Выпуск Snoop 1.3.0, OSINT-инструмента для сбора информации о пользователе из открытых источников

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|2.4, flexagoon (ok), 09:19, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Snoop вроде как не собирает номера и ip-адреса пользователей, в отличии от ГБ
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|1.5, Аноним (5), 09:21, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И чем это чудо отличается от обычного поиска гугл-яндекс-бинг? поисковики прекрасно себе индексируют все эти вещи.
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|1.7, Аноним (7), 09:22, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кек за последние 20 лет я не использовал никнейм на сайтах дважды, на каждом сайте своё имя. Всегда поражали люди без фантазии.
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|2.14, Аноним (14), 10:01, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кек за последние 20 лет я не использовал одну и ту же подпись дважды, на каждом документе своя подпись. Всегда поражали люди без фантазии.
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|3.16, Лол (?), 10:02, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кек за последние 20 лет я не подтирался одной и той же рукой дважды, каждый раз другой рукой. Всегда поражали люди без фантазии.
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|4.18, InuYasha (??), 10:08, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кек, за последние 20 лет я не использовал один код в проекте дважды, в каждом файле свой код. Всегда поражали люди без фантазии.
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|4.35, Аноним (35), 13:04, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кек за последние 20 лет я не удовлетворялся одной и той же рукой дважды, каждый раз другой рукой. Всегда поражали люди без фантазии.
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|2.22, СеменСеменыч777 (?), 10:33, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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а еще минимум раз в год надо менять юзернеймы на каждом сайте, и по возможности стирать старый профайл. ZOG не дремлет, ZOG не спит - берегись анти7ит.
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|1.8, Lex (??), 09:24, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Но что если на разных платформах один и тот же ник относится к разным пользователям, а к одному - совершенно разные ники, поскольку предпочтительный ник пользователя уже кем-то занят и приходится придумывать новый
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|1.10, Аноним (10), 09:36, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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чёт я не понял, какие ещё demo и full, если это опенсорс?
русский вася из урюпинска форкнул, закрыл, занёс в реестр и хочет продавать госконторам?
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|2.11, Аноним (10), 09:40, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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треш какой, у них там ридми на русском, батюшки, какое позорище. комменты не иероглифами случайно?
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|3.15, Аноним (15), 10:01, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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При этом проект является ответвлением от кодовой базы проекта Sherlock, поставляемой под лицензией MIT (форк был создан из-за невозможности расширить базу сайтов)
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|4.19, Аноним (10), 10:15, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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проверил - шерлок нормально работает и с русскоязычными сайтами. нафига было форкать и позориться на опеннете, непонятно
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|2.13, Аноним (13), 09:59, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ачетакова? AlterOffice вон продают, аналогов нет, все довольны
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|2.23, Аноним (23), 10:38, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В исходниках лежит демо версия. Код фулл версии, как я понимаю, никому не доступен.
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|2.27, n00by (ok), 10:53, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что тут понимать? Нахаляву проверяет несколько сайтов, а за деньги база увеличивается.
Rosa Tresh вон не удивляет своих фанатов: забесплатно там только можно поработать тестировщиком альфа-бета-версии, которая даже не в Реестре, через пару лет её переименовывают и начинают продавать, а бесплатным работникам такую не дают. ;)
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|2.28, Ник (??), 10:53, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, "опенсорс" с зашифрованной базой данных и анальной ограниченной лицензией
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|1.26, InuYasha (??), 10:52, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самое несмешное, что и снуп, и тессеракт, и забыл-как-называется-поисковик по сосалкам, хром и всякие прочие индексаторы используются Службами Безделия и коммерческими фирмами весьма интенсивно. Разумеется, не _для_ нас. (
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|1.36, Аноним (35), 13:08, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Copyright (c) 2020 Snoop Project <snoopproject@protonmail.com>
Российские силовики пользуются, заблокированным по их же инициативе, Protonmail. Ай да, не скрепно же, ай-я-яй.
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|2.40, Хан (?), 14:43, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Телек включи, там террористы талибы дают пресс-конференцию в Москве... и тебя еще что-то удивляет?
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|1.37, Аноним (37), 13:09, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что будет если тысячи аккаунтов будут писать террористические сообщения под чужими никами и фотографиями?
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|1.39, Fractal cucumber (ok), 13:49, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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1. Запааковать Linux сборку в rar... это же гениально!
2. Приметание.txt: "Snoop не требует наличие Python и зависимостей."
- Error loading Python lib
Хм...
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