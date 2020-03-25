Snoop, инструмент для сбора информации о пользователе из открытых источников

Опубликован выпуск проекта Snoop 1.1.6_rus, развивающего криминалистический OSINT-инструмент, который разыскивает учётные записи пользователей в публичных данных. Программа анализирует различные сайты, форумы и социальные сети на предмет наличия искомого имени пользователя, т.е. позволяет определить на каких сайтах имеется пользователь с указанным ником. Выпуск примечателен доведением базы проверяемых ресурсов до 666 сайтов, среди которых много русскоязычных. Сборки подготовлены для Linux и Windows. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией MIT.

Проект является ответвлением от кодовой базы проекта Sherlock, с некоторыми улучшениями и изменениями:

База Snoop в три раза больше базы Sherlock (Kali Linux) и в два раза больше базы базы Sherlock с Github.

У Snoop меньше ошибок ложноположительного срабатывания, которые бывают у всех подобных инструментов (пример сравнения Websites Ebay), изменения в алгоритме работы.

Новые опции и удаление неактуальных опций.

Поддержка сортировки и формата HTML.

Улучшенный информативный вывод.

Инструмент адаптирован в том числе для поиска в русскоязычном сегменте, что является его огромным плюсом по сравнению с аналогичными OSINT-инструментами. Изначально планировалось огромное обновление базы проекта Sherlock по части СНГ, но в какой-то момент Sherlock изменил свой курс и перестал принимать обновления (спустя ~1/3 обновления всей базы), объяснив такое положение вещей «Реструктуризацией» проекта и приближению к пределу на числа ресурсов в своей базе сайтов. Отказ послужил причиной создания форка. В текущем виде поддерживаемая в Snoop база масштабнее, чем базы Spiderfoot, Sherlock и Namechk вместе взятые.