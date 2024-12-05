Доступен видеоредактор Flowblade 2.22

|
|1.1, Аноним (1), 09:55, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> Убрана заставка при запуске, реализация которой была несовместима с Wayland и GKT4.
Прогресс он такой - "предоставляет новые возможности", говорили они )
|
|
|
|2.26, Аноним (26), 14:53, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Заставка - это антифича. Да, предоставляет новые возможности збавить софт от антифич ;)
|
|2.34, Аноним (34), 15:57, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но это же действительно рудимент, который тем более нормально работает только в мозаичных WM (а не тайловых). Подумай сам: на мобилах ничего такого нет. Когда приложение грузится, оно грузится в тот же самый экран, в котором показывался лоадер (логотип приложения на однородном фоне).
|
|
|
|2.19, какая разница (?), 13:28, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По вашей ссылке нет не только требований, но и прямой ссылки - все через запрос с указанием данных..
|
|1.11, Аноним (11), 11:58, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Очередная глючная тормозная морда для ffmpeg типа OpenShot'а, у которого даже сохраненный проект потом открывается с шансом 50/50? Ну ну.
|
|
|
|2.15, Аноним (14), 12:56, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Очередная глючная тормозная морда для ffmpeg типа OpenShot'а
Что посоветуете вместо Flowblade и OpenShot?
|
|
|
|
|
|4.27, Аноним (27), 15:20, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Глючная падающая поделка, которой доверять большой проект и потом трятись в ужасе, чтобы не дай бог не крашнулось все нафиг. Ну-ну.
|
|
|
|5.45, bergentroll (ok), 16:51, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Глючная падающая поделка...
> чтобы не дай бог не крашнулось все нафиг.
А, ну успехов с ОпенШотом.
|
|3.22, th3m3 (ok), 13:48, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я перепробовал кучу этой фигни. Всё тлен. Потом остановился на Blender, сейчас использую для монтажа DaVinci Resolve.
|
|
|
|4.43, Аноним (43), 16:41, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ни Блендер, ни Давинчи не являются прогами для монтажа, они для композитинга.
|
|2.16, Аноним (16), 13:10, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Аж интересно стало, как заниматься нелинейный монтажом при помощи голого ffmpeg.
|
|1.18, Максим Потанин (-), 13:15, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Последние несколько лет использую KDEnlive для домашнего и профессионального монтажа. Если пользоваться только стабильными версиями, то очень даже хороший экспириенс. Не надо отстегивать адобе бабки за то, что есть в KDEnlive и вполне удобно реализовано.
|
|
|
|2.20, Аноним (43), 13:38, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тоже положительный опыт от Kdenlive. Хорошая вещь для монтажа. Во Flowblade есть интересные задумки, но когда им пользовался (пару лет назад), был сыроват. Сейчас не знаю, нужно потестить.
|
|
|
|2.32, Аноним (27), 15:27, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А напомни, когда у них был последний анстейбл девелопмент билд хотя бы?
|
|
|
|3.33, prokoudine (ok), 15:55, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А напомни, когда у них был последний анстейбл девелопмент билд хотя бы?
Dec 5, 2024
Мэтт всё снова переписывает, но теперь уже приватно, не в публичном репозитории. Люблю проект, постоянно пользуюсь, уважаю автора, но задрало, откровенно говоря.
|