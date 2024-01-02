Выпуск Snoop 1.4.0, OSINT-инструмента для сбора информации о пользователях из открытых источников

Опубликован выпуск проекта Snoop 1.4.0, развивающего криминалистический OSINT-инструмент, который разыскивает учётные записи пользователей в публичных данных (разведка на основе открытых источников). Программа анализирует различные сайты, форумы и социальные сети на предмет наличия искомого имени пользователя, т.е. позволяет определить на каких сайтах имеется пользователь с указанным ником. Проект разработан на материалах исследовательской работы в области скрапинга публичных данных. Сборки подготовлены для Linux и Windows. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией, ограничивающей применение только для личного пользования. При этом проект является ответвлением от кодовой базы проекта Sherlock, поставляемой под лицензией MIT (форк был создан из-за невозможности расширить базу сайтов). Snoop внесён в российский Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с заявленным кодом 26.30.11.16: "Программное Обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий:: No7012 приказ 07.10.2020 No515". На данный момент Snoop выслеживает наличие пользователя на более 3700 интернет ресурсах в полной версии и по самым популярным ресурсам в Demo-версии. Основные изменения: Поисковая база доведена до 3716 сайтов.

На 140%, т.е. почти в 2.5 раза, ускорен поиск в версии Snoop для GNU/Linux (при скорости интернет соединения не менее 12 Мбит/с поиск по имени пользователя (username) в полной БД Snoop в quick-режиме '--quick/-q' длится менее минуты.

Ускорен запуск Snoop на старых ПК с ОС Windows/HDD.

Добавлен новый и умный алгоритм автоопределения явно не указанных/проблемных/перепутанных кодировок сайтов при поиске в различных режимах.

Расширена информативность в CLI при поиске по сокращённой БД, используя опции-фильтры: '--site', '--exclude' или '--include' (количество веб-сайтов при сужении поиска отображается в квадратных скобках справа от общего количества сайтов БД).

С 2% до 2.5% поднят порог оповещения о Bad_raw.

Улучшено форматирвоание информации в CLI на небольших/сжатых по ширине терминалах, например, в CLI Termux на Android (добавлены авто отступы строк с учётом пользовательского CLI-окружения).

Обновлён HTML-отчёт: изменены стили кнопок; добавлена подсветка и увеличены строки из списка сайтов при наведении курсора (двигаясь по списку при выборе ресурса теперь сложно промахнуться); удалена дублирующая строка/тавтология о том, на скольких ресурсах найден 'username'; увеличена визуальная составляющая группировки флагов стран; добавлено отображение заголовков саундтреков при наведении на них курсора.

Исправлено автотестирование сети в режиме вербализации '--verbose/-v' в случае, когда тесты иногда проваливались из-за отказа некоторых серверов принимать соединение по незащищённому каналу.

Во всех версиях Snoop из CLI убраны звуковые оповещения об ошибках и об окончании поиска.

К полной версии Snoop добавлены light-сборки, позволяющие запускать ПО почти мгновенно.

На платформе Android немного ускорен поиск в режиме вербализации.

На платформе Android если пользователь предпочитает открывать html-отчеты вручную и из своего GUI ФМ, то теперь подтягиваются и все стили.

Обновлены плагины 'GEO_IP/domain' и 'ReverseVgeocoder'. Расширена визуализация данных в html-отчетах в полных версиях Snoop, в частности добавлены: переключатель фильтрации данных по странам; графики со статистикой по странам, регионам, объектам, провайдерам; новый слой — топогорафические карты, меняется по клику/сдвигу; режим переключения в полный экран; авто отображение координат в любой точке на карте; масштаб линейки; памятка, отображающая статистику по InvalidData; copyright; поиск; в плагине 'ReverseVgeocoder' от 10-100 раз увеличен масштаб покрытия/точности по округам/объектам в местоположениях RU, EU и CIS.





