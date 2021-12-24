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Выпуск Snoop 1.3.3, OSINT-инструмента для сбора информации о пользователе из открытых источников

24.12.2021 17:45

Опубликован выпуск проекта Snoop 1.3.3, развивающего криминалистический OSINT-инструмент, который разыскивает учётные записи пользователей в публичных данных (разведка на основе открытых источников). Программа анализирует различные сайты, форумы и социальные сети на предмет наличия искомого имени пользователя, т.е. позволяет определить на каких сайтах имеется пользователь с указанным ником. Проект разработан на материалах исследовательской работы в области скрапинга публичных данных. Сборки подготовлены для Linux и Windows.

Код написан на языке Python и распространяется под лицензией, ограничивающей применение только для личного пользования. При этом проект является ответвлением от кодовой базы проекта Sherlock, поставляемой под лицензией MIT (форк был создан из-за невозможности расширить базу сайтов).

Snoop внесён в российский Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с заявленным кодом 26.30.11.16: "Программное Обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий:: No7012 приказ 07.10.2020 No515". На данный момент Snoop выслеживает наличие пользователя на 2279 интернет ресурсах в полной версии и по самым популярным ресурсам в Demo-версии.

Основные изменения:

  • В архив добавлены видео-подсказки по быстрому запуску snoop для пользователей новичков, которые не работали с CLI.
  • Добавлен текстовый отчет: файл 'bad_nicknames.txt' в который записываются пропущенные дата/nickname(s) (недопустимые имена/телефоны/некоторые_спецсимволы), обновляя файл (режим дозаписи) в ходе поиска, например с опцией '-u'.
  • Добавлен режим корректной остановки ПО с высвобождением ресурсов для разных версий/платформ Snoop Project (ctrl+c).
  • Добавлена новая опция '--headers' '-H': задать вручную пользовательский user-agent. По умолчанию на каждый сайт создаётся случайный, но реальный юзерагент или выбирается/переопределяется из БД Snoop с расширенным заголовком для обхода некоторых 'защит CF'.
  • Добавлена snoop-заставка и некоторые emoji, когда nickname(s) для поиска не заданы или выбраны противоречивые параметры в аргументах CLI (исключение: snoop for Windows OS — старая CLI OS Windows 7).
  • Добавлены различные информационные панели: в отображении БД list-all; в режим verbose; новый блок 'snoop-info' с опцией '-V'; с опцией -u разделение на группы nickname(s): валидные/невалидные/дубликаты; в CLI Yandex_parser-a (full-версии).
  • Обновлён режим поиска с опцией '--userlist' '-u' расширен алгоритм детектирования nickname(s)/email (просто попробуйте его использовать снова).
  • Ускорен в разы вывод БД в CLI для методов опции 'list-all'.
  • Для Snoop for Termux (Android) добавлено авто-открытие результатов поиска во внешнем браузере без перекрытия результатов в CLI (по желанию пользователя открытие результатов во внешнем веб-браузере можно проигнорировать).
  • Обновлен внешний вид вывода результатов в CLI при поиске nickname(s). Обновлен вывод лицензии в стиле Windows XP. Обновлён прогресс (ранее прогресс обновлялся по мере поступления данных и из-за этого казалось, что подвис в full-версиях), прогресс обновляется несколько раз в сек. или по мере поступления данных в режиме вербализации опции '-v'.
  • В html-отчеты добавлена новая кнопка 'Doc', ведущая на документацию 'Общее руководство Snoop Project.pdf'/онлайн.
  • В txt-отчеты также, как и в html/csv-отчеты добавлен параметр 'сессия'.
  • Обновлены все опции Snoop Project, которые приближены к рекомендациям POSIX (см snoop --help). Старый вариант использования аргументов в CLI с подтверждением [y] обратно совместим.
  • Yandex_parser обновлён до версии 0.5: убрано — Я.коллекции (ресурс неактивен). Добавлен Я.аватар: logina/email. В многопользовательский режим в txt; cli; html добавлены/обновлены метрики: 'валидные логины/незареганные_пользователи/необработанные данные/дубликаты', метки логинов.
  • Подкаталоги сохранённых отчетов/результатов группируются: plugin(s) в один каталог, nickname(s) в другой.
  • Налажен корректный выход из ПО при попытке с опцией '-v' протестировать сеть при её отсутствии/сбое .
  • Исправлено в CLI: индивидуальная сессия/трафик/время при поиске в одной сессии нескольких имен или с опцией '-u' или с опцией '-v'.
  • Исправлено в csv-отчетах: время отклика сайта разделяется 'верным дробным знаком':: точка или запятая с учётом локали пользователя (т.е. число в таблице всегда цифра независимо от дробного знака, что прямо влияет на сортировку результатов по параметру. Данные ниже 1 Кб округляются точнее, свыше 1 Кб без дробной части. Общее время (было в мс., теперь в с./сот). При сохранении отчетов с опцией '-S' или в обычном режиме для сайтов использующих специфичный метод детектирования nickname(s): (username.salt) теперь так же подсчитываются размер данных сессии.
  • Выполнена миграция build-версий Snoop Project с python 3.7 на python 3.8 (кроме EN-версий).


  1. Главная ссылка к новости (https://raw.githubusercontent....)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2021.4
  3. OpenNews: Выпуск Snoop 1.3.1, OSINT-инструмента для сбора информации о пользователе из открытых источников
  4. OpenNews: Snoop, инструмент для сбора информации о пользователе из открытых источников
  5. OpenNews: Компания Cisco открыла код PyREBox, окружения для изучения вредоносного ПО
Автор новости: Snoop Project
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56403-osint
Ключевые слова: osint
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:22, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    >https://github.com/snooppr/snoop/blob/master/COPYRIGHT

    Это несвободное ПО. И я считаю, что ему не место на OpenNet.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:33, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Врагов надо знать в лицо.
     
  • 2.10, Аноним (10), 01:38, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели никто не пытался расшифровать демо-версию
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 06:01, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы побоялся запускать такую штуку с шифрованием. Еще упрет все файлы, задолбаетесь ключи и пароли потом менять. Кто сказал что охотник плохая добыча?
     
  • 2.12, lockywolf (ok), 03:53, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Soundtracks composed specifically for the Snoop Project:

    Copyright (c) Zed badley
    Megapolis (remix).mp3

    Copyright (c) Metelkin Viktor
    for snoop in cyberpunk.mp3

     
  • 2.13, AnonymousCowardus (?), 04:36, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > од написан на языке Python и распространяется под лицензией,
    > ограничивающей применение только для личного пользования.

    "Doing more harm with simple tools"

     

  • 1.2, Sluggard (ok), 22:24, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Сборки подготовлены для Linux

    В rar-архиве. А внутри архива webm-видеоинструкция(!) по скачиванию и распаковке архива, в котором она лежит(!!), и запуску программы.
    Обожаю.

     
     
  • 2.7, Аноним (1), 00:15, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А то, что gcc не собирается без gcc, тебя не смущает?
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 04:42, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то собирается.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:41, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Свободный крушитель свободы!
     
  • 1.5, Аноним (-), 23:24, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Профонация.
    Розыск лиц "мне нечего скрывать"
    Везде "васян" пароль - 1234567
     
  • 1.6, pashev.me (?), 00:12, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена новая опция '--headers' '-H': задать вручную пользовательский user-agent.

    Накроманы.

     
     
  • 2.11, Аноним (10), 01:40, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поделия Цукерберга например любят сбрасывать сессии с UA лиcы
     

  • 1.8, Аноним (8), 00:53, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ужасный английский
     
  • 1.9, Аноним (9), 01:09, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как полную версию получить бесплатно? Поделитесь?
     
     
  • 2.15, john_erohin (?), 04:47, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вам зачем ?
    регулярная смена ника от "раз в месяц" до "раз в год" ломает всю идею.
     

  • 1.16, Аноним (16), 05:12, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это на чём надо сидеть, чтобы софт в проприетарных архивах релизить? Это главный вопрос, который меня интересует.
     
  • 1.18, Аноним (18), 07:24, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользуюсь Tails, имею уникальные ники везде, десятки мыл, разные пароли на всех сайтах, две сетевые карты. Никто не сможет найти меня идея простая и эфективная.
     
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