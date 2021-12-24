Выпуск Snoop 1.3.3, OSINT-инструмента для сбора информации о пользователе из открытых источников

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|3.17, Аноним (-), 06:01, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы побоялся запускать такую штуку с шифрованием. Еще упрет все файлы, задолбаетесь ключи и пароли потом менять. Кто сказал что охотник плохая добыча?
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|2.12, lockywolf (ok), 03:53, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Soundtracks composed specifically for the Snoop Project:
Copyright (c) Zed badley
Megapolis (remix).mp3
Copyright (c) Metelkin Viktor
for snoop in cyberpunk.mp3
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|2.13, AnonymousCowardus (?), 04:36, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> од написан на языке Python и распространяется под лицензией,
> ограничивающей применение только для личного пользования.
"Doing more harm with simple tools"
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|1.2, Sluggard (ok), 22:24, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Сборки подготовлены для Linux
В rar-архиве. А внутри архива webm-видеоинструкция(!) по скачиванию и распаковке архива, в котором она лежит(!!), и запуску программы.
Обожаю.
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|1.5, Аноним (-), 23:24, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Профонация.
Розыск лиц "мне нечего скрывать"
Везде "васян" пароль - 1234567
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|1.6, pashev.me (?), 00:12, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена новая опция '--headers' '-H': задать вручную пользовательский user-agent.
Накроманы.
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|2.15, john_erohin (?), 04:47, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а вам зачем ?
регулярная смена ника от "раз в месяц" до "раз в год" ломает всю идею.
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|1.16, Аноним (16), 05:12, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это на чём надо сидеть, чтобы софт в проприетарных архивах релизить? Это главный вопрос, который меня интересует.
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|1.18, Аноним (18), 07:24, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пользуюсь Tails, имею уникальные ники везде, десятки мыл, разные пароли на всех сайтах, две сетевые карты. Никто не сможет найти меня идея простая и эфективная.
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