The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Snoop 1.3.7, OSINT-инструмента для сбора информации о пользователе из открытых источников

06.03.2023 09:10

Опубликован выпуск проекта Snoop 1.3.3, развивающего криминалистический OSINT-инструмент, который разыскивает учётные записи пользователей в публичных данных (разведка на основе открытых источников). Программа анализирует различные сайты, форумы и социальные сети на предмет наличия искомого имени пользователя, т.е. позволяет определить на каких сайтах имеется пользователь с указанным ником. Проект разработан на материалах исследовательской работы в области скрапинга публичных данных. Сборки подготовлены для Linux и Windows.

Код написан на языке Python и распространяется под лицензией, ограничивающей применение только для личного пользования. При этом проект является ответвлением от кодовой базы проекта Sherlock, поставляемой под лицензией MIT (форк был создан из-за невозможности расширить базу сайтов).

Snoop внесён в российский Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с заявленным кодом 26.30.11.16: "Программное Обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий:: No7012 приказ 07.10.2020 No515". На данный момент Snoop выслеживает наличие пользователя на 2700 интернет ресурсах в полной версии и по самым популярным ресурсам в Demo-версии.

Основные изменения:

  • Поисковая база доведена до 2700 сайтов.
  • При работе на платформе Android в терминале Termux на 200% ускорен поиск snoop (требуется обновление Termux и обновление Python до версии 3.11, либо установка пропатченного python 3.7-3.10 из репозитория tur-repo).
  • Переработана и улучшена логика поиска. Snoop в большинстве случаев не делает повторные запросы на зацензурированные ресурсы, что экономит время при поиске.
  • Улучшено определение трёх групп сайтов:
    • Исключаются ошибки ложного срабатывания при поиске при наличии проблем с серверами (затрагивает ~50% БД snoop).
    • Улучшены результаты поиска на сайтах, которые давно заброшены или имеют проблемы с безопасностью.
    • Расширен формат БД Snoop для манипуляций с редкими проблемными кодировками/сайтами, например, когда сервер возвращает одну кодировку, а в тегах присутствует другая).
  • Добавлена проверка опечаток: имя пользователя не может быть короче 2 символов (например, если пользователь опечатался и набрал "snoop_cli - s ebay username", ранее это бы вызвало поиск сразу чётырёх имён: '-', 's', 'ebay' и 'username' вместо поиска одного пользователя на одном ресурсе - ebay.com).
  • Добавлен новый режим '--quick', который ускоряет общий поиск.
  • Переработаны некоторые части кодовой базы, в проекте стало меньше зависимостей от сторонних библиотек.
  • Удалена опция 'Normal'.
  • Опция "one-level" переименована в "include".
  • Опция удаления отчётов теперь выводит баннер и запрашивает подтверждение на удаление.
  • Логгирование ошибок стало более информативным.
  • Расширен блок snoop-info;
  • При поиске имени пользователя и при получении ошибок в CLI, связанных с цензурированием, справа от ресурса добавлено отображение буквенного кода страны.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/snooppr/sno...)
  2. OpenNews: Выпуск Snoop 1.3.3, OSINT-инструмента для сбора информации о пользователе из открытых источников
  3. OpenNews: Против компании Vizio подан судебный иск с обвинением в нарушении лицензии GPL
  4. OpenNews: Анализ влияния на производительность выбранного в системе источника времени
  5. OpenNews: Выпуск Snoop 1.3.0, OSINT-инструмента для сбора информации о пользователе из открытых источников
Автор новости: Snoop Project
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58749-snoop
Ключевые слова: snoop
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.7, Че_ (?), 09:42, 06/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал и Snoop, и Sherlock - больше шумихи вокруг, чем пользы. На деле, это довольно тупеникий робот. Яндекс ищет лучше, чем это чюдо.
     
  • 1.9, Бывалый смузихлёб (?), 09:57, 06/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    При условии, что на ресурсах пользователь одинаково назван
    Но вот ведь незадача, это совсем не всегда так
    Более того, на многих ресурсах ники. И, даже если бы пользователь хотел бы назваться своим стандартным ником - он, скорее всего, уже занят и придётся придумывать какую-то хрень
     
  • 1.11, whiplash (?), 10:07, 06/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    все эти 2700 сайтов в его базе закрыты от поисковиков что-ли?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:20, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже. Поисковики теперь детектят, если через них ищут людей по их перс. данным, и  исключают релевантные страницы из выдачи. Я искал себя по своим данным (я заведомо знал, какую именно я страницу ищу, просто лень было по ссылкам идти) - и в выдаче один мусор. Зато когда я нашёл страницу вручную где надо и набрал цитату из неё общего вида, то она нашлась, и мои данные, по которым её искал - были на ней. Предполагаю, что при поиске по перс. данным во всех больших поисковиках они детектятся в запросе с помощью NER, далее определяется, насколько персона публичная, и если публичная - то выдаются страницы из википедии, а если нет - то нужные части запроса зыменяются на мусор, и уже по мусорному запросу находится мусор, ибо если не найдётся совсем ничего, это вызовет подозрения, а так поисковик типа работает.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:25, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо искать происки тайной ложи там, где явная лажа. Поисковики давно уже выдают не то, что релевантно, а то, за что уплочено. При том это общее место для всех поисковых машин. Чем и живут.
     
     
  • 4.17, Куку (?), 10:34, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро ChatGPT все будет решать, а не поисковики со своей проплаченным директом!
    Google уже объявил красную тревогу.
     
  • 2.16, Товарищ Майор (?), 10:27, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    от поисковиков может и закрыта, но только не от моих силовиков
     

  • 1.20, Dre (??), 10:43, 06/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > snoop

    smoke weed everyday

    русские слова что бы не сработал матбот (и кто до этого додумался?)

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру