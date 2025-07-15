Проект OpenCut развивает открытую альтернативу видеоредактору CapCut

В рамках проекта OpenCut предпринята попытка разработки простого редактора видео, позиционируемого как открытая альтернатива приложению CapCut от китайской компании ByteDance, развивающей сервис TikTok. Код проекта написан на языке TypeScript с использованием платформы Bun и распространяется под лицензией MIT. Поддерживается сборка в форме десктоп-приложения, мобильного приложения и web-версии.

Из достоинств нового проекта отмечается забота о конфиденциальности пользователей (видеоролики редактируются на локальной системе и не передаются вовне) и бесплатное распространение, не требующее покупки отдельных функций или платной подписки для отключения водяного знака. Среди заявленных возможностей: монтаж видео на основе временной шкалы, предпросмотр в режиме реального времени и многотрековое редактирование. К разработке уже присоединилось более 40 участников и проект набрал почти 22 тысяч звёзд на GitHub.

На текущем этапе разработки завершено создание базовых компонентов построения интерфейса пользователя и ведётся работа над основной функциональностью, такой как масштабирование шкалы времени, изменение продолжительности клипов, выделение областей и навигации по фрагментам, а также возможностями для экспорта, предпросмотра и отрисовки видео. На следующем этапе планируют приступить к разработке фильтров, инструментов для работы с текстом и эффектов.

Изначально проект был создан под именем AppCut, но затем был переименован в OpenCut. Вероятно, разработчики будут вынуждены переименовать программу ещё раз, так как проекту предъявлены претензии о нарушении торговой марки OpenCut, зарегистрированной в прошлом году и уже используемой в одноимённом online-редакторе видео.



