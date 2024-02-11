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Выпуск системы индексации сетевого трафика Arkime 5.0

11.02.2024 12:06

Опубликован релиз системы для захвата, хранения и индексации сетевых пакетов Arkime 5.0, предоставляющей инструменты для наглядной оценки потоков трафика и поиска информации, связанной с сетевой активностью. Изначально проект был разработан компанией AOL с целью создания открытой замены коммерческим платформам обработки сетевых пакетов, поддерживающей развёртывание на своих серверах и способной масштабироваться для обработки трафика на скоростях в десятки гигабит в секунду. Код компонента для захвата трафика написан на языке Си, а интерфейс реализован на Node.js/JavaScript. Исходные тексты распространяется под лицензией Apache 2.0. Поддерживается работа в Linux и FreeBSD. Готовые пакеты подготовлены для Arch Linux, RHEL/CentOS и Ubuntu.

Arkime включает инструменты для захвата и индексации трафика в формате PCAP, а также предоставляет средства для быстрого доступа к проиндексированным данным. Применение типового формата PCAP существенно упрощает интеграцию с существующими анализаторами трафика, такими как Wireshark. Объём хранимых данных ограничивается только размером имеющегося дискового массива. Метаданные о сеансах индексируются в кластере на базе движка Elasticsearch или OpenSearch. Компонент для захвата трафика работает в многопоточном режиме и решает задачи мониторинга, записи PCAP-дампов на диск, разбора захваченных пакетов и отправки метаданных о сеансах (SPI, Stateful packet inspection) и протоколах в кластер Elasticsearch/OpenSearch. Возможно хранение PCAP-файлов в зашифрованном виде.

Для анализа накопленной информации предлагается web-интерфейс, позволяющий выполнять навигацию, поиск и экспорт выборок. В web-интерфейсе предусмотрено несколько режимов просмотра - от общей статистики, карты соединений и наглядных графиков с данными об изменении сетевой активности до инструментов для изучения отдельных сеансов, анализа активности в разрезе используемых протоколов и разбора данных из PCAP-дампов. Также предоставляется API, позволяющий передавать в сторонние приложения данные о захваченных пакетах в формате PCAP и разобранных сеансах в формате JSON.

В новой версии:

  • Добавлена возможность отправки комбинированных поисковых запросов информации через сервис Cont3xt для сбора доступной в различных открытых источниках (OSINT) информации одновременно о нескольких объектах.
  • Добавлена поддержка методов формирования отпечатков трафика JA4 и JA4+ для определения сетевых протоколов и приложений.
  • Изменено оформление блока с детальной информацией о сеансе, в котором минимизировано неиспользуемое пространство и реализована двухколоночная компоновка для больших экранов.
  • Во вкладки Files, History и Stats добавлены выпадающие блоки для поиска одновременно в нескольких экземплярах интерфейса для просмотра статистики (Viewer).
  • Система авторизации унифицирована и выделена в отдельный модуль, который теперь используется во всех приложениях Arkime. Вместо анонимного режима авторизации по умолчанию задействован метод digest. Добавлены новые режимы авторизации: basic, form, basic+form, basic+oidc, headerOnly, header+digest и header+basic.
  • Все приложения переведены на унифицированную подсистему конфигурации, поддерживающую обработку настроек в разных форматах (ini, json, yaml) и способную загружать настройки из разных источников, например, c диска, по сети через HTTPS или из OpenSearch/Elasticsearch.
  • Добавлена поддержка импорта сохранённых (offline) PCAP-дампов с их загрузкой по URL через HTTPS или из хранилища Amazon S3, без необходимости предварительного сохранения на локальной системе.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/arkime/arki...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива SELKS 7.0, нацеленного на создание систем обнаружения вторжений
  3. OpenNews: Выпуск сетевого анализатора Wireshark 4.2
  4. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.94
  5. OpenNews: Выпуск системы глубокого инспектирования пакетов nDPI 4.8
  6. OpenNews: Доступен FlowPrint, инструментарий для определения приложения по зашифрованному трафику
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60586-arkime
Ключевые слова: arkime, pcap, traffic
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.10, Богдан Нариев (-), 15:12, 11/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как он по сравнению с тем же Wireshark? Например, Wireshark мне очень хорошо помог в обходе провайдерского DPI, который в свою очередь долго портил мне нервы и не давал подключаться к VPN. Wireshark помог проанализировать характер вредоносных DPI-пакетов и добавить несколько полезных правил в файрволл, чтобы облапошить DPI. Целый год прошел, а до сих пор VPN работает как часы. Правда на то, чтобы разобраться с Wireshark, потратил недели две, но оно того стоило. Можно подменять и модифицировать исходящие пакеты так, чтобы DPI спал спокойно.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:33, 11/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:58, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ваши домохозяйкины инсайты мало интересны. Когда нужно будет, начнут резать весь трафик, который имеет характер постоянно работающей "трубы" (VPN), а не сеансового доступа (SSH или TLS). По поведенческим факторам. Пофиг будет, какой там у вас сетевой порт или на что похож протокол. И никаких RST пакетов вам отсылать для этого не понадобится.
    Ваша свобода - наша недоработка. Помните об этом, товарищ.
     
     
  • 3.16, Moriarti (??), 16:06, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фигня. Любой DPI можно нагнуть. Я умудрялся делать это даже в Китае, еще в прошлом декабре, в командировке был. А еще любой VPN-трафик можно завернуть так, что он будет выглядеть как НЕ-VPN. Сюрприз, да? ;)
     
     
  • 4.17, Аноним (15), 16:36, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да никаких сюрпризов, чел. DPI нагибаются по двум причинам. Первая - их разрабатывают подрядные галеры, набранные по объявлению из профнепригодных. Это на уровне эффективности применения. Вторая - нет политической воли. В Китае живут с торговых связей со всем миром. Отключать даже часть коммуникаций ради защиты общества от картинок с винни-пухом - довольно расточительно.
    В наших реалиях вполне достаточно срезать 95% трафика и обломать монетизацию. От консолидирующего общественное мнение иноагента остается кучка маргиналов, грызущихся между собой. А большего и не требуется.

    И вот ты обошел DPI. Ты же не думаешь, что их DPI только ограничивает трафик? Нет, он его прежде всего анализирует. Запрещающие фильтры - это только верхушка айсберга. Накопленные данные никогда не будут удалены. Со временем их будет обрабатывать все более сильный ИИ.

     

  • 1.11, Богдан Нариев (-), 15:15, 11/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.13, Аноним (13), 15:45, 11/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Читать научитесь. Это идексатор, а вайршарк анализатор. Попробуйте скормить вайршарку дамп за месяц. А теперь умножьте на тысячу машин в вашей сети. А теперь постройте связи в вайршарке между вашими микро сервисам на этой тысяче машин.
     
  • 1.14, Аноним (15), 15:51, 11/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    pcap 24/7 пишет и кладет в логопомойку. О глобальном потеплении по ходу там не думают, электричество не экономят. На нужды CIA, то бишь OSINT, понятно не жалко.

    Из счетчиков iptables и такой-то перловой матери вроде munin можно состряпать получше решение. Которое побольше пакетиков пропустит, к слову. Вот только зачем...
     

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