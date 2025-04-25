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Выпуск видеоредактора Shotcut 25.05

12.05.2025 07:22

Опубликован релиз видеоредактора Shotcut 25.05, развиваемого автором проекта MLT и использующего данный фреймворк для редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Код написан на C++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлен фильтр "Alpha Strobe" с реализацией стробоскопического переходного эффекта.
  • Добавлена возможность заморозки кадров на шкале времени.
  • Реализована настройка ширины заголовков дорожек на шкале времени.
  • В панели инструментов шкалы времени реализована кнопка для добавления генератора.
  • В меню "Fire" добавлен пункт "Rereun Filter Analysis" для обновления результатов применения фильтров, а также добавлено новое подменю с элементами для проекта и генераторов.
  • Обеспечен подсчёт элементов в списке воспроизведения.
  • В диалоговое окно "Преобразование в удобный формат" (Convert to Edit-friendly) добавлено предупреждение о создании очень больших файлов при выборе режимов "better" и "best".
  • В настройки добавлена поддержка устройств вывода DeckLink (Settings > Player > External Monitor > DeckLink Gamma) c опциями SDR и HLG HDR.
  • В настройки предпросмотра добавлен уровень качества 1080p (Settings > Preview Scaling > 1080p), полезный для использования с платами DeckLink SDI/HDMI.
  • В эффекты, использующие GPU, добавлена поддержка цветовых преобразований HLG (Hybrid Log–Gamma). Началась реализация поддержки HDR, которая пока не готова к применению.
  • Обновлены версии Qt 6.8.3, MLT 7.32.0, Rubberband 4.0 и SVT-AV1 3.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://shotcut.org/blog/new-r...)
  2. OpenNews: Выпуск видеоредакторов Shotcut 25.03 и Flowblade 2.20
  3. OpenNews: Релиз программы для редактирования видео LosslessCut 3.65.0
  4. OpenNews: Выпуск свободных видеоредакторов OpenShot 3.1 и Pitivi 2023.03
  5. OpenNews: Представлен профессиональный видеоредактор DaVinci Resolve 17
  6. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.8.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63221-shotcut
Ключевые слова: shotcut, video
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:12, 12/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    >Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap),

    Неужели нигде в классических репозиториях не поставляется?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:23, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через некоторое время должен быть в Федоре.

    $ dnf.info shotcut                  
    Updating and loading repositories:
    Repositories loaded.
    Available packages
    Name           : shotcut
    Epoch          : 0
    Version        : 25.04.25
    Release        : 1.fc42
    Architecture   : x86_64

     
  • 2.3, Аноним (3), 08:24, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ebuild есть.
     

  • 1.4, BALLBREAKER (-), 09:01, 12/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:04, 12/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    Единственный видеоредактор, где у меня вызывает затруднение добавить видеофайл. Непонятный интерфейс и заточен только под ширину не менее 1920 px.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:15, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читаю твой коммент из 2560 x 1440 и ощущаю легкое приятное чувство превосходства.
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:15, 12/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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