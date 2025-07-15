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Проект OpenCut развивает открытую альтернативу видеоредактору CapCut

15.07.2025 10:39

В рамках проекта OpenCut предпринята попытка разработки простого редактора видео, позиционируемого как открытая альтернатива приложению CapCut от китайской компании ByteDance, развивающей сервис TikTok. Код проекта написан на языке TypeScript с использованием платформы Bun и распространяется под лицензией MIT. Поддерживается сборка в форме десктоп-приложения, мобильного приложения и web-версии.

Из достоинств нового проекта отмечается забота о конфиденциальности пользователей (видеоролики редактируются на локальной системе и не передаются вовне) и бесплатное распространение, не требующее покупки отдельных функций или платной подписки для отключения водяного знака. Среди заявленных возможностей: монтаж видео на основе временной шкалы, предпросмотр в режиме реального времени и многотрековое редактирование. К разработке уже присоединилось более 40 участников и проект набрал почти 22 тысяч звёзд на GitHub.

На текущем этапе разработки завершено создание базовых компонентов построения интерфейса пользователя и ведётся работа над основной функциональностью, такой как масштабирование шкалы времени, изменение продолжительности клипов, выделение областей и навигации по фрагментам, а также возможностями для экспорта, предпросмотра и отрисовки видео. На следующем этапе планируют приступить к разработке фильтров, инструментов для работы с текстом и эффектов.

Изначально проект был создан под именем AppCut, но затем был переименован в OpenCut. Вероятно, разработчики будут вынуждены переименовать программу ещё раз, так как проекту предъявлены претензии о нарушении торговой марки OpenCut, зарегистрированной в прошлом году и уже используемой в одноимённом online-редакторе видео.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Доступен видеоредактор Flowblade 2.22
  3. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 25.05
  4. OpenNews: Релиз программы для редактирования видео LosslessCut 3.65.0
  5. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 3.2.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63579-opencut
Ключевые слова: opencut, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:57, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > завершено создание базовых компонентов построения интерфейса пользователя

    Заново переизобрели <Button/>? Молодцы. Тоже свои проекты начинаю с файла Button.tsx.

     
  • 1.2, prokoudine (ok), 10:58, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ничего толком ещё не сделали, нахватали звёзд, попали в новости. "Сомнительно, но окей" (с)
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:19, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Задача нахватать звёзд достигнута, что тебе ещё надо?
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 14:34, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    надо разрешать дизлайки, чтоб гнобить калькуляторы на js
     
  • 2.11, Соль земли2 (?), 11:30, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну отзывы в Steam тоже плохой показатель. Инди симулятор фейерверков с крайне положительными.
     

  • 1.3, Аноним (8), 11:06, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Рецепт, как набрать звезд на Гитхаб, написать видеоредактор на ЯП содержащем Script в названии. Кстати слышал о существовании TypeScript но никогда глубоко не погружался. Широко применяется? Может начать изучать?
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 11:14, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Применяется практически везде. На голом яваскрипте уже не пишут, а если пишут, то самый же первый issue на гитхабе -- "опубликуй типы, епте, как нам с этой нетипизированной ерундой работать?" Система типов крайне хороша в сравнении с питоновскими аннотациями и явой, но не настолько хороша, как в расте. Изучать стоит, только если собираешься вкатываться в веб.
     
     
  • 3.6, Аноним (8), 11:16, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тратить время на вебню не вижу смысла. Если уж замахиваться то на фуллстек. Кстати чтобы посоветовали, чтобы прям фулстек--фуллстек? Слышал что сейчас на Pyton и фронт и бек пишут а C++ уже не модный.
     
     
  • 4.9, Самый Лучший Гусь (?), 11:25, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фулстек только на Java и JavaScript/Typescript. Все остальное только для студенческих поделок.
     
  • 4.10, Аноним (1), 11:27, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > фуллстек

    Я скептик в отношении фуллстека. Подумай: если собрать все веб-стандарты в виде единой книги, то она будет гораздо толще, чем стандарты для операционных систем. Ты либо хорошо умеешь в веб, либо ты толковый бэкендер, либо знаешь обе области -- но поверхностно. Нет, знать обе области хорошо не выйдет -- это как спинальный хирург, который внезапно еще и шарит в стоматологии. Из "питон для веба" видел только gradio, но там и требований к UI особых нет, кроме как отрисовать статическую форму. Для полного контроля нужен язык, который компилится в JS, а именно - тайпскрипт.

     
  • 4.12, чатжпт (?), 11:30, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на JS/TS фулстек и пишут
     
     
  • 5.18, Аноним (8), 12:54, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно пример бека на JS/TS? Просто любпотно.
     
     
  • 6.23, Аноним (23), 13:12, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NodeJS, Bun, Deno - среды исполнения (JS движки), которые часто используются на бэке для создания веб-сервисов или веб-приложений. Typescript там заходит на ура.
     
  • 4.17, Аноним (17), 12:44, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PHP :D
     

  • 1.4, Аноним (-), 11:13, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Сама концепция открытых альтернатив меня уже напрягяет. Вы всегда будете в роли догоняющего.
    Разрабатывайте свои уникальные копилефтные решения!
     
     
  • 2.7, Аноним (8), 11:18, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Повторять за другими это одна из привычек человека как вида. Ты Тик-Ток посмотри как там все радостно обезьянничают. Да и изобретать что-то не ради наживы а ради светлого будущего абстрактного человечества тоже так себе идея.
     
  • 2.16, Бздёхал Кучмасов (?), 12:34, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Разрабатывайте свои уникальные копилефтные решения!

    Так у копилефтных обезьянок мозгов нету. Свое уникальное получается корявое и страшное. Поэтому приходится воровать чужие идеи.

     

  • 1.13, Аноним (13), 11:30, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребята, линукс не предназначен для видео редакторов, абсолютно все видеоредакторы под линукс - дикая туф та, даже h264 видео по I кадрам не способны корректно поделить без пережатия.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:48, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ребята, линукс не предназначен для видео редакторов, абсолютно все видеоредакторы под линукс
    > - дикая туф та, даже h264 видео по I кадрам не
    > способны корректно поделить без пережатия.

    Открой для себя LosslessCut и не пиши больше ерунды!

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:00, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же Avidemux? Постоянно им пользуюсь.
     
     
  • 4.20, Аноним (13), 13:06, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Avidemux не умеет корректно сохранять поделенные h264 1080i, которые записаны с iptv, причём даже когда только по I кадрам делишь, сохраняет не то совсем, что в итоге должно получиться, хотя тот же videoredo виндовый всё сохраняет чётко. Опенсорс, такой опенсорс.
     

  • 1.15, Анёним (?), 11:48, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Typescript? Нет чтобы GUI-приложения писать на языках и фреймворках созданных для GUI-приложений, а не для веб-страниц? Представляю тормоза.
     
  • 1.22, Аноним (19), 13:09, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просветите, пожалуйста: что интерфейс на TypeScript - это понятно, но с помощью чего оно, собственно, редактирует сами видео файлы? На GitHub не нашёл инфы. Код, вроде как, 100% TypeScript, значит это не может быть MLT или что-то подобное. Или оно вообще не для файлов, а для каких-то облачных сущностей? Или оно предназначено для работы на сервере, и вызывает банальный ffmpeg?
     
  • 1.24, Аноним (24), 13:37, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это лучше Lossless-Cut и Shutter Encoder
    (и то и то gui для ffmpeg) ?
     
  • 1.25, Аноним (25), 13:45, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему онлайн редактор присвоил себе бренд OpenCut? Что там открытого? Где исходники? Просто OnlineCut, а не OpenCut.
     
     
  • 2.26, paulus (ok), 14:22, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно еще и без регистрации не заведется...
     
  • 2.28, Анёним (?), 14:37, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно владельцы так назвали потому что ассоциация с открытием видеофайлов для редактирования. Но тоже не очень
     

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