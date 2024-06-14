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Доступен SELKS 10, дистрибутив для создания систем обнаружения вторжений

14.06.2024 14:06

Компания Stamus Networks опубликовала выпуск специализированного дистрибутива SELKS 10, предназначенного для развёртывания систем обнаружения и предотвращения сетевых вторжений, а также организации реагирования на выявленные угрозы и мониторинга безопасности сети. Пользователям предоставляется полностью готовое решение для управления сетевой безопасностью, которое можно использовать сразу после загрузки. Дистрибутив поддерживает работу в Live-режиме и запуск в окружениях виртуализации или контейнерах. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Для загрузки сформированы два iso-образа: с графическим окружением Xfce (3.5 ГБ) и работающий в консольном режиме (2.7 ГБ).

Дистрибутив построен на пакетной базе Debian и использует открытую систему обнаружения атак Suricata. Поступающие из разных источников данные обрабатываются при помощи платформы Logstash и сохраняются в хранилище ElasticSearch. Для отслеживания текущего состояния и выявленных инцидентов предлагается web-интерфейс, реализованный поверх интерфейса Kibana. Для управления правилами и визуализации связанной с ними активности применяется web-интерфейс Stamus CE. В состав также входят система захвата, хранения и индексации сетевых пакетов Arkime, интерфейс для оценки произошедших событий EveBox и анализатор данных CyberChef.

Основные улучшения:

  • В интерфейс пользователя перенесены дополнительные возможности из параллельно развиваемой коммерческой платформы SSP (Stamus Security Platform). Проведена работа по упрощению web-интерфейса и сведению воедино информации об обнаружении угроз, поиске подозрительной активности и анализе доказательств.
  • Добавлена возможность выборочного захвата пакетов, связанных с выявленными событиями, и их экспорта из интерфейса для анализа подозрительной активности в формате PCAP. Экспортируемые дампы содержат полные данные о сетевом сеансе, ассоциированном с выявленной угрозой. Дамп можно использовать для анализа инцидента как в самом SELKS, так и в сторонних инструментах, таких как Wireshark.
  • Система для захвата, хранения и индексации сетевых пакетов Arkime обновлена до версии 5.0, в которой появилась поддержка поиска информации одновременно о нескольких объектах в открытых источниках (OSINT), изменено оформление блока с детальной информацией, задействована унифицированная подсистема конфигурации, добавлена поддержка методов формирования отпечатков трафика JA4 и JA4+ и реализована возможность импорта сохранённых PCAP-дампов.
  • Вместо SQLite для хранения данных задействована СУБД PostgreSQL.
  • Пакетная база обновлена до Debian 12.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.stamus-networks.co...)
  2. OpenNews: Обновление Suricata 7.0.3 и 6.0.16 с устранением критических уязвимостей
  3. OpenNews: Выпуск системы обнаружения атак Suricata 7.0
  4. OpenNews: В рамках сообщества wasp-guard началось формирование распределенной системы обнаружения вторжений
  5. OpenNews: Релиз Messor, децентрализованной системы для обнаружения вторжений
  6. OpenNews: Релиз системы обнаружения атак Snort 3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61367-selks
Ключевые слова: selks, suricata, ids
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.6, 12yoexpert (ok), 16:10, 14/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вообще непонятно, зачем эта новость на российском ИТ-ресурсе, ведь штраф за утечку всего 500 баксов
    А если хакеры вдруг снесут данные со всеми бекапами, можно просто сказать, что это был "технический сбой, вызванный внешним воздействием" (с) СДЭК
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:49, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначало топишь за исполнение законов, а потом сам же их критикуешь.
     
  • 2.14, Огнетруп (?), 18:48, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что это был просто хло.. неет..
     
  • 2.16, Аноним (16), 19:08, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поэтому, а потому что без сертификата и потому от главной угрозы не защищает.
     

  • 1.10, anonimous (?), 16:54, 14/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В РФ не прокатят такие дистрибутивы. Тут нужно только сертифицированное, из российского реестра. Причем это железки типа ПАК ViPNet IDS. Довольно дорогие, с платной поддержкой и обновляемыми базами.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 17:00, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это не на масс маркет расчитано, те кому они нужны имеют на них средства
     
     
  • 3.15, Огнетруп (?), 18:54, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы ведь знаете, что бывают разные круги средствовращения? Не сообщающиеся между собой. Воот.
     
  • 2.17, Аноним (16), 19:09, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    главное, что внутри там та же suricata, но в звании маеора.
     
  • 2.18, Аноним (16), 19:11, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЧСХ, при товарище Сталине, уверен, требующие таких сертифицированных, давно уже б за вредительство перевоспитывались в южлаге.
     

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