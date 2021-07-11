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Выпуск Snoop 1.3.0, OSINT-инструмента для сбора информации о пользователе из открытых источников

11.07.2021 09:00

Опубликован выпуск проекта Snoop 1.3, развивающего криминалистический OSINT-инструмент, который разыскивает учётные записи пользователей в публичных данных (разведка на основе открытых источников). Программа анализирует различные сайты, форумы и социальные сети на предмет наличия искомого имени пользователя, т.е. позволяет определить на каких сайтах имеется пользователь с указанным ником. Проект разработан на материалах исследовательской работы в области скрапинга публичных данных. Сборки подготовлены для Linux и Windows.

Код написан на языке Python и распространяется под лицензией, ограничивающей применение только для личного пользования. При этом проект является ответвлением от кодовой базы проекта Sherlock, поставляемой под лицензией MIT (форк был создан из-за невозможности расширить базу сайтов).

Snoop внесён в российский Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с заявленным кодом 26.30.11.16: "Программное Обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий:: No7012 приказ 07.10.2020 No515". На данный момент Snoop выслеживает наличие пользователя на 2003 интернет ресурсах в полной версии и по самым популярным ресурсам в Demo-версии.

Основные изменения в версии 1.3.0:

  • Расширена база проверяемых web-ресурсов, которая преодолела отметку в 2000 сайтов.
  • Обновлено меню справки, аргументы сгруппированы по смыслу.
  • Добавлена новая опция '--autoclean' для автоудаления накопленных отчётов.
  • Обновлена функция самодиагностики сети.
  • Для версии Snoop Full добавлены премиальные предложения по окончанию действия лицензии. Full-версия бесплатна для студентов по направлению ИБ/Криминалистика и органов государственной власти.
  • Обновлено отображение в отчётах локальной или web БД с учётом выбора БД при поиске.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/snooppr/sno...)
  2. OpenNews: Snoop, инструмент для сбора информации о пользователе из открытых источников
  3. OpenNews: Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  4. OpenNews: Выпуск Wifislax 4.12, дистрибутива для тестирования Wi-Fi
  5. OpenNews: Компания Cisco открыла код PyREBox, окружения для изучения вредоносного ПО
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.11 с подборкой программ для проверки безопасности
Автор новости: Snoop Project
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55468-snoop
Ключевые слова: snoop, osint
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 09:09, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Глаз Бога напрягся
     
     
  • 2.3, Отто Скорцени (?), 09:18, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    яхве отстой
     
  • 2.4, flexagoon (ok), 09:19, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Snoop вроде как не собирает номера и ip-адреса пользователей, в отличии от ГБ
     

  • 1.2, OnTheEdge (ok), 09:16, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Snoop Nickname Everyday
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:21, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И чем это чудо отличается от обычного поиска гугл-яндекс-бинг? поисковики прекрасно себе индексируют все эти вещи.
     
     
  • 2.6, OnTheEdge (ok), 09:21, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    своё, родное...
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:22, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кек за последние 20 лет я не использовал никнейм на сайтах дважды, на каждом сайте своё имя. Всегда поражали люди без фантазии.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:01, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кек за последние 20 лет я не использовал одну и ту же подпись дважды, на каждом документе своя подпись. Всегда поражали люди без фантазии.

     
     
  • 3.16, Лол (?), 10:02, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кек за последние 20 лет я не подтирался одной и той же рукой дважды, каждый раз другой рукой. Всегда поражали люди без фантазии.

     
     
  • 4.18, InuYasha (??), 10:08, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кек, за последние 20 лет я не использовал один код в проекте дважды, в каждом файле свой код. Всегда поражали люди без фантазии.
     
  • 4.35, Аноним (35), 13:04, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кек за последние 20 лет я не удовлетворялся одной и той же рукой дважды, каждый раз другой рукой. Всегда поражали люди без фантазии.
     
  • 2.22, СеменСеменыч777 (?), 10:33, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    а еще минимум раз в год надо менять юзернеймы на каждом сайте, и по возможности стирать старый профайл. ZOG не дремлет, ZOG не спит - берегись анти7ит.
     
     
  • 3.30, Аноним (-), 11:19, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В России не работает
     

  • 1.8, Lex (??), 09:24, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но что если на разных платформах один и тот же ник относится к разным пользователям, а к одному - совершенно разные ники, поскольку предпочтительный ник пользователя уже кем-то занят и приходится придумывать новый
     
     
  • 2.9, Аноним (7), 09:25, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вот это постоянно, поэтому и глупости.
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:36, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    чёт я не понял, какие ещё demo и full, если это опенсорс?

    русский вася из урюпинска форкнул, закрыл, занёс в реестр и хочет продавать госконторам?

     
     
  • 2.11, Аноним (10), 09:40, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    треш какой, у них там ридми на русском, батюшки, какое позорище. комменты не иероглифами случайно?
     
  • 2.12, OnTheEdge (ok), 09:42, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    что именно он форкнул?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 10:01, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    При этом проект является ответвлением от кодовой базы проекта Sherlock, поставляемой под лицензией MIT (форк был создан из-за невозможности расширить базу сайтов)
     
     
  • 4.17, OnTheEdge (ok), 10:05, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот же я чукча 😅
     
  • 4.19, Аноним (10), 10:15, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    проверил - шерлок нормально работает и с русскоязычными сайтами. нафига было форкать и позориться на опеннете, непонятно
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 12:57, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы продавать полную версию.
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:59, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ачетакова? AlterOffice вон продают, аналогов нет, все довольны
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 11:16, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Им кто-то пользуется?
     
     
  • 4.31, Жорш (?), 12:26, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вам же сказали - продают. Все остальное не важно.
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:38, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В исходниках лежит демо версия. Код фулл версии, как я понимаю, никому не доступен.
     
  • 2.27, n00by (ok), 10:53, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что тут понимать? Нахаляву проверяет несколько сайтов, а за деньги база увеличивается.

    Rosa Tresh вон не удивляет своих фанатов: забесплатно там только можно поработать тестировщиком альфа-бета-версии, которая даже не в Реестре, через пару лет её переименовывают и начинают продавать, а бесплатным работникам такую не дают. ;)

     
  • 2.28, Ник (??), 10:53, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, "опенсорс" с зашифрованной базой данных и анальной ограниченной лицензией
     

  • 1.24, TrojanScriptWacatac.Bml (?), 10:42, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чо за троян находит?
     
  • 1.26, InuYasha (??), 10:52, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое несмешное, что и снуп, и тессеракт, и забыл-как-называется-поисковик по сосалкам, хром и всякие прочие индексаторы используются Службами Безделия и коммерческими фирмами весьма интенсивно. Разумеется, не _для_ нас. (
     
  • 1.36, Аноним (35), 13:08, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Copyright (c) 2020 Snoop Project <snoopproject@protonmail.com>

    Российские силовики пользуются, заблокированным по их же инициативе, Protonmail. Ай да, не скрепно же, ай-я-яй.

     
     
  • 2.40, Хан (?), 14:43, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телек включи, там террористы талибы дают пресс-конференцию в Москве... и тебя еще что-то удивляет?
     

  • 1.37, Аноним (37), 13:09, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что будет если тысячи аккаунтов будут писать террористические сообщения под чужими никами и фотографиями?
     
  • 1.38, Хан (?), 13:45, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До Iudacity этому шпиону далеко
     
  • 1.39, Fractal cucumber (ok), 13:49, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1. Запааковать Linux сборку в rar... это же гениально!
    2. Приметание.txt: "Snoop не требует наличие Python и зависимостей."
    - Error loading Python lib
    Хм...
     

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