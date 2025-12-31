Выпуск видеоредакторов Shotcut 25.12, OpenShot 3.4, Kdenlive 25.12 и Flowblade 2.24

Опубликован релиз видеоредактора Shotcut 25.12, развиваемого автором проекта MLT и использующего данный фреймворк для редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Код написан на C++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage и snap), macOS и Windows. Среди изменений в новом выпуске: Повышена глубина цвета при обработке видео с использованием CPU - данные теперь передаются между фильтрами с 10- или 12-битным представлением цвета на канал. На 10-битное представление переведены многие эффекты, включая переходные эффекты и операции смешивания дорожек. Ранее 10-битное представление поддерживалось только в отдельных эффектах и фильтрах, использующих GPU, а операции выполняемые на базе CPU выполнялись в 8-битном представлении, даже если исходное видео имело более высокую глубину цвета.

Осуществлён переход к обработке изображений в линейном цветовом пространстве, позволяющем избежать искажений цвета при смешивании пикселей во время масштабирования, размытия или наложения. Использование линейного цветового пространства требует больше вычислений из-за преобразований и сильно отстаёт по производительности от старого режима, поэтом у настройках предоставлена возможность выбора режима работы и разрядности цвета (подменю Settings > Processing Mode): "Native 8-bit CPU" (самый быстрый и совместимый с фильтрами), "Native 10-bit CPU" (медленнее, но лучше по качеству), "Linear 10-bit CPU" (самый медленный, но наилучший по качеству) и Linear 10-bit GPU/CPU (экспериментальный).

В меню "Filters" добавлено выпадающее меню для навигации по фильтрам, подходящим для выбранного режима обработки (GPU, 10-bit, Color, RGBA и YUV).

В меню "Filters" обеспечен вывод по умолчанию фильтров цвета в контексте операций работы с цветом и фильтров звука в контексте операций со звуком.

Добавлен интерфейс для навигации по пресетам для генератора изображений или видео на основе шаблонов в формате HTML (New > Image/Video from HTML). Добавлено два новых HTML-пресета: Chrome и Neon Flux для наложения текста на видео с эффектом хромирования и неонового свечения.

В функцию создания скриншотов добавлена кнопка для сворачивания интерфейса Shotcut, а в функцию записи видео с содержимым экрана добавлена опция для записи звука.

На платформе Linux/X11 добавлена поддержка использования nvenc для записи видео с содержимым экрана.

В функцию извлечения субтитров добавлена поддержка форматов mov_text и SSA.

Улучшена совместимость сборок в форматах AppImage, Portable и Snap с аппаратными кодировщиками видео, доступными через VA-API.





Дополнительно можно отметить декабрьские релизы редакторов видео: OpenShot 3.2.0. Редактор отличается простым пользовательским интерфейсом, позволяющим редактировать видео даже начинающим пользователям. Программа поддерживает несколько десятков визуальных эффектов, даёт возможность работы с многотрековыми монтажными шкалами с возможностью перемещения мышью элементов между ними, позволяет масштабировать, кадрировать, осуществлять слияние блоков видео, обеспечивать плавное перетекание из одного ролика в другой, производить наложение полупрозрачных областей и т.п. Имеется возможность перекодирования видео с предварительным просмотром изменений на лету. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3: интерфейс написан на Python и PyQt5, ядро обработки видео (libopenshot) написано на C++ и использует возможности пакета FFmpeg, интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage), Windows и macOS. В OpenShot 3.2.0 отмечается значительное повышение производительности (в среднем на 32%); снижение потребления памяти; добавление новых видеоэффектов (Sharpen, Color Map, Spherical Projection, Outline и Lens Flare); появление функции интерактивного кадрирования; добавление возможности растягивания или уменьшения времени воспроизведения через перетаскивание края клипа; поддержка перетаскивания ключевых кадров на временной шкале с live-предпросмотром; улучшенный импорт/экспорт форматов Final Cut Pro XML и EDL. Предложена для тестирования новая экспериментальная реализация временной шкалы.

Kdenlive 25.12.0. Редактор развивается проектом KDE и нацелен на полупрофессиональное использование. Поддерживается работа с видеозаписями в форматах DV, HDV и AVCHD и предоставляются все основные операции по редактированию видео. Например, редактор позволяет - используя временную шкалу - произвольно смешивать видео, звук и изображения, а также применять многочисленные эффекты. При работе программы используются такие внешние компоненты, как FFmpeg, фреймворк MLT и система оформления эффектов Frei0r. Для установки в ближайшее время будет подготовлен самодостаточный пакет в формате AppImage. В новой версии Kdenlive предложена новая гибкая система закрепления элементов интерфейса (docking system), позволяющая группировать виджеты и отображать/скрывать их при необходимости. Раскладки элементов интерфейса можно сохранять внутри проекта или в отдельных файлах для совместного использования. Добавлено окно "Welcome Screen" с ознакомительной информацией для новичков. Реорганизовано содержимое меню. Переделано представление для визуализации звуковой волны.





Flowblade 2.24. Многотрековый редактор видео, предназначенный для компоновки видеороликов из отдельных видео, звуковых файлов и изображений. Редактор предоставляет средства для обрезки клипов с точностью до отдельных кадров, использования фильтров, определения своего порядка применения инструментов, корректировки поведения шкалы времени, композитинга изображений (например, можно поворачивать, постепенно замещать и создавать переходные эффекты). Код проекта написан на языке Python с использованием фреймворка MLT и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены в формате Flatpak. В новой версии Flowblade улучшена синхронизация связанных клипов (дочерние клипы теперь могут следовать за изменением при усечении родительского клипа); добавлены новые способы объединения нескольких фрагментов в один объект (выделение рамкой и выбор интервала на временной шкале); внесена серия мелких изменений в интерфейс; продолжена адаптация кодовой базы для GTK4.



