Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2021.3

|
|1.1, Я (??), 10:02, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
|
вопросы как запустить стим на кали появятся через..
|
|1.6, Аноним (-), 10:17, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Настройки OpenSSL изменены для достижения максимальной возможной совместимости, в том числе по умолчанию возвращена поддержка устаревших протоколов и алгоритмов, включая TLS 1.0 и TLS 1.1.
Жду не дождусь, когда калихакера такие же калихакнут.
|
|1.11, Аноним (-), 13:37, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Товарищи, а чо так злобно комментируем-то? Веселей надо! Жизнеутверждающей.
|
|
|
|
|
|
|
|4.23, Аноним (23), 17:30, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Рано водку. Водку в Пятницу. Всю субботу мощно бухать. Воскресень на опохмелку. в Понедельник голова как огурчик.
Мужики вы же сами знаете эта схема работает. В прошлую пятницу я вечером зашёл в магаз и затарился пивасиком.
У меня на работе одна женщина специально берёт отгул на неделю. Отгулявшись она говорит всё больше не буду ходить в отгул. Через 2 месяца всё повторяется. И так постоянно.
|
|
|
|2.14, Аноним (-), 14:50, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Сказано же..
> Улучшена работа Live-сеанса под управлением систем виртуализации VMware, VirtualBox, Hyper-V и QEMU+Spice, например, добавлена возможность использования единого буфера обмена с хост-системой и поддержка интерфейса drag & drop.
|
|2.25, flexagoon (ok), 17:40, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Смотри. Подключаешься к бекенд BSD мейнфрейму сервера айпи TCP уровня. Пингуешь DOS-атакой локалхост виртуалки по JavaScript SQL Python Edition. Запускаешь Metasploit и Wireshark в Nmap, и взламываешь вайфай хендшейк соседа социальной инженерией. Готово.
|
|1.17, Анононим (?), 15:59, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Для всякого penetration можно и самому утилиты собрать, зачем эта солянка? Кулхакеры что-бы не трудились?
|
|
|
|2.21, Ты Вася а я господь Бог (?), 17:19, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Люди чем хотят тем и занимаются, их врямя, их жизнь, их силы. Тебя это епать не должно. Иди и собирай, тебе кто-то запрещает, тупица?
|
|1.20, ua9oas (ok), 16:59, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Уже скачал вещь сию с торрента и попытался распробовать ее- мне в ней не все понятно, но похоже в live-режиме она не может работать? (Или какая-то другая его версия все же будет так работать? (Я качал вот эту- https://kali.download/base-images/kali-2021.3/kali-linux-2021.3-installer-amd6 )). Хотя она и полноценно русифицирована, но пояснений об этом я там не нашел (по крайней мере там в меню отображается лишь и варианты установки (и разметок) и список носителей, которые она видит- кнопку что "попробовать без установки" я там нигде не нашел- ее там вообще нигде быть не может или я не там ее искал? (А то я именно так хотел дистр сей попробовать (и сколько-то лет назад на тогдашних его версиях у меня это получалось). И еще почему-то при скачивании его (и других линуксов) с торрента раздача у меня почти не происходила- возникала и лишь изредка и с очень маленькими скоростями (провайдер у меня этот- istranet.ru/chastnym-klientam/internet/ Или быть может у меня роутер как-то может препятствовать такому исходящему трафику?))
И как с помощью этого дистра возстанавливать данные на жестких дисках и на флешках и можно ли возстанавливать и в смартфонах? (В том числе и в "яблофонах"? А в кнопочных телефонах-"говорилках"?) И возможно ли с него и читать и вносить изменения в реестр винды? И как можно анализировать трафик в смартфонах и в роутерах на предмет того, не заражен ли он чем от них? (В том числе если там имеют место быть отправка платных sms-сообщений и осуществления без ведома абонентов платных подписок?)
|
|
|
|2.24, Аноним (23), 17:33, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
сию!!!! хм. где-то я это слышал??? Федорчук приказываю тебе - "разлогинься!"!
|