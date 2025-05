Выпуск видеоредактора Shotcut 25.05

Опубликован релиз видеоредактора Shotcut 25.05, развиваемого автором проекта MLT и использующего данный фреймворк для редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Код написан на C++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows. Среди изменений в новом выпуске: Добавлен фильтр "Alpha Strobe" с реализацией стробоскопического переходного эффекта.

Добавлена возможность заморозки кадров на шкале времени.

Реализована настройка ширины заголовков дорожек на шкале времени.

В панели инструментов шкалы времени реализована кнопка для добавления генератора.

В меню "Fire" добавлен пункт "Rereun Filter Analysis" для обновления результатов применения фильтров, а также добавлено новое подменю с элементами для проекта и генераторов.

Обеспечен подсчёт элементов в списке воспроизведения.

В диалоговое окно "Преобразование в удобный формат" (Convert to Edit-friendly) добавлено предупреждение о создании очень больших файлов при выборе режимов "better" и "best".

В настройки добавлена поддержка устройств вывода DeckLink (Settings > Player > External Monitor > DeckLink Gamma) c опциями SDR и HLG HDR.

В настройки предпросмотра добавлен уровень качества 1080p (Settings > Preview Scaling > 1080p), полезный для использования с платами DeckLink SDI/HDMI.

В эффекты, использующие GPU, добавлена поддержка цветовых преобразований HLG (Hybrid Log–Gamma). Началась реализация поддержки HDR, которая пока не готова к применению.

Обновлены версии Qt 6.8.3, MLT 7.32.0, Rubberband 4.0 и SVT-AV1 3.0.