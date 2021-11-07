Выпуск Snoop 1.3.1, OSINT-инструмента для сбора информации о пользователе из открытых источников

2.8 , QwertyReg ( ok ), 20:04, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > я нигде никогда не регистрировался под реальным именем Да вы просто уникум. Никогда такого не видел.

3.10 , Аноним ( 7 ), 20:10, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Речь идет ведь об открытых источниках? Т.е. о форумах и т.д. Есть не так уж много людей в здравом уме и доброй памяти, которые регистрируются где попало под своим ФИО вместо ника. А ник это такая штука, как телеметрия без аккаунта. Нет 100% доказательств, что это именно тот человек. И это. Я познакомился с интернетом еще в те времена, когда анонимность была нормой и достаточно было только ника. Всякая регистрация по телефону пошла уже потом. У меня даже в личной почте не указаны реальные ФИО. И даже в гугл аккаунте на телефоне.

4.12 , тов. майор ( ? ), 20:21, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нет 100% доказательств, что это именно тот человек. с помощью бутылки от шампанского, ручки от швабры и резиновой дубинки я могу доказать все что угодно - что люди ходят на руках, и что люди ходят на боках в том числе. А твое фио мне даст провайдер. Вместе со сканом паспорта и адресом. Часть нити удалена модератором

6.44 , тов. майор ( ? ), 21:44, 07/11/2021 [ответить] + / – > Смешной ты. Типа всё можешь, а на самом деле ты ничто.

> Тут Анонимов больше чем Ивановых и Кузнецовых вместе взтых. и чем это им поможет? Адресочки-то вот они... Но "тут" действительно дурацкий сайт, ловить врагов лучше и удобнее там где от них требуют подтвержденный оператором телефонный номер с паспортом. В принципе, таких сейчас почти все.

4.48 , Андрей ( ?? ), 23:58, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да пока ты тот самый Джо Неуловимый, можешь оставаться в счастливом неведении. А как только твоя задница кому нужна станет, найдут. И сам удивляться будешь как и в какой срок тебя нашли.

2.9 , чукумота ( ? ), 20:09, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А Tails умеешь юзать, Джо?

По nlp анализу тебя поймают. Софт прикольный, на Android 9 встал с первого раза.

2.42 , Аноним ( 42 ), 21:35, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот воспользуется следователь данной программой и будешь отвечать за комментарии всех анонимов ) Тем более опеннет там в базе есть

3.45 , тов. майор ( ? ), 21:45, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот воспользуется следователь данной программой и будешь отвечать за комментарии всех анонимов Ну всех-то зачем же? Только тех которые мне нужны для дела.

Я их сам, кстати, и напишу.