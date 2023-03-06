Выпуск Snoop 1.3.7, OSINT-инструмента для сбора информации о пользователе из открытых источников

Опубликован выпуск проекта Snoop 1.3.3, развивающего криминалистический OSINT-инструмент, который разыскивает учётные записи пользователей в публичных данных (разведка на основе открытых источников). Программа анализирует различные сайты, форумы и социальные сети на предмет наличия искомого имени пользователя, т.е. позволяет определить на каких сайтах имеется пользователь с указанным ником. Проект разработан на материалах исследовательской работы в области скрапинга публичных данных. Сборки подготовлены для Linux и Windows. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией, ограничивающей применение только для личного пользования. При этом проект является ответвлением от кодовой базы проекта Sherlock, поставляемой под лицензией MIT (форк был создан из-за невозможности расширить базу сайтов). Snoop внесён в российский Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с заявленным кодом 26.30.11.16: "Программное Обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий:: No7012 приказ 07.10.2020 No515". На данный момент Snoop выслеживает наличие пользователя на 2700 интернет ресурсах в полной версии и по самым популярным ресурсам в Demo-версии. Основные изменения: Поисковая база доведена до 2700 сайтов.

При работе на платформе Android в терминале Termux на 200% ускорен поиск snoop (требуется обновление Termux и обновление Python до версии 3.11, либо установка пропатченного python 3.7-3.10 из репозитория tur-repo).

Переработана и улучшена логика поиска. Snoop в большинстве случаев не делает повторные запросы на зацензурированные ресурсы, что экономит время при поиске.

Улучшено определение трёх групп сайтов: Исключаются ошибки ложного срабатывания при поиске при наличии проблем с серверами (затрагивает ~50% БД snoop). Улучшены результаты поиска на сайтах, которые давно заброшены или имеют проблемы с безопасностью. Расширен формат БД Snoop для манипуляций с редкими проблемными кодировками/сайтами, например, когда сервер возвращает одну кодировку, а в тегах присутствует другая).

Добавлена проверка опечаток: имя пользователя не может быть короче 2 символов (например, если пользователь опечатался и набрал "snoop_cli - s ebay username", ранее это бы вызвало поиск сразу чётырёх имён: '-', 's', 'ebay' и 'username' вместо поиска одного пользователя на одном ресурсе - ebay.com).

Добавлен новый режим '--quick', который ускоряет общий поиск.

Переработаны некоторые части кодовой базы, в проекте стало меньше зависимостей от сторонних библиотек.

Удалена опция 'Normal'.

Опция "one-level" переименована в "include".

Опция удаления отчётов теперь выводит баннер и запрашивает подтверждение на удаление.

Логгирование ошибок стало более информативным.

Расширен блок snoop-info;

При поиске имени пользователя и при получении ошибок в CLI, связанных с цензурированием, справа от ресурса добавлено отображение буквенного кода страны.



