне в ней не все понятно, но похоже в live-режиме она не может работать? (Или какая-то другая его версия все же будет так работать? (Я качал вот эту- https://kali.download/base-images/kali-2021.3/kali-linux-2021.3-installer-amd6 )). Хотя она и полноценно русифицирована, но пояснений об этом я там не нашел (по крайней мере там в меню отображается лишь и варианты установки (и разметок) и список носителей, которые она видит- кнопку что "попробовать без установки" я там нигде не нашел- ее там вообще нигде быть не может или я не там ее искал? (А то я именно так хотел дистр сей попробовать (и сколько-то лет назад на тогдашних его версиях у меня это получалось). И еще почему-то при скачивании его (и других линуксов) с торрента раздача у меня почти не происходила- возникала и лишь изредка и с очень маленькими скоростями (провайдер у меня этот- istranet.ru/chastnym-klientam/internet/ Или быть может у меня роутер как-то может препятствовать такому исходящему трафику?))
    И как с помощью этого дистра возстанавливать данные на жестких дисках и на флешках и можно ли возстанавливать и в смартфонах? (В том числе и в "яблофонах"? А в кнопочных телефонах-"говорилках"?) И возможно ли с него и читать и вносить изменения в реестр винды? И как можно анализировать трафик в смартфонах и в роутерах на предмет того, не заражен ли он чем от них? (В том числе если там имеют место быть отправка платных sms-сообщений и осуществления без ведома абонентов платных подписок?)
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 17:33, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сию!!!! хм. где-то я это слышал??? Федорчук приказываю тебе - "разлогинься!"!
     
  • 2.26, Аноним (-), 20:35, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слово инсталлер не смущает??
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру