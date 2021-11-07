Выпуск Snoop 1.3.1, OSINT-инструмента для сбора информации о пользователе из открытых источников

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|2.2, QwertyReg (ok), 19:15, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
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Поддерживаю, давайте уничножим всё ПО с несвободными лицензиями (99% всего софта). Будем играть в TuxRacer на тормозном Linux Libre.
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|3.47, Аноним (47), 23:34, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В госдуму избираться не планируете? Если вся ваша программа сводится к этому пункту, то я бы за вас проголосовал.
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|3.51, Ivan_83 (ok), 01:41, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нету столько проприетарного софта, если мы конечно про живой софт который до сих пор хотя бы кто то собрать может.
Сами прикиньте: у фри в портах порядка 25к портов, пусть чисто софта из них будет даже 5к (всмысле сама прога, а не либа/шфрит/тема), хотите сказать что закрытого софта наберётся под 500 тыщ?
Не верю!
Даже со всякой дохлятиной столько никогда под венду не было.
Разумеется не будем считать студенческие поделки для самого себя которые никогда не публиковались.
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|1.3, Аноним (3), 19:16, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пока ты вроде Бонда 007, а потом совсем прихлопнут страничку поисковика и останется лишь адресная строка.
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|2.49, Ordu (ok), 00:40, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты в issues загляни. Там 2 issues и оба про права на файлы. Один о том, что установщик пытается писать в C:/snoop, второй о том, что он распаковывает на linux'е файлики типа css и mp3, вешая на них бит executable.
Какие-то вылезшие из криокамеры старпёры писали. Или, альтернативно -- это троян, который пытается выцыганить из пользователя рутовские привилегии и маскирует вредоносный код в mp3.
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|1.5, Ю.Т. (?), 19:30, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"скрапинг" это уничтожение, утилизация
"скрейпинг" это скобление, сбор с поверхности
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|2.6, Аноним (6), 20:00, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты бы лучше исходник привёл: scrap и scrape, а то транскрипция хромает.
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|3.11, Ю.Т. (?), 20:20, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты бы лучше исходник привёл: scrap и scrape, а то транскрипция хромает.
Это вот в новости и не исходник, и транскрипция хромает.
PS Если что, то "точно повторять звучание" (в транскрипции) это утопия.
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|1.7, Аноним (7), 20:00, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Слава богу хоть тут я аноним. И клево то, что во первых я нигде никогда не регистрировался под реальным именем, а соответствие между ником и реальным именем, как обычно, вилами на воде писано. Ну и плюс где я зареган под нормальным ником, там я пишу только нормальные вопросы по делу. Эти посты не содержат личной информации и могут только позволить определить, кем я работаю и чем занимаюсь, для чего не нужно быть следователем. Троллю я под другими никами. Попробуйте поймайте.
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|2.8, QwertyReg (ok), 20:04, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> я нигде никогда не регистрировался под реальным именем
Да вы просто уникум. Никогда такого не видел.
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|3.10, Аноним (7), 20:10, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Речь идет ведь об открытых источниках? Т.е. о форумах и т.д. Есть не так уж много людей в здравом уме и доброй памяти, которые регистрируются где попало под своим ФИО вместо ника. А ник это такая штука, как телеметрия без аккаунта. Нет 100% доказательств, что это именно тот человек. И это. Я познакомился с интернетом еще в те времена, когда анонимность была нормой и достаточно было только ника. Всякая регистрация по телефону пошла уже потом. У меня даже в личной почте не указаны реальные ФИО. И даже в гугл аккаунте на телефоне.
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|4.12, тов. майор (?), 20:21, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет 100% доказательств, что это именно тот человек.
с помощью бутылки от шампанского, ручки от швабры и резиновой дубинки я могу доказать все что угодно - что люди ходят на руках, и что люди ходят на боках в том числе.
А твое фио мне даст провайдер. Вместе со сканом паспорта и адресом.
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|Часть нити удалена модератором
|6.44, тов. майор (?), 21:44, 07/11/2021 [ответить]
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> Смешной ты. Типа всё можешь, а на самом деле ты ничто.
> Тут Анонимов больше чем Ивановых и Кузнецовых вместе взтых.
и чем это им поможет? Адресочки-то вот они...
Но "тут" действительно дурацкий сайт, ловить врагов лучше и удобнее там где от них требуют подтвержденный оператором телефонный номер с паспортом. В принципе, таких сейчас почти все.
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|4.48, Андрей (??), 23:58, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да пока ты тот самый Джо Неуловимый, можешь оставаться в счастливом неведении.
А как только твоя задница кому нужна станет, найдут. И сам удивляться будешь как и в какой срок тебя нашли.
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|2.9, чукумота (?), 20:09, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А Tails умеешь юзать, Джо?
По nlp анализу тебя поймают.
Софт прикольный, на Android 9 встал с первого раза.
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|2.42, Аноним (42), 21:35, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот воспользуется следователь данной программой и будешь отвечать за комментарии всех анонимов ) Тем более опеннет там в базе есть
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|3.45, тов. майор (?), 21:45, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот воспользуется следователь данной программой и будешь отвечать за комментарии всех анонимов
Ну всех-то зачем же? Только тех которые мне нужны для дела.
Я их сам, кстати, и напишу.
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|1.43, Аноним (-), 21:43, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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1560. 🇷🇺 Opennet он и вас посчитал...
скотство какое-то - ПО для разнюхивания, опознавания рож и т.п.
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