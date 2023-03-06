Выпуск Snoop 1.3.7, OSINT-инструмента для сбора информации о пользователе из открытых источников

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|1.7, Че_ (?), 09:42, 06/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пробовал и Snoop, и Sherlock - больше шумихи вокруг, чем пользы. На деле, это довольно тупеникий робот. Яндекс ищет лучше, чем это чюдо.
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|1.9, Бывалый смузихлёб (?), 09:57, 06/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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При условии, что на ресурсах пользователь одинаково назван
Но вот ведь незадача, это совсем не всегда так
Более того, на многих ресурсах ники. И, даже если бы пользователь хотел бы назваться своим стандартным ником - он, скорее всего, уже занят и придётся придумывать какую-то хрень
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|2.12, Аноним (12), 10:20, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хуже. Поисковики теперь детектят, если через них ищут людей по их перс. данным, и исключают релевантные страницы из выдачи. Я искал себя по своим данным (я заведомо знал, какую именно я страницу ищу, просто лень было по ссылкам идти) - и в выдаче один мусор. Зато когда я нашёл страницу вручную где надо и набрал цитату из неё общего вида, то она нашлась, и мои данные, по которым её искал - были на ней. Предполагаю, что при поиске по перс. данным во всех больших поисковиках они детектятся в запросе с помощью NER, далее определяется, насколько персона публичная, и если публичная - то выдаются страницы из википедии, а если нет - то нужные части запроса зыменяются на мусор, и уже по мусорному запросу находится мусор, ибо если не найдётся совсем ничего, это вызовет подозрения, а так поисковик типа работает.
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|3.14, Аноним (14), 10:25, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо искать происки тайной ложи там, где явная лажа. Поисковики давно уже выдают не то, что релевантно, а то, за что уплочено. При том это общее место для всех поисковых машин. Чем и живут.
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|4.17, Куку (?), 10:34, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скоро ChatGPT все будет решать, а не поисковики со своей проплаченным директом!
Google уже объявил красную тревогу.
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|1.20, Dre (??), 10:43, 06/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> snoop
smoke weed everyday
русские слова что бы не сработал матбот (и кто до этого додумался?)
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