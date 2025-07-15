Проект OpenCut развивает открытую альтернативу видеоредактору CapCut

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|1.1, Аноним (1), 10:57, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> завершено создание базовых компонентов построения интерфейса пользователя
Заново переизобрели <Button/>? Молодцы. Тоже свои проекты начинаю с файла Button.tsx.
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|1.2, prokoudine (ok), 10:58, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ничего толком ещё не сделали, нахватали звёзд, попали в новости. "Сомнительно, но окей" (с)
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|2.11, Соль земли2 (?), 11:30, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну отзывы в Steam тоже плохой показатель. Инди симулятор фейерверков с крайне положительными.
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|1.3, Аноним (8), 11:06, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Рецепт, как набрать звезд на Гитхаб, написать видеоредактор на ЯП содержащем Script в названии. Кстати слышал о существовании TypeScript но никогда глубоко не погружался. Широко применяется? Может начать изучать?
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|2.5, Аноним (1), 11:14, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Применяется практически везде. На голом яваскрипте уже не пишут, а если пишут, то самый же первый issue на гитхабе -- "опубликуй типы, епте, как нам с этой нетипизированной ерундой работать?" Система типов крайне хороша в сравнении с питоновскими аннотациями и явой, но не настолько хороша, как в расте. Изучать стоит, только если собираешься вкатываться в веб.
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|3.6, Аноним (8), 11:16, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тратить время на вебню не вижу смысла. Если уж замахиваться то на фуллстек. Кстати чтобы посоветовали, чтобы прям фулстек--фуллстек? Слышал что сейчас на Pyton и фронт и бек пишут а C++ уже не модный.
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|4.10, Аноним (1), 11:27, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> фуллстек
Я скептик в отношении фуллстека. Подумай: если собрать все веб-стандарты в виде единой книги, то она будет гораздо толще, чем стандарты для операционных систем. Ты либо хорошо умеешь в веб, либо ты толковый бэкендер, либо знаешь обе области -- но поверхностно. Нет, знать обе области хорошо не выйдет -- это как спинальный хирург, который внезапно еще и шарит в стоматологии. Из "питон для веба" видел только gradio, но там и требований к UI особых нет, кроме как отрисовать статическую форму. Для полного контроля нужен язык, который компилится в JS, а именно - тайпскрипт.
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|6.23, Аноним (23), 13:12, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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NodeJS, Bun, Deno - среды исполнения (JS движки), которые часто используются на бэке для создания веб-сервисов или веб-приложений. Typescript там заходит на ура.
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|1.4, Аноним (-), 11:13, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Сама концепция открытых альтернатив меня уже напрягяет. Вы всегда будете в роли догоняющего.
Разрабатывайте свои уникальные копилефтные решения!
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|2.7, Аноним (8), 11:18, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Повторять за другими это одна из привычек человека как вида. Ты Тик-Ток посмотри как там все радостно обезьянничают. Да и изобретать что-то не ради наживы а ради светлого будущего абстрактного человечества тоже так себе идея.
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|2.16, Бздёхал Кучмасов (?), 12:34, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Разрабатывайте свои уникальные копилефтные решения!
Так у копилефтных обезьянок мозгов нету. Свое уникальное получается корявое и страшное. Поэтому приходится воровать чужие идеи.
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|1.13, Аноним (13), 11:30, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ребята, линукс не предназначен для видео редакторов, абсолютно все видеоредакторы под линукс - дикая туф та, даже h264 видео по I кадрам не способны корректно поделить без пережатия.
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|2.14, Аноним (14), 11:48, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ребята, линукс не предназначен для видео редакторов, абсолютно все видеоредакторы под линукс
> - дикая туф та, даже h264 видео по I кадрам не
> способны корректно поделить без пережатия.
Открой для себя LosslessCut и не пиши больше ерунды!
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|4.20, Аноним (13), 13:06, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Avidemux не умеет корректно сохранять поделенные h264 1080i, которые записаны с iptv, причём даже когда только по I кадрам делишь, сохраняет не то совсем, что в итоге должно получиться, хотя тот же videoredo виндовый всё сохраняет чётко. Опенсорс, такой опенсорс.
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|1.15, Анёним (?), 11:48, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Typescript? Нет чтобы GUI-приложения писать на языках и фреймворках созданных для GUI-приложений, а не для веб-страниц? Представляю тормоза.
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|1.22, Аноним (19), 13:09, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просветите, пожалуйста: что интерфейс на TypeScript - это понятно, но с помощью чего оно, собственно, редактирует сами видео файлы? На GitHub не нашёл инфы. Код, вроде как, 100% TypeScript, значит это не может быть MLT или что-то подобное. Или оно вообще не для файлов, а для каких-то облачных сущностей? Или оно предназначено для работы на сервере, и вызывает банальный ffmpeg?
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|1.24, Аноним (24), 13:37, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чем это лучше Lossless-Cut и Shutter Encoder
(и то и то gui для ffmpeg) ?
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|1.25, Аноним (25), 13:45, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему онлайн редактор присвоил себе бренд OpenCut? Что там открытого? Где исходники? Просто OnlineCut, а не OpenCut.
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|2.28, Анёним (?), 14:37, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно владельцы так назвали потому что ассоциация с открытием видеофайлов для редактирования. Но тоже не очень
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