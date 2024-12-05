Доступен видеоредактор Flowblade 2.22

Доступен релиз многотрекового редактора видео Flowblade 2.22, предназначенного для компоновки видеороликов из отдельных видео, звуковых файлов и изображений. Редактор предоставляет средства для обрезки клипов с точностью до отдельных кадров, использования фильтров, определения своего порядка применения инструментов, корректировки поведения шкалы времени, композитинга изображений (например, можно поворачивать, постепенно замещать и создавать переходные эффекты). Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены в формате Flatpak. Для организации редактирования видео применяется фреймворк MLT. Для обработки различных форматов видео, звука и изображений применяется пакет FFmpeg. Интерфейс построен с использованием PyGTK. Для математических вычислений задействована библиотека NumPy, а для обработки изображений - PIL. Предоставляется более 50 фильтров для изображений и более 30 фильтров для звука. Помимо этого возможно использование плагинов с видео эффектами из коллекции Frei0r, а также звуковых плагинов LADSPA и фильтров изображений G'MIC. Среди изменений в новом выпуске: Предложены новые типы интерполяции ключевых кадров, расширяющие возможности управления анимацией и фильтрами. Добавлено 32 новых типа ключевых кадров, разделённых на категории "расширенное сглаживание переходов" и "эффекты".

Предложен новый интерфейс редактирования параметров фильтров. Вместо ползунков для редактирования свойств фильтров "Альфа-форма", "Кадрирование" и "Градиентная заливка", связанных с изменением геометрии, задействованы отдельные GUI-редакторы.

Модернизирован интерфейс пользователя: Тайм-код перенесён из средней панели в область предпросмотра видео. Информация об исходном видео перенесены в левую часть верхней панели. Пиктограммы инструментов перенесены в среднюю панель.

Добавлена возможность прикрепления к дорожкам текстовых меток.

Убрана заставка при запуске, реализация которой была несовместима с Wayland и GKT4.

Добавлена новая возможность для синхронизированного выделения нескольких дорожек.

Предоставлена возможность редактирования свойства "Искажение" в фильтрах серии "Позиция и масштаб".

Продолжена адаптация кодовой базы для GTK4. Порт Flowblade для GTK4 планируют довести до готовности в следующем году.



