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Snoop, инструмент для сбора информации о пользователе из открытых источников

25.03.2020 06:58

Опубликован выпуск проекта Snoop 1.1.6_rus, развивающего криминалистический OSINT-инструмент, который разыскивает учётные записи пользователей в публичных данных. Программа анализирует различные сайты, форумы и социальные сети на предмет наличия искомого имени пользователя, т.е. позволяет определить на каких сайтах имеется пользователь с указанным ником. Выпуск примечателен доведением базы проверяемых ресурсов до 666 сайтов, среди которых много русскоязычных. Сборки подготовлены для Linux и Windows. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией MIT.

Проект является ответвлением от кодовой базы проекта Sherlock, с некоторыми улучшениями и изменениями:

  • База Snoop в три раза больше базы Sherlock (Kali Linux) и в два раза больше базы базы Sherlock с Github.
  • У Snoop меньше ошибок ложноположительного срабатывания, которые бывают у всех подобных инструментов (пример сравнения Websites Ebay), изменения в алгоритме работы.
  • Новые опции и удаление неактуальных опций.
  • Поддержка сортировки и формата HTML.
  • Улучшенный информативный вывод.

Инструмент адаптирован в том числе для поиска в русскоязычном сегменте, что является его огромным плюсом по сравнению с аналогичными OSINT-инструментами. Изначально планировалось огромное обновление базы проекта Sherlock по части СНГ, но в какой-то момент Sherlock изменил свой курс и перестал принимать обновления (спустя ~1/3 обновления всей базы), объяснив такое положение вещей «Реструктуризацией» проекта и приближению к пределу на числа ресурсов в своей базе сайтов. Отказ послужил причиной создания форка. В текущем виде поддерживаемая в Snoop база масштабнее, чем базы Spiderfoot, Sherlock и Namechk вместе взятые.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/snooppr/sno...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2020.1
  3. OpenNews: Компания Cisco открыла код PyREBox, окружения для изучения вредоносного ПО
  4. OpenNews: Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
Автор новости: snoop
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52605-snoop
Ключевые слова: snoop, sherlock
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 08:04, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Посмотрел на код; увидел "sortirovka.py"; нахмурился и ушёл.
     
     
  • 2.3, iPony129412 (?), 08:15, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я внутрь посмотрел 🙁
     
  • 2.4, iCat (ok), 08:16, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чего ты ожидал?
    Snoop 1.1.6_rus
     
     
  • 3.7, нах. (?), 08:36, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    он может ожидал sorting.py - что иногда случается, даже в проектах, сделанных для местных пользователей.

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 09:18, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И зачем переизобретать велосипед, если в змеюке уже 1001 способ сортировки?
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:21, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты ещё плохо смотрел, "новый файл" не нашёл.
     

  • 1.2, Товарищ Майор (?), 08:04, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В очередь, пожалуйста.
     
  • 1.8, Коровавирус (?), 09:07, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Названия кончились?
     
  • 1.11, aaa (??), 10:12, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а что они там за заглушку Колю разыскивают (terminatorkolya)? Кто знает?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:43, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Партнёра на ночь ищет.
     

  • 1.13, microcoder (ok), 10:57, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как они выявляют, что аккаунт vasya на одном сайте принадлежит тому же лицу с аккаунтом vasya на другом сайте?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:19, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как, как. По айпи!
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:24, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня АйПи рандомный на всю область, васей дохрена на этой территории.
     
     
  • 4.17, Аноним (14), 11:35, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну значит тебя невозможно вычислить!
     

  • 1.18, YetAnotherOnanym (ok), 12:13, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уважаемые модераторы! В чём криминал нижеследующего комента?
    <цэтато>
    > на каких сайтах имеется пользователь с указанным ником

    Бугогагагагага!
    Ну, и на каких же сайтах я присутствую под этим вот своим ником?
    </цэтато>

     

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