Выпуск Snoop 1.3.0, OSINT-инструмента для сбора информации о пользователе из открытых источников

2.11 , Аноним ( 10 ), 09:40, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – треш какой, у них там ридми на русском, батюшки, какое позорище. комменты не иероглифами случайно?

2.12 , OnTheEdge ( ok ), 09:42, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – что именно он форкнул?

3.15 , Аноним ( 15 ), 10:01, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – При этом проект является ответвлением от кодовой базы проекта Sherlock, поставляемой под лицензией MIT (форк был создан из-за невозможности расширить базу сайтов)

4.17 , OnTheEdge ( ok ), 10:05, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вот же я чукча 😅

4.19 , Аноним ( 10 ), 10:15, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – проверил - шерлок нормально работает и с русскоязычными сайтами. нафига было форкать и позориться на опеннете, непонятно

5.34 , Аноним ( 34 ), 12:57, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чтобы продавать полную версию.

2.13 , Аноним ( 13 ), 09:59, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ачетакова? AlterOffice вон продают, аналогов нет, все довольны

3.29 , Аноним ( 29 ), 11:16, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Им кто-то пользуется?

4.31 , Жорш ( ? ), 12:26, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вам же сказали - продают. Все остальное не важно.

2.23 , Аноним ( 23 ), 10:38, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В исходниках лежит демо версия. Код фулл версии, как я понимаю, никому не доступен.

2.27 , n00by ( ok ), 10:53, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что тут понимать? Нахаляву проверяет несколько сайтов, а за деньги база увеличивается. Rosa Tresh вон не удивляет своих фанатов: забесплатно там только можно поработать тестировщиком альфа-бета-версии, которая даже не в Реестре, через пару лет её переименовывают и начинают продавать, а бесплатным работникам такую не дают. ;)

2.28 , Ник ( ?? ), 10:53, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ага, "опенсорс" с зашифрованной базой данных и анальной ограниченной лицензией