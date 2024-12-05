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Доступен видеоредактор Flowblade 2.22

07.06.2025 09:35

Доступен релиз многотрекового редактора видео Flowblade 2.22, предназначенного для компоновки видеороликов из отдельных видео, звуковых файлов и изображений. Редактор предоставляет средства для обрезки клипов с точностью до отдельных кадров, использования фильтров, определения своего порядка применения инструментов, корректировки поведения шкалы времени, композитинга изображений (например, можно поворачивать, постепенно замещать и создавать переходные эффекты).

Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены в формате Flatpak. Для организации редактирования видео применяется фреймворк MLT. Для обработки различных форматов видео, звука и изображений применяется пакет FFmpeg. Интерфейс построен с использованием PyGTK. Для математических вычислений задействована библиотека NumPy, а для обработки изображений - PIL. Предоставляется более 50 фильтров для изображений и более 30 фильтров для звука. Помимо этого возможно использование плагинов с видео эффектами из коллекции Frei0r, а также звуковых плагинов LADSPA и фильтров изображений G'MIC.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Предложены новые типы интерполяции ключевых кадров, расширяющие возможности управления анимацией и фильтрами. Добавлено 32 новых типа ключевых кадров, разделённых на категории "расширенное сглаживание переходов" и "эффекты".
  • Предложен новый интерфейс редактирования параметров фильтров. Вместо ползунков для редактирования свойств фильтров "Альфа-форма", "Кадрирование" и "Градиентная заливка", связанных с изменением геометрии, задействованы отдельные GUI-редакторы.
  • Модернизирован интерфейс пользователя: Тайм-код перенесён из средней панели в область предпросмотра видео. Информация об исходном видео перенесены в левую часть верхней панели. Пиктограммы инструментов перенесены в среднюю панель.
  • Добавлена возможность прикрепления к дорожкам текстовых меток.
  • Убрана заставка при запуске, реализация которой была несовместима с Wayland и GKT4.
  • Добавлена новая возможность для синхронизированного выделения нескольких дорожек.
  • Предоставлена возможность редактирования свойства "Искажение" в фильтрах серии "Позиция и масштаб".
  • Продолжена адаптация кодовой базы для GTK4. Порт Flowblade для GTK4 планируют довести до готовности в следующем году.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jliljebl/fl...)
  2. OpenNews: Выпуск видеоредакторов Shotcut 25.03 и Flowblade 2.20
  3. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 3.2.0
  4. OpenNews: Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.9.0
  5. OpenNews: Релиз программы для редактирования видео LosslessCut 3.65.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63371-flowblade
Ключевые слова: flowblade, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:55, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Убрана заставка при запуске, реализация которой была несовместима с Wayland и GKT4.

    Прогресс он такой - "предоставляет новые возможности", говорили они )

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:53, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Заставка - это антифича. Да, предоставляет новые возможности збавить софт от антифич ;)
     
  • 2.34, Аноним (34), 15:57, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но это же действительно рудимент, который тем более нормально работает только в мозаичных WM (а не тайловых). Подумай сам: на мобилах ничего такого нет. Когда приложение грузится, оно грузится в тот же самый экран, в котором показывался лоадер (логотип приложения на однородном фоне).
     
  • 2.35, Аноним (35), 16:06, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На планшетах нету заставок при запуске
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:27, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пейтон максимально не подходит для хайлаунда.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:19, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ИИ не согласен
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:55, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > для хайлаунда

    Для чего?

     
  • 2.24, Вандерпупсель (?), 14:29, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему? Питон дергалка Си и Крестов
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:49, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть новый DaVinci Resolve 20, но в рекомендациях минимум: Rocky Linux 8.6
    https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve
     
     
  • 2.19, какая разница (?), 13:28, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По вашей ссылке нет не только требований, но и прямой ссылки - все через запрос с указанием данных..
     
     
  • 3.23, Аноним (4), 13:55, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://forum.blackmagicdesign.com/viewtopic.php?f=21&t=222285
     
     
  • 4.38, какая разница (?), 16:30, 07/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:58, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередная глючная тормозная морда для ffmpeg типа OpenShot'а, у которого даже сохраненный проект потом открывается с шансом 50/50? Ну ну.
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 12:56, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Очередная глючная тормозная морда для ffmpeg типа OpenShot'а

    Что посоветуете вместо Flowblade и OpenShot?

     
     
  • 3.17, bergentroll (ok), 13:11, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Kdenlive!
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 15:20, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Глючная падающая поделка, которой доверять большой проект и потом трятись в ужасе, чтобы не дай бог не крашнулось все нафиг. Ну-ну.
     
     
  • 5.42, Аноним (-), 16:34, 07/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.45, bergentroll (ok), 16:51, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Глючная падающая поделка...
    > чтобы не дай бог не крашнулось все нафиг.

    А, ну успехов с ОпенШотом.


     
  • 3.22, th3m3 (ok), 13:48, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я перепробовал кучу этой фигни. Всё тлен. Потом остановился на Blender, сейчас использую для монтажа DaVinci Resolve.
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 16:41, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни Блендер, ни Давинчи не являются прогами для монтажа, они для композитинга.
     
  • 3.36, Аноним (36), 16:17, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cinelerra, lives
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:10, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аж интересно стало, как заниматься нелинейный монтажом при помощи голого ffmpeg.
     
     
  • 3.29, Аноним (27), 15:23, 07/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.18, Максим Потанин (-), 13:15, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Последние несколько лет использую KDEnlive для домашнего и профессионального монтажа. Если пользоваться только стабильными версиями, то очень даже хороший экспириенс. Не надо отстегивать адобе бабки за то, что есть в KDEnlive и вполне удобно реализовано.
     
     
  • 2.20, Аноним (43), 13:38, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже положительный опыт от Kdenlive. Хорошая вещь для монтажа. Во Flowblade есть интересные задумки, но когда им пользовался (пару лет назад), был сыроват. Сейчас не знаю, нужно потестить.
     
     
  • 3.30, Аноним (27), 15:25, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сыроват

    Можно четкое определение слова в вашем понимании?

     
  • 2.25, Вандерпупсель (?), 14:31, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А прчему ты не хочешь отстегивать бабки за продукт на котором профессионально работаешь?
     
     
  • 3.31, Аноним (27), 15:25, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Патамушта пинукс! Патамушта бисплатнажэ!
     
  • 3.40, Аноним (-), 16:33, 07/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.21, Аноним (21), 13:46, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDEnLive, Krita, Blander, RawTherapee - это имба в мире линукс!
     
     
  • 2.44, Аноним (43), 16:42, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да шо ж ты этот Blender через "a" пишешь-то?
     

  • 1.28, prokoudine (ok), 15:23, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, сделали нормальный изинг и обрезку на превью? Этак он ещё олив по удобству обгонит.
     
     
  • 2.32, Аноним (27), 15:27, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А напомни, когда у них был последний анстейбл девелопмент билд хотя бы?
     
     
  • 3.33, prokoudine (ok), 15:55, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А напомни, когда у них был последний анстейбл девелопмент билд хотя бы?

    Dec 5, 2024

    Мэтт всё снова переписывает, но теперь уже приватно, не в публичном репозитории. Люблю проект, постоянно пользуюсь, уважаю автора, но задрало, откровенно говоря.

     
  • 2.37, Аноним (36), 16:19, 07/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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